MMR žádá komisi o delší lhůtu na odpověď na audit o Babišovi

Ministerstvo pro místní rozvoj požádá Evropskou komisi, aby prodloužila lhůtu na vypracování odpovědi na návrh auditní zprávy o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) při čerpání peněz z evropských fondů. Evropská komise stanovila lhůtu na třicet dní. Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, minulý týden dostalo ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí oficiální český překlad. Tím také začala běžet lhůta pro vypracování odpovědi. Obvykle unijní úřady dávají na odpověď dva měsíce, mají ale právo lhůtu zkrátit na minimálně 30 dnů, což učinily i v případě Česka.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti odmítl, že by hrozilo vracení peněz.

Miliardu na sociální služby dostanou kraje do konce července

Schválenou miliardu korun na dofinancování sociálních služeb budou mít kraje na svých účtech 29. července. Potvrdilo to ministerstvo práce. Zástupci krajů a poskytovatelé péče si ale stěžují na to, že jim chybí ještě jedna miliarda. Žádají o její doplacení. Sněmovní sociální výbor ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD) před týdnem žádal, aby o této sumě znovu vyjednávala s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) a ve vládě. Ministerstvo práce však pouze zopakovalo, že chybějící peníze mohou kraje získat z evropských fondů. Podle úřadu mají letos kraje na sociální služby 16,78 miliardy, tedy zatím vůbec nejvíc peněz. Z požadovaných víc než 20 miliard tedy dostanou čtyři pětiny.

Vojáci z misí v Lotyšsku a Iráku převzali vyznamenání

Čeští vojáci z předsunuté přítomnosti NATO v Pobaltí a z leteckého poradního týmu v Iráku převzali tento pátek na pražském Vítkově ocenění za své působení v zahraničních misích. Jednotka z Iráku po třech letech končí. Náčelník generálního štábu Armády ČR Aleš Opata prohlásil, že mise byla úspěšná a pomohla Iráku v boji proti teroristickému uskupení Islámský stát. Český letecký poradní tým pomáhal iráckým letcům a pozemnímu personálu se zvládnutím letounů L-159, do Česka se vrátil na konci června. Velitel české jednotky v Lotyšku nadporučík David Trnečka uvedl, že působení v předsunuté přítomnosti NATO v Pobaltí se liší od jiných misí, na které vojáci odjíždějí. Jejich úkolem byl společný výcvik s dalšími devíti národy. Zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner řekl, že armáda hodnotí nasazení vojáků v zahraničních misích kladně. Česká armáda má podle něj u partnerů v NATO dobré jméno.

Hasiči odhalili nedostatky u dvou třetin únikových her

Hasiči v Česku odhalili nedostatky u dvou třetin únikových her, nejčastěji provozovny nebyly v souladu s pravidly požární ochrany. Více než polovina provozovatelů také neměla kolaudační rozhodnutí. Hasiči od konce ledna do května zkontrolovali 178 prostorů. Na tiskové konferenci to řekl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Daniel Miklós. Na kontrolu objektů, kde se únikové hry hrají, se hasiči zaměřili poté, co na začátku ledna zemřelo pět dívek při hře v Polsku. Nemohly utéct před požárem, který v místnosti vypukl.

Nový mýtný systém vynese okolo 12 miliard korun ročně

Stát chce v rámci nového mýtného systému vybrat okolo 12 miliard korun ročně, z toho 1,5 miliardy na nově zpoplatněných silnicích první třídy. Náklady na provoz dosáhnou zhruba desetinu ročního výnosu. Uvedl to ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). V roce 2018 zaplatily kamiony v Česku na mýtu rekordních 10,8 miliardy korun, což bylo meziročně skoro o čtyři procenta více. V prvním pololetí letošního roku stát vybral na mýtu 5,5 miliardy korun, což je o 2,6 procenta víc než za stejné období loni. Kremlík minulý měsíc oznámil, že stát nezavede nulovou sazbu na silnicích první třídy, chce tak předejít zpochybnění mýtného tendru. Bezplatné používání si přály kraje na 600 kilometrech silnic. Uzavřely k tomu memorandum s Kremlíkovým předchůdcem ve funkci Danem Ťokem.

