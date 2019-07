Strýcová v deblu vyhrála Wimbledon

Tenistka Barbora Strýcová poprvé vyhrála čtyřhru na grandslamu a stane se světovou jedničkou v deblovém žebříčku WTA. V odloženém finále ve Wimbledonu zdolaly s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej kanadsko-čínskou dvojici Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 6:2, 6:4. Strýcová prožila v Londýně ve svých 33 letech životní turnaj. Ve dvouhře postoupila až do semifinále a čtyřhru vyhrála.

Srážky vlaků a aut stály o víkendu život pět lidí

Při srážkách vlaků a aut zemřelo během tohoto víkendu pět lidí. Čtyřčlenná rodina v osobním voze nepřežila nedělní střet s vlakem v Černožicích na Královéhradecku. Jde o nejtragičtější nehodu na železničním přejezdu za posledních patnáct let. Jedna žena zahynula a dalších sedm lidí se zranilo při sobotní nehodě u Příčiny na Rakovnicku, kdy se dodávka srazila s motorovým vlakem. V obou případech se nehody staly na přejezdech se světelnou signalizací bez závor. Další víkendovou obětí na železnici je člověk, kterého v neděli srazil vlak na koridoru v Mohelnici na Šumpersku.

Počet dopravních nehod na železničních přejezdech proti loňsku narostl. Do poloviny července se jich stalo 101, zatímco loni do konce července to bylo 97 případů. Zemřelo při nich zatím 20 lidí, což je stejný počet jako za sedm měsíců minulého roku. Uvedl to mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Čepro kvůli Babišovi prověří postavení Agrofertu v tendrech

Státní distributor paliv Čepro prověří postavení holdingu Agrofert ve veřejných zakázkách. Důvodem je auditní zpráva Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Firmy Agrofertu dodávají Čepru biopaliva. Jen od roku 2017 získaly od Čepra zakázky za miliardy korun. Podle Jana Pavlů z divize komunikace Agrofertu serveru holding v tendrech uspěl jen díky výhodnosti nabídek svých firem. Podle návrhu auditní zprávy má však Babiš stále vliv na Agrofert, který dříve vlastnil, a je proto ve střetu zájmů při čerpání evropských dotací. Česko by kvůli tomu mohlo vracet EU 450 milionů korun.

Návrh auditní zprávy Evropské komise dorazil do Česka na konci května v angličtině a minulý týden české úřady dostaly oficiální český překlad návrhu. Tím také začala běžet třicetidenní lhůta pro vypracování odpovědi, kterou má na starosti ministerstvo pro místní rozvoj. Babiš v minulosti opakovaně odmítl, že by Česku hrozilo vracení peněz z dotací pro firmy Agrofertu.

Home Credit chce nabídnout své akcie na burze v Hongkongu

Skupina Home Credit plánuje globální veřejnou nabídku akcií. Její dceřiná firma Home Credit B.V. (HCBV), která se zaměřuje na spotřebitelské úvěry, podala žádost o povolení obchodovat se svými akciemi na hlavním trhu burzy v Hongkongu. Agentura Reuters v květnu uvedla, že firma by chtěla z primární veřejné nabídky získat alespoň jednu miliardu amerických dolarů (zhruba 22,7 miliardy Kč). Většinovým vlastníkem společnosti Home Credit je skupina PPF českého miliardáře Petra Kellnera, menší část patří firmě Emma Capital, kterou ovládá Kellnerův spolupracovník Jiří Šmejc.

Praha se dohodla na odkupu kostela sv. Šimona a Judy

Hlavní město se dohodlo s církevním řádem milosrdných bratří na odkupu odsvěceného kostela svatého Šimona a Judy na Starém Městě. Tento kostel nyní slouží jako koncertní síň pro Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) se městu podařilo vyjednat snížení ceny z původních 126 milionů na 99 milionů korun. Město začalo jednat také o odkupu bývalého Borůvkova sanatoria, kde zemřel popálený student Jan Palach a umučený čihošťský kněz Josef Toufar a ve kterém vedení města zvažuje umístění muzea nesvobody. O tomto odkupu ještě rozhodnuto nebylo.

