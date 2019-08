ČNB zlepšila odhad vývoje veřejných financí

Česká národní banka zlepšila pro letošní i příští rok odhad vývoje veřejných financí. Nově letos očekává přebytek 0,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), v květnu očekávala 0,3 procenta. Pro příští rok odhad zlepšila na 0,4 procenta z předchozích 0,2 procenta HDP. Loni skončily veřejné finance v přebytku 0,9 procenta. Celkový vládní dluh by podle odhadů ČNB měl letos klesnout na 30,7 procenta HDP z loňských 32,6 procenta HDP. Příští rok by měl dluh dále klesnout na 28,9 procenta HDP. Odhady centrální banka proti květnové prognóze rovněž zlepšila. Podle kritérií pro přijetí eura by vládní dluh neměl překročit 60procentní hranici.

ČNB zároveň v nové prognóze, kterou představila ve čtvrtek, zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,6 procenta a pro příští rok na 2,9 procenta. Zároveň banka v nové prognóze očekává slabší kurz koruny a vyšší inflaci.

Petříček: Smlouva o likvidaci raket končí kvůli přístupu Ruska

Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu mezi Spojenými státy a Ruskem končí podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) kvůli nezodpovědnému přístupu Ruska. Šéf české diplomacie to uvedl na twitteru. Smlouva podle něj zajišťovala přes 30 let vyšší míru evropské i české bezpečnosti. Petříček dodal, že podporuje úsilí o vytvoření nové smlouvy, případně i v širším formátu. Smlouva mezi SSSR a USA platná od roku 1987 zakazuje výrobu, zkoušky a rozmisťování raket s doletem od 500 do 5500 kilometrů. Po jejím podpisu zničily oba státy 2692 pozemních balistických raket a raket s plochou dráhou letu s konvenční i jadernou náloží. Rusko v pátek oficiálně potvrdilo právní zánik smlouvy.

Bývalá šéfka ERÚ Vitásková neuspěla s žalobou na stát, ve které chtěla 35 milionů

Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žalobu bývalé šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové. Ta požadovala od státu 35 milionů korun za nemajetkovou újmu v souvislosti s trestním stíháním v kauze solárních podvodů. Soud rozhodnutí zdůvodnil tím, že stíhání Vitáskové ještě neskončilo. Dal tak za pravdu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který argumentoval tím, že je žaloba předčasná. Rozhodnutí není pravomocné a lze se proti němu odvolat. Vitásková k soudu osobně nepřišla, zastupoval ji jen advokát.

Bývalou šéfku Energetického regulačního úřadu už dřív kvůli kauze solárních elektráren poslal soud na 8 a půl roku do vězení. Další ji ale pak viny zprostil. Verdikt sice letos potvrdil i Nejvyšší soud, zároveň ale nařídil nižšímu soudu, aby ještě zpřesnil zdůvodnění. Vitásková se domáhala odškodnění i za majetkovou újmu. Soud ale řeší majetkovu a nemajetkovou újmu zvlášť.

ČEZ musí příští rok získat povolení k dalšímu provozu Temelína

Příští rok musí ČEZ získat povolení k dalšímu provozu obou bloků jaderné elektrárny Temelín. Povolení je na dobu neurčitou. Temelín by měl být v provozu minimálně do roku 2060. Na dotaz ČTK to dnes řekl generální ředitel společnost ČEZ Daniel Beneš. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po páteční návštěvě Temelína novinářům řekl, že bezpečnostní opatření v Temelíně jsou na stoprocentní úrovni. "Intenzivně se zabýváme přípravami dokumentů k prodloužení provozování bloků, dokument bychom měli získat v druhé polovině příštího roku," řekl Beneš. Jak dále řekl, jde o proceduru, jejíž součástí jsou tisícistránkové dokumenty. ČEZ je musí předložit do poloviny dubna 2020, aby Státní úřad pro jadernou bezpečnost mohl do října 2020 povolení vydat. V říjnu příštího roku skončí platnost současného povolení k provozu.

