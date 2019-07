Hamáček: Středeční schůzka v Lánech nic nezměnila

Středeční schůzka prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO) na zámku v Lánech nezměnila nic v situaci kolem výměny ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Novinářům to ve čtvrtek řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Zopakoval, že ČSSD trvá na jmenování Michala Šmardy novým ministrem kultury a zdůraznil, že to nejsou sociální demokraté, kdo záležitost prodlužuje. Žádost o schůzku se Zemanem nyní Hamáček neplánuje. Hamáček se ve čtvrtek dopoledne setkal s Babišem, který ho informoval o svém jednání v Lánech. "Neřekl mi o moc více, než napsal na svůj twitter," řekl o debatě s premiérem. Babiš ve středu na sociální síti uvedl, že Zeman potvrdil odvolání Staňka k 31. červenci, jmenování nového ministra ale chce řešit až v polovině srpna. Prezident zatím nepotvrdil, že by přistoupil na nominaci Šmardy, jehož jmenování Babiš na žádost ČSSD navrhl na konci května.

Sociální demokraté dříve opakovaně uvedli, že pokud by nemohli rozhodovat o svých zástupcích v kabinetu, ztratilo by vládní angažmá smysl.

Česko požádalo EK o delší čas k reakci na auditní zprávu

ČR požádala o prodloužení lhůty k reakci na jednu z předběžných auditních zpráv souvisejících s možným střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Bez prodloužení by musely české úřady svou reakci do Bruselu dodat do 5. srpna. Před novináři to uvedla mluvčí Evropské komise Mina Andreevová s tím, že u ostatních předběžných zpráv je čas na odpověď do 23. září. České ministerstvo pro místní rozvoj už před několika dny avizovalo, že Evropskou komisi požádá, aby prodloužila standardní třicetidenní lhůtu na reakci. Ta začala běžet ve chvíli, kdy do Prahy dorazil český překlad textu. Ministryně Klára Dostálová upozornila, že její úřad jen koordinuje přípravu odpovědí subjektů, jichž se zpráva týká, a právě některé z nich o prodloužení lhůty požádaly. "V srpnu jsou v Evropské komisi prázdniny a není důvod, aby to tam leželo," uvedla ministryně.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš opakovaně odmítá, že by byl ve střetu zájmů i že by zemi hrozilo vracení peněz.

Mluvčí Evropské komise Andreevová připomněla, že už od loňského srpna nejsou propláceny žádné dotace z evropských strukturálních nebo investičních fondů, které by mohly souviset s koncernem Agrofert. Není podle ní ale nyní možné uvést, o jak velkou částku se jedná.

ČR v pololetí získala z EU o 24,4 miliardy více, než zaplatila

Česká republika v průběhu prvního pololetí 2019 obdržela z rozpočtu Evropské unie příjmy ve výši 53,9 miliardy korun a současně do něj odvedla 29,6 miliardy korun. Česko tak získalo z evropského rozpočtu o 24,4 milard Kč více, než zaplatilo. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí. Loni v pololetí takzvaná čistá pozice ČR činila 10,4 miliardy korun. Její nárůst je letos v pololetí podle MF způsoben především vyššími příjmy ČR z fondů EU. Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti činily v pololetí 25,6 miliardy korun a na Společnou zemědělskou politiku ČR získala 28,3 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR do konce června zaplatila do rozpočtu EU 595 miliardy korun a získala z něj 1,36 bilionu korun. Celkem Česko dosud získala z EU o 765,7 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

NCOZ loni zahájila 116 stíhání, upozorňuje třeba na nárůst kyberkriminality

Národní centrála proti organizovanému zločinu loni zahájila 116 trestních stíhání. Oproti roku 2017 jich bylo zhruba o čtvrtinu víc. Vyplývá to z výroční zprávy NCOZ. Policisté kvůli organizovanému zločinu obvinili celkem 416 lidí a 26 právnických osob. Podle centrály v Česku dál vzrůstá kybernetická kriminalita. Případů bylo loni téměř 7 tisíc. Podle policistů šlo hlavně o podvodné internetové obchody, internet ale slouží například taky jako platforma pro nenávistné projevy namířené proti uprchlíkům nebo muslimům. Mírný vzestup zaznamenala policie taky u případů nelegálního obchodu se zbraněmi. Naopak méně častá než dřív je organizovaná násilná trestná činnost.

