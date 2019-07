Babiš: Česko může do Evropské komise nabídnout dvě kandidátky

Česko může do Evropské komise nabídnout dvě kandidátky. V neděli to na facebooku napsal premiér Andrej Babiš (ANO), jména možných kandidátek však neupřesnil. Česko podle něj má čas na výběr do 26. srpna. O nominaci chce Babiš mluvit s předsedkyní příští komise Ursulou von der Leyenovou, požádal ji o osobní schůzku, ale termín zatím nemá. Babiš s von der Leyenovou už jednal po telefonu. "Vysvětlil jsem jí přesně, o které portfolio máme zájem a jaké dvě kandidátky na komisaře můžeme nabídnout," napsal. Šéfka příští komise podle něj chce, aby každá členská země předložila dva návrhy na eurokomisaře, má mezi nimi být alespoň jedna žena. Von der Leyenová už dříve uvedla, že by si přála, aby v její komisi byli muži a ženy zastoupeni rovnoměrně.

Babiš po evropských volbách řekl, že kandidátkou hnutí ANO do komise bude dosavadní eurokomisařka pro oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitosti mužů a žen Věra Jourová. V pozdějších vyjádřeních se za ni ale už jasně nestavěl, pouze opakovaně uvedl, že byla při svém pětiletém působení úspěšná. V ANO se objevily i názory, že by hnutí mohlo do komise prosazovat svou europoslankyni Ditu Charanzovou, která ale označila za svou prioritu působení ve funkci místopředsedkyně Evropského parlamentu. V neděli na facebooku Babiš napsal, že s Jourovou jednal o tom, o jaké portfolio by mělo Česko v příští komisi usilovat. "Myslím si, že pro nás je důležité nějaké ekonomické portfolio - jsme silná proexportní země, takže logicky bychom měli chtít oblast vnitřního trhu nebo mezinárodního obchodu. Příštích pět let bude taky důležitá oblast digitálu, i tam máme koho nabídnout," uvedl.

Hamáček: ČSSD nebude měnit nominaci Šmardy na ministra

Předseda ČSSD Jan Hamáček nemíní měnit nominaci stranického místopředsedy Michala Šmardy na ministra kultury. Vylučuje i alternativu, že by byl vedením kultury pověřen on sám jako před rokem v případě diplomacie, kdy prezident Miloš Zeman odmítal jmenovat ministrem Miroslava Pocheho (ČSSD). Hamáček věří tomu, že řešení situace kolem výměny ministra kultury přinese středeční schůzka Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řekl novinářům před začátkem jednání vlády.

Zeman při poslední schůzce s Hamáčkem 12. července uvedl, že je po dvou měsících připraven k 31. červenci vyhovět návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Ohledně kandidáta ČSSD Šmardy, k jehož jménu má výhrady, Zeman uvedl, že vyčká na rozhodnutí předsednictva ČSSD. To minulý týden posílilo Hamáčkův mandát a potvrdilo, že na Šmardovi trvá.

Radiožurnál: Zaměstnanci Huawei sbírají citlivá data o klientech

Zaměstnanci české pobočky čínské telekomunikační společnosti Huawei údajně shromažďují citlivá data o lidech, s nimiž vedou obchodní jednání. Získané informace také probírají s lidmi z čínského velvyslanectví. Českému rozhlasu - Radiožurnál to řekli bývalí zaměstnanci firmy. Huawei obvinění odmítá. Dva bývalí manažeři Huawei v Česku údajně museli do interního systému vyplňovat například údaje o soukromých zájmech klienta, počtu jeho dětí nebo o jeho finanční situaci. Přístup k informacím je podle nich řízen výhradně z centrály firmy v Číně. "Dá se velmi složitě dohledat a dokázat, k čemu a kdo k těmto citlivým datům přistupuje," řekl Radiožurnálu jeden z manažerů. Jiný manažer uvedl, že měl zjistit informace o státních úřednících, které poté firma pozvala na konferenci nebo cestu do Číny. Huawei tvrdí, že veškerá činnost a jednání zaměstnanců se řídí evropskými a českými pravidly GDPR. Navíc je podle firmy doplňuje interní směrnice, která vylučuje jakékoliv nepatřičné nakládání s osobními údaji. Podle rozhlasu ale o podobné praxi vědí i civilní a vojenská rozvědka. Bezpečnostní informační služba kvůli tomu pořádá pro úředníky i politiky bezpečnostní školení. Západní země včetně ČR řeší zapojení Huawei do komunikační infrastruktury.

