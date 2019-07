Petříček: Odchod Británie z EU bez dohody je teď pravděpodobnější

Nový britský premiér Boris Johnson bude chtít rychle zahájit jednání s Evropskou unií o brexitu, pravděpodobnost odchodu Británie bez dohody se ale zvýšila. Uvedl to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na dotaz ČTK. Unie podle Petříčka trvá na dohodě, která byla dříve dojednána. Johnson ve středu nahradí v čele vlády Theresu Mayovou, které se nepodařilo zemi vyvést z Evropské unie. Členové vládní Konzervativní strany Johnsona podle očekávání vybrali jako svého nového lídra. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce počkat, zda Johnson nezmění rétoriku a bude mít i po seznámení se s detaily pocit, že odchod Británie z EU bez dohody je dobré rozhodnutí.

"Těším se na pokračování úzké spolupráce obou našich stran. Přeji mu, aby úspěšně provedl Británii úskalími brexitu s výsledkem, který bude posilovat vztahy mezi Británií a Českou republikou," napsal na twitteru předseda ODS Petr Fiala. "Gratuluji Borisi Johnsonovi k zisku významné pozice a doufám, že bude z pozice premiéra k brexitu přistupovat zodpovědněji, než jak činil doposud. Jeho hlavní rolí bude ukončit současnou agonii kolem odchodu Velké Británie z EU a celou věc smysluplně dořešit," uvedl šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. "Borise Johnsona jako zastánce tvrdého brexitu vnímám kriticky. Domnívám se, že je třeba i při brexitu, který považuji za špatný a nerozumný, dosáhnout racionální a nosné dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Je to v zájmu obou stran," napsal ČTK člen sněmovního zahraničního výboru Jiří Mihola (KDU-ČSL). Odchod bez dohody si podle něj nepřeje ani EU, ani britský parlament, ani Britové. "Boris Johnson nasliboval a řekl řadu věcí, které není možné splnit, nebo nejsou pravda. Myslím, že brexit pod jeho vedením nebude záležitost tragická, ale přímo tragikomická. Je mi líto, že důsledky ponesou především britští občané," napsal ČTK místopředseda Pirátů a europoslanec Mikuláš Peksa.

Česko nepřijde o 37 miliard korun z evropských dotací na programové období 2014 až 2020 z takzvané výkonnostní rezervy. ČTK to sdělil Vilém Frček, mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které za čerpání dotací odpovídá. Do konce roku 2018 podle Frčka ČR splnila většinu cílů, které členským zemím zadala Evropská komise. V případě neplnění o rezervu mohla přijít. Celkem má Česko k dispozici 23,9 miliardy eur (618 miliard korun). Frček dodal, že Česká republika splnila 123 cílů daných Evropskou komisí z celkových 134. "Získáme tak z evropských fondů takzvanou výkonnostní rezervu 37 miliard korun, tedy přibližně šest procent z objemu pro období 2014 až 2020," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Cíle musel plnit každý z jednotlivých deseti operačních programů.

Ministerstvo vnitra podalo správní žalobu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušit výběrové řízení na policejní auta za 2,25 miliardy. Novinářům to řekl ministr Jan Hamáček (ČSSD), který trvá na tom, že podmínky tendru nebyly diskriminační. Antimonopolní úřad podle něj neprokázal, že by ministerstvo porušilo zákon, a ve svém červnovém verdiktu uvedl pouze laické názory. Ministerstvo také vypsalo dvě nová výběrová řízení na vozy pro policisty, hasiče a úředníky. První z nich se již chýlí ke konci, nikdo se v něm neodvolal. Ministerstvo se podle Hamáčka snaží nahradit již zcela nevyhovující auta od roku 2017, ale naráží na komplikace ze strany antimonopolního úřadu. Nyní se proto správní žalobou obrátilo na Krajský soud v Brně, aby rozhodl, zda "má policie právo mít technické požadavky na svá auta". Žalobu podalo ministerstvo podle Hamáčka proto, aby se ujednotila praxe pro zadávání tendrů.

Antimonopolní úřad stojí za svým rozhodnutím zrušit výběrové řízení na auta pro ministerstvo vnitra. Vítá, že jej prověří správní soud.

