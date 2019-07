S&P potvrdila hlavní rating České republiky na stupni AA minus

Mezinárodní ratingová agentura S&P Global Ratings potvrdila hlavní rating České republiky na stupni AA minus se stabilním výhledem. Oceňuje nízké zadlužení státu, zdravé veřejné finance a flexibilní měnovou politiku. Vysoká domácí poptávka zajistí, že ekonomika v nadcházejících letech dál poroste relativně svižným tempem, růst hrubého domácího produktu (HDP) ale proti současným hodnotám nepatrně zpomalí. "Očekáváme, že hospodářský růst České republiky vzhledem k viditelným překážkám na straně nabídky v příštích čtyřech letech zmírní a dosáhne zhruba 2,5 procenta ročně," uvedla agentura. Za překážky na straně nabídky S&P označila zejména pracovní trh a obtížné hledání vhodných zaměstnanců.

V prvním letošním čtvrtletí česká ekonomika zrychlila tempo růstu na 2,8 procenta z 2,7 procenta v závěru loňského roku. Agentura nadále považuje instituce v České republice za jeden z příznivých faktorů pro stanovení vysokého ratingu. Navzdory vysokému stupni politické roztříštěnosti ale vlády prokazují silný politický konsenzus a podporují členství v Evropské unii, podnikatelské prostředí i fiskální zodpovědnost. Úvěrový rating je důležitý pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splacení úvěru podle stanovených podmínek.

Odboráři huti Liberty žádají stát, aby jednal s EU o dovozu oceli

Odboráři ostravské huti Liberty žádají stát, aby jednal s EU. Levná ocel ze zemí mimo unii by podle nich měla být zatížena cly, jinak evropské hutě zkrachují. ČTK to řekl po jednání s náměstkyní ministra průmyslu a obchodu Silvanou Jirotkovou předseda Základní organizace OS KOVO Petr Slanina. Podle něj odbory budou 31. července na stejné téma jednat i s ministrem Karlem Havlíčkem (za ANO). Vedení ostravské hutě tento týden oznámilo, že výrobu sníží o 20 procent. Propouštět ale firma nebude. Společnost svůj krok zdůvodňuje právě současnou situací na trhu, kde zdražují suroviny, povolenky a problémy působí i dovoz levné oceli ze zemí mimo Evropskou unii. Ostravská huť Liberty Steel je největším výrobcem oceli v ČR, i s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců.

Ve Francii odsoudili českého řidiče, měl v kamionu 20 migrantů

Francouzská justice uložila dva roky vězení českému řidiči kamionu, který chtěl údajně do Británie převézt 20 migrantů. Policisté ho podle českého ministerstva zahraničí zadržela v přístavu Calais. Případ se stal na začátku července. Informovala o tom TV Nova. Muž z Česka odjel 5. července. Podle Novy reagoval na inzerát, který sháněl řidiče na převoz nábytku z Belgie přes Francii do Británie. Slíbená odměna byla téměř 130.000 korun. Zpátky se měl muž původně vrátit 8. července.

Zpráva: Potíže s hraním hazardu a závislostí může mít 164.000 lidí

Kolem 164.000 lidí nad 15 let v Česku může mít podle odborných odhadů problémy s hraním hazardních her a se závislostí na něm. Patologických hráčů je pak bezmála 60.000. Sázení a hraní nemá pod kontrolou asi 13.000 mladých do 18 let. Vyplývá to z výroční zprávy o hazardním hraní za loňský rok, s níž by se měla v pondělí seznámit vláda. V posledních letech počty klesly. Češi loni za hazard utratili 249,5 miliardy korun, prohráli 31,3 miliardy.

Zprávu připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost. Sepsalo ji už popáté. Odhady z posledního dokumentu ukazují, že lidí s problémy s hraním hazardních her v posledních letech ubývá. V roce 2014 jich mohlo být kolem 351.000, loni o 178.200 méně. Za nejvážnější důsledek problémového hraní autoři označili zadluženost a narušené vztahy. "Dominujícím vztahovým vzorcem patologických hráčů je takzvaný dvojí život, který trvá mnohdy i řadu let," uvádí zpráva. Dluhy má 90 procent patologických hráčů. Podle zjištění dluhových poraden průměrná dlužná částka loni činila 750.000 korun.

Lidé si mohou prohlédnou v Praze lunární model Apolla

Dvě výstavy v Praze připomínají 50 let od přistání člověka na Měsíci. V pražském planetáriu si lidé při této příležitosti mohou prohlédnout lunární model Apolla 11, který v červenci 1969 dopravil na Měsíc americkou posádku, a ve Štefánikově hvězdárně se mohou dotknout měsíčního kamene. Přistávací model si návštěvníci se speciální vstupenkou mohou prohlédnout i zevnitř. "Na vlastní kůži tak bude možné vyzkoušet si podmínky, v nichž lidé cestovali na Měsíc," sdělila ČTK za planetárium v tiskové zprávě Dominika Šimoňaková. Padesát let od prvního letu lidí na Měsíc si dnes a v neděli lidé připomenou videomappingem na pražské Žižkovské věži.

Před 55 lety byla vynalezena populární remoska

Její obsluha i údržba je jednoduchá, spotřeba energie nízká a životnost dlouhá. Remoska je malá přenosná elektrická pečící mísa či pánev, která vaří, peče, smaží, dusí i opéká a připravit se v ní dá téměř cokoli. Remoska je českým vynálezem, její ochranná známka byla zapsána 21. července 1964. A i když s existencí měla už párkrát na kahánku, hospodyňky na ni dodnes nedají dopustit. Za vznikem remosky stojí elektrotechnik Oldřich Homuta. Ten v 50. letech navštívil Švédsko, kde si všiml elektrického hrnce, který sice uměl vařit, ale ne péct. Po návratu do Československa proto spolu s dalšími dvěma kolegy vymysleli inovaci tohoto spotřebiče.

