Babiš předpokládá, že dneškem problém s výměnou na kultuře skončí

Premiér Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že problém s výměnou ministra kultury se vyřeší dnes na jeho schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. Novinářům při návštěvě Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) řekl, že nechce věc nechat na období po prázdninách. O výsledku jednání bude ihned informovat vicepremiéra a předsedu ČSSD Jana Hamáčka, se kterým je ve stálém kontaktu.

Pražské letiště v pololetí navýšilo počet pasažérů na 7,84 mil.

Letiště Václava Havla v Praze v letošním prvním pololetí odbavilo více než 7,84 milionu cestujících, což v meziročním srovnání představuje nárůst o pět procent. Nejvytíženější destinací byl tradičně Londýn. Zvýšil se i počet pasažérů na dálkových linkách. Počet cestujících se na pražském letišti každoročně zvyšuje od roku 2013. Meziroční nárůst počtu odbavených cestujících se tak zatím pohybuje na horní hranici očekávání letiště pro tento rok. "K tak dobrému výsledku přispělo zahájení přímých spojení do celkem devíti nových destinací, příchod tří nových dopravců a navýšení frekvencí na deseti linkách, z toho jedné dálkové," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Provoz letiště podle něj zatím zásadně neovlivnilo odstavení letadel Boeing 737 MAX, které jsou mimo provoz od března.

Výroba osobních aut v pololetí klesla o 1,5 pct. na 747.000 vozů

Výroba osobních aut v Česku v prvním pololetí letošního roku meziročně klesla o 1,5 procenta na zhruba 747.000 vozů. Pokračoval tak pokles, který začal v prvním čtvrtletí, ale snižování produkce se zmírnilo. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo Sdružení automobilového průmyslu. Na poklesu se podepsalo hlavně snížení výroby automobilek Škoda Auto a Hyundai. Naopak u TPCA, která vyrábí vozy značek Peugeot, Citroën a Toyota, výroba vzrostla. Škoda Auto, která má na výrobě osobních aut v Česku téměř dvoutřetinový podíl, snížila za první pololetí produkci o 1,5 procenta na přibližně 470.000 vozů. Nošovické Hyundai klesla výroba o 6,3 procenta na asi 160.000 aut. Kolínská TPCA naproti tomu výrobu zvýšila meziročně o 5,9 procenta na skoro 117.000 osobních aut.

Metro doporučilo akcionářům odmítnout nabídku na převzetí od EPGC

Německá maloobchodní skupina Metro doporučila akcionářům, aby nepřijímali nabídku na odkup akcií od investiční skupiny EP Global Commerce (EPGC), kterou vlastní český miliardář Daniel Křetínský se slovenským investorem Patrikem Tkáčem. Nabídku označila za podhodnocenou. Společnost ale nevyloučila možnost dalších jednání. Nemá také námitek proti změně struktury akcionářů, napsaly agentury DPA a Reuters. EPCG na počátku měsíce oficiálně předložila nabídku na převzetí Metra, která ohodnotila celou firmu na 5,8 miliardy eur (148,2 miliardy Kč). Nabídka je ale platná jen za podmínky, že se skupině podaří získat alespoň 67,5 procenta kmenových akcií Metra.

Skupina Metro má ve 26 zemích 771 velkoobchodů Cash & Carry, které zaměstnávají přes 150.000 lidí. Firma vlastní také německé hypermarkety Real, které se ale snaží prodat, stejně jako aktivity v Číně. V České republice je skupina Metro zastoupena od roku 1997. Její divize Makro Cash & Carry ČR provozuje v Česku 13 velkoobchodních center.

Většina nezaměstnaných nemá zájem pracovat, míní tři pětiny Čechů

Tři pětiny Čechů si myslí, že většina nezaměstnaných nemá zájem pracovat. Vyplývá to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Nezaměstnanost v Česku letos v červnu stagnovala na 2,6 procenta, lidí bez práce bylo nejméně od května roku 1997. Že nezaměstnaní nemají zájem pracovat, míní 61 procent dotázaných. Čtvrtina lidí se domnívá, že většina nezaměstnaných si není schopna sehnat vhodnou práci a necelá desetina vyjádřila názor, že většina nezaměstnaných nemůže sehnat žádnou práci. Současnou míru nezaměstnanosti považuje za příliš vysokou desetina dotázaných, téměř tři pětiny ji vnímají jako přiměřenou a čtvrtina jako příliš nízkou.