Většina členů politického uskupení Realisté rozhodla o ukončení činnosti strany. ČTK o tom informoval Jiří Hynek, který byl kandidátem Realistů v loňských prezidentských volbách. Strana končí po třech letech od založení. Důvodem jsou neúspěchy ve volbách, pasivita krajských organizací či odchod mnoha členů do jiných uskupení. Pravicově konzervativní Realisty v roce 2016 založil politolog Petr Robejšek. Uvedl tehdy, že strana chce hájit rodinu, bezpečnost a národní zájmy. Ve sněmovních volbách o rok později chtěl Robejšek získat až 20 procent hlasů, strana však obdržela jen 0,71 procenta. Neuspěl ani kandidát na prezidenta Hynek, v prvním kole volby získal 1,23 procenta a skončil sedmý z devíti kandidátů.

Neznámá je stále poloha skautského tábořiště, v němž policie před 70 lety v Jizerských horách zastřelila dva lidi při akci Jizerka. Najít toto místo se nyní snaží liberecký kriminalista s pracovníky dvou muzeí. Slibují si od toho, že vyjasní některé otazníky spojené s tragédií. Doufají také, že objevili plachtu, v níž byl snesen z tábora jeden ze zastřelených skautů. Plachta byla složená v jedné garáži v Bílém Potoce, nalézt se ji podařilo díky spolupráci s místním Jizerskohorským technickým muzeem. Rozbor ukázal, že je na ní lidská krev. "Analýza byla úspěšná a DNA profily jsou vhodné pro porovnání s rodinnými příslušníky předpokládané oběti či obětí," řekl ČTK genetik Daniel Vaněk.

Policejní akce namířená proti sedmi skautům z Železného Brodu se udála ráno 24. července 1949 nedaleko Smědavy. V očích tehdejšího komunistického režimu se dopustili těžkého zločinu - chtěli opustit republiku. Na radu provokatéra čekali na převaděče ve stanech na odlehlém místě nedaleko Smědavy v Jizerských horách. Proti nim vyrazilo nejméně sedmdesátičlenné komando příslušníků komunistického Sboru národní bezpečnosti a StB vybavené i kulomety. Obklíčené stany nejprve prostříleli. Dva zraněné skauty na místě zastřelili - bezbranného na zemi ležícího Tomáše Hübnera výstřely do zad, tehdy 35letého skautského vedoucího Jiřího Habu, který kvůli zranění nedokázal opustil stan a podle jednoho z přeživších Radomila Raji chtěl krýt útěk ostatních střelbou z pistole, rozstříleli i se stanem kulometem. Do dalších nehybně ležících vypálili ještě několik ran. Zásah provází stále mnoho nejasností. "Největší otazník je, zda šlo o předem připravenou vyprovokovanou akci Státní bezpečnosti, nebo zda šlo o akci Sboru národní bezpečnosti, která nebyla plánována dopředu," řekl ČTK liberecký kriminalista Pavel Karmazín.

Hospodaření státního podniku Lesy ČR zlikvidovalo tisíce přísně chráněných motýlů v chráněném území v jihomoravské Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava. ČTK to v tiskové zprávě oznámili vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Podle vědců Lesy ČR v místě nevhodně hospodaří hlavně co se týče těžby dřeva, strojního čištění pasek a příliš velkého počtu zvěře v oboře. Podobně podle vědců hospodaří státní lesy v dalších přírodně cenných lokalitách, jako jsou jihomoravské lužní lesy, kde se masivně těží. Podle vědců by stačilo mírně změnit přístup. Například motýlům jasoňům vyhovuje takzvané výmladkové hospodaření, kdy se stromy nechají obrazit z pařezů. Tak se podle vědců v místě hospodařilo tisíce let. "A bylo by to i ekonomičtější, ušetří se za výsadby a ještě naroste více dřeva. Ochrana přírody se právě tohle snaží dlouho marně prosadit. Lesníci, bohužel, odmítají jakoukoli změnu zaběhaných postupů," řekl Martin Škorpík z České společnosti entomologické.

