Prezident odvolal ke konci července ministra kultury Staňka

Prezident Miloš Zeman dva měsíce od doručení návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) odvolal ke 31. červenci ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Hradní mluvčí Jiří Ovčáček to oznámil v tiskové zprávě. Prezident podle něj poděkoval Antonínu Staňkovi za jeho práci, zejména za péči o záchranu kulturních památek, a za odhalení zneužívání veřejných prostředků v resortu ministerstva kultury. "V této souvislosti prezident republiky očekává, že dvě trestní oznámení, která ministr kultury Staněk podal, budou pečlivě prošetřena," uvedl Jiří Ovčáček. Kdo bude Staňkovým nástupcem, není dál jasné.

Spor o odvolání Staňka se táhne od poloviny května, kdy Staněk podal demisi. Zeman ji ale nepřijal. Argumentoval tím, že Staněk odhalil zneužívání veřejných prostředků a neměl by za to být trestán. Babiš následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. K návrhu na jmenování Šmardy se Zeman dosud nevyjádřil, podle Babiše to má v plánu v polovině srpna. Kandidáta ČSSD ale několikrát kritizoval.

Kapsch podal na ÚOHS další žalobu, úřad podle firmy ignoruje soudní rozhodnutí

Firma Kapsch podala další žalobu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Informoval o tom mluvčí společnosti David Šimoník. Podle Kapsche úřad ignoruje soudní rozhodnutí z května, které mu přikazuje přezkoumat námitky firmy k podmínkám tendru na výběr mýta. Antimonopolní úřad žalobu odmítá. Podle svého mluvčího Martina Švandy postupují podle zákona.

Kapsch na Úřad pro ochranu hodpodářské soutěže podal v minulosti už dvě žaloby. Soud firmě vyhověl v obou případech. Podle Kapsche však ÚOHS v případě první žaloby dosud soud neposlechl a podle Šimoníka hrozí, že podobný postup bude ÚOHS praktikovat i v případě druhého rozhodnutí.

Elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007, systém funguje na více než 1400 kilometrech dálnic a vybraných částech silnic první třídy. Dosud byl správcem systému firma Kapsch. Od prosince letošního roku nahradí dosavadní mikrovlnnou technologii satelitní systém, který bude provozovat konsorcium CzechToll/SkyToll. To zvítězilo v tendru pořádaném ministerstvem dopravy s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz.

Roste počet obcí, které nabízí veřejnou službu pro nezaměstnané

Přibývá měst, která nabízí práci dlouhodobě nezaměstnaným v rámci veřejné služby. Úřad práce má s obcemi, ale také dalšími organizacemi, nasmlouvaných přes 7 700 míst. Po Ústecku je jich nejvíce v Moravskoslezském kraji. Podle mluvčí Úřadu práce Kateřiny Beránkové je nabídka větší než poptávka, takže má šanci každý zájemce. Od srpna nabídne veřejnou službu pro 50 lidí například město Opava. Zkušenosti z minulosti jsou dobré třeba při údržbě zeleně nebo úklidu ulic. Veřejná služba je pro dlouhodobě nezaměstnané jednou z možností, jak nepřijít o sociální dávky.

STEM: Nadpoloviční většina Čechů je nespokojena s prací soudů

S úrovní práce českých soudů a státních zastupitelství je nespokojena mírně nadpoloviční většina čekých občanů. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury STEM. Podle něj třetina lidí by přivítala radikální reformu soudního systému. Většina občanů takovou reformu sice odmítá, ale přesto se domnívá, že je třeba pracovat na zlepšení fungování justice. S prací soudů a státních zastupitelství jsou více spokojeni mladí lidé, naopak mezi lidmi staršími 60 let převažuje nespokojenost. Z rozdílů podle sociálního postavení je patrná častější nespokojenost s prací soudů a prokuratury mezi podnikateli a živnostníky. "Spokojenost či nespokojenost s prací justičních orgánů je součástí obecnějšího postoje k dění ve společnosti. To znamená, že lidé, kteří jsou spokojeni s fungováním demokracie v naší zemi nebo s aktuální politickou situací nebo se domnívají, že vývoj u nás jde správným směrem, jsou také významně častěji spokojeni s prací soudů a státních zastupitelství než lidé, kteří jsou k situaci v naší zemi kritičtí," uvedli autoři průzkumu.

Dukovany získají jaderné palivo takzvané třetí generace

Jaderná elektrárna Dukovany získá do budoucna nové palivo takzvané třetí generace od firmy TVEL, která patří ruské státní společnosti Rosatom. Společnost a vlastník elektrárny, polostátní firma ČEZ, podepsaly dohodu o použití tohoto paliva v dukovanské elektrárně. TVEL o tom informoval ČTK. S Rusy má ČEZ v Dukovanech uzavřenou smlouvu o dodávce paliva do konce provozu nynějších bloků. TVEL dodává nyní palivo také do druhé tuzemské jaderné elektrárny v Temelíně. Rosatom patří o zájemce o stavbu nového jaderného bloku, který by měl vzniknout v Dukovanech. Kdy by mohla začít moravská elektrárna palivo nové generace využívat, TVEL nespecifikoval. Uvedl pouze, že ještě před samotným zavezením do reaktoru bude nové palivo podrobeno náročnému licencování ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Dukovanská elektrárna je v provozu od roku 1985, pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v ČR. ČEZ prověřuje možnosti provozu nynějších bloků přibližně do roku 2045. TVEL je jediným dodavatelem paliva pro ruské jaderné elektrárny. Palivem zásobuje 76 reaktorů v 15 zemích.