Čeští politici věří, že Ukrajina bude pokračovat v reformách

Vítězství strany Sluha národa v ukrajinských parlamentních volbách otevře prostor dalším reformám, věří český premiér Andrej Babiš (ANO). Doufá v to, že úspěch strany prezidenta Volodymyra Zelenského přispěje k ještě aktivnější spolupráci mezi Ukrajinou a Českem. Také český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) věří v to, že nová ukrajinská vláda bude pokračovat na cestě reforem. Obyvatelé Ukrajiny dali podle Babiše silný mandát straně prezidenta Zelenského k tomu, aby vedla zemi v těžkých časech.

Množství zboží přepraveného v Česku po vodě je dle NKÚ mizivé

Za dosud nepostavené plavební stupně na Labi stát zaplatil už 927 milionů Kč, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podíl vodní dopravy na přepravě zboží v Česku přitom zůstává podle kontrolorů dlouhodobě nízký a k převodu části přepravy ze silnic na lodě nedochází. Kontrola NKÚ se týkala projektů rozvoje vodních cest a podpoře nákladní vodní dopravy, které od roku 2014 vydalo ministerstvo dopravy a jím zřízené Ředitelství vodních cest (ŘVC). Od roku 2010 se pomocí vodní dopravy přepraví ročně přibližně jen jedno procento z veškerého přepraveného zboží. Hlavní příčinou je nespolehlivost labsko-vltavské vodní cesty, zejména problémy se splavností v úseku od Ústí nad Labem k hranici s Německem, uvádí zveřejněná zpráva NKÚ.

Řešením by podle ministerstva dopravy bylo vybudování plavebního stupně v Děčíně. ŘVC za jeho přípravu dosud zaplatilo 625 milionů korun. V názorech na výstavbu ale přetrvávají zásadní rozpory mezi resortem dopravy a ministerstvem životního prostředí, konstatuje NKÚ. Podobně je to i s plavebním stupněm Přelouč II. Je připravován od roku 1994 a přípravy provázejí opakované soudní spory mezi ekologickými organizacemi a státem. ŘVC za jeho přípravu dosud zaplatilo 302 milionů korun. Pokud nebude zajištěna spolehlivost labsko-vltavské vodní cesty a nebudou vyřešeny všechny problémy, hrozí to, že investice do nákladní vodní dopravy nebudou mít pozitivní dopad, varoval NKÚ. Příkladem takové investice je podle kontrolorů modernizace veřejného přístavu v Ústí nad Labem za více než 100 milionů korun, díky které se měla navýšit přeprava zboží na lodích. "Ve skutečnosti ale přeprava sypkých materiálů klesla, překládka kontejnerů nezačala vůbec," konstatoval NKÚ.

Hejtmani Horních a Dolních Rakous chtějí bezjaderné Česko

Hornorakouský hejtman Thomas Stelzer spolu se svou dolnorakouskou kolegyní Johannou Miklovou-Leitnerovou odmítají dostavbu českých jaderných elektráren Dukovany a Temelín a jsou rovněž proti možnému českému skladu vyhořelého jaderného paliva v blízkosti hranic. Hejtmani z regionů, které sousedí s Českem, to uvádějí v dopise, který adresovali úřadující rakouské kancléřce Brigitte Bierleinové a českému premiérovi Andreji Babišovi, napsal deník Kronen Zeitung. Hejtmany podle listu zneklidnilo prohlášení českého ministra průmyslu Karla Havlíčka, který řekl, že pro Česko neexistuje jiná alternativa než jaderná energetika. Miklová-Leitnerová a Stelzer ale nukleární elektrárny považují za nebezpečné a jejich výstavbu za nezodpovědnou. Rakousko se vydalo nejadernou cestou výroby elektrické energie. Proto se také dlouhodobě k jaderným energetickým programům sousedních států staví kriticky.

