Hamáček: Návrh rozpočtu je pro resorty ČSSD likvidační, nemůžeme ho podpořit

Návrh státního rozpočtu na příští rok je v nynější podobě likvidační pro resorty ČSSD, strana by ho podpořit nemohla, řekl novinářům předseda strany Jan Hamáček. Pěti ministerstvům ČSSD chybí přes 20 miliard korun. Nynější podoba návrhu podle Hamáčka neumožňuje plnit sliby, které dala vláda v programovém prohlášení. Vnitro pro optimální činnost potřebuje pět až šest miliard navíc, ministerstvo práce a sociálních věcí 11 miliard, ministerstva zahraničních věcí i zemědělství postrádají shodně 1,5 miliardy, ministerstvo kultury přes 700 milionů. Sociální demokraté počítají přes léto s vyjednáváním s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Podle ministryně by požadavky ČSSD znamenaly navýšení schodku rozpočtu na 62 miliard korun. To považuje za nepřijatelné. Předseda poslaneckého klubu opoziční ODS Zdeněk Stanjura řekl, že s navýšením výdajů na sociální služby strana souhlasí, je ale podle něj potřeba škrtat jinde.

Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je do 30. září čas na dohodu, ministři ČSSD by podle něj měli výt rozpočtově odpovědní, například by neměli přijímat své lidi na ministerstva, ale platit je podle pravidel.

Ministerstvo kultury dočasně povede náměstek Schreier, nahradí končícího Staňka

Ministerstvo kultury dočasně povede ekonomický náměstek René Schreier. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po společné schůzce s končícím ministrem Antonínem Staňkem z ČSSD. Toho k 31. červenci odvolal prezident Miloš Zeman. Staněk podle svých slov nechává resort po ročním působení stabilizovaný a v dobré kondici. Problematice kultury se chce dál věnovat jako poslanec. René Schreier, který je dočasně pověřený vedením ministerstva, není podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka zástupcem strany.

Zatím není jasné, kdo bude novým ministrem. Zeman ho chce jmenovat nejdřív v polovině srpna. Sociální demokracie trvá na nominaci místopředsedy strany Michala Šmardy. S jeho jmenováním ale prezident váhá.

EK: Předběžné auditní zprávy k možnému střetu zájmů Babiše jsou důvěrné

Nynější šetření včetně předběžných zjištění v souvislosti s možným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) je podle Evropské komise důvěrné a jeho obsah je potřeba chránit až do uzavření záležitosti. Týká se to i chystané odpovědi českých úřadů. V tiskové zprávě to uvedl Státní zemědělský intervenční fond s odvoláním na dopis od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise.

Babiš je podle návrhu auditní zprávy, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz EU. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti odmítl, že vracení peněz hrozí. Zatímco tento návrh byl už zveřejněn i v neoficiálním českém překladu, druhý, který se věnuje dotacím v zemědělství, zatím nezveřejnila ani média. Nedostala jej ani dočasná senátní komise k vyhodnocení auditů. Ministerstva se odvolávají na to, že na základě nařízení EK předběžné audity vydat nemohou.

SZIF v červnu rozhodl o tom, že nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy jej Babiš vložil do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Od té doby fond proplatil projekty za 63 milionů korun. Stejný způsob zvolil i u podniků rodiny ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), tedy od 2. srpna 2018.

MF v nové prognóze zlepšilo letošní odhad růstu HDP, pro příští rok zhoršilo

Ministerstvo financí v nové prognóze zlepšilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 2,5 procenta. Naopak pro příští rok úřad odhad růstu zhoršil na 2,3 procenta. V letošním roce by měl být růst ekonomiky tažen výdaji na konečnou spotřebu domácností a investiční aktivitou firem i vlády. Příští rok by pak růst spotřeby měl zpomalit, uvedl úřad v tiskové zprávě. V dubnové prognóze MF počítalo pro letošní i příští rok s růstem ekonomiky o 2,4 procenta. Loni ekonomika stoupla o tři procenta. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v úterý uvedla, že ministerstvo financí na základě dnes zveřejněné makroekonomické predikce upraví odhadované příjmy v roce 2020.

