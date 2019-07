Prezident přijme premiéra 24. července

Prezident Miloš Zeman přijme ve středu 24. července na zámku v Lánech premiéra Andreje Babiše (ANO). Oznámil to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Babiš s předsedou sociálních demokratů Janem Hamáčkem po úterním setkání sdělili novinářům, že o schůzku kvůli sporu o výměnu ministra kultury požádají prezidenta společně. Podle Hamáčka je ale v pořádku, že tak Babiš učinil sám. Premiér ho o tom předem informoval.

Pokud se situace na ministerstvu kultury nevyřeší na schůzce s prezidentem Milošem Zemanem 24. července, pravděpodobně bude jednání pokračovat až po prázdninách. Při návštěvě Jihočeského kraje to řekl premiér Babiš. Zeman při poslední schůzce s Hamáčkem 12. července uvedl, že je připraven k 31. červenci vyhovět Babišově návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Hamáček tehdy také řekl, že ohledně nominanta ČSSD na ministra Michala Šmardy Zeman vyčká na rozhodnutí pondělního předsednictva ČSSD. To potvrdilo setrvání na dosavadních návrzích ČSSD. Zeman minulý týden nicméně neřekl, zda bude pondělní rozhodnutí předsednictva respektovat.

Podle Středočeského kraje černošický úřad v kauze Babiš chyboval

Středočeský krajský úřad vidí procesní i další nedostatky v postupu městského úřadu v Černošicích, který v lednu udělil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) pokutu za přestupek kvůli střetu zájmů. Vyplývá to z textu rozhodnutí, jímž středočeský úřad v březnu vyhověl Babišovu odvolání a vrátil věc k novému projednání do Černošic. Nyní krajský úřad text svého i černošického rozhodnutí zveřejnil na webu. Na zveřejnění upozornila organizace Transparency International ČR, která současně argumenty středočeského úřadu zpochybnila. Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který dal v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Babiš takové podezření dlouhodobě odmítá. Uvádí, že splnil povinnosti dané zákonem. Podnět pro podezření na střet zájmů odeslala loni v srpnu do Černošic právě Transparency International ČR.

Babiš zůstává nejoblíbenější, jeho popularita ale oslabuje

Nejlépe hodnoceným politikem ze členů vlády a předsedů parlamentních stran zůstává premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Jeho popularita ale dál oslabuje. Uvedla to agentura STEM na základě červnového průzkumu. Babiše kladně hodnotí 45 procent dotázaných, zatímco v lednu to bylo 48 procent a loni v říjnu celá polovina. Na druhém místě v žebříčku popularity skončila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), které vyjádřilo podporu 40 procent respondentů. Na třetím místě je s 39 procenty pozitivních hodnocení lídr Pirátů Ivan Bartoš. Ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), proti níž desítky tisíc lidé před prázdninami demonstrovaly, pozitivně vnímá třetina občanů, naopak polovina respondentů má na ni negativní názor. Průzkum se uskutečnil od 14. do 30. června na vzorku tisícovky respondentů.

Vláda do konce srpna rozhodne o kandidátovi do EK

O českém kandidátovi do Evropské komise rozhodne vláda do konce srpna. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet podle něj zatím čeká na potvrzení, zda předsedkyně příští komise Ursula von der Leyenová bude chtít po každé zemi dva kandidáty, aby z nich mohla vybírat. Babiš přímo nepodpořil dosavadní českou eurokomisařku Věru Jourovou, řekl jen, že v uplynulých pěti letech odvedla hodně práce. O tom, jakému portfoliu by se měl český zástupce v Evropské komisi věnovat, se podle premiéra jedná. V minulosti premiér řekl, že by si přál pro Česko silnější portfolio, než je nynější oblast spravedlnosti, ochrany spotřebitele a rovných příležitosti mužů a žen. Zmiňoval oblasti vnitřního trhu nebo digitalizace.

ČR chce zvyšovat koaliční potenciál V4 v EU

Česko chce při svém ročním předsednictví ve visegrádské skupině (V4), které převzalo na počátku července od Slovenska, zvyšovat koaliční potenciál skupiny v Evropské unii. Uvedl to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj by se visegrádské země, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, měly aktivně zaměřit například na prohlubování vnitřního trhu EU nebo na posilování obranné spolupráce. Slovenský velvyslanec v Česku Peter Weiss řekl, že V4 potřebuje změnit image, aby nebyla vnímána jen jako blokační uskupení. S Petříčkem se shodli na tom, že skupina musí vystupovat aktivně a přinášet pozitivní body na evropské jednání, pro které bude hledat spojence i mimo střední Evropu.

Premiér slíbil výstavbu dálnice D3 a části Pražského okruhu

Nový úsek Pražského okruhu, spojující dálnici D1 s pražskou částí Běchovice, budou moci řidiči využít v roce 2024. Při návštěvě Středočeského kraje to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Stavět se má začít v roce 2021, náklady na stavbu více než 12,5 kilometru dlouhého úseku se blíží částce 9,4 miliardy korun. Výstavba středočeského úseku dálnice D3 na jih Čech by měla začít v roce 2024, kdy bude zároveň zprovozněno dálniční spojení z Tábora do rakouského Lince. Premiér to uvedl po jednání se starosty dotčených obcí v muzeu v Jílovém u Prahy. K námitkám odpůrců takzvané západní varianty D3 řekl, že o dálnici rozhodla vláda už před 20 lety. Připomínky obcí se ale budou podle premiéra řešit prioritně.

