Babiš: ČR by mohla přestat blokovat evropský cíl klimatické neutrality

Česká republika by mohla souhlasit s dosažením klimatické neutrality do roku 2050. V Bruselu to připustil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš po setkání s příští šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta zařadila přísnější boj proti klimatickým změnám mezi své priority. Andrej Babiš si podle svých slov umí představit, že by Česko stejně jako ostatní unijní státy vypouštělo jen tolik emisí skleníkových plynů, kolik dokáže z atmosféry uložit. „Uhlíková neutralita nás bude stát dost peněz, musíme investovat miliardy a máme nějaké představy, jak bychom mohli získat dodatečné fondy," uvedl. Česko podle Andreje Babiše musí mít svobodu postavit svůj energetický mix na jaderné energetice.

Vláda schválila návrh na regulaci lobbingu, korespondenční hlasování odmítla

Vláda na svém posled ním jednání před vládními prázdninami schválila návrh zákona o lobbování. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. Cílem návrhu, který nyní poputuje k projednání Sněmovnou, je zvýšit transparentnost lobbingu. K tomu má přispět registr lobbistů a lobbovaných. Kabinet naopak odmítnul poslanecký návrh na zavedení korespondenčního hlasování při volbách do poslanecké sněmovny. Vláda totiž podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD chystá vlastní návrh.

Ministři schválili dotaci pro vlastníky lesů postižených kůrovcem

Majitelé lesů napadených kůrovcem dostanou od státu mimořádnou dotaci. Na úterním jednání to schválila vláda. Ještě letos by měli vlastníci lesů získat jeden a půl miliardy, o další miliardě pro příští rok chce ministerstvo zemědělství jednat. Ceny jehličnatého dříví z kalamitních těžeb se za poslední dva roky výrazně propadly. Dotace má pomoct vlastníkům lesů, kteří za této situace nemají peníze na obnovu lesa. Dotace se netýká státního podniku Lesy České republiky ani Vojenských lesů a statků.

Další těžba uhlí v Bílině získala kladný posudek vlivu na životní prostředí

Těžba uhlí v dole Bílina by mohla pokračovat až do roku 2035. Ministerstvo životního prostředí vydalo společnosti Severočeské doly kladný posudek vlivu na životní prostředí EIA. Informaci Českému rozhlasu potvrdila mluvčí rezortu Petra Roubíčková. Firma ale musí splnit celkem 31 podmínek. Kladný posudek EIA ještě není povolením těžby - to musí udělit až příslušný báňský úřad. Do roku 2035 chtějí Severočeské doly vytěžit v lomu Bílina zhruba 150 milionů tun hnědého uhlí. V současné době je těžba v dole povolená do roku 2030.

Vláda vyměnila většinu vedení Energetického regulačního úřadu

Vláda odvolala tři z pěti členů rady Energetického regulačního úřadu. Dosavadní předseda Jan Pokorný a členové rady Vladimír Vlk a Vladimír Outrata byli podle ministra průmyslu Karla Havlíčka za ANO zlobovaní energetickými firmami. Úřad má přitom vliv na to, kolik v Česku energie stojí. Třeba člena rady Vladimíra Vlka obvinění překvapilo a chce ho řešit soudně. "Nejsem si vědom, že bych někde pochybil. Žádnému subjektu jsem nestranil. Naopak, chtěl jsem, aby byl úřad skutečně nezávislý," řekl. Společně s Vlkem se chce na soud obrátit i Outrata. Novým šéfem Energetického regulačního úřadu vláda jmenovala Stanislava Trávníčka. Další členy nahradí Martina Krčová a Petr Kusý. Všichni nově jmenovaní se podle ministra Havlíčka zúčastnili veřejného výběrového řízení a mají s Energetickým regulačním úřadem dlouhodobé zkušenosti.

Klokánky a podobná zařízení dostanou od MPSV dotaci 22 milionů

Ministerstvo práce i letos poskytne klokánkům a podobným domovům pro děti v tísni mimořádnou dotaci na dofinancování provozu. Zařízením pro okamžitou pomoc (ZDVOP) chce dodatečně rozdělit až 22 milionů korun. Návrh v úterý projednala vláda, o jeho schválení informovalo v tiskové zprávě tiskové oddělení ČSSD. Doplacení kabinet schválil i loni. Podle podkladů činilo 21,2 milionu korun. V Česku nyní funguje 57 dětských azylových domů včetně klokánků s 815 místy. Stát poskytuje zařízením na dítě příspěvek 22.800 korun měsíčně. Částka se ale krátí za dobu, kdy dítě v domově nepobývá. Za den je to o 760 korun. Zařízení poukazují na to, že i když se zrovna o dítě nestarají, lůžko pro ně stále mají připravené, musí dům udržovat v provozu a platit zaměstnance. Peníze jim pak chybějí. Ministerstvo práce plánuje státní příspěvek v připravované novele o ochraně dětí zvýšit. Podle legislativního plánu by vláda měla dostat návrh změn zákona v září, platit by měl pak od pololetí příštího roku. Resort chce letos na dofinancování přesunout maximálně 22 milionů korun do mimořádných dotací právě z částky na státní příspěvky. Na ně má v rozpočtu 230 milionů korun, suma se ale pravděpodobně nevyčerpá.