Koaliční sociální demokraté ve středu uvedli, že návrh státního rozpočtu na příští rok je v nynější podobě likvidační pro resorty ČSSD a strana by ho podpořit nemohla. Pěti ministerstvům ČSSD chybí podle strany přes 20 miliard korun. Podle MF by ale splnění požadavků ČSSD navýšilo plánovaný 40miliardový schodek, což je nepřijatelné.

Nový provozovatel mýtného systému spustil testy satelitní technologie, potrvají do začátku září

Česko-slovenské konsorcium firem CzechToll a SkyToll začalo v Česku testovat systém pro výběr elektronického mýta přes satelit. Asi měsíční zkoušky prověří propojení s registrem silničních vozidel nebo systémy celní správy, zkontrolují i bezpečnostní opatření proti případným hackerským útokům. Nový provozovatel mýtného systému v Česku chce provést také zátěžové testy systému. Satelitní výběr mýta nahradí současnou mikrovlnnou technologii pomocí mýtných bran letos v prosinci. Dopravci můžou svá vozidla začít do nového mýtného systému registrovat od 22. září.

Nový provozovatel systému využije jen pár desítek z více než 270 mýtných bran na dálnicích a silnicích I. tříd. Ministerstvo dopravy zvažuje, jak zbylé mýtné brány využít. Podle mluvčí ministerstva dopravy Lenky Rezkové by mohly do budoucna sloužit například pro kontrolu elektronických dálničních známek.

Přechod na nový mýtný systém provázejí soudní spory, které vede stávající správce systému společnost Kapsch s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Krajský soud v Brně v minulých týdnech rozhodl, že úřad musí znovu námitky Kapsche prověřit. Antimonopolní úřad se navíc musí znovu zabývat i smlouvou mezi státem a firmou CzechToll.

Nejvyšší soud nevyhověl stížnosti kanceláře Hradu v případu Zeman a Bartík

Nejvyšší soud nevyhověl stížnosti Pražského hradu ohledně trestního oznámení na brněnského politika Svatopluka Bartíka. Ten v roce 2017 na svůj Facebook napsal, že má prezident Miloš Zeman rakovinu. Hrad na něj podal žalobu pro pomluvu a poškozování cizích práv. Policie ale případ odložila. Stížnost podal bývalý ministr vnitra Jan Kněžínek. Nejvyšší soud ji zamítl jako nepřípustnou. Zeman vede s Bartíkem civilní spor i u Městského soudu v Brně. Projednávání případu začne v září.

Česká armáda mění v Litvě vojáky, v Pobaltí jich bude méně

Česká mechanizovaná rota ukončila své působení v Litvě, kam byla poslána v rámci alianční předsunuté přítomnosti. Od začátku srpna ji v Pobaltí vystřídá méně početná jednotka specialistů průzkumu a elektronického boje. ČTK to řekla Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu. Za roční působení se v Litvě během dvou rotací vystřídalo přes 450 českých vojáků. Česká armáda vojáky do Pobaltí vyslala v rámci vytvoření čtyř mnohonárodních praporů předsunuté přítomnosti Severoatlantické aliance (eFP Enhanced Forward Presence). NATO tímto opatřením reagovalo na obavy svých východních členů z některých kroků Ruska. Do Lotyšska proto odjela minometná četa, ta bude podle Cyprisové v zemi do ledna 2020. Do Litvy byla nasazena početnější mechanizovaná rota o počtu až 230 vojáků složená především ze žateckého 41. mechanizovaného praporu, v jednotce působili i ženisté, logistici a zdravotníci. S sebou si rota přivezla obrněná vozidla Pandur. Vojáci působili na hlavní základně bojového uskupení, která se nachází ve výcvikovém prostoru litevské armády Rukla, vzdáleného asi 70 kilometrů od hlavního města Vilnius.