MZV: Zachování důstojnosti Romů a Sintů zůstává naší prioritou

Zachování důstojnosti Romů a Sintů a respektování jejich lidských práv zůstává naší prioritou, napsalo na twitteru ministerstvo zahraničí při příležitosti památky obětí romského holokaustu. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a další zástupci vedení města dnes také vyvěsili na budovu Nové radnice k uctění obětí romskou vlajku, některé městské části učinily totéž. V noci z 2. na 3. srpna před 75 lety bylo v Osvětimi zavražděno téměř 3000 Romů. "Dnes si s pokorou připomínáme památku stovek tisíc obětí romského holokaustu za druhé světové války. Je naší povinností poučit se z této tragické události," uvedlo ministerstvo. "Zachování důstojnosti Romů a Sintů a respektování jejich lidských práv zůstává naší prioritou. Protiromské projevy nenávisti nemají v naší společnosti místo," píše ministerstvo.

Stát se omluvil novináři Janku Kroupovi za nezákonné odposlouchávání

Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo investigativnímu novináři Českého rozhlasu Janku Kroupovi za to, že ho v letech 2011 a 2012 nezákonně odposlouchávala policie. Bylo to kvůli kauze obrněných transportérů Pandur. Kriminalisté tehdy chtěli zjistit, kdo mu vynesl informace týkající se vyšetřování. Novináře policie poslouchala celkem pět měsíců. Spolu s ním mělo sledovaný telefon několik vysoce postavených lidí, třeba dnes už bývalý vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula a jeho tehdejší náměstek Libor Grygárek. Ani navzdory odposlechům ale policie nepřišla na to, že by někdo z nich protokol vynesl. Omluvě ministerstva předcházelo rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten loni v září uvedl, že odposlouchávat novináře by mělo být možné jen ve výjimečných případech.

Kauza obrněných aut Pandur pro českou armádu skončila po několika letech odsouzením Marka Dalíka. Předloni ho za pokus o podvod pražský vrchní soud poslal na pět let do vězení.

Vepřové maso zdražuje, výkupní ceny stouply o víc než 40 procent

Vepřové maso zdražilo oproti loňskému roku o 40 procent. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu z poloviny července stálo třeba kilo vepřové pečeně v obchodech přes 132 korun. Ještě třeba v březnu to přitom bylo 115 korun. Nejčastěji se to týká krkovic a pečení, které jsou populární zejména v letní grilovací sezoně. Podle Svazu zpracovatelů masa pak v nejbližších týdnech skokově podraží i ceny za uzeniny. Jedním z důvodů zdražování vepřového je africký mor prasat, který poslední dobou řádí v Číně. Tam jsou chovatelé nucení svá zvířata ve velkém vybíjet. Čína přitom sama produkuje zhruba polovinu světové produkce.

Dvě oblasti Jizerských hor nově propojí elektrobus

Dvě oblasti Jizerských hor nově propojí elektrobus. Provoz na turistické lince 790 z Tanvaldu na Smědavu kolem nádrže Souš začne v sobotu. Půjde zároveň o první jízdu elektrobusu v Libereckém kraji na příměstské autobusové lince, krajem objednávané. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí kraje Jan Mikulička. Dosud museli cestující absolvovat desítky kilometrů dlouhou zajížďku přes Jablonec nad Nisou a Liberec. Po turisty, kteří chtějí vidět obě části hor, bude zavedení nové linky znamenat úsporu času. "Hřeben Jizerských hor je z dopravního hlediska rozdělen na dvě veřejnou dopravou dosud nespojené části, protože silnice vede v prvním ochranném pásmu vodního zdroje," uvedl náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Jan Sviták (SLK).