Účastníci průzkumu se také pokusili popsat situaci na trhu práce v místě jejich bydliště. Téměř desetina z nich považuje nalezení jakékoliv práce v místě bydliště za těžké a další tři procenta za úplně nemožné. Naopak asi čtvrtina dotázaných se domnívá, že najít vhodnou práci není žádný problém, a necelé tři pětiny lidí se vyjádřily, že v místě jejich bydliště je možné najít práci, ale je těžké najít vhodnou práci. Průzkum se uskutečnil od 8. do 17. června a zúčastnilo se ho 1024 obyvatel Česka ve věku od 15 let.

Česká národní banka vydává sadu pamětních dvacetikorun

Česká národní banka (ČNB) vydává pamětní dvacetikoruny ke 100. výročí vzniku Československa a ke 100. výročí zavedení československé měny. Šest sběratelských mincí vydá ČNB v sadě. Jde o mince s portréty Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše, které ČNB vydala loni 24. října k výročí vzniku Československa. Na dalších mincích jsou portréty Aloise Rašína, jeho nástupce Karla Engliše a prvního guvernéra Národní banky Československé Viléma Pospíšila, které banka vydala loni 30. ledna. Říjnové i lednové vydání pamětních mincí provázely fronty zájemců na mnoha místech České republiky.

Babiš s Brabcem podpořili záchranu syslů, několik jich vypustili

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se snaží v záchranném programu vrátit do přírody sysly, kdysi běžní hlodavci z ní totiž téměř vymizeli. Několik syslů u obce Raná na Lounsku vypustili také premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec (oba ANO), aby tak záchranný program podpořili. Letos zde bude vypuštěno na 80 syslů, původem jsou z českých zoologických zahrad i z chovů v Německu.

Premiér i ministr Brabec si vypouštění syslů vyzkoušeli. Znamenalo to nejprve vyvrtat asi půlmetrovou šachtu do země, o což se postaral ministr Brabec. Pak už střídavě premiér i ministr ručně vypouštěli sysly do děr, které pak ucpali senem a kůlem. Podle ochránců přírody jde o nejúčinnější způsob vypouštění, protože sysel se z díry vždy dokáže vyhrabat a má v ní i potravu na první dny. Díky záchrannému programu se podařilo počet syslů v Česku zdvojnásobit, přesto se odhaduje jejich počet na pouhých 6500 jedinců, uvedl Pavel Pešout, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.Podle Babiše byla ale hlavním tématem jejich cesty do Ústeckého kraje zejména voda a snaha o její udržení v krajině. Proto cesta začala v obci Velemín, která získala dotaci na vrty, jež zajistí dostatek vody.

Sport

Fotbalisté Plzně vstoupili do druhého předkola Ligy mistrů domácí bezbrankovou remízou s Olympiakosem Pireus. Odvetu v Řecku svěřenci Pavla Vrby sehrají za týden. Vítěz dvojzápasu si ve 3. předkole zahraje s Basaksehirem Istanbul, poražený nastoupí ve 3. předkole Evropské ligy proti Antverpám. Viktoria byla v úvodním souboji českého a řeckého vicemistra střelecky aktivnější, ale své šanci neproměnila.

Plavkyně Simona Kubová i při svém druhém individuálním startu na mistrovství světa v Koreji postoupila do semifinále. Na neolympijské padesátce znak byla v rozplavbách sedmá, když časem rovných 28 sekund zaostala o 22 setin za svým českým rekordem z loňského mistrovství Evropy v Glasgow. Nejkratší trať je podle Kubové vždy hrou vabank. "Jsem ráda, že je to super čas. Je to můj čtvrtý nejlepší čas, já jsem jenom třikrát plavala pod 28," pochvalovala si sedmadvacetiletá plavkyně. Chomutovská znakařka tak bude mít v Koreji druhou šanci zaútočit na postup do finále. Na stovce jí to těsně nevyšlo, skončila o osm setin devátá.

Michal Navrátil na mistrovství světa neobhájil stříbro v extrémních skocích do vody. Český reprezentant na šampionátu v Koreji obsadil čtvrtou příčku s výraznou ztrátou na bronzového Mexičana Jonathana Paredese. Vyhrál favorizovaný Brit Gary Hunt. Navrátil po pondělní první polovině soutěže figuroval na třetí příčce s více než pětibodovým náskokem na Hunta. Za největšího kandidáta na titul ale klesl hned po prvním dnešním skoku, za který dostal pátou nejvyšší známku. Finálový skok se pak Navrátilovi příliš nevydařil, byl v něm desátý a neměl šanci zaútočit na medaili. Vedle zlatého Hunta a bronzového Paredese ho předčil také stříbrný obhájce titulu Steve Lo Bue z USA.

Počasí

Jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě zpočátku polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 30 až 34 °C, na severovýchodě kolem 28 °C, v 1000 m na horách kolem 22 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 26 °C.