Babiš pogratuloval van der Leyenové ke zvolení

Český premiér Andrej Babiš /ANO/ na svém twitterovém účtu pogratuloval bývalé německé ministryni obrany Ursule van der Leyenové ke zvolení šéfkou Evropské komise. Úterní klíčové hlasování ve Štrasburku však rozdělilo české europolsance. Zástupci tří stran sdružených v Evropské lidové straně (STAN, TOP 09 a KDU-ČSL) německou kandidátku podpořili. Stejně se zachovali europoslanci zvolení za vládní Hnutí ANO, kteří patří do liberální frakce Obnova Evropy. Čeští europoslanci z jiných evropských politických rodin pro von der Leyenovou nehlasovali. Von der Leyenovou odmítli europoslanci za ODS, součásti konzervativní frakce ECR. Proti byla i jediná česká komunistická zástupkyně v EP a frakci GUE/NGL Kateřina Konečná. Na slabý mandát německé političky poukázal také europoslanec Ivan David (SPD), působící ve frakci Identita a demokracie.

Seehofer: Ochota Česka podílet se na řešení migrace se blíží nule

Připravenost Česka podílet se na společném evropském řešení migrace se podle německého ministra vnitra Horsta Seehofera blíží nule. Tento dojem si odvezl ze své nedávné návštěvy Prahy. Řekl to středeční na tiskové konferenci v Berlíně, kde se také jasně přihlásil k povinnosti zachraňovat migranty ze Středozemního moře. Za možné řešení považuje variantu, že se uzavře dohoda se zeměmi, které se na přerozdělování běženců v podobných případech budou ochotny podílet. Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka /ČSSD/ je Česko je připraveno pomoci ve společném řešení migrace, odmítá ale kvóty. Petříček tak reagoval na Seehofera, že se ČR na řešení podílet nechce.

Roste počet migrantů, kteří nelegálně přešli česko-německou hranici

Počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni o něco zvýšil. Zatímco v roce 2017 jich bylo 4035, loni 4295, což představuje nárůst o 6,5 procenta. U většiny ostatních sousedních zemí přitom Německo zaznamenalo pokles. Vyplývá to z výroční zprávy spolkové policie za rok 2018, kterou v Berlíně představil ministr vnitra Horst Seehofer. Loňské navýšení na hranicích s ČR vysvětluje změnami migračních tras. Dokud nebudou dostatečně chráněné vnější hranice Schengenu, chce důslednější kontroly na všech německých hranicích. U českých hranic mají být kontroly inteligentní, namátkové a dočasné, uvedl Seehofer. Se zřízením stálých kontrolních stanovišť zde nepočítá.

Komunisté jednali s ANO o toleranční dohodě

V úterý se na úřadě vlády v Praze setkali zástupci hnutí ANO a komunisté, aby spolu jednali o plnění toleranční dohody. Shodli se, že dohoda, která umožnila vznik koaliční vlády Andreje Babiše, má smysl. Chtějí v ní nadále pokračovat. Po jednání to uvedli šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek a předseda KSČM Vojtěch Filip. Oba spolupráci ocenili. Rozepře mají ohledně komunistického návrhu na ústavní ochranu vody, ke kterému vláda nedávno zaujala negativní stanovisko. Podle Faltýnka by však poslanci ANO mohli zákon v prvním čtení podpořit.

Děti a vnuci emigrantů nejspíš dosáhnou snáz na české občanství

Děti a vnuci krajanů, kteří emigrovali z někdejšího Československa, nejspíš dosáhnou snáz na české občanství. Změnu zavede senátorka novela, kterou doporučil ke schválení ústavně-právní výbor Senátu ČR. Před hlasováním v horní komoře ji ještě projedná bezpečnostní výbor. Novela počítá s tím, že potomci emigrantů by mohli nabýt české občanství prohlášením. Museli by však přiložit doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého nebo československého občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů. Stejnou úpravu navrhovalo ministerstvo vnitra už v roce 2013, Sněmovna ji ale tehdy z vládní předlohy vyřadila. Poslanci se obávali, že k českému občanství by se tak mohli dostat i lidé, kteří ani neumějí česky a nikdy v Česku nebyli. Novela by se podle ministerstva vnitra mohla týkat řádově stovek lidí.