Přes 20 českých a německých pohraničních obcí ve Všerubech na Domažlicku založily Česko-německou občanskou iniciativu proti mezinárodní nákladní dopravě. Chtějí zabránit přibývání kamionů na hraničním přechodu Všeruby-Eschlkam, která stále více zatěžuje obce v okolí. Situace by se mohla ještě zhoršit od ledna příštího roku, kdy chce stát začít vybírat mýtné i na některých silnicích I. třídy, v Plzeňském kraji ve směru na České Budějovice a na Domažlice. ČTK to řekl Václav Bernard (za STAN), starosta městyse Všeruby, jemuž kvůli nákladní dopravě ubývá obyvatel. Řidiči nákladních aut a autobusů budou chtít ušetřit a budou jezdit po silnicích bez mýta, dodal. Obcí Všeruby, jejichž obyvatelé si stěžují na nesnesitelný hluk, jezdí podle Bernarda až 1000 nákladních aut denně. Po zavedení mýta na silnici I/26 (Plzeň - Domažlice) by se podle odhadů starostů počet zdvojnásobil. Vlna odporu se zvedla i v německém Eschlkamu a Grossaignu, kde se ozývají hlavně mladé rodiny, které se bojí nechávat děti chodit samotné a jezdit na kolech. Další města a obce v Plzeňském kraji nesouhlasí s plánovaným zpoplatněním některých silnic I. třídy.

Mýtný systém se má od ledna rozšířit o 870 km silnic I. třídy. Kraje vybraly 600 kilometrů, na nichž by chtěly nulovou sazbu. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) nedávno ČTK řekl, že zavedení nulové sazby na některé úseky by mohlo ohrozit spuštění mýtného systému.

Česká národní banka vydá ve středu pamětní stříbrnou dvousetkorunovou minci k výročí 600 let od první pražské defenestrace, která je považována za počátek husitských válek. K dispozici bude 16.200 mincí podle návrhu akademické sochařky Majky Wichnerové. Nominální hodnota mince není totožná s prodejní cenou. Ta je vyšší a zohledňuje mimo jiné aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Například na stránkách České mincovny je u mince ve standardním provedení cena 475 korun.

Svržením konšelů z oken novoměstské radnice 30. července 1419 vyvrcholil odpor pražských stoupenců upáleného církevního reformátora Jana Husa proti politice krále Václava IV. Dav rozvášněný kázáním husitského kněze Jana Želivského se dožadoval propuštění několika vězněných příznivců Husova učení. Když radní odmítli vězně propustit, shromáždění lidé na budovu zaútočili a přítomné hodnostáře a úředníky vyházeli z oken. Kdo z nich se nezabil pádem, byl na zemi před radnicí dobit. Tímto způsobem bylo zavražděno zřejmě 13 osob. Defenestrace odstartovala éru husitských válek.

Polovina populace, která si dala letos novoroční předsevzetí, ho i po půl roce ještě dodržuje. Výrazně úspěšnější jsou muži (65 %) než ženy (39 %). Vyplývá to z výsledků průzkumu pro AquaLife Institute. Více než polovina lidí (54 %), kteří si dávají předsevzetí, má za cíl zhubnout. Následuje zdravá strava (40 %) a častější sportování (32 %). Ženy si častěji než muži dávají předsevzetí o změně pitného režimu, sportování, hubnutí a zdravé stravě. Muži si naopak častěji než ženy dávají za cíl omezit alkoholické nápoje, přestat kouřit nebo kouření alespoň omezit. Předsevzetí, které se obecně nejméně dodržuje, je přestat s kouřením (pouze 11 % lidí své předsevzetí dodrželo), druhým nejméně dodržovaným předsevzetím je dokončit studium či se ve studiu zlepšit. Podprůměrně se také lidem daří dodržovat předsevzetí spojená se sportem, učením cizích jazyků nebo omezením času na internetu. Naopak nejvíce se daří dodržovat předsevzetí spojená s šetřením peněz (77 %), zdravějším životním stylem (61 %) a časem pro rodinu (57 %). Zajímavý postřeh ze své praxe doplnila nutriční terapeutka Jitka Tomešová: když už muž s něčím začne, tak pořádně a téměř vždy to dodrží. "V praxi jsem se setkala s muži, kteří zhubli 20 kg za 3-4 měsíce a bez problémů si hmotnost drží dál, což se zatím žádné mé klientce nepovedlo. Muži ale obecně řeší svoje zdraví a vzhled méně než ženy."