Podle NCOZ ubývá případů organizovaného násilí vůči bohatým Čechům, tedy projevů násilí spojeného s nájemnými vraždami, vydíráním nebo únosy podnikatelů. Na movité obyvatele se podle centrály zaměřily gangy, které se často skládají z cizinců a mají vazby buď na kriminálníky české národnosti, nebo na cizince trvale žijící v Česku. Ve většině regionů taky policisté evidují návrat takzvaného výpalného, a to hlavně mezi ukrajinskou komunitou.

Centrála zároveň varovala před nelegálním zaměstnáváním cizinců v Česku. Podle policistů s sebou přináší riziko vzniku organizované kriminality. Centrála taky uvedla, že počet nelegálních migrantů zadržených v České republice se loni výrazně nelišil od předchozího roku. Bylo jich 183.

NKÚ upozorňuje na složitost daňové struktury a rostoucí administrativu i náklady

Daňovým subjektům v Česku narůstají administrativní povinnosti a navíc se zvyšují náklady na správu daní. Vyplývá to ze zprávy Nejvyššího konrolního úřadu k tématu daní za roky 2014 až 2017. Podle kontrolorů je problémem i silná závislost státu na ekonomickém růstu a velké daňové zatížení práce. Výběr daní se ale zlepšil. Inkaso daní včetně cla a pojistného vzrostlo ve zmíněném období o 22 procent. Podle kontrolního úřadu za to může hlavně silný ekonomický růst a taky vyšší mzdy spojené s vyšší spotřebou Čechů. Ministerstvo financí podle mluvčího Michala Žurovce pracuje na zjednodušení daňového systému.

Nejvíc se výběr zvýšil u daní ze spotřeby a u daní z příjmů. Menší vliv na zvýšení příjmů z daní mělo podle úřadu zavedení kontrolního hlášení nebo elektronické evidence tržeb, konkrétní přínos ale kontroloři nevyčíslili.

Finanční správě kontroloři taky vytýkají, že pro administraci daňových povinností používá jeden z nejzastaralejších informačních systémů. Za jeho provoz a rozšíření v letech 2011 až 2017 zaplatila 428 milionů korun.

Průměrná cena nafty se za poslední týden nezměnila, benzin nepatrně zlevnil

Průměrné ceny pohonných hmot v Česku se za poslední týden téměř nezměnily. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje. Litr benzinu od minulého týdne zlevnil o haléř a stojí 32 korun a 95 haléřů. Cena nafty zůstala na 32 korunách a třech halířích za litr. Nejdráž tankují řidiči v Praze, naopak nejnižší ceny mají pumpy v jižních Čechách. Podle hlavního ekonoma společnosti Czech Fund Lukáše Kovandy může za stagnaci cen hlavně poměrně stabilní cena ropy na světovém trhu.

V nadcházejícím týdnu a především v srpnu je ale podle Kovandy potřeba počítat s mírným zdražováním benzinu i nafty. Důvodem je oslabování koruny vůči americkému dolaru.

ČHMÚ: Sucho v ČR je v současné době obdobné jako před rokem

Sucho v Česku nezmírnily ani víkendové srážky a situace je tak zhruba stejná jako před rokem, projevuje se na vegetaci, průtocích řek i podzemní vodě. V roce 2018 byly přitom vinou letních měsíců nejnižší hladiny podzemních vod od 60. let 20. století. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav. Půdní sucho podle něj sužuje 64 procent území a do konce měsíce se stav zřejmě nezlepší. Vytrvalý déšť meteorologové neočekávají a lokální přeháňky nebo bouřky pouze vylepší vlhkost ve svrchních půdních vrstvách, a to jen v některých oblastech ČR. "Zejména na stavu podzemních vod i přes nárůst hladin v květnu a červnu je nyní situace stejně nepříznivá jako loni v červenci," uvedli meteorologové. Půdní sucho podle nich nadále nejvíce trápí nížiny ve středních, severních a východních Čechách a na severu Moravy.

Eurostat: Zdraví se českým mužům zhoršuje v 61 letech, ženám o rok později

Zdraví se mužům v Česku zhoršuje v průměru v 61 letech, ženám o rok později. Vyplývá to z dat Eurostatu, který sleduje Evropany a jejich kvalitu života ve stáří. České ženy žijí se závažnou nemocí nebo jiným zdravotním problémem 20 let, muži 15. Nejlépe v Evropě jsou na tom v Norsku nebo Švédsku. Ministerstvo zdravotnictví chce Čechy víc motivovat k tomu, aby se hýbali, nekouřili, nepili alkohol a chodili na preventivní prohlídky k praktickému lékaři. Náměstkyně Alena Šteflová říká, že na ně dochází jen 60 procent lidí. Malý zájem je i o screeningová vyšetření.

