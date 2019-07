Babiš s Hamáčkem požádají o schůzku prezidenta Zemana

Premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček společně požádají o schůzku s prezidentem Milošem Zemanem kvůli sporu o výměnu ministra kultury. Hamáček to řekl po úterním zhruba dvacetiminutovém jednání s premiérem na úřadu vlády. Seznámil ho s výsledky pondělního předsednictva sociální demokracie, které trvá na jmenování Michala Šmardy a Hamáčka vybavilo mandátem k případnému stažení ministrů ČSSD z menšinového kabinetu. Termín schůzky u prezidenta zatím jeho mluvčí Jiří Ovčáček nepotvrdil. Bude to už několikátá schůzka lídrů vlády s prezidentem ohledně obsazení ministerstva kultury. Babiš před dvěma týdny v Lánech po jednání s prezidentem řekl, že doufá v to, že se podaří najít řešení, které zachová stávající vládu. Zopakoval to i v pondělí na zasedání širokého vedení ČSSD.

ČSSD zatím zůstává ve vládě s ANO

Sociální demokracie i po pondělním jednání svého předsednictva zůstává ve vládě s hnutím ANO. Širší vedení strany také jednoznačně podpořilo stanovisko, aby místopředseda ČSSD Michal Šmarda nahradil ve funkci ministra kultury Antonína Staňka. Předseda ČSSD Jan Hamáček má o prosazení tohoto požadavku dál jednat. Má také kompetenci rozhodnout i o případném odchodu strany z vlády, pokud by ČSSD nedosáhla svého. Premiér Andrej Babiš (ANO) se vyslovil pro pokračování vládní spolupráce, o dalším postupu chce jednat s Hamáčkem.

Praha - Místopředseda ČSSD a nominant sociální demokracie na ministra kultury Michal Šmarda předpokládá, že pokud nebude 1. srpna situace ohledně vedení ministerstva vyřešena, předseda strany Jan Hamáček vyzve ministry k podání demise. Šmarda také míní, že by se do konce července mělo najít řešení. Prezident Miloš Zeman v pátek uvedl, že je připraven do 31. července odvolat ministra Antonína Staňka (ČSSD).

Pražský hrad se k rozhodnutí ČSSD nebude vyjadřovat. Sdělil to mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Podle Vojtěcha Filipa, jehož KSČM menšinovou vládu ANO a ČSSD toleruje, se sociální demokracie snaží do záležitosti víc angažovat premiéra Andreje Babiše (ANO). Pravicová opozice mluví o tom, že se nic nevyřešilo. Podle SPD se ČSSD snaží zuby nehty držet vlády.

Policie bere vážně podezření z úniku daní v kauze Čapího hnízda

Policie zahájila úkony trestního řízení v souvislosti s hospodařením farmy Čapí hnízdo, a to pro podezření z trestného činu krácení daně. Serveru Neovlivní.cz to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Podle webu jde o nezákonný odpočet DPH, stamilionové částky vynaložené na reklamu a podezření na další daňové delikty. Kriminalisté začali případ prověřovat na začátku jara, nyní podezření z daňových úniků vyhodnotili jako vážné. Kriminalisté zároveň více než tři roky vyšetřovali údajný padesátimilonový dotační podvod v kauze Čapího hnízda. V této kauze policie letos v dubnu navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše (ANO) a ostatní obviněné. Návrh nyní posuzuje žalobce. Babiš dlouhodobě odmítá tvrzení, že se kolem farmy dělo cokoli nezákonného.

ČEZ prozkoumá možnosti těžby lithia v ČR

Energetická skupina ČEZ, kterou ze 70 procent vlastní stát, prozkoumá možnosti těžby lithia u Cínovce v Krušných horách. Firmě European Metals Holdings (EMH), která má na těžbu přednostní právo, poskytne půjčku dva miliony eur (51,2 milionu Kč). Do konce roku se ČEZ rozhodne, jestli do EMH kapitálově vstoupí, nebo si nechá půjčku vrátit. Na úterním briefingu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Uvedl, že na našem území se možná nachází významné ložisko lithia, které je základní surovinou pro výboru autobaterií. Je v našem zájmu, aby získ z jeho možné těžky zůstal co nejvíce v Česku.

Vzhledem k očekávanému růstu počtu elektromobilů a s tím spojených baterií poptávka po lithiu vzroste do roku 2025 zhruba trojnásobně. V minulosti vláda uvažovala, že by stát vstoupil do EMH prostřednictvím státního podniku Diamo. Před sněmovními volbami se téma těžby lithia v Česku stalo jedním z hlavních motivů předvolební kampaně.

Ostravská huť sníží výrobu oceli o 20 pct

Ostravská huť ze skupiny Liberty Steel dočasně sníží výrobu oceli o 20 procent. Pokles produkce neovlivní zaměstnanost, ale pracovníci budou ve větší míře čerpat dovolené nebo budou přesouváni na jiné činnosti. Snížení firma dosáhne zpomalením tempa výroby, odstavení výrobních zařízení nechystá. Uvedla to mluvčí huti Barbora Černá Dvořáková. Firma dočasný pokles výroby zdůvodňuje růstem cen surovin i povolenek CO2 a také dovozem oceli ze zemí mimo Evropskou unii, který považuje za neférový.