Odstavený blok elektrárny Dukovany po opravě znovu nabíhá

V jaderné elektrárně Dukovany začali energetici uvádět do provozu druhý výrobní blok, který museli neplánovaně odstavit kvůli závadě parogenerátoru. Odstávka bloku skončí příští týden, kdy začne blok znovu dodávat energii do sítě. Plánovaná odstávka druhého bloku začala 17. května. Energetici při ní vyměnili pětinu paliva a zmodernizovali část zařízení. Blok připojili k přenosové soustavě 23. června, o den později ale zvyšování výkonu přerušili, protože u jednoho z parogenerátorů zjistili odchylku od parametrů. Dukovanská elektrárna je v provozu od roku 1985, loni dodala 14,25 TWh elektřiny. Pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v ČR. ČEZ prověřuje možnosti provozu nynějších čtyř bloků přibližně do roku 2045.

Tatra dodá Jordánsku podvozky za miliardu korun

Česká firma Tatra Trucks dodá do Jordánska přes tři stovky podvozků pro vojenská auta za více než miliardu korun. Zakázka se může podle firmy ještě rozšířit. Už loni Tatra dodala do Jordánska téměř 150 podvozků. Firma také pracuje s jordánskými partnery na vývoji podvozků, což by podle Tatry mohlo přinést další zakázky. Loni Tatře meziročně klesly tržby o 1,9 miliardy korun na 3,8 miliardy a firma skončila v provozní ztrátě 69 milionů korun. Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Většinovým vlastníkem je Czechoslovak Group Michala Strnada.

Brněnská Charita postaví v Iráku nemocnici

Diecézní charita Brno staví v Iráku kliniku za dva miliony korun. Otevření je plánované v půlce října, řekla mluvčí charity Anna Tišnovská. Podle ní bude na klinice ordinace pro lékaře včetně gynekoložky, vybavený operační sál i laboratoř pro analýzu odebraných vzorků. V budoucnu je v plánu i pohotovostní služba.

V Č.Krumlově začíná hudební festival

V Českém Krumlově bude v pátek večer zahájen 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov. Do 10. srpna nabídne 23 koncertů. V programu jsou vokální skupina Take 6, zpěváci z Broadwaye i barokní opera Georga Friedricha Händela. Dva koncerty v Boleticích připomenou 30 let od pádu železné opony. Novinkou jsou filmová promítání. Uvedl to prezident festivalu Jaromír Boháč. Zahajovací večer u barokní fontány zámecké zahrady přiblíží hudbu, tanec a atmosféru barokních slavností z éry Ludvíka XIV., v nichž král sám účinkoval. Rozpočet festivalu je 38,6 milionu Kč. Loni akce přilákala téměř 21.000 lidí.

Colour Meeting v Poličce hostí umělce z deseti zemí

Multižánrový festival Colour Meeting v Poličce na Svitavsku letos hostí umělce z deseti zemí. Šestnáctý ročník se koná 26. a 27. července. Návštěvníci si mohou užít koncerty, divadlo, zajít na výtvarné dílny a výstavy. Uvedl to ředitel festivalu Dušan Svíba. Na festivalu letos vystoupí mimo jiné skotská folková kapela ​Rura, nizozemsko-novozélandské trio ​My Baby a ​Curse of Lono z Velké Británie v Poličce představí svoji novou desku ​4am and Counting​. Po několika letech se do Česka vrátí izraelští ​Boom Pam se surf rockem míseným s židovskou, balkánskou i romskou hudbou.

Fond shání peníze na obnovu Masarykova lesa v Izraeli

Masarykův les, vysázený v roce 1930 občany Československa na severu Izraele, potřebuje po téměř 90 letech kompletní obnovu, novou výsadbu a vyčištění. Právě o to se nyní snaží Český výbor Židovského národního fondu KKL-JNF, který dává dohromady finanční prostředky na revitalizaci lesa a shání rovněž odborníky. Vše by mělo být hotovo do března 2020, na který připadá 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Přispět na výsadbu lesa je možné i na internetu zakoupením jednoho či více stromků v hodnotě 350 Kč. První skupina dobrovolníků z České republiky dorazila do Izraele již loni a kácela nežádoucí vegetaci v zarostlém lese. Druhá skupina odjela letos v únoru sázet nové stromky.

Masarykův les byl založen na počest prvního československého prezidenta, ale i jako dar k jeho 80. narozeninám. Les se nachází nedaleko kibucu Sarid, který s revitalizací pomáhá.