Praha podepsala dohodu s majiteli pozemků u metra D v Krči

Hlavní město a pražský dopravní podnik (DPP) podepsaly dohodu a nájemní smlouvu na využití pozemků u krčské nemocnice pro stavbu linky metra D. Součástí dohody je i to, že majitelé stáhnou žalobu, kterou podali proti územnímu rozhodnutí o stavbě metra. Město s nimi na oplátku bude spolupracovat při přípravě jejich vlastní výstavby u budoucí stanice. Do zprovoznění metra jim také bude platit nájemné v celkové výši 10,1 milionu korun ročně. V první fázi má vzniknout úsek metra D Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do zastávky Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih vznikne trasa do konečné Depo Písnice. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.

Úroky na hypotékách nadále klesají

Průměrná úroková sazba hypoték v červnu klesla na 2,76 procenta z květnových 2,80 procenta. Sazby klesly pátý měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to 1,77 procenta. Od té doby většinou rostla. Nízké sazby přilákaly do bank více klientů než v květnu. Celkem za šestý měsíc roku bylo sjednáno 7119 hypoték, o 142 více než v předchozím měsíci. Lidé si sjednali hypotéky za 16,498 miliardy korun, což je zhruba o 0,6 miliardy korun více než v květnu. V meziročním srovnání ovšem objem i počet nových hypoték klesl.

U Kroměříže na D1 havaroval kamion s kyselinou sírovou

Na 256. kilometru dálnice D1 u Kroměříže ve středu ráno havarovalo nákladní auto převážející dva tisícilitrové barely s 94procentní kyselinou sírovou. Na místě zasahovali hasiči, kteří vylitou žíravinu likvidovali. Řidič má poleptané obě ruce, protože se snažil s barely manipulovat. Sanitka ho odvezla do nemocnice. Policie dálnici ve směru na Ostravu uzavřela, nyní je jeden z pruhů průjezdný. S ukončením zásahu počítají policisté v odpoledních hodinách.

Hasiči dál zasahují ve vyhořelém skladu u Turska

V Tursku u Prahy pokračuje zásah hasičů ve vyhořelém skladu, v němž byly i akumulátory. Místo je třeba dohašovat, řekla mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Škodu majitel skladu odhadl na 5,5 milionu korun, vyšetřovatelé ji mohou upřesnit. Zabývat se budou i stanovením příčiny požáru. Podle dosavadních informací policie vznikl zřejmě od zkratu jedné z baterií při manipulaci. Při požáru nebyl nikdo zraněn, na místě byla i chemická laboratoř, škodliviny v ovzduší v nadměrném množství nenaměřila. Obec Tursko obyvatelům preventivně doporučila, aby nevětrali. Zasahovaly desítky hasičů, jednotky se střídaly i v noci.

Ve Veletržním paláci je první Giacomettiho retrospektiva v ČR

Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci připravila retrospektivní výstavu švýcarského sochaře a malíře Alberta Giacomettiho (1901 až 1966). Pořádá ji ve spolupráci s Nadací Giacometti, od níž si vystavená díla slavného sochaře pronajala. Jeho tvorba je v tomto rozsahu vystavena v Česku poprvé. Rozsáhlá výstava, která mapuje vývoj Giacomettiho umělecké tvorby napříč pěti desetiletími, potrvá až do 1. prosince. Giacometti byl jedním z nejproslulejších sochařů 20. století. Z českých výtvarníků se jeho dílem inspiroval zejména sochař Olbram Zoubek.