Po roce 1989 produkce remosek prudce klesla. Na trhu se totiž objevily jiné kuchyňské vychytávky, jako jsou například fritovací hrnce nebo mikrovlnné trouby. Obnova slávy remosky se datuje do roku 1994, kdy byla ve Frenštátu pod Radhoštěm založena společnost Remoska, s.r.o. Licenci na výrobu koupil technik Jiří Blažek vlastně náhodou, když se neúspěšně snažil pořídit náhradní díly ke staré remosce. Dosud bylo vyrobeno přes tři miliony remosek. V současnosti jde přibližně polovina výrobků na export, nejvíce do Británie. Zde ji zpopularizovala lady Milena Grenfellová-Bainesová, která je jedním z dětí zachráněných sirem Nicholasem Wintonem. Když totiž zjistila, že remosku v Británii nikdo nezná, domluvila přímo s českým výrobcem, že mu pomůže proniknout na tamní trh. Dáma zvaná "Lady remoska" vydala i příslušné kuchařky. V roce 2001 institut Good Housekeeping, který vydává v Británii stejnojmenný časopis, udělil remosce cenu za nejlepší výrobek roku.

Štěpán Domorád vynesl na Sněžku 170 kg, má nový rekord

Štěpán Domorád z Vrchlabí pokořil dosavadní rekord ve vynesené váze na Sněžku. Na nejvyšší českou horu vynesl 170 kilogramů. Trasu od Slezského domu na nejvyšší českou horu dlouhou téměř dva kilometry zdolal za přibližně čtyři hodiny a 20 minut. Dosavadní rekord s nákladem o váze 165,5 kilogramu držel od loňského srpna tatranský nosič Vladimír Hižnay. Výzvou pro nosiče se stal výkon Roberta Hofera, který v zimě roku 1944 vynesl na Sněžku pro meteorologickou stanici ocelovou rouru o váze 160 kilogramů. Štěpán Domorád má ve Vrchlabí posilovnu. Dnes ráno bylo na Sněžce okolo deseti stupňů Celsia a proměnlivá oblačnost. Domorád měl náklad balených vod na speciálně upravené dřevěné krosně. Šel po dlážděné Jubilejní cestě, která je oproti takzvané řetězové cestě širší a pohodlnější. Náklad vynesl pro bufet v poštovně na Sněžce.

Řemeslo nosičů zásobujících Sněžku má dlouhou historii. Vzniklo v 19. století a výrazné omezení nastalo po postavení lanovky v roce 1949.

Čtvrtým Čechem ve volejbalové Síni slávy je mistr světa Tesař

Josef Tesař je čtvrtým Čechem ve světové volejbalové Síni slávy. Legendární smečař, který zemřel ve věku 80 let v roce 2007, byl mistrem světa z roku 1956 a trojnásobným evropským šampionem. Jména nových členů, kteří budou do vybrané společnosti slavnostně uvedeni 9. listopadu v americkém Holyoke, zveřejnil web Síně slávy volleyhall.org. Jako první Čech byl do světové Síně slávy před 15 lety zařazen bývalý vynikající nahrávač Josef Musil, držitel dvou olympijských medailí, dvojnásobný mistr světa a jeden z osmi nejlepších hráčů minulého století. Následovali ho dva čeští funkcionáři František Stibitz a Miloslav Ejem. Volejbalová Síň slávy existuje od roku 1985. Zpočátku byla čistě americká, od roku 1998 se otevřela i ostatním zemím.

Sport

Kajakářka Amálie Hilgertová je mistryní světa do 23 let ve vodním slalomu. Úřadující seniorská mistryně Evropy v Krakově navázala na juniorský světový titul z roku 2013. Další zlato přidala Antonie Galušková, která vyhrála závod juniorských kajakářek.

Kanoistky Gabriela Satková a Tereza Kneblová ovládly na mistrovství světa ve vodním slalomu závod juniorek. Satková v Krakově obhájila loňské zlato, Kneblová získala stříbro. Další individuální medaili pak do sbírky české výpravy přidal kajakář Jakub Krejčí, který mezi juniory nestačil jen na Francouze Anatola Delassuse. Satková s Kneblovou zajely jako jediné z finalistek čisté jízdy. Úřadující šampionka, která letos triumfovala i na juniorském mistrovství Evropy v Liptovském Mikuláši, vyhrála o 2,58 sekundy. Kneblová už má z polského kanálu zlato z kategorie C2 mix, Satková stříbro z hlídek na kajaku.

I druhý duel českých oštěpařek v aktuálním ročníku Diamantové ligy vyhrála Nikola Ogrodníková. Vicemistryně Evropy skončila v Londýně pátá za 63,05 metru. Dvojnásobná olympijská šampionka Barbora Špotáková obsadila šestou příčku za 61,82 metru. Oběma to stačilo k postupu do finále seriálu.

Počasí - sobota

Většinou polojasno. K večeru v Čechách přibývání oblačnosti a místy přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 °C, v 1000 m na horách kolem 22 °C, na Šumavě kolem 25 °C.

Přelom července a srpna bude teplý a suchý, příští týden rtuť vystoupá až na 34 stupňů. V příštích čtyřech týdnech se sice objeví bouřky, ale celkový objem srážek bude i přesto podprůměrný. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zvláště následujících 14 dní budou zřejmě teploty vyšší než obvykle. Podle přesnější krátkodobé předpovědi může po celý příští týden rtuť dosahovat až k tropickým třicítkám a koncem týdne budou nejvyšší teploty mezi 29 až 34 stupni Celsia.