Ženy v Česku se dožívají v průměru 82 let, muži 76ti.

Aukční trh s výtvarným uměním roste, za první pololetí vzrostl o 35 procent

Sběratelé a investoři výtvarného umění za první polovinu tohoto roku nakoupili obrazy za 737 milionů korun. To je zhruba o 200 milionů víc, než za stejné období loni. Letošní první pololetí je nejúspěšnějším pololetím v historii českého trhu s uměním, řekl ČTK Jan Skřivánek ze serveru Artplus, který se na trh s uměním specializuje. V aukcích taky padl historický cenový rekord. Obraz Františka Kupky s názvem Plochy příčné II koupil sběratel za 78 milionů korun. Padly i dílčí rekordy v kategoriích umění 19. století a poválečné umění. Za první pololetí loňského roku byl obrat trhu s uměním 540 milionů korun a celý loňský rok pak vykázal obrat 1,15 miliardy korun. Oproti rekordnímu roku 2017 zaznamenal pokles téměř o pětinu. Letošní první půlrok zatím naznačuje spíše obrat opět k vyšším tržbám.

Na festivalu v Benátkách bude soutěžit i český film Nabarvené ptáče

Na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách bude v hlavní soutěži i nejnovější český film Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula, oznámili zástupci festivalu, kteří ve čtvrtek představili výběr filmů pro letošní 76. ročník. Festival se koná od 28. srpna do 7. září. Marhoulovo drama vzniklo v koprodukci Česka, Slovenska a Ukrajiny. Film, který je adaptací stejnojmenného románu amerického spisovatele polskožidovského původu Jerzyho Kosińského, vypráví o strastech malého chlapce během druhé světové války. Hoch je po úmrtí tety nucen sám putovat východní Evropou, kde čelí nepřátelskému světu, předsudkům a boji o přežití.

Zatím posledním českým filmem v hlavní soutěži v Benátkách byl v roce 1994 film Jiřího Menzla Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Nezískal sice žádnou z hlavních cen, odvezl si nicméně zlatou medaili předsedy italského Senátu.

U Milovic objevili ekologové nový druh jedovatého brouka

Ekologové objevili na pasvinách u Milovic dalšího jedovatého brouka. Druh majky (s latinským názvem meloe decorus) při obraně rychle ohne nohy, popraskají jí klouby a z nich vyteče oranžová jedovatá tekutina. Pro člověka je ale smrtelná pouze ve větším množství. "Jed majky může na kůži vyvolat podráždění. Lidé by i proto neměli brát brouka do ruky," říká Dalibor Dostál ze společnosti Česká krajina. "Odborníci uvádějí, že k tomu, aby jed měl na člověka vážné případně smrtelné důsledky, musel by člověk tohoto brouka sníst," dodává Dostál. Už dřív ekologové na pastvinách objevily jiné dva druhy Majky. Oblast mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou v posledních letech obývají polodivocí koně, pratuři a zubři. Ekologové chtějí s jejich pomocí vrátit do krajiny různé druhy rostlin i drobných živočichů, kteří z oblasti postupně vymizeli.

Krkonoše křižují hlídky strážců národního parku na koních

Strážci Krkonošského národního parku (KRNAP) také letos od května do září vyrážejí na obhlídky Krkonoš na koních. Nejčastěji se s nimi turisté mohou setkat o víkendech na hřebenech hor. Projekt koňských hlídek národního parku byl zahájen v roce 2012. Správa KRNAP spolupracuje s Horskou farmou Hucul na Janově hoře, která koně správě pronajímá. "Strážce na koni je další možností, jak oslovit návštěvníky hor. Samozřejmě, když vidíme problém, tak to řešíme, ale spíše je to o komunikaci s návštěvníky," uvedl jeden ze strážců Správy KRNAP Michal Štěpánek. Podle něj má každý z deseti proškolených strážců vyčleněného svého koně. "Snažíme se jezdit co nejvíce, minimálně dvakrát týdně aby koňská hlídka vyjela. Vyrážíme hlavně na hřebeny, snažíme se pokrýt oblast pramene Labe, okolí Luční boudy, Výrovky, tedy kde je největší návštěvnost. V jeden den může být v terénu najednou i několik hlídek na koních," řekl Štěpánek. Odhadl, že ročně najede v koňském sedle při hlídkové činnosti asi 250 kilometrů.

Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v ČR. Rozkládá se téměř na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec. Spolu s polským parkem tvoří KRNAP největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě.

Počasí - pátek

Jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 31 až 35 °C, na severu a severovýchodě kolem 29 °C, na horách kolem 22 stupňů Celsia.