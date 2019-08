V pololetí se stalo na železnici 634 incidentů, o 15 pct více

V prvním pololetí letošního roku se na železnici stalo 634 nehod a incidentů, což je o 15 procent více než za stejné období loni. Vážná byla situace zejména v prvních měsících, naopak v květnu a v červnu mimořádných událostí ubylo. Vyplývá to ze statistik Drážní inspekce. Letos přibylo také střetů na železničních přejezdech. Nejhorším měsícem letošního roku co do počtu mimořádných událostí na železnici byl zatím březen, kdy inspektoři museli řešit 117 incidentů. Nejtěžší nehodou byla srážka dvou vlaků v Brně z kraje března, při které se zranilo 23 lidí a škoda přesáhla půl milionu korun. Stát i dopravci kvůli nárůstu nehod zavedli několik opatření.

Letos přibylo také střetů na železničních přejezdech, ať už s automobily, lidmi nebo jinými překážkami. V pololetí se jich stalo 92, meziročně o 11 procent více. Zemřelo při nich 13 lidí. Správa železniční dopravní cesty letos investuje do zabezpečení železničních přejezdů desítky milionů korun. Organizace nedávno oznámila, že chce do roku 2023 vybudovat na téměř všech přejezdech na silnicích první třídy závory. Do konce letošního roku budou závory na 132 ze 164 přejezdů.

Norští záchranáři vyzvedli těla dvou českých horolezců

Norští záchranáři s pomocí helikoptéry vyzvedli těla dvou českých horolezců, kteří zahynuli na skalní stěně Trollveggen (Stěna trollů) na západě země. Na svém webu o tom informovala policie. Příbuzní ztratili s horolezci kontakt před týdnem, tento týden v pondělí pak záchranáři z vrtulníku těla lokalizovali, kvůli špatnému počasí ale s jejich vyproštěním museli počkat. Úřady podnikly několik pokusů dostat se k mrtvým horolezcům, což se v úterý záchranářům podařilo, těla ale nebylo možné z hory kvůli dešti a silnému větru snést. Také nyní operaci narušila mlha.

Podle televize NRK se dva čeští horolezci vydali na skalní stěnu nad údolím Romsdalen minulý čtvrtek. S příbuznými byli domluveni, že je budou kontaktovat v sobotu, ale neudělali to. Jejich blízcí se proto v pondělí ráno obrátili na českou ambasádu a norské úřady. Policie našla auto obou Čechů u návštěvnického centra u Trollveggen. Oba byli zkušení horolezci a na stěně nebyli poprvé, uvedla televize NRK. Stěna Trollveggen měří 1700 metrů, z nichž 1000 je kolmých. V Evropě jde o nejvyšší stěnu tohoto typu. Stěna je součástí hory Trollryggen, kde v červenci 1973 zahynulo pět českých horolezců.

V Ostravě byl odstřelen komín Strakáč

Střelmistři v Ostravě krátce po 06:30 odstřelili zhruba šedesát let starý komín bývalé vítkovické úpravny a spékárny železných rud, známý jako Strakáč. Definitivně tak skončila snaha spolku Svatý Václav o jeho záchranu. Cihlový komín s červenobílou šachovnicí padl k zemi během několika vteřin. Použito bylo 100 kilogramů výbušniny, která byla rozmístěna do 120 vývrtů, řekl novinářům střelmistr Petr Šobíšek. "Tloušťka stěny byla dva metry, průměr v patě komínu byl asi 13 metrů. Příprava probíhala tři dny, tedy vlastní práce. Navrtání trvalo dva dny, vrtaly se 150 centimetrů dlouhé vývrty. Dopadlo to líp, než jsem čekal," řekl Šobíšek.

Podle předsedy spolku Svatý Václav Dominika Rašky odstřelem komína Ostrava, která je podle něj již tak chudá na historicky cenné památky, přišla o svůj nejvýznamnější komín a výraznou ikonickou dominantu. Likvidace komína je součástí rozsáhlé sanace bývalého průmyslového areálu. Společnost Vítkovice už dříve uvedla, že komín je kontaminovaný olovem, arzenem, polychlorovanými bifenyly a dalšími karcinogenními látkami a pro obyvatele Ostravy představuje riziko. V sanované lokalitě bude vysazeno přes 4400 stromů a bude připravena jako zóna pro lehký průmysl.

Na technoparty u Čížkova přijelo asi 2000 lidí

Na technoparty u Čížkova na jižním Plzeňsku přijelo od pátečního večera asi 2000 lidí. Hudební produkce tam začala v pozdních nočních hodinách. Policie zatím řešila drobné přestupky v souvislosti s dopravou a drogami, situaci bude nadále sledovat, řekla ČTK policejní mluvčí Martina Korandová. Na místo dorazila i řada cizinců, například z Francie. Technoparty se měla původně konat u Přešína na jihu Plzeňska. Její účastníci se však nakonec nedohodli s majiteli pozemků. Hledali proto nové místo.