TSK: Odstranění graffiti z Karlova mostu bylo provedeno neodborně

Graffiti z Karlova mostu v Praze, které v noci na neděli záhadně zmizelo, bylo odstraněno neodborně. Na zdi zůstaly zbytky zateklé barvy, uvedla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Do spár mohlo zatéct také ředidlo. Památkáři proto v pondělí odebrali na místě vzorky kamene. Laboratoř má zjistit, jaký prostředek byl k očištění kamene použit. Dva němečtí mladíci v polovině července nasprejovali na pilíř mostu nápis o rozměrech pět krát dva metry. Restaurátoři ho v sobotu začali odstraňovat, plánovali, že práce budou trvat asi dva týdny. K neočekávanému očištění kamenů se nikdo nepřihlásil. Na místě nejsou městské kamery, podle Liškové mohly akci zachytit maximálně soukromé kamery, pokud v okolí jsou.

Dva sprejeři vytvořili nápis na Karlově mostě v polovině července. Strážníci následně zadrželi dva německé turisty ve věku 23 a 30 let. Obvodní soud pro Prahu 1 jim uložil roční podmínky, pětileté vyhoštění, stotisícové peněžité tresty a náhradu škody ve výši 40.000 korun. Jejich obhájce proti rozhodnutí soudu v pondělí podal odpor. Soudkyně tak na počátek září nařídila hlavní líčení. Během líčení se bude řešit i otázka neobjasněného odstranění graffiti v noci na neděli.

Čeští senioři volí čím dál častěji doručení penzí na bankovní účet

Důchodci v Česku volí čím dál častěji doručení peněz na bankovní účet. Podle dat České správy sociálního zabezpečení si nechává peníze do banky posílat zhruba milion devět set tisíc důchodců. Zhruba třetina příjemců starobního důchodu pak zůstává konzervativní a věrná službám České pošty. Ta v současnosti doručuje důchody prostřednictvím peněžní poukázky devíti stům dvaceti třem tisícům lidí. 55 procent z nich si pak nechává důchod vyplatit pošťákem přímo doma, zbylých 45 procent si raději dojde pro svůj měsíční příjem na přepážku pošty. V obou případech pak poště za službu shodně zaplatí 21 korun.

Ve věku 83 let zemřel herec a kaskadér Zdeněk Srstka

Po dlouhé nemoci zemřel ve věku 83 let herec, kaskadér a moderátor Zdeněk Srstka. Českému rozhlasu to potvrdil jeho syn Jiří. Srstka účinkoval ve dvou stovkách filmů a seriálů. Proslavil se například ve filmech Marečku, podejte mi pero nebo Limonádový Joe. Od poloviny 90. let byl také tváří pořadu Chcete mě?, který hledal domov pro opuštěné psy. V roce 1960 se Srstka také jako vzpěrač zúčastnil olympijských her v Římě. Poslední rozloučení se uskuteční pouze v rodinném kruhu.

Tornádo v českých zemích bylo poprvé popsáno před 900 lety

Nejdéle trvající tornádo na území Česka se vyskytlo v roce 1910, trvalo přes tři hodiny a urazilo dráhu přibližně od Českých Budějovic ke Karlovým Varům. Běžně ale česká tornáda trvají nejvýš několik minut a urazí stovky metrů. V rozhovoru s ČTK to řekl meteorolog David Rýva z Českého hydrometeorologického ústavu. Tornáda se v Česku vyskytují ojediněle, mohou ale strhávat střechy či převrátit auta a vlaky. První písemně doložené tornádo zasáhlo zemi 30. července v roce 1119 ve čtyři hodiny odpoledne. Bylo zaznamenáno v Kosmově kronice, kde autor podle Rývy hovoří o "Satanovi v podobě víru" a zničilo velkou část knížecího paláce na pražském Vyšehradě.

I když v Evropě je možné podle Rývy zaznamenat 400 až 700 tornád ročně, v Česku se vyskytne maximálně pět případů. Některá menší nemusí být ani zaznamenána. Jejich životnost může trvat i jen několik vteřin, výjimečně mohou urazit pár kilometrů.

Počasí na úterý

Většinou oblačno, zpočátku ojediněle polojasno. Ojediněle, během dne postupně místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné, doprovázené přívalovými srážkami nebo nárazy větru. Nejvyšší teploty 26 až 30 °C, na horách kolem 21 stupňů Celsia.