Zásah proti protestům v Pekingu připomene výstava v Senátu

Výstava fotografií připomene v Senátu zásah proti studentské demonstraci na náměstí Tchien-an-men v Pekingu před 30 lety. Putovní expozice nazvaná Masakr na náměstí Nebeského klidu 1989 bude zahájena ve Valdštejnské zahradě. Bude přístupná do konce srpna. Výstavu už si zájemci mohli prohlédnout v červnu v Praze na Kampě, následně bude k vidění i v dalších městech. Zahrnuje čtyři desítky snímků, které tehdy pořídili zahraniční novináři. "Jestliže pád Berlínské zdi v roce 1989 symbolizuje osvobození od komunistické totality v mnoha evropských zemích, zmasakrování vlastních občanů ze strany čínského komunistického režimu v červnu 1989 na náměstí Nebeského klidu je naopak symbolem lidské a společenské tragédie, která pohřbila naději Číňanů na život ve svobodě," uvedl v tiskové zprávě senátor Marek Hilšer z klubu STAN, který výstavu zaštítil.

Zásah čínské armády proti demonstrujícím studentům na náměstí Tchien-an-men, který si vyžádal více než tisícovku lidských životů, ukončil v noci ze 3. na 4. června 1989 šest neklidných týdnů. Během nich statisíce lidí prostřednictvím demonstrací a hladovek volaly po větší demokratizaci země. Demonstrující, kteří zákrok přežili, byli vystaveni vlně represí. Tisíce lidí byly zatčeny a kolem tří desítek jich je stále ve vězení.

Student VUT navrhl systém, který rozezná vozidla v protisměru

Student Vysokého učení technického v Brně (VUT) Ondřej Vacek navrhl systém, který samostatně odhalí vozidla v protisměru na dálnicích a rychlostních komunikacích. Návrh studenta počítá s tím, že systém automaticky odešle hlášení do Národního dopravního informačního centra. K detekci lze podle něj využít kamery na mýtných bránách, oznámila médiím mluvčí VUT Radana Koudelová. "V současné době se téměř každý den dostane jedno vozidlo do protisměru na dálnici nebo rychlostní komunikaci s oddělenými vozovkami.

Ze statistik Policie ČR vyplývá, že ročně u nás nastane cca 320 případů, kdy řidič najede s motorovým vozidlem na dálnici či rychlostní komunikaci do protisměru," vysvětlil Vacek, proč se začal tématu věnovat. Navržený systém odhalí vozidla, která se ocitla v protisměru například při nesprávném najetí na dálnici. "Následně autonomně pomocí tzv. chytré dopravní značky či informační tabule umístí výstrahu. Případně použije světelnou signalizaci a auta jedoucí správným směrem informuje a může je i případně zastavit, a tím minimalizovat riziko možného čelního střetu vozidel," uvedl Vacek.

Silničáři v současnosti umísťují u některých nájezdů na dálnice nové tabule varující před jízdou v protisměru. Podle Vacka to ale nemusí být dostatečné řešení. Svůj návrh připravil i s ohledem na minimalizaci nákladů. Počítá s využitím kamer na mýtných bránách a existujících informačních tabulí. Jízda v protisměru je jedna z nejnebezpečnějších situací, která se může na dálnici přihodit. Vážné následky měla například loňská nehoda muže, který vjel na dálnici D11 na Nymbursku do protisměru a po několika kilometrech se čelně střetl s protijedoucím nákladním autem. Vozy začaly hořet, oba řidiči na místě zahynuli.