Charita v Olomouci pořádá kohoutkovou kampaň Na zdraví Haiti

Olomoučané a návštěvníci města mohou po celý srpen při posezení u kávy či oběda pomoci lidem v odlehlých částech Haiti. Stačí si dát kohoutkovou vodu ve více než desítce podnicích, které se do kampaně s názvem Na zdraví Haiti zapojily, a zaplatit za ni libovolnou částku. Akci s pětiletou tradicí pořádá Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO), z výtěžku bude moci charita ošetřit na misi na Haiti až několik set potřebných, informovala ČTK mluvčí ACHO Karolína Opatřilová. Loni se takto podařilo vybrat 25.616 korun, charita z výtěžku na loňské misi na Haiti ošetřila téměř 370 chudých školáků, ale i jejich rodiče.

Dvě stovky designérů představí tvorbu na Dyzajn marketu v Praze

Autoři designu šperků, oblečení, porcelánu, kabelek, hraček i kosmetiky představí o víkendu svou tvorbu na Dyzajn marketu v centru Prahy. Budou mezi nimi i lidé, kteří při tvorbě recyklují odpadní materiály. Akce na náměstí Václava Havla u Národního divadla, která pokračuje v neděli, se zúčastní asi 200 designérů z Česka a Slovenska.

Festival Dvorského vedle operních pěvců nabídne Plíhala i dudáky

Mezinárodní festival Petra Dvorského, jehož 21. ročník začíná v Jaroměřicích nad Rokytnou, nabídne vedle vážné hudby i koncerty jiných žánrů. Vystoupí písničkář Karel Plíhal, dudácká muzika ze Strakonic nebo zpěvačka Ewa Farna, zazní hity skupiny Beatles i francouzské šansony. Dnešní zahajovací galakoncert v zahradě jaroměřického zámku ale patří sopranistkám Emilii Diakopuluové z Řecka a Saře Cortolezzisové z Itálie, doprovodí je Moravská filharmonie Olomouc s dirigentem Petrem Vronským.

Festival potrvá do 17. srpna, nabídne deset koncertů. Kromě Jaroměřic nad Rokytnou budou na zámcích ve Valči a v Dukovanech, v dalešickém pivovaru a v třebíčské bazilice svatého Prokopa.

Sport

Cyklistka Romana Labounková na šampionátu ve Val di Sole obhájila titul mistryně světa ve fourcrossu. Nejlepším z českých mužů byl Tomáš Slavík, který po pádu skončil v semifinále a v konečném pořadí obsadil pátou příčku. Labounková v pátek stejně jako loni porazila Britku Natashu Bradleyovou a rozšířila svou medailovou sbírku, ve které má vedle dvou titulů také dvě stříbra a dva bronzy.

Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová vybojovaly na majoru ve Vídni páté místo a zároveň nejcennější výsledky v této sezoně. Na turnajích Světového okruhu nižší kategorie sice letos už braly dvě medaile, ale nyní vyřadily světové jedničky Alix Klinemanovou, April Rossovou z USA, než ve čtvrtfinále podlehly Brazilkám Talitě a Taianě. České jedničky do sezony vstoupily později kvůli problémům s ramenem Slukové a poté zkušená polařka musela na čas opět přerušit přípravu, neboť si zlomila malíček na noze. Páté místo z Vídně je pro ně nejlepším umístěním za poslední tři měsíce.

Český motocyklista Jakub Kornfeil loňské vítězství v kvalifikaci Moto3 v Brně nezopakoval a do nedělní Velké ceny České republiky odstartuje z dvacátého místa. Lépe se vedlo jeho týmovému kolegovi ze stáje Redox PrüstelGP Filipu Salačovi, který díky čtrnácté příčce zaznamenal druhý nejlepší výsledek v kariéře. V MotoGP bude Karel Abraham na startu dvacátý. Jediný český zástupce v královské kubatuře skončil stejně jako Kornfeil už v první části kvalifikace, ve které obsadil desáté místo se ztrátou téměř dvou sekund na postup do druhé části. Z prvního místa odstartuje pětinásobný mistr světa a lídr průběžného pořadí Marc Márquez ze Španělská, jenž vyhrál kvalifikaci o málo vídaných 2,5 sekundy a 58. pole position se dotáhl na australského rekordmana Micka Doohana.

Helena Karásková Erbenová obhájila na mistrovství Evropy v terénním triatlonu v Prachaticích loňské stříbro. V silně obsazeném závodě nestačila na tratích 1,5 km plavání, 35 km horské kolo a 10,5 km terénní běh jen na Francouzku Morgane Riouvou. Mužům kraloval její krajan Arthur Serriéres. Mistryně světa z roku 2013 Karásková Erbenová v závěrečném běhu výrazně stáhla ztrátu, kterou nabrala v prvních dvou disciplínách. Za vítěznou Riouvou v cíli zaostala o tři čtvrtě minuty.

Počasí

Oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C, v 1000 m na horách kolem 15 °C.

Letošní srpen bude podle meteorologů teplotně průměrný. Nejteplejší bude hned příští týden, který ale zároveň přinese do Česka déšť. Druhá polovina měsíce bude chladnější. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teploty přes den se budou v příštím týdnu pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. "V následujících týdnech by se mělo postupně ochlazovat," uvedli meteorologové. V týdnu od 19. srpna se denní průměr teplot dostane jen na 21 stupňů.