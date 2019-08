Zeman kondoloval Trumpovi kvůli střelbě v USA

Prezident Miloš Zeman kondoloval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi kvůli víkendovým střelbám v Texasu a Ohiu. Šlo podle něj o další masovou vraždu, která zbytečně vzala další lidské životy. Zeman v kondolenčním dopise vyjádřil soustrast rodinám pozůstalých i všem občanům USA. Soustrast rodinám obětí vyjádřil v neděli na twitterovém účtu i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). České ministerstvo zahraničí nemá informace, že by mezi oběťmi některého z incidentů byli Češi. Střelci na dvou místech v USA zabili v noci na neděli 29 lidí a dalších pět desítek zranili.

Hamáček kritizuje návrh rozpočtu na rok 2020

Předseda ČSSD Jan Hamáček napsal premiéru Andreji Babišovi (ANO), že považuje návrh státního rozpočtu na příští rok za nerealistický. Návrh ministryně financí Aleny Schillerové /ANO/ podle něj neodpovídá vládnímu programu. Chybí v něm dost peněz pro resorty, které spravuje ČSSD. Špičky sociální demokracie už minulý týden oznámily, že jejich ministerstvům chybí přes 20 miliard korun. Ministři ČSSD nepodpořili už v červnu navrhované limity rozpočtových výdajů a hlasování ve vládě se zdrželi.

Premiér Babiš vzkázal už dřív ministrům svého koaličního partnera, že by měli šetřit. O jejich požadavcích má vyjednávat ministryně Schillerová. Ta varovala před prohloubením navrhovaného 40miliardového schodku na 62 miliard korun, což je podle ní nepřijatelné. Podle Babiše je čas na dohodu do 30. září, kdy musí vláda doručit návrh rozpočtu do Sněmovny.

Policii důvěřuje nejvíc lidí za 22 let

Policii důvěřuje 72 procent lidí v Česku, nejvíc za 22 let. Ukázal to průzkum agentury STEM. V roce 1997 to byla čtvrtina. Armádě podle červnového průzkumu věří 75 procent a městské policii 59 procent lidí. Severoatlantické alianci důvěřuje 60 procent dotázaných, což je proti loňsku také zvýšení. Podle autorů průzkumu patří Armáda ČR a Policie ČR k nejdůvěryhodnějším institucím. Míra jejich důvěryhodnosti je téměř dvojnásobně vyšší než důvěra v instituce zákonodárné a výkonné politické moci. Průzkumu STEM se mezi 14. a 30. červnem 2019 zúčastnilo 1004 lidí starších 18 let.

České dráhy dostaly pokutu 274 milionů Kč

České dráhy (ČD) zaplatí pokutu ve výši 274 milionů korun za zneužití dominantního postavení na trhu dálkové železniční dopravy v letech 2005 - 2014. Úřad na ochranu hospodářské soutěže drahám původně vyměřil pokutu ve výši 368 milionů korun, ale později ji snížil. Potvrdil to šéf úřadu Petr Rafaj. Dominantní postavení dráhy zneužily na tratích Plzeň - Most a Pardubice - Liberec, když ČD podaly v tendru nabídky s nepřiměřeně nízkou výší prokazatelné ztráty. Díky této nabídce České dráhy nabídkové řízení vyhrály.

V Praze projel vlak na červenou

V Praze u Vyšehradu projel v pondělí dopoledne vlak návěstidlem zakazujícím jízdu. Nikomu se nic nestalo, provoz mezi hlavním a smíchovským nádražím byl však přerušen. Vlaky jezdily odklonem nebo končily na Smíchově. Sdělili to mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová a Drážní isnpekce Martin Drápal. Nehod a incidentů na železnici v letošním prvním pololetí přibylo, meziročně jich bylo 634, to je o 15 procent více než v roce 2018. Stát i dopravci kvůli nárůstu nehod zavedli několik opatření. Například ČD zpřísnily kontroly strojvedoucích. Další připravovanou novinkou je kontrola volného času strojvedoucích, což by mělo zamezit situacím, kdy strojvedoucí místo povinného odpočinku jezdí pro jiného dopravce.