V Krkonoších v pondělí 22. července odtálo sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem na úbočí Studniční hory. ČTK to sdělil Josef Harčarik ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Stalo se tak téměř o dva měsíce později než loni. Mapa republiky bývá místem, kde na české straně Krkonoš zůstává sníh nejdéle. Letošní maximální výška sněhu byla naměřena 20. března, 14,5 metru, což je třetí nejvyšší naměřená hodnota za posledních 20 let. Sněhové pole Mapa republiky na úbočí Studniční hory bývá v nadmořské výšce 1420 až 1455 metrů v nejpřísněji chráněné první zóně KRNAP, proto se k němu turisté nedostanou. Za příznivého počasí je ale viditelné zdaleka. Když se vyrýsuje do své ideální podoby prvorepublikového Československa, má na délku až 350 metrů. Postupně odtává, jako poslední zůstává sníh, který znázorňuje střední Čechy. Před čtyřmi lety 10. února se v místě zvaném Mapa republiky utrhla jedna z nejdelších lavin v novodobé historii Krkonoš a smetla vše, co jí stálo v cestě. Obnovila tradiční lavinovou dráhu, která byla v té době zarostlá lesem. Sněhové pole získalo název před desítkami let, když si turisté při odtávání sněhu všimli, že nabírá podobu prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí.

Šéf české olympijské mise Martin Doktor očekává příští rok na hrách v Tokiu poměrně dlouhé dojíždění na sportoviště a malý životní prostor. Je zvědavý, jak budou Japonci reagovat na českou flexibilitu. Podrobné informace k organizaci her by měl dostat na konci srpna na semináři šéfů misí. Pořadatelé v upoutávce udávají, že sportoviště umístěná v Tokiu jsou dostupná do 30 minut z olympijské vesnice. Doktor ale bere tento údaj s velkou rezervou, protože jde o cestu z centrálního stanoviště na zastávku před sportovištěm. Vzdálenosti vyplývají z toho, že Tokio je největší aglomerací světa. Některá sportoviště navíc nebudou přímo v metropoli, takže budou tři olympijské vesnice. Vedle té centrální také cyklistická a jachtařská.

Přístup pořadatelů bude zřejmě diametrálně odlišný než na minulé letní olympiádě v Riu de Janeiro. "Jsem na to právě zvědavý, jestli pro naši českou náturu bude lepší japonská preciznost, nebo brazilská rozvolněnost, kdy jsme mohli použít naplno tu naši českou cestu. Tady budeme muset ty Japonce náš styl naučit. Když něco chceme za deset minut, má to trvat deset minut, ale tam to nejde, musí být všechno měsíc dopředu a s papírem," přemítal Doktor. Pro tým připravující zázemí pro české sportovce to bude náročnější. "V Riu jsme si mohli dovolit doopravdy hodně. Na druhou stranu hlavně v olympijské vesnici nefungovalo skoro nic. To byl druhý extrém. Snad najdeme kompromis," doplnil šéf mise.

Plavkyně Barbora Seemanová v semifinále na 200 metrů volný způsob na mistrovství světa znovu vylepšila český rekord. Časem 1:57,16 splnila i v této disciplíně limit na olympijské hry v Tokiu, ale postup do finále jí o jedno místo unikl. Stejně jako Simona Kubová na znakařské stovce obsadila devátou příčku, na osmou Japonku Rio Širaiovou ztratila 34 setin. Devatenáctiletá Seemanová si na šampionát do korejského Kwangdžu přivezla skvělou formu: zatím při každém startu vylepšila český rekord nebo k tomu jako členka štafety alespoň přispěla. V odpoledním semifinále dvoustovky stlačila rekordní čas z dopolední rozplavby o dalších 16 setin a zajistila si i v této disciplíně olympiádu. Požadovaný čas mezinárodní federace FINA pokořila o 12 setin.

Polojasno až jasno. Na severovýchodě oblačno až zataženo a zpočátku ojediněle slabý déšť, postupně ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 28 až 32 °C, na severovýchodě kolem 24 °C, v 1000 m na horách kolem 23 °C.

Většinu území ČR čekají v následujících dnech tropické teploty, které postupně porostou. Dnes odpoledne místy překročí 31 stupňů Celsia, od středy může být až 35 stupňů.