Schodek rozpočtu ke konci července klesl na 9,7 miliardy

Schodek státního rozpočtu ke konci července klesl na 9,7 miliardy korun z červnových 20,7 miliardy korun. Loni v červenci skončilo hospodaření státu v přebytku 16,6 miliardy korun. V tiskové zprávě o tom ve čtvrtek informovalo ministerstvo financí (MF). Pro letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 40 miliard korun. Meziročně horší výsledek negativně ovlivnily peníze z EU a finančních mechanismů. Podle ministerstva měly tyto peníze po sedmi měsících 2019 kladný dopad 1,8 miliardy korun, zatímco ve stejném období loni byl tento dopad kladný 20,3 miliardy korun. Rozdíl, který zkresluje meziroční srovnatelnost, podle MF vychází z faktu, že v prvních měsících roku 2018 získal státní rozpočet mimořádně peníze 20,7 miliardy korun. Ty představovaly část závěrečných plateb vztahujících se k programovému období 2007 až 2013.

ČNB zlepšila odhad růstu ekonomiky pro letošní i příští rok

Česká národní banka v nové prognóze zlepšila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,6 procenta a pro příští rok na 2,9 procenta. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady to uvedl guvernér Jiří Rusnok. V předchozí květnové prognóze centrální banka počítala letos s růstem ekonomiky o 2,5 procenta a příští rok o 2,8 procenta. Pro rok 2021 ČNB počítá s růstem ekonomiky o tři procenta. Zároveň banka v nové prognóze očekává slabší kurz koruny. Průměrný kurz koruny letos bude podle nové prognózy 25,50 Kč/EUR a příští rok koruna posílí na průměrných 24,90 Kč/EUR. V předchozí prognóze ČNB odhadovala pro letošní rok průměrný kurz 25,30 korun za euro a příští rok 24,70 Kč/EUR. V roce 2021 by měl být průměrný kurz 24,50 koruny za euro.

Ministerstvo financí v nejnovější červencové prognóze zlepšilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta. Naopak pro příští rok úřad odhad růstu zhoršil na 2,3 procenta. Česká bankovní asociace minulý týden ponechala odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,4 procenta a příští rok na 2,3 procenta.

Bankovní rada ČNB nechala úrokové sazby beze změny

Bankovní rada České národní banky ponechala ve čtvrtek úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na dvou procentech. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Důvodem rozhodnutí je podle ekonomů především nejistý vývoj v zahraničí. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Podmínky ve zpracovatelském sektoru jsou nejhorší od června 2009

Podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v červenci opět výrazně zhoršily. Index PMI klesl na 43,1 bodu z červnových 45,9 bodu. To je nejníže od června 2009. Informovala o tom společnost IHS Markit. Hlavním důvodem poklesu indexu je výrazné snížení výroby. Tempo jejího poklesu bylo nejrychlejší od května 2009 a někteří účastníci průzkumu za tím vidí pokračující zpomalování v automobilovém sektoru. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem. Výsledek nad 50 bodů znamená celkové zlepšení sektoru. Index sleduje výrobu, nové objednávky, zaměstnanost, termíny dodávek a zásoby.

ÚOHS spolu s ministerstvem dopravy podaly kasační stížnost v kauze mýtného systému

Ministerstvo dopravy společně s antimonopolním úřadem podaly kasační stížnost k Nejvyššímu soudu v kauze provozování mýtného systému. Reagují tak na červencové rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který nařídil antimonopolnímu úřadu znovu zkoumat smlouvu mezi ministerstvem dopravy a novým provozovatelem mýtného - konsorciem CzechToll/SkyToll. Upozornila na to Česká televize. Podle mluvčího antimonopolního úřadu Martina Švandy o podání stížnosti informovali už v minulosti.

Žalobu k brněnskému krajskému soudu podal dosavadní provozovatel mýtného systému - společnost Kapsch.

Greenpeace: Souhlas s prodloužením těžby v dole Bílina je nezákonný

Ekologická organizace Greenpeace považuje souhlas ministerstva životního prostředí (MŽP) s prodloužením těžby uhlí v povrchovém dole Bílina do roku 2035 za nezákonný. Po ministru Richardu Brabcovi (ANO) požaduje zrušení souhlasu. Greenpeace to uvádí v tiskové zprávě. Ministerstvo na začátku týdne vydalo kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA), společnost Severočeské doly ale musí splnit 31 podmínek. Kladný posudek EIA ještě není povolením těžby, to musí udělit až příslušný báňský úřad. Podle Greenpeace má stanovisko závažné nedostatky a nezhodnocuje dostatečně vliv těžby a spalování uhlí na klima. "Navíc je souhlas s rozšiřováním a prodlužováním těžby v přímém rozporu s mezinárodními závazky České republiky vyplývajícími z pařížské klimatické dohody. Z těchto důvodů pokládá Greenpeace rozhodnutí za nezákonné," uvedla organizace. Brabec by tak podle ní měl rozhodnutí úředníků ministerstva zrušit. Má 30 dní, aby se k podanému podnětu vyjádřil a sdělil, zda zahájí přezkumné řízení.