Chrudimský výsadkový prapor čeká modernizace

Chrudimský 43. výsadkový prapor se stane výsadkovým plukem, zdvojnásobí počet vojáků. Modernizace vojenského zázemí a budování nových objektů bude stát v první etapě 200 milionů korun. Celá transformace skončí nejpozději v roce 2026. Uvedl to velitel Organizačního jádra výsadkového pluku Ivo Zelinka. Důvodem těchto změn je podle něj vojensko-politická změna ve světě, ruská anexe Krymu, hybridní konflikt na východní Ukrajině a také migrační krize. V roce 2021 už bude pluk schopný operací, stane se takzvanou silou okamžité reakce. Stovky výsadkářů tak budou schopní reagovat na nějaký konflikt v řádu hodin. Aktuálně má prapor osm jednotek, pak bude mít 12 jednotek podřízených veliteli pluku. Prapor využívá kasárny, chrudimské letiště z 30. let a ubytovnu.

Tchajwanci získali v Česku ochranu

České ministerstvo vnitra udělilo roční mezinárodní ochranu osmi zadrženým Tchajwancům, jejichž vydání žádá Čína. Uvedl to jejich advokát Miroslav Krutina, vnitro informaci následně potvrdilo. České soudy dříve vydání označily za přípustné. Čína skupinu viní z toho, že jakožto organizovaný gang sídlící v Praze vylákala pod podvodnými záminkami peníze z čínských občanů.

Řidič dodávky, který způsobil tragickou nehodu, je ve vazbě

Soud poslal do vazby řidiče dodávky, která se v sobotu střetla na Rakovnicku u obce Příčina s osobním vlakem. Jeden člověk při nehodě zemřel, dalších sedm se zranilo. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí řidiči trest odnětí svobody na tři až 10 let. Uvedla to mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Havárie se stala v sobotu odpoledne na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací. Řidič dodávky pravděpodobně nerespektoval výstražné znamení na železničním přejezdu. Při havárii vznikla škoda 5,16 milionu korun.

Na Lounsku se střetl rychlík s autem

U obce Hořetice na Lounsku se ráno střetl rychlík s osobním automobilem. Při nehodě se lehce zranila řidička vozu a vlak vykolejil. Škoda byla prozatím odhadnuta na 20,2 milionu korun. Uvedl to mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Nehoda se podle něj stala na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací bez závor. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) musí nyní trať opravit. Práce podle mluvčího SŽDC Pavla Tesaře potrvají několik dní, během nichž bude na trati výluka. Vlaky by se mohly na trasu vrátit v pondělí. Náhradní dopravu budou zajišťovat autobusy.

V Tursku u Prahy hoří sklady

V Tursku u Prahy hoří bývalé zemědělské haly, které nyní slouží jako sklady různých firem. Vyhlášen byl nejprve druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných, na místě zasahuje několik desítek hasičů. Řekla to mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Podle referentky obecního úřadu v Tursku Ivany Válkové jsou ve skladech uskladněny baterie. Tursko kvůli požáru doporučilo obyvatelům, aby nevětrali. Hasiči současně zvýšili stupeň poplachu z druhého na třetí stupeň, na místo míří další jednotky. Požár haly stále nemají pod kontrolou, z místa se ozývají výbuchy. Zásah potrvá minimálně do pozdních večerních hodin.

Cizinci posprejovali Karlův most v Praze

Dva cizinci ve věku 23 a 30 let v pondělí večer nastříkali na jeden z malostranských pilířů Karlova mostu v Praze nápis o rozměrech pět krát dva metry. Jeden ze svědků přivolal policii, která oba muže na místě zadržela. Vandaly podezírá z trestného činu poškození cizí věci. Vzhledem k tomu, že jde o významnou památku, je jejich čin hodnocen přísněji. Hrozí jim až tři roky vězení.

V Praze má premiéru dokument Heleny Třeštíkové o Formanovi

V úterý má v pražském kině Lucerna pražskou premiéru filmový dokument režisérky Heleny Třeštíkové nazvaný Forman vs. Forman. Snímek o světoznámém oscarovém filmaři Miloši Formanovi měl letos světovou premiéru v Cannes a počátkem prázdnin ho viděli návštěvníci karlovarského festivalu. Snímek je koláží soukromých i oficiálních archivů i autobiografického vzpomínání, které namluvil režisérův syn Petr Forman. Tvůrci pracovali s dokumenty Věry Chytilové a Jaromila Jireše a s desítkami dalších filmových materiálů.

Sport

Singlkanoistky Tereza Fišerová, Martina Satková a Eva Říhová vybojovaly titul mistryň světa do 23 let. České hlídky získaly úvodní den šampionátu vodních slalomářů v Krakově celkem šest medailí z osmi možných, Fišerová ke zlatu z kategorie C1 přidala i stříbro mezi kajakářkami.

Obhájci titulu fotbalisté Slavie vstoupili do nové ligové sezony výhrou 1:0 ve Zlíně. Oplatili tak soupeři jarní porážku 0:1 a nový zlínský trenér Josef Csaplár se v soutěžní premiéře bodů nedočkal.

Česká republika bude za dva roky hostit jednu ze základních skupin mistrovství Evropy basketbalistů. Šampionát se bude hrát také v Itálii, Gruzii a Německu. Česká republika přivítá ME v samostatné historii poprvé, v letech 1947 a 1981 ho hostilo tehdejší Československo. Hrát se bude v pražské O2 areně, kde se už před dvěma lety konal evropský šampionát žen nebo Final Four Evropské ligy.

Český tenista Jiří Veselý zvládl na turnaji v Umagu přechod z trávy na antuku. Po Wimbledonu, kde se probil z kvalifikace až do třetího kola, v Chorvatsku v úvodním duelu porazil Cedrika-Marcela Stebeho z Německa 7:6, 3:6 a 7:6.

Počasí

Přes den bude oblačno, k večeru s postupným ubýváním oblačnosti, nejvyšší teploty do 18 st. C.