Policie viní dalšího člověka ze schvalování útoků v Christchurchi

Policie obvinila druhého člověka v souvislosti se schvalováním březnových teroristických útoků v mešitách na Novém Zélandu. Bez dalších podrobností to sdělil dozorový státní zástupce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. "Trestní stíhání je vedeno proti dvěma osobám. Obě trestní věci se nachází v přípravném řízení, bližší informace proto nelze v současné fázi s ohledem na neveřejnost přípravného řízení sdělit," uvedl Bílý. Za podporu a propagaci terorismu na veřejně přístupných počítačových sítích hrozí pachatelům pět až 15 let vězení, případně i propadnutí majetku.

Česká policie krátce po útoku oznámila, že prověřuje, zda se někteří lidé především na internetu a sociálních sítích nedopustili schvalování tohoto trestného činu. Jakékoliv podněcování k nenávisti tehdy označili za nepřijatelné jak ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), tak i policejní prezident Jan Švejdar.

Sucho způsobuje úbytek losovitých ryb v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji výrazně ubývá lososovitých ryb. Současné suché a teplé počasí situaci ještě zhoršuje. Prohřáté toky jsou méně okysličené, oslabené ryby jsou pak i jednodušším terčem predátorů, jako jsou vydry, volavky nebo morčák. ČTK to řekl Přemysl Jaroň, jednatel územního svazu Českého rybářského svazu pro severní Moravu a Slezsko. Podle něj se rybáři musí spoléhat na umělý odchov na farmách, kde už ale tropické teploty rovněž situaci komplikují. Ryby v extrémně teplém počasí trpí, nedokážou zpracovat potravu a jsou náchylnější i k chorobám. V některých případech i hynou. Počty lososovitých ryb přitom v minulosti právě v Moravskoslezském kraji byly na velmi dobré úrovni. Současné klimatické změny ale podle Jaroně neovlivňují jen lososovité ryby. Rybářům působí problémy obecně, jen od minulého pátku do pondělí zaznamenali tři hromadné úhyny ryb. Kraj rybářům schválil dotaci více než 150.000 korun, která jim má pomoci se zarybňováním revírů.

Firmy dokončují památník Jana Palacha ve Všetatech na Měnicku

Památník Jana Palacha v jeho rodném domě ve Všetatech na Mělnicku dokončují stavbaři. Dolaďují interiéry i exteriéry. Muzejníci ho plánují otevřít 21. srpna, v den 51. výročí okupace Československa vojsky bývalé Varšavské smlouvy. Architekti památník nechali symbolicky protknout kovovým hranolem, který má znázorňovat zlo. Za památník včetně expozic zaplatí Národní muzeum přes 20 milionů korun.

Letní Flora Olomouc připomene českou krajinu jako národní klenot

Letní etapa výstavy květin Flora Olomouc bude na stejnojmenném výstavišti v Olomouci zahájena ve čtvrtek 15. srpna a skončí v neděli 18. srpna. Hlavní expozice připomene návštěvníkům krásy české krajiny. Nebudou chybět ani zahradnické trhy, předváděcí akce a workshopy, odborné přednášky či bohatý kulturní program. Zážitek z letošního ročníku návštěvníkům umocní i ukázka zpracování zemědělských plodin. Na netradiční podívanou láká večerní komentovaná prohlídka hlavní expozice Česká krajina. "Ryze české téma letní Flory klade důraz na kvalitu a bohatství české přírody. Provede návštěvníky ovocným sadem, chmelnicí, vinicemi i poli v období žní," prozradila ředitelka společnosti Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková. S českou krajinou je neodmyslitelně spjata i kaplička na kopci, ze kterého je výhled na rybníky, skály a nekonečné širé lány polí.

Loni letní etapu výstavy Flora Olomouc navštívilo zhruba 20.000 lidí, bylo to v meziročním srovnání o 20 procent méně. Organizátoři pokles návštěvnosti přičetli tropickým teplotám.

Pražané si připomínají 600 let od první pražské defenestrace

Pražané si dnes připomínají 600 let od první pražské defenestrace. V neděli 30. července roku 1419 došlo k vyhození katolických konšelů Nového Města zastánci husitských ideí v čele s Janem Želivským a Janem Žižkou z oken Novoměstské radnice. Zabití konšelů je považováno za počátek husitských válek, které skončily v roce 1434 bitvou u Lipan.

Praha 2 připravila k výročí celodenní program. Nechybí středověké tržiště s ukázky dobových řemesel, hudební, taneční a kejklířská vystoupení. Lidé si mohou prohlédnout husitské ležení a připraveno je také divadelní ztvárnění defenestrace z Novoměstské radnice. Lidé se tu dočkají boje, vniknutí do radnice a následně i svržení šesti konšelů z oken Velkého sálu. Na místě se objeví husitský kněz Jan Želivský i vůdce husitů Jan Žižka.

Počasí na středu

Oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky a bouřky. Postupně od západu přechodně zataženo, na většině území přeháňky, místy bouřky, ojediněle i silné, doprovázené přívalovými srážkami a kroupami, zejména na východě. Večer v Čechách od západu ustávání srážek a ubývání oblačnosti na skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 °C, na západě a jihozápadě Čech kolem 23 °C, na horách kolem 20 stupňů Celsia.