V Praze probíhá světové setkání filozofů

V prostorách Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Dejvicích začíná mezinárodní Kongres logiky, metodologie, filozofie vědy a techniky. Zúčastní se ho zhruba 700 filozofů z celého světa. Budou debatovat o vědních oborech, jako jsou třeba matematika nebo ekologie. Kongres potrvá do soboty. Podle pořadatelů z Akademie věd České republiky se obdobně významná filozofická akce v Praze konala naposledy v roce 1934.

V Praze začíná Prague Pride

V Praze začíná devátý ročník festivalu Prague Pride. Festival tradičně přibližuje život leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT). Letos jeho organizátoři chtějí připomenout, že tato komunista se začala aktivizovat před 50 lety, kdy newyorská policie provedla razii v jednom z barů, kde se setkávali homosexuálové. Pražská přehlídka začíná pondělním koncertem na Střeleckém ostrově a vyvrcholí sobotním karnevalovým pochodem centrem metropole. Pro účastníky je připravena více než stovka akcí, včetně speciálního programu pro starší lidi z komunity LGBT. Program festivalu je na webu https://praguepride.com/cs/ praguepride.com/program.cz .

Vedení pražského magistrátu podpořilo festival Prague Pride vyvěšením duhové vlajky na budovu Nové radnice. Zároveň na pondělní tiskové konferenci kritizovalo, že v České republice nemohou stejnopohlavní páry uzavírat sňatky. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) je potřeba se zasadit o to, aby všichni měli stejná práva a příležitosti a nebyli diskriminováni pro svou sexuální orientaci.

V Brně se představují slavní kytaristé

V Brně začal v neděli Mezinárodní kytarový festival Brno. Akce nabídne do soboty sedm koncertů, návštěvníci se mohou těšit na flamenco, jazz nebo hudbu z Brazílie. Festival zahájili interpreti flamenka z Andalusie, a to kytarista David Carmona s dalšími hudebníky a tanečnice Ana Latorre.

V Kroměříži proběhne festival barokní kultury

Na konci tohoto se v Kroměříži uskuteční šestý ročník festivalu barokní kultury Hortus Magicus. Zahájí jej čtvrteční večerní koncert v kostele sv. Jana Křtitele, od pátku do neděle se v Květné zahradě budou konat koncerty, divadelní a floristická představení, různé programy a hry pro rodiny s dětmi, v nabídce budou i kulinářské speciality. Sdělil to mluvčí Muzea umění Olomouc Tomáš Kasal. Festival nabídne novodobé světové premiéry děl zachovaných v lichtenštejnské kroměřížské sbírce s použitím historických nástrojů. Po představení čeká návštěvníky unikátní noční přechod z Velkého skleníku k Rybníčku za doprovodu hudby a kejklířů a poté bude následovat barokní ohňostroj s hudbou a iluminace s baletem, ohňovou show a instalace obřích zrcadel na vodní hladině. Letošní novinkou festivalu bude několik metrů vysoká replika barokní houpačky. Program festivalu je na stránkách http://www.hortusmagicus.cz www.hortusmagicus.cz .

Ackermannova obec vyznamenala festival Meeting Brno

Německé katolické sdružení Ackermannova obec vyznamenalo v neděli v bavorském Landshutu brněnský festival Meeting Brno. Udělilo mu své nejvyšší ocenění - medaili za smíření. Šéf Ackermannovy obce Martin Kastler ocenil festival jako "symbol aktivní občanské společnosti". Festival vznikl v roce 2015 a navázal na brněnský "rok usmíření". Jeho vznik souvisí s Poutí smíření, při níž se připomíná poválečné vyhnání sudetských Němců z Brna. O život při něm přišlo kolem 1700 lidí. Ackermannovu obec, která se dlouhodobě snaží o rozvoj česko-německých vztahů, založili v roce 1946 Němci odsunutí z Československa. Její nejvyšší ocenění obdrželi například někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg nebo bývalý pražský arcibiskup Miloslav Vlk.