V Praze začíná festival pouličního divadla Za dveřmi

Ulice Prahy tento týden oživí žongléři, akrobati, herci, loutkaři a další umělci z 11 zemí světa. V pondělí tu začíná 11. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Představení se konají v centru Prahy na Můstku, náměstí Republiky a holešovickém výstavišti. Čtyřdenní festival nabídne také několik festivalových pouličních průvodů.

Česko-francouzský dokument připomene dílo Jiřího Trnky

Osobnost a dílo slavného tvůrce animovaných filmů Jiřího Trnky připomene nový dokumentární film Jiří Trnka: Nalezený přítel. Film Joëla Fargese a Terezy Brdečkové vznikl v česko-francouzské koprodukci a do kin přijde 28. listopadu. Dokument je vyprávěn pohledem francouzského režiséra, který poznal Trnkovy filmy jako malý chlapec. Spolu se scénáristkou Terezou Brdečkovou se snaží nalézt odpověď na otázku, kdo byl Jiří Trnka.

Jiří Trnka (1912 až 1969) byl jedním ze zakladatelů českého animovaného filmu, výtvarník, ilustrátor, spisovatel, scenárista a loutkář. Největší popularitu mu přinesly ilustrace dětských knih, například Broučků Jana Karafiáta nebo Hrubínova Špalíčku veršů a pohádek. Spolu s Hermínou Týrlovou a Karlem Zemanem stál u zrodu studia Bratři v triku. V roce 1947 založil vlastní studio, které neslo jeho jméno a orientovalo se více na loutkové filmy. Za dvě desítky let natočil Trnka 16 loutkových filmů, pro které navrhl či vyrobil více než 130 loutek. Koncem letošního roku uplyne 50 let od Trnkova úmrtí.

V plzeňské věznici proběhl festival Mezi katry

Na nádvoří věznice Plzeň-Bory byl tuto neděli první hudební festival Mezi katry. Pro vězně zahrály kapely Safenat Paneach, Povodí Ohře a kapela Těleso, složená ze čtyř plzeňských vězňů. Na koncert se mohlo přihlásit 120 vězňů, z oken dvou přilehlých křídel ale přihlížela další stovka vězňů a obviněných z vazebního oddělení. Uvedl to vězeňský kaplan Blažej Pelán.

Ochranáři zakázali sestup ze Sněžky po řetězech

Řetězovou cestu na nejvyšší českou horu Sněžku (1603 metrů) mohou turisté od pondělí 15. července využívat pouze při výstupu. Sestup pomocí řetězů ochránci přírody na popud svých polských kolegů zakázali. Důvodem je podle Správy Krkonošského národního parku nejen ochrana přírody, ale i bezpečnost turistů. Na Sněžku loni vystoupilo na 3,8 milionu lidí. Omezení potrvá do konce letních prázdnin.

Češi objevili na Papui-Nové Guineji nový druh mravenců

Vědecký tým pod vedením entomologa Milana Jandy z českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR objevil při expedici na ostrově Bougainville, jenž patří Papui-Nové Guineji, několik dosud neznámých druhů mravenců. Přesný počet druhů určí až analýza, která potrvá několik měsíců. Papua-Nová Guinea je podle Jandy známá vysokým výskytem endemitů.

sport

Fotbalisté Sparty vstoupili do nového ligového ročníku překvapivou domácí porážkou 0:2 se Slováckem. Hosté rozhodli o své historicky první výhře na Letné v nejvyšší soutěži už během úvodní půlhodiny.

Obhájci titulu fotbalisté Slavie vstoupí do ligové sezony pondělní dohrávkou prvního kola ve Zlíně. Pražané jsou favority na zisk mistrovské trofeje. Zlín poprvé v soutěžním utkání povede nