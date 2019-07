Čínské velvyslanectví v Praze se ohradilo proti nařčením v českých médiích

Čínské velvyslanectví v Praze se ohradilo proti nařčení o zpravodajské spolupráci s firmami působícími v Česku. Podle ambasády jsou to smyšlené informace některých českých médií. "V nedávné době jsme zaznamenali v některých českých médiích zprávy o tzv. zpravodajské spolupráci mezi Velvyslanectvím ČLR v ČR a čínskými firmami působícími v ČR. Očerňování čínského velvyslanectví v takových zprávách je naprosto nepodložené a zcela smyšlené, jedná se o šíření poplašných zpráv a nactiutrhání poškozující čínskou pověst," napsalo velvyslanectví. Dál uvedlo, že Čína si vyhrazuje právo podniknout další kroky vůči těm, kteří údajné fámy vytváří.

Velvyslanectví nezmiňuje konkrétní média. Český rozhlas ale například v pondělí upozornil na domnělé praktiky pobočky čínské firmy Huawei v Česku, jejíž zaměstnanci údajně předávají citlivá data o lidech, s nimiž vedou obchodní jednání, čínské ambasádě. Huawei i velvyslanectví to popírají.

Čínská ambasáda vyzvala pražský magistrát, aby respektoval politiku jedné Číny

: Čínské velvyslanectví v Česku vyzvalo magistrát hlavního města, aby nepoškozoval zájmy Číny týkající se Tchaj-wanu a Tibetu. Podle něj by měla Praha jednat ve prospěch společných zájmů obou národů. Podobně se už dříve vyjádřilo čínské ministerstvo zahraničí. Zástupci pražské koalice se nedávno dohodli, že ze smlouvy o partnerství s Pekingem odstraní souhlas s politikou jedné Číny. Primátor Prahy Zdeněk Hřib v sobotu řekl, že čínská ambasáda míchá do vztahů mezi městy vysokou politiku.

Smlouvu s Pekingem město podepsalo pod vedením Adriany Krnáčové z ANO v roce 2016. Článek obsahující souhlas s politikou jedné Číny vyvolal vlnu kritiky. Tehdejší vedení Prahy podpis obhajovalo tím, že Peking článkem podmiňoval zapůjčení pandy do pražské zoo. Panda ale v ZOO není dodnes.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) upozornil na nedávné schůzce čínského velvyslance, že Česko má zájem rozvíjet kontakty obou zemí na úrovni regionů a měst, ale diplomacie do nich nezasahuje a nijak je nemůže ovlivnit. Ministerstvo zahraničí to uvedlo v reakci na vyjádření čínského velvyslance ohledně komunikace s pražským magistrátem.

Ministr Petříček se v Afghánistánu sešel s politiky i vojáky

Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD navštívil Afghánistán. Dva měsíce před tamními prezidentskými volbami jednal s afghánskými politiky a vyslovil se pro stabilizaci regionu. Setkal se také s českými vojáky a ocenil jejich práci. Začátek Petříčkovy návštěvy zkomplikovaly útoky v Kábulu, k nimž se přihlásilo radikální hnutí Tálibán. Nepřežilo je víc než 10 lidí.

V Afghánistánu slouží 350 Čechů, takže jde o dlouhodobě největší zahraniční misi české armády. Afghánistán čekají v září prezidentské volby, v nichž kandiduje také premiér Abdulláh Abdulláh, který se s český ministrem sešel. Přiznal, že situace v Afghánistánu i širším regionu je komplikovaná. Petříček k tomu poznamenal, že vyřešit to lze jedině prostřednictvím mírových jednání zástupců celé afghánské společnosti.

ŘSD: Dokončení staveb a oprav dálnic se kvůli vysokým teplotám odkládat nebude

Ředitelství silnic a dálnic nebude kvůli teplu měnit termíny pro dokončení staveb nebo oprav dálnic. Řekl to mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Podle něj harmonogramy staveb není možné změnit. Ředitelství ale firmám dovoluje, aby dělníci nemuseli pracovat v době, kdy je největší teplo. Na stavbách tak dělníci můžou být už brzy po rozednění a nemusí tam naopak být po poledni, kdy jsou teploty nejvyšší.

Do ČR se dováží stále více jídla, zelenina, maso i hotové výrobky

Dovoz potravin do Česka roste. V prvních pěti měsících letošního roku obchodníci dovezli jídlo za více než 77 miliard, což je asi o šest miliard víc než loni. Z údajů českého statistického úřadu plyne, že na pultech se nejčastěji objevuje zahraniční zelenina, maso nebo vejce. Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy se ale hojně dováží i zpracované mléčné výrobky. Čeští zemědělci do zahraničí naopak nejčastěji vyváží suroviny, tedy i syrové mléko.

Magazín Focus upozorňuje na enormní nepoměr udělených azylů mezi ČR a SRN

Mezi Českou republikou a Německem panuje enormní nepoměr v počtu kladně vyřízených azylových žádostí. Napsal to na svém portále německý magazín Focus, který si všímá, že zatímco Německo v loňském roce kladně vyřídila 41.368 azylových žádostí, Česko jich schválilo jen 47. "Česko patří s ostatními visagrádskými státy Polskem, Maďarskem a Slovenskem k rozhodným odpůrcům přerozdělování žadatelů o azyl v Evropské unii," uvedl Focus. Magazín zároveň poznamenal, že kvůli svému postoji a nízkému počtu udělených azylů kritizují Českou republiku organizace pomáhající běžencům. V Evropské unii ale v současné době neexistuje žádný společný postoj k přerozdělování azylantů.

Focus také upozorňuje, že rozdíl je také ve složení žadatelů o azyl. V Česku o ochranu usilují především Ukrajinci, Gruzínci, Kubánci, Arméni, Vietnamci a Uzbekové, v Německu nejvíce žádostí podávají Syřané, Afghánci a Iráčané.

JČU získala od Evropské komise prestižní ocenění výzkumu

Jihočeská univerzita (JČU) získala od Evropské komise prestižní ocenění HR Excellence in Research (znamenitá ve výzkumu). Díky certifikaci bude mít škola výhodnější podmínky pro čerpání grantů Technologické agentury ČR i z evropských fondů. Ocenění navíc propojí univerzitu s celoevropskou sítí výzkumných pracovníků a organizací. ČTK to řekl mluvčí JČU Štěpán Kuděj. Podle rektora JČU Tomáše Machuly je certifikát obrovskou výzvou, která na svém počátku přinese spoustu práce. "Zároveň jsem přesvědčen, že certifikát s sebou přinese také prestiž vyjadřující skutečnost, že jsme schopni nabídnout transparentní a podnětné pracovní prostředí, které je vstřícné pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky," dodal.

Jihočeská univerzita nabízí studium na osmi fakultách. Přibližně 11.000 studentů si může vybírat ze dvou stovek oborů v bakalářských, magisterských a doktorských programech.

Srpen bude teplotně průměrný, nejchladněji bude na konci prázdnin

Následující čtyři týdny budou teplotně průměrné. Příští týden se budou maximální denní teploty pohybovat okolo 25 až 30 stupňů, v jeho závěru ale klesnou i na 21 stupňů. Průměrné týdenní úhrny srážek budou v příštích čtyřech týdnech mezi deseti až 20 milimetry. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dlouhodobá průměrná teplota v období od 29. července do 25. srpna je v ČR 18,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1976, kdy se v průměr v těchto dnech dostal pouze na 14,7 stupně. Naopak před čtyřmi lety to bylo 21,1 stupně, což je dosud nejvíc.

Sport

Devatenáctiletá čtvrtkařka Lada Vondrová si zajistila účast na světovém šampionátu v Dauhá. Na atletickém mistrovství republiky v Brně v sobotu zvítězila v čase 51,71 sekundy, což znamenalo vylepšení osobního rekordu o 42 setin a také splnění limitu IAAF o devět setin.

Triatlonistka Petra Kuříková získala stříbrnou medaili na mistrovství Evropy ve sprintu v Kazani. Českou reprezentantku porazila jen Švýcarka Julie Derronová, která zvítězila s náskokem 21 sekund. Mezi muži byl Jan Čelůstka čtvrtý, od stupňů vítězů ho dělilo 18 sekund.

Novým šéftrenérem české atletické reprezentace bude Jan Netscher. Někdejší tyčkař a kondiční trenér fotbalistů po deseti letech vystřídá Tomáše Dvořáka. Bývalý světový rekordman v desetiboji funkci opustí v polovině září. Netscher uspěl ve výběrovém řízení, o jehož výsledku dnes v tiskové zprávě informoval atletický svaz.

Počasí - neděle

Oblačno až polojasno, místy přeháňky nebo bouřky, hlavně odpoledne a večer. Ojediněle můžou být i silné, s přívalovými srážkami. Teploty 27 až 31 °C, na jihozápadě kolem 26 °C, na horách kolem 20 stupňů Celsia.