Praha předvede nové techniky odstraňování graffiti

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v pondělí společně s Miloslavem Černým předvedou nové techniky odstraňování graffiti. Černý minulý víkend pomocí vysokotlaké horké páry odstranil graffiti z Karlova mostu, které tam v polovině července nasprejovali němečtí turisté. Hřib chce Černého za odstranění obrazce z mostu odměnit.

Restaurátoři začali graffiti odstraňovat minulou sobotu. Metodu čištění museli předtím schválit památkáři z magistrátu i Národního památkového ústavu. Technická správa komunikací (TSK) poté podepsala s restaurátorem smlouvu na 40.000 korun. Práce měla být hotova do 15. srpna. V noci na neděli 28. července však nápis neočekávaně zmizel. Po několika dnech se k jeho odstranění přihlásil Černý. Postup památkářů považuje za příliš zdlouhavý. V sobotu se přiznal k tomu, že byl v roce 2000 odsouzen za dvojnásobnou vraždu.

Sport

Tenistka Květa Peschkeová s Američankou českého původu Nicole Melicharovou vyhrály na turnaji v San Jose čtyřhru a získaly čtvrtý společný titul. Nejvýše nasazené hráčky ve finále porazily japonský pár Šuko Aojamaová, Ena Šibaharaová dvakrát 6:4. Dvouhru ovládla nenasazená Číňanka Čeng Saj-saj, která v rozhodujícím utkání zdolala turnajovou dvojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska 6:3, 7:6.

Čeští basketbalisté se musejí na zářijovém mistrovství světa v Číně obejít bez pivota Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul. Nejužitečnější hráč uplynulé sezony Evropské ligy nestihne šampionát po zranění kolena. Jeden z lídrů týmu trenéra Ronena Ginzburga se po operaci vrátil do hry, ale na květnovém Final Four Evropské ligy si zranění kolena obnovil.

Elitní české plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová vynechají po světovém šampionátu také mistrovství Evropy. Účast v Moskvě, kde měly v úterý odehrát první zápas ve skupině, vzdaly kvůli bolavému koleni Slukové. V tiskové zprávě to oznámila agentura Sport Invest. V ženském turnaji tak budou Česko reprezentovat Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou a Michaela Kubíčková s Michalou Kvapilovou.

Fotbalisté Sparty porazili ve 4. kole první ligy Příbram 3:0. Letenští si připsali druhou výhru v sezoně a posunuli se na čtvrté místo tabulky s tříbodovou ztrátou na vedoucí Slavii s Plzní. Příbram neporazila Spartu v lize potřinácté za sebou a na kontě má čtyři body.

Fotbalisté pražské Slavie ve 4. kole první ligy v Karviné nečekaně jen remizovali, utkání skončilo bez branek 0:0. Slávisté po předchozích třech výhrách poprvé ztratili body a vedou ligu o skóre před Plzní. Slezané po třech porážkách získali první bod.

Fotbalisté Slavie si v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů zahrají o postup do skupiny s vítězem duelu 3. předkola mezi Kluží a Celticem Glasgow.

Jakub Kornfeil obsadil ve Velké ceně České republiky silničních motocyklů v třídě Moto3 na Masarykově okruhu deváté místo. Jeho týmový kolega Filip Salač upadl hned při výjezdu z první zatáčky a závod nedokončil. Karel Abraham na body v MotoGP nedosáhl, při suverénním vítězství Španěla Marca Márqueze byl devatenáctý. Návštěvnost letošní motocyklové Grand Prix Brno byla 186.793 diváků, tedy skoro stejně jako loni, kdy jich na Masarykův okruhu přišlo přes 187 tisíc

Motokrosař Petr Polák zajel v dnešní Velké ceně Belgie v Lommelu svůj dosud nejlepší výsledek v mistrovství světa. V první jízdě třídy MX2 byl osmnáctý a získal tři body.

Počasí

Polojasno až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 24 st. C.