V Plzni probíhá výstava veteránů

Zhruba 200 historických i moderních aut představí od pátku do neděle v plzeňském areálu DEPO2015 třetí ročník výstavy Skvosty s vůní benzínu. Loni si unikátní automobily přišlo prohlédnout přes 10.000 lidí a podobnou účast očekávají organizátoři i letos. Podařilo se jim shromáždit kolekci automobilových rarit, jako je například prototyp LaFerrari, jediný vůz Maserati MC 12 v ČR, elektrický Jaguar I-Pace, supersporty Lamborghini Huracán, Aventador a Urus či McLaren 570S Coupe. Hodnota některých vozů se pohybuje i v desítkách milionů korun, řekl jeden z organizátorů Jindřich Mužík.

Výstupový chodník na Sněžku bude opět otevřený

Od pátečního odpoledne bude opět obousměrně otevřený turistický chodník z Růžové hory na Sněžku v úseku od Traverzu nahoru. Oprava výstupové stezky bude pokračovat v místech, kde je možné pracovníky s opatrností obejít. Úsek byl uzavřen od 10. června v pracovní dny od 7:30 do 16:30. Důvodem omezení byla oprava horského chodníku, kdy stavbaři měli obavy o bezpečný průchod turistů. Jde o část žlutě značené frekventované turistické trasy z Růžohorek na Sněžku.

Od 15. července platí zákaz sestupu ze Sněžky takzvanou řetězovou cestou, která vede po polské straně hory. Turisté po ní mohou jít ve směru od Slezského domu jen na vrchol. Zákaz platí do 31. srpna. K sestupu ze Sněžky musejí turisté využít jiných cest. Jednosměrný provoz má v hlavní turistické sezoně snížit množství lidí na přetíženém úzkém chodníku. Omezení vydalo polské ředitelství Krkonošského národního parku a platilo i v minulých letech.

Sport

Kajakářka Amálie Hilgertová je mistryní světa do 23 let ve slalomu. Úřadující seniorská mistryně Evropy navázala na juniorský titul z roku 2013.

Fotbalisté Mladé Boleslavi se ve 2. předkole Evropské ligy střetnou s kazašským týmem Ordabasy Šymkent, který po domácí výhře 1:0 zvítězil v odvetě na hřišti gruzínského celku Torpedo Kutaisi 2:0. Jablonec čeká arménský celek Pjunik Jerevan, který po remíze 3:3 doma zvítězil v odvetě na hřišti severomakedonské Škupi 2:1. Úvodní duely se uskuteční za týden 25. července. Mladá Boleslav začne doma, Jablonec venku.

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková obsadily na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Espinhu druhé místo ve skupině a postoupily do play off. Po hladké výhře 21:14 a 21:9 nad japonskou dvojici Jui Nagataová, Jukako Suziková večer druhý nasazený pár podlehl Španělkám Lilianě a Else 19:21, 18:21. Vítězky si zajistily přímý postup do druhého kola vyřazovací části, Češky musejí začít v prvním.

Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na antukovém turnaji v Bukurešti do čtvrtfinále a o místo mezi čtveřicí nejlepších si ve dvouhře na okruhu WTA zahraje poprvé po téměř dvou letech. Španělku Aljonu Bolsovovou deklasovala v prvním setu 6:0, ve druhém si soupeřka za stavu 2:3 při dobíhání míče zranila kotník a zápas vzdala.

Čeští fotbalisté do 19 let ve druhém utkání na evropském šampionátu v Arménii remizovali s Norskem bez branek a po úvodní porážce 0:3 s Francií na turnaji stále neskórovali. V závěrečném duelu skupiny B změří mladí reprezentanti v neděli síly s Irskem a ani výhra jim za určitých okolností nemusí stačit k postupu do semifinále.

Čeští vodní slalomáři ovládli na mistrovství světa v Krakově závod smíšených deblkanoí také v kategorii do 23 let. Zlato získali Jana Matulková s Vojtěchem Mrůzkem, necelé tři vteřiny na ně ztratili stříbrní Vojtěch Heger a Antonie Galušková.

Počasí

Přes den oblačno, nejvyšší teploty 22 st. C.

V sobotu odpoledne bude v Česku podle meteorologů opět tropické vedro.Teploty od Prahy na sever Čech a na jihu Moravy vystoupají ke 31 stupňům Celsia.