Na pastvinách u Milovic se objevily nové druhy vzácných rostlin

Nové druhy vzácných rostlin objevili letos vědci v rezervaci velkých kopytníků u Milovic. Jde o druhy, které tam před lety rostly, ale kvůli šíření agresivních druhů trav v těchto místech postupně vyhynuly. Nyní se vracejí díky pastvě divokých koní, zubrů a zpětně šlechtěných praturů. Informovala o tom ochranářská společnost Česká krajina v tiskové zprávě. První z nových bylin je rozrazil rozprostřený. Jde o vzácnější trvalku suchých vápnitých trávníků teplých oblastí České republiky. V červeném seznamu je řazen mezi druhy, kterým je potřeba věnovat pozornost. Milovickou novinkou je také bělolist rolní, jednoletka suchých trávníků s nezapojeným drnem. Je to typický zástupce bylin, které kdysi bývaly běžné, ale v současné krajině příliš intenzivně udržovaných a hnojených luk s hustým drnem a na intenzivně zatěžovaných pastvinách pro ně není místo. Pastva velkých kopytníků vytváří v krajině pestrou a nezaměnitelnou mozaiku, která je důležitá pro mnoho druhů živočichů i rostlin. Také díky ní se v minulých letech začaly na milovické pastviny vracet mateřídoušky a jiné byliny typické pro suché trávníky, které zde po odchodu armády ustoupily.

Rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice vznikla v roce 2015 na dvou pastvinách u Milovic a Benátek nad Jizerou. Spolu se dvěma stády divokých koní ji obývají zubři a zpětně šlechtění pratuři. Rezervace se stala prvním místem na světě, kde jsou všechny tři druhy původních velkých evropských kopytníků.

Tři největší lekníny světa kvetou v liberecké botanické zahradě

V Botanické zahradě v Liberci kvetou vedle sebe tři největší leknínovité rostliny světa - viktorie královská, viktorie Cruzova a euryalie vzdorná. To je podle ředitele zahrady Miloslava Studničky unikát. "To myslím, že žádná z evropských botanických zahrad nedokáže. Předvádíme našim návštěvníkům to nejlepší, co můžeme," dodal. Největším lákadlem pro návštěvníky je nejspíš viktorie královská, kterou má asi jen pět zahrad v Evropě. Ne každý rok se podle něj povede, aby viktorie královská rozkvetla. Je velmi choulostivá. Svůj květ otevírá na noc. Šanci vidět ho neuzavřený tak mají návštěvníci, kteří přijdou ráno. Podle Studnička ale chystají na srpen několik nočních prohlídek. Kvést by měla viktorie až do podzimu a zatím stále roste. Její list má nyní průměr asi 140 centimetrů. "Počítám, že bude mít 180 centimetrů," dodal botanik.

Kvitová nebude kvůli zraněné ruce hrát turnaj v Torontu

Česká tenistka Petra Kvitová nebude příští týden startovat na tradičně silně obsazeném turnaji v Torontu, z něhož se odhlásila kvůli pokračujícím problémům s levou rukou. Na WTA Tour se chce šestá žena světového žebříčku vrátit o týden později v Cincinnati. "Jsem moc zklamaná, že se musím odhlásit. Zraněné předloktí mi stále dělá potíže a na doporučení svého lékařského týmu do Kanady nepojedu," uvedla na twitteru Kvitová. "Její první zámořský turnaj bude Cincinnati," doplnil v prohlášení pro média její mluvčí Karel Tejkal.

Kvitová si poranila předloktí své dominantní levé ruky v květnu a vynechala kvůli němu i grandslamové Roland Garros. Na oblíbené trávě neabsolvovala žádné přípravné turnaje a startovala jen ve Wimbledonu, kde před měsícem vypadla v osmifinále.

České volejbalistky prohrály první zápas v olympijské kvalifikaci s Čínou 0:3

České volejbalistky prohrály v prvním utkání olympijské kvalifikace s favorizovanou domácí Čínou 0:3 po setech 18:25, 23:25 a 19:25. Ze skupiny B ve městě v Ning-po postoupí na hry v Tokiu pouze vítězky. V sobotu svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose nastoupí proti Turecku a v neděli budou hrát s Německem.

Počasí na sobotu

Oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Večer od severu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.