Letní výuka češtiny čeká v Brně 135 studentů ze 42 zemí

Studenti z celého světa se ode dneška seznamují s českým jazykem i kulturou na Letní škole slovanských studií, kterou pořádá Kabinet češtiny pro cizince Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Účastníci se budou cvičit v české gramatice i výslovnosti a poznávat literaturu. Letošního 52. ročníku letní školy se zúčastní 135 studentů, řekli novinářům organizátoři. Letní školu, která potrvá čtyři týdny, absolvují studenti ze 42 zemí. "Jsou země, ze kterých se hlásí velké množství studentů, například z Argentiny," uvedl zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti ministerstva zahraničních věcí Jiří Krátký. Do Brna přijeli účastníci také z Belgie, Austrálie, Rumunska, Turecka nebo Vietnamu. Nejstarším účastníkem letní školy je student, který se narodil v roce 1947.

Účastníky čeká intenzivní výuka od pondělí do soboty, absolvují také přednášky a besedy. Na programu je i několik výletů, třeba do Beskyd, Telče nebo vinného sklepa v Bořeticích na Břeclavsku. "Díky letním školám můžeme šířit českou kulturu do dalších zemí," dodal Krátký. Účastníci školy jsou například potomci emigrantů nebo studenti bohemistiky či lingvistiky.

Vědci prozkoumají účinky tradičního prostředí na náladu

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a jejich zahraniční kolegové prozkoumají účinky tradičního indiánského prostředí na náladu a obecnou pohodu. V roce 2020 plánují expedici mezi indiánské kmeny v Amazonii. Expedice Neuron je první svého druhu, kdy indiáni jsou partnery vědeckého výzkumu. Poprvé v brazilské historii dal celý domorodý kmen svolení k vědecké spolupráci, informovala ČTK za expedici Eva Césarová. Odborníci už během první části expedice spolupracovali na výzkumu psychoaktivního nápoje ayahuasca s indiánskými kmeny Huni Kui a Ashaninka. Výzkum zachytil štáb režiséra Davida Čálka, který točí o expedici dokumentární film nazvaný Doktor na tripu.

Hlavní část expedice na začátku roku 2020 má umožnit sbírat data od dobrovolníků, kteří se zúčastní několika ceremonií s ayahuascou. Při výzkumu chtějí vědci používat i mobilní EEG přístroje, tedy zařízení, která zaznamenávají elektrickou aktivitu mozku. Studie už byla eticky schválena českou etickou radou, ještě potřebuje souhlas brazilských a peruánských úřadů.

Sport

Cesta české fotbalové reprezentace do 19 let na mistrovství Evropy v Arménii skončila. Rozhodla o tom porážka 1:2 s Irskem, která je po prohře 0:3 s Francií a bezbrankové remíze s Norskem odsoudila ve skupině B k poslednímu místu. "Paradoxně to byl asi náš nejlepší zápas na celém turnaji, ale fotbal se hraje na góly. My dali pouze jeden, Irové dva. My jsme se na gól strašně nadřeli, ale zároveň jsme si je lehce nechali dát," uvedl pro web Fotbalové asociace ČR záložník Filip Kaloč. V semifinále čeká Iry Portugalsko, zatímco Francie vyzve Španělsko.

Fotbalisté Sparty Praha se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s tureckým Trabzonsporem, v jehož kádru figuruje český reprezentační bek Filip Novák. Jablonec si v případě postupu přes Pjunik Jerevan v 2. předkolo zahraje s vítězem duelu mezi anglickým Wolverhamptonem a severoirským týmem Crusaders, Mladá Boleslav v případě postupu přes Ordabasy Šymkent narazí na lepšího z dvojice arménský Alaškert a FCSB, bývalá Steaua Bukurešť. Pokud Plzeň ve 2. předkole Ligy mistrů vypadne s Olympiakosem Pireus, čekají ji v Evropské ligy Antverpy. První zápasy 3. předkola se odehrají 8. srpna, odvety o týden později. Sparta a Jablonec by začaly doma, Plzeň a Mladá Boleslav na soupeřově hřišti. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Počasí

Polojasno. Postupně většinou oblačno, na severu a severovýchodě až zataženo a později na severovýchodě ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty 26 až 30 °C, v 1000 m na horách kolem 20 °C.