Ministerstvo dalo obcím na nové vodní zdroje 470 milionů

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dosud schválilo 418 projektů pro obce, které řeší problémy s pitnou vodou. Celkem se jedná o částku zhruba 470 milionů korun. Díky těmto projektům se na nové zdroje pitné vody napojí 200.000 lidí. Pro dalších 400 obcí má MŽP připravených 450 milionů Kč, o něž mohou obce žádat do konce roku 2020. Uvedli to premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr životního prostředí Richard Brabec (za ANO) v Jivně na Českobudějovicku. Od roku 2014 investovala MŽP a ministerstvo zemědělství do všech opatření spojených se suchem téměř 40 miliard Kč. Nyní je 56 procent pramenů a 68 procent mělkých vrtů v ČR ve stavu silného až mimořádného sucha, uvedlo MŽP. Meziročně je stav podzemních vod podobný.

Čína vyzvala vedení Prahy, aby s ní nenarušovalo vztahy

Čína vyzvala primátora Prahy Zdeňka Hřiba a vedení města, aby nepoškozovali čínsko-české vztahy. Podle agentury Nová Čína to uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Keng Šuang. Uvedl, že rada české metropole i primátor se v "jistou dobu zachovali velice špatně" v otázkách čínské národní suverenity a klíčových zájmů, které se týkaly i Tibetu nebo Tchaj-wanu. Tyto kroky se podle mluvčího dotkly citů čínského lidu a narušily vztahy mezi oběma zeměmi. Reagoval tak na dřívější Hřibovo prohlášení o změně takzvané sesterské smlouvy, kterou s Pekingem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

Čína už oznámila první odvetné kroky. V červnu bylo zrušeno čínské turné orchestru PKF - Prague Philharmonia, které se mělo uskutečnit od 17. září až 5. října. Čínské úřady termín odložily na neurčito. Podle vedení PKF je důvodem zrušení jejich turné právě Hřibovo prohlášení o změně sesterské smlouvy s Pekingem. Čína podmínila povolení k turné PKF - Prague Philharmonia kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na konci dubna oznámil, že se sejde s čínským velvyslancem kvůli tomu, že Čína údajně ruší vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je spojen s Prahou.

Hřib: Partnerství Prahy a Pekingu má být apolitické

Partnerství českého a čínského hlavního města má být apolitické. Čína by se měla víc zaměřit na plnění investic v tuzemsku, které v minulosti slíbila. V reakci na slova mluvčího čínského ministerstva zahraničí Keng Šuanga to uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Praha pod jeho vedením chce změnit smlouvu s Čínou v tom smyslu, že vypustí článek o politice jednotné Číny. Smlouvu město pod vedením Adriany Krnáčové (ANO) podepsalo v roce 2016. Zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli článku o politice jednotné Číny však smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo.

Ministerstvo dá obcím s možným hlubinným úložištěm po milionu korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytne obcím, kde by případně mohlo být hlubinné úložiště jaderného odpadu, kompenzaci 53 milionů korun. Každá obec by měla dostat jeden milion. Peníze půjdou z atomového účtu, obce si je mohou vzít, anebo je mohou odmítnout. Podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) nejde o žádné výkupné ani závazek ze strany obcí. Jsou to peníze za to, že se v posledních několika letech s obcemi o úložišti diskutovalo. Ministr to uvedl po středečním jednání se starosty z devíti lokalit. Peníze by měly dostat nejdříve v lednu 2021.

V listopadu proběhne volební sjezd TOP 09

Opoziční TOP 09 uspořádá volební sněm 23. a 24. listopadu v pražském hotelu Don Giovanni. Kandidaturu na předsedu strany ohlásil zatím jen senátor a nynější místopředseda Tomáš Czernin. Podobně jako zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek v červnu zpochybnil, že nynější předseda Jiří Pospíšil se může jako europoslanec plně soustředit na řízení strany.

Galileo obnovil poskytování služeb

Poskytování satelitních navigačních služeb evropským systémem Galileo bylo obnoveno. Služby nefungovaly od minulého čtvrtka kvůli technickým problémům pozemské části. Uvedla to mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Agentura GSA, která Galileo provozuje, sídlí v Praze. Technický incident souvisel s aktualizací softwaru v kontrolním středisku Galileo, zejména pak částí zajišťující synchronizaci přesného času a systému generování navigačních zpráv. Galileo je evropský globální satelitní systém, který by díky 30 satelitům ve vesmíru měl být přesnější při určování polohy než americký konkurenční systém GPS. V současnosti je na oběžné dráze 26 satelitů, čtyři další by měly být vypuštěny do konce příštího roku.