Veterináři po půl roce zaznamenali v ČR výskyt parazita svalovce

Veterináři po zhruba půl roce znovu zaznamenali výskyt parazita svalovce. Objevili ho u divokého prasete uloveného v Bystřici pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji. Potvrdil to Petr Majer ze Státní veterinární správy, podle kterého jsou podobné nálezy ojedinělé. Tělo nakaženého divočáka zlikvidovali. Naposledy bylo nakažení zvířete svalovcem potvrzené vloni na Frýdlantsku. Krajští veterináři vydali mimořádná veterinární opatření - zakázali manipulaci s černou zvěří a zvěří vnímavou na svalovce dokud nebudou mít lovci vyhovující laboratorní výsledky z odlovených zvířat.

Konzumace nakaženého masa, které není dostatečně tepelně zpracováno, může u lidí vyvolat trichinelózu. Ve výjimečných případech je toto onemocnění smrtelné, k poslednímu úmrtí na území ČR však došlo v 50. letech minulého století.

Čeští se vědci se podíleli na analýze genomu varana komodského

Mezinárodní vědecký tým, jehož součástí byli pracovníci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a pražské zoologické zahrady, publikoval přečtení a analýzu genomu největšího ještěra na světě varana komodského. V tiskové zprávě o tom informovala PřF UK. Genom už teď například ukázal, že varani mají rozrůzněné geny, které jim umožňují vnímat podněty chemické povahy pomocí orgánu umístěného na patře. Článek publikoval časopis Nature Ecology & Evolution. Češi před časem publikovali karyotyp (soubor všech chromozomů v jádře buňky) ještěra, což mimo jiné vedlo k jejich zapojení do mezinárodního týmu, který osm let pracoval na genomu. Česká část týmu měla na starosti roztřídění jednotlivých chromozomů a přečtení jejich sekvencí. Už dříve český tým také publikoval článek o evoluci určení pohlaví u varanů a jejich příbuzných. Ve studii byly poprvé odhaleny geny vázané na pohlavní chromozomy varanů, silně jedovatých korovců a dalších. Výsledkem bylo zjištění, že chromozomy vznikly už v době dinosaurů.

Do Prahy se sjeli pedagogové, kteří učí češtinu krajany v cizině

V Praze se sešlo skoro 50 pedagogů, kteří v zahraničí učí češtinu. Každoroční setkání organizuje Dům zahraniční spolupráce. Ten také učitele do ciziny vysílá. Češtinu u krajanů v cizině učí pedagogové kromě států Evropy taky v Severní a Jižní Americe nebo Austrálii. V dalších zemích pak působí lektoři, kteří učí češtinu jako cizí jazyk pro obyvatele daných zemí - třeba v Egyptě, Číně nebo Portugalsku. Kromě výuky lektoři a pedagogové pro své žáky organizují filmová a divadelní představení nebo výstavy.

Fotbalisté Plzně přišli o šanci na Ligu mistrů, čeká je boj o Evropskou ligu

Fotbalisté Plzně v bojích o Ligu mistrů vypadli už ve druhém předkole. Svěřenci Pavla Vrby v odvetě na stadionu Olympiakosu Pireus utrpěli debakl 0:4 a po úvodní remíze 0:0 postoupil řecký favorit. Viktorii Plzeň nyní čeká třetí předkolo Evropské ligy. Prvním soupeřem budou Antverpy, čtvrtý tým uplynulé sezóny belgické ligy. První zápas čeká Viktorii příští čtvrtek v Belgii.

Počasí na čtvrtek

Většinou polojasno, během dne při zvětšené oblačnosti na severu a severovýchodě místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Ráno v Čechách ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 24 až 28 °C, na horách kolem 19 stupňů Celsia.