Ve Vítkovicích začíná festival Colours of Ostrava

V Ostravě tuto středu začíná 18. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Multižánrový festival potrvá do 21. července. Na 24 otevřených i krytých scénách nabídne přes 350 programů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel jsou v plánu také diskuse v mezinárodním fóru Meltingpot, kde se představí řečníci z 24 zemí světa. Chystají se i divadelní představení, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity. K hlavním hvězdám letošního ročníku budou patřit například The Cure, Florence + The Machine, Zaz a řada dalších.

Festival Prague Proms skončil filmovými melodiemi

Český národní symfonický orchestr (ČNSO) si na závěr 15. ročníku mezinárodního festivalu Prague Proms přichystal večer pro příznivce filmových melodií. V Obecním domě při úterním koncertě nazvaném Hollywood Night zazněla díla největších es žánru - Hanse Zimmera, Henryho Manciniho, Johna Williamse či Ennia Morriconeho. Orchestr pod vedením dirigenta Carla Davise uvedl hudební ukázky z filmů Casino Royale, 12 opic, Kill Bill a Pulp Fiction či z westernů Sedm statečných či Butch Cassidy a Sundance Kid. Zpěvák Ondřej Izdný písní Hollow Talk připomněl švédsko-dánský seriál Most se svéráznou vyšetřovatelkou Sagou Norenovou. Ze seriálových melodií zazněla i píseň z drogových Narcos a znělka z často reprízovaných televizních Vražd v Midsomeru.

Čeští skauti představí v USA boj svých předchůdců s totalitou

Téměř pět stovek českých skautů a skautek se zúčastní světového jamboree, které v pondělí začíná ve Spojených státech. Do zámoří tak vyrazí nejpočetnější česká výprava v historii. Na samotné setkání skautů, které letos organizují společně Mexiko, Kanada a USA, se chystá na 45.000 mladých lidí ze 150 zemí světa. Informovala o tom mluvčí Junáka Barbora Trojak. Češi jedou na jamboree s mottem "Unbreakable" (Nezlomný), které charakterizuje boj českého skautingu proti nacistické a komunistické totalitě ve 20. století. Čeští skauti si letos připomínají 30 let od obnovy svého hnutí a současně nejdelší éru svobodného fungování ve své historii. Za patrony svých oddílů, v nichž budou v USA působit, si Češi vybrali odbojáře a někdejšího náčelníka Junáka Rudolfa Plajnera, bývalého disidenta a prezidenta Václava Havla, režiséra Miloše Formana nebo Dagmar Skálovou, která byla za organizaci protikomunistického odboje skautských skupin téměř 16 let vězněna.

Sport

- Česká fotbalová reprezentace odehraje 11. října kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy 2020 proti Anglii v pražském Edenu. O tři dny později se v přípravném duelu proti Severnímu Irsku představí na Letné. Informovala o tom Fotbalová asociace ČR, která zveřejnila ceny vstupenek na oba duely. Do volného prodeje půjdou lístky v září.

Hokejový útočník Jakub Vrána podepsal novou dvouletou smlouvu s Washingtonem, v jehož dresu se loni podílel na zisku Stanleyova poháru. Třiadvacetiletý český reprezentant dosud v NHL odehrál 176 zápasů s bilancí 40 branek a 40 asistencí. Dalších osm bodů přidal ve 30 utkáních v play off.

Kristýna Plíšková i Barbora Krejčíková si na antukovém turnaji WTA v Bukurešti vybojovaly postup do druhého kola. Obě vyřadily domácí tenistky. Plíšková, 94. hráčka žebříčku a dvojče světové trojky Karolíny, potvrdila roli favoritky a porazila Alexandru Cadantuovou 7:5, 6:1. Krejčíková po dvou hodinách v zápase plném zvratů zdolala držitelku divoké karty Elenu-Gabrielu Ruseovou 6:3, 0:6, 6:2.

Počasí

Přes den bude převážně oblačno, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 - 21. st. C.