Dostupnost bydlení je v Česku jedna z nejhorších v Evropě

Dostupnost nového bydlení v Česku je ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi druhý rok po sobě nejhorší. Nový byt vyjde na 11,2 průměrného ročního platu. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte. Porovnává v ní údaje ze 12 evropských zemí z loňského roku. Nejsnadněji na bydlení dosáhnou Portugalci, kteří na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vynaloží 3,8 ročního platu.

Ceny pohonných hmot v Česku dál klesají

Ceny pohonných hmot v Česku dál mírně klesají a dostaly se nejníže za dva a půl měsíce. Benzin Natural 95 i nafta v uplynulém týdnu zlevnily shodně o čtyři haléře na průměrných 32,96 koruny za litr a 32,03 Kč/l. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje. Pod 33 korunami byl Natural 95 naposledy počátkem května. Nafta se přiblížila hranici 32 korun na konci dubna, pak cena rostla do počátku června, kdy se vrátila k poklesu. Nejvíce si za pohonné hmoty nadále účtují čerpací stanice v Praze, nejlevnější paliva řidiči jsou naopak v Jihočeském kraji.

Český mák bude mít letos poprvé potvrzení původu

Po letošní sklizni budou moci spotřebitelé poprvé koupit český mák s novou cechovní normou - mák získal pečeť České cechovní normy. Nechal ji zapsat Spolek Český modrý mák, aby tak mák ochránil před pančováním ze zahraničí. Norma platí pro konkrétní modrosemenné odrůdy, které splňují přísná kritéria potravinářského máku. ČR je jeho největší producentem a vývozcem na světě, export se ročně pohybuje kolem jedné miliardy korun. Ceny českého máku se podle poradce spolku Český modrý mák Václava Lohra loni na podzim kvůli špatné úrodě a suchu vyšplhaly až na rekordních 110 korun za kilogram. Loni se mák pěstoval na 1546 hektarech, což bylo o 1300 ha meziročně méně.

Na Strakonicku se při pádu zranilo 15 dětí

Hotelová terasa se na Strakonicku prolomila pod skupinou dětí. Patnáct se jich zranilo, žádné však vážně. Zdravotníci je na místě ošetřili a převezli do nemocnic ve Strakonicích, Písku a Českých Budějovicích. Děti spadly z výšky asi tří metrů. Strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková neupřesnila, kde přesně se případ stal. Podle informací ČTK jde o jedno zařízení na Blatensku.

Církev poslala první peníze na opravu Notre-Dame

Česká biskupská konference ve středu odeslala prvních půl milionu korun ze sbírky vyhlášené v dubnu na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame. Informovala o tom mluvčí ČBK Monika Klimentová. Sbírka dále pokračuje, lidé mohou přispívat na konto 1387680243/2700. Katedrálu, která patří mezi hlavní symboly Paříže, poničil v polovině dubna rozsáhlý požár.

Začínají folklorní Horňácké slavnosti

Ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku začíná folklorní festival Horňácké slavnosti. Potrvají do neděle. Od jiných folklorních festivalů se liší tím, že prakticky nezvou hosty z jiných národopisných oblastí. V pořadech účinkují soubory, cimbálové muziky, skupiny a sólisté z blízkého okolí. Budou také otevřeny nové výstavy, chystá se jarmark a v neděli slavnosti završí mše a pořad u kuželovského větrného mlýna. V obci na úpatí Bílých Karpat očekávají stovky návštěvníků z okolí i milovníků folkloru z celého Česka.

Sport

Česká tenistka Kristýna Plíšková ve druhém kole v Bukurešti porazila 6:0 a 6:2 Ysaline Bonaventureovou z Belgie a potřetí v sezoně si zahraje čtvrtfinále. V něm turnajová osmička nastoupí proti jedničce a obhájkyni titulu Anastasiji Sevastovové z Lotyšska, nebo domácí Patricii Marii Tigové.

Český tenista Jiří Veselý si na turnaji v Umagu druhé čtvrtfinále v sezoně nezahraje. Ve druhém kole na chorvatské antuce prohrál 6:3, 4:6 a 4:6 s osmým nasazeným Argentincem Leonardem Mayerem.

Kamerunský fotbalista Georges Mandjeck si u FIFA stěžuje na Spartu, kde má ještě rok platnou smlouvu. Tu považuje za neplatnou a chce ji rozvázat.

Fotbalisté Slovanu Bratislava senzačně vypadli hned v 1. předkole Ligy mistrů s černohorskou Sutjeskou Nikšič. Slovenský šampion ve venkovní odvetě prohrál 2:3 v penaltovém rozstřelu, když zápas po 90 minutách i prodloužení skončil stejně jako úvodní duel před týdnem 1:1.

Do Brna se vrací první československá olympijská medaile, kterou v roce 1924 vybojoval v Paříži Bedřich Šupčík ve šplhu na osmimetrovém laně bez přírazu. Lidé uvidí medaili závodníka Sokola Brno I na výstavě Branky Body Brno na Špilberku od soboty.

Počasí

Polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 21 st. C.