Pohonné hmoty v česku zlevnily. Ceny jsou nejnižší od letošního dubna

Pohonné hmoty jsou v Česku nejlevnější od konce letošního dubna. Benzín v uplynulém týdnu zlevnil v průměru o šest haléřů na 32 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv sleduje. Za naftu teď řidiči průměrně zaplatí 31 korun a 99 haléřů, to je o 4 haléře méně než minulý týden. Nejdražší je palivo i nadále v Praze, naopak nejméně za pohonné hmoty řidiči platí v Jihočeském kraji.

Ministerstvo spravedlnosti chce připravit etický kodex pro soudce. Ti to kritizují

Ministerstvo spravedlnosti chce připravit pro soudce jednotný etický kodex. Resort chystá vznik pracovní skupiny, která popíše možný střet zájmů nebo přijímání darů. Vedle pracovního se má kodex týkat i soukromého života soudců. Předsedové krajských a vyšších soudů a také Unie soudců jsou ale proti - nechtějí, aby do profesního kodexu zasahovalo ministerstvo. Ministerstvo spravedlnosti vyzvalo soudce, aby si do pracovní skupiny nominovali svého zástupce. Soudci ale chtějí vlastní pracovní skupinu. Podle Soudcovské unie musí vyřešit třeba otázku, co by hrozilo soudcům, kteří by etický kodex porušili.

To, že v Česku není jednotný etický kodex soudců, kritizuje protikorupční skupina Rady Evropy GRECO. V březnu řekla, že Česká republika nedokázala uvést do praxe žádné ze 14ti protikorupčních opatření v boji s uplácením v politice a justici.

Soud: Komiks Muriel a andělé patří dědicům Saudka

Komiks Muriel a andělé patří dědicům zemřelého kreslíře Káji Saudka. Pravomocně to potvrdil odvolací pražský městský soud. Dílo v roce 2013 koupil od pražské Galerie Moderna za dva a půl milionu korun sběratel Tomáš Šmídek. Příbuzní a přátelé Saudka ale tvrdí, že komiks Saudkovi před desítkami let někdo ukradl.

Originál komiksu malíř v roce 1969 předal nakladatelství a pak tiskárně. Kvůli začínající normalizaci ale za komunistického režimu nevyšel. Osud originálu nebyl po desítky let známý, komiks se podařilo vydat až v roce 1991 díky nalezení původních tiskařských štočků.

Neschválené odstranění nápisu z Karlova mostu zdivo nepoškodilo, ukázaly testy

Zdivo Karlova mostu v Praze je po neschváleném odstranění sprejerského nápisu v pořádku. O laboratorních výsledcích informovala Technická správa komunikací. Graffiti z pilíře mostu o víkendu odstranil Miloslav Černý, který se živí čištěním posprejovaných ploch ve specializované firmě. Ve čtvrtek se přihlásil policii, jakékoliv pochybení odmítá. Podle svých slov nechtěl znehodnotit práci restaurátorů nebo odstranění nápisu využít k propagaci. Podle zjištění restaurátora však nápis nebyl odstraněn dokonale a na kamenech zůstaly zbytky barvy. Na pilíři Karlova mostu se v polovině července objevil sprejerský nápis o rozměrech pět krát dva metry. Policie na místě zadržela dva německé mladíky, soud jim uložil roční podmínku, pětileté vyhoštění a peněžité tresty. Jejich obhájce ale podal proti rozhodnutí odpor, v případu bylo proto nařízeno hlavní líčení.

Restaurátoři začali nápis odstraňovat v sobotu 27. července a plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. V noci na neděli 28. července ale nápis neočekávaně zmizel.

Pivní a vinařská turistika je v Česku na vzestupu

Pivní a vinařská turistika zažívá v Česku boom. V zemi totiž přibývá podnikatelů, kteří právě na degustacích staví svůj byznys plán. S ochutnávkou spojují výklady o výrobě, pořádají kurzy vaření nebo i herní turnaje - jako je třeba pivní ruleta. Dovolenou s gurmánskými zážitky vyhledávají taky cizinci. Cílem turistů jsou stále častěji i vinařské stezky, kde ale pro cyklisty platí nulová tolerance alkoholu v krvi. Další možností je pak návštěva městských vinic.

Soud v Británii poslal za moderní otrokářství do vězení dva Čechy

Britský soud poslal ve středu do vězení dva Čechy, které shledal vinnými z obchodování s lidmi a moderního otrokářství. Informoval o tom server Kent Online. Staršího z vůdců zločinecké skupiny, jejíž oběti pocházely z Česka a ze Slovenska, poslal soud do vězení na osm a půl, mladšího na čtyři a půl roku. Osmačtyřicetiletý otec s šestadvacetiletým synem, kteří žili v Kentu na jihu Anglie, podle soudu hledali v Česku a na Slovensku více než deset let zranitelné lidi - bezdomovce či lidi závislé na alkoholu a drogách. Nabízeli jim dobře placenou práci a bezplatné ubytování v Británii. Při zásahu v květnu 2018 policisté osvobodili celkem 12 lidí, které odsouzení nutili vykonávat těžkou fyzickou práci někdy až 36 hodin v kuse. Odměnu za jejich práci si z větší části nechávala nyní odsouzená dvojice. Své oběti muži také bili a nutili je žít v nevyhovujících podmínkách. Soudce Rupert Lowe odhadl, že 48letý odsouzený si vydělal za jedenáct let trestné činnosti asi 900.000 liber (25,4 milionu korun).

Počasí na pátek

Polojasno až oblačno, během dne místy přeháňky, zejména v Čechách. Ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, na horách kolem 18 stupňů Celsia.