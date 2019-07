MPSV navrhuje zvýšit měsíční příspěvky pro dětské azylové domy

Dětské azylové domy by mohly od příštího roku dostávat vyšší měsíční příspěvky. Teď mají od státu na každé dítě 22 tisíc 800 korun na měsíc, nově by to mohlo být o skoro 5 a půl tisíce víc. Počítá s tím novela o ochraně dětí, kterou připravuje ministerstvo práce. Provozovatelé klokánků a dalších domovů pro děti v tísni si na nedostatek peněz dlouhodobě stěžují. Všech 57 takových zařízení, která v Česku fungují, i letos potřebuje mimořádnou podporu od státu. Na dofinancování provozu jim stejně jako v loňském roce chybí 22 milionů korun. O příspěvku a jeho výši by vláda měla jednat v úterý.

S mimořádnou dotací souhlasí ministerstvo práce, proti je naopak resort financí - podle něj by mělo ministerstvo práce řešit dotaci pro domovy standardně ze svých běžných rozpočtů. Stejnou částku žádaly dětské azyly i v loňském roce. Doplacení příspěvku tehdy vláda schválila.

Ministerstvo zemědělství chce půl miliardy navíc na vodohospodářství

Ministerstvo zemědělství chce uvolnit půl miliardy korun na vodohospodářská opatření, která by pomohla bojovat s klimatickou změnou. Návrh, kterým by se peníze převedly z rozpočtové kapitoly státního dluhu do rozpočtu zemědělského úřadu, projedná v úterý vláda. "Běžně se setkáváme se skutečností, že obyvatelé především v malých obcích, kteří nejsou napojeni na skupinový vodovod, jsou v letních měsících odkázání na nouzové zásobování pitnou vodou prostřednictvím cisteren, případně je jim voda distribuována zavážkou do vodojemu. Na chybějící vodu v krajině reagují zástupci municipalit, kdy mají zájem na svých katastrálních územích rekonstruovat, případně nově budovat rybníky a vodní nádrže za účelem zvýšení užitkové zásoby vody," uvádí ministerstvo v materiálu, který má ČTK k dispozici.

Ministerstvo zemědělství má několik priorit - například podporu výstavby veřejných vodovodů a kanalizací, do kterého by měl stát mezi lety 2017 a 2024 investovat 4,8 miliardy korun. Dále pak chce podporovat opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Třetím důležitým programem je podpora prevence před povodněmi, který má schválený rozpočet na léta 2018 až 2024 za 4,6 miliardy korun.

Majitelé lesů postižených kůrovcem by mohli získat od státu miliardy korun

Majitelé lesů, které poškodil kůrovec, by mohli od státu získat celkem několik miliard korun. K jednání o novém dotačním programu se vláda vrátí v úterý. Pokud dotaci schválí, získá letos ministerstvo zemědělství 1 a půl miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy. Další miliardu by pak resort mohl získat příští rok. Program by měl kompenzovat pokles ceny dřeva na trhu.

Podle ministerstva zemědělství se vlastníci lesů od konce roku 2016 dostávají s prodejní cenou dřeva jehličnanů pod úroveň nákladů, které jsou při těžbě povinné ze zákona - třeba výsadba nových stromů a jejich ochrana. Resort odhaduje, že od loňska do roku 2020 se můžou škody vyšplhat až na víc než 32 a půl miliard korun.

KSČM navrhuje jednokolové volby do Senátu, ministerstvo vnitra i ČSÚ jsou proti

Vláda asi odmítne návrh komunistických poslanců, kteří chtějí dvoukolový systém voleb do Senátu nahradit jednokolovým. Proti se postavilo ministerstvo vnitra i Český statistický úřad. Ministerstvo financí zaujalo neutrální postoj s tím, že by vláda měla přihlédnout k postoji vnitra. Kabinet se má návrhem zabývat v úterý. Předloha KSČM vychází z australského modelu a předpokládá, že kandidáti by byli na rozdíl od nynějšího systému uvedeni podle abecedy na jednom hlasovacím lístku. Voliči by stanovili zapsáním čísla k jejich jménům pořadí, nejméně by museli vybrat tři adepty. Pokud by některý z kandidátů dostal největší počet hlasů v prvním pořadí, byl by zvolen. V případě rovnosti pořadí by se přihlíželo k počtu hlasů v druhém pořadí. Zvolen by byl uchazeč, který by jich obdržel nejvíce.

Na českých železnicích chybějí strojvedoucí

Čeští železniční dopravci shánějí strojvedoucí. Kvůli nedostatku lidí na trhu práce firmy strojvedoucím nabízejí základní mzdu až padesát tisíc korun měsíčně. Federace strojvůdců upozorňuje, že problémy s nedostatkem zaměstnanců se můžou dál zhoršovat. Podle prezidenta federace Jaroslava Vondrovice totiž vlaky často řídí lidé v důchodovém věku. Například Českým drahám teď chybí zhruba 180 strojvedoucích. Soukromý dopravce RegioJet aktuálně podle mluvčího Aleše Ondrůje problémy se strojvedoucími nemá. Firma ale nabírá zaměstnance pro nově obsluhované linky. Podobně je na tom podle mluvčího Emila Sedlaříka i společnost Leo Express. České dráhy také upozorňují, že na železnici chybí i další profese, třeba vedoucí obsluhy vlaků nebo posunovači.

Brno vyhlásí veřejnou sbírku na lavičku Václava Havla

Brno v srpnu vyhlásí veřejnou sbírku na vznik lavičky Václava Havla. Vedení města chce lavičku umístit do Kapucínských teras pod Petrovem. A to 5. října, tedy v den výročí Havlova narození. Pořízení bude stát asi 300 tisíc korun. Polovinu z toho radnice zaplatí za licenci za použití jména bývalého prezidenta. Sbírka potrvá dva roky. „Ozvalo se mnoho lidí, kteří na to chtějí přispět. Město na to sice peníze má, ale kvůli poptávce umožníme veřejnou sbírku,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík.

Lavička Václava Havla je projekt pamětních míst věnovaných zesnulému prezidentovi. Má podobu dvou křesel spojených kulatým stolkem. Středem pak prorůstá kmen stromu. Brněnská lavička přibude už k vysazené lípě. První lavička vznikla ve Washingtonu, další jsou v Dublinu, Barceloně, Praze, Českých Budějovicích nebo Hradci Králové.

Festival Benátská! v Liberci letos navštívilo přes 40 tisíc lidí

Třídenní hudební festival Benátská! v Liberci, který skončil v noci na neděli, navštívilo přes 40.000 lidí. Ředitel festivalu Pavel Mikez odhaduje, že návštěvnost mohla být až o deset procent vyšší než loni. "Přesná čísla ještě nemáme," dodal. Žádné větší problémy organizátoři ani policisté nezaznamenali. Úklid areálu ve Vesci by měl skončit nejpozději ve středu.

Festival se konal posedmadvacáté, hlavní hvězdou byla poprocková skupina Europe. Původně měl zazpívat i Karel Gott, ale kvůli akutnímu zápalu plic čtvrteční vystoupení zrušil. Problémy byly ve čtvrtek jen při zahájení festivalu, kdy příchozí diváci museli čekat i dvě hodiny ve vedru, než se dostali do areálu.

Voráčová v Palermu získala jedenáctou trofej ve čtyřhře

Tenistka Renata Voráčová ukončila dvouleté čekání na deblovou trofej na okruhu WTA. Se Švédkou Cornelií Listerovou na antukovém turnaji v Palermu splnily roli nasazených jedniček a ve finále zvítězily 7:6 a 6:2 nad nizozemsko-gruzínskou dvojicí Rusová, Gorgodzeová.

Počasí - pondělí

Polojasno až oblačno, na západě až zataženo a ojediněle přeháňky. Během dne přibývání oblačnosti, místy přeháňky nebo i bouřky, ojediněle i silné. Teploty 27 až 31 °C, na jihozápadě místy kolem 25 °C, na horách kolem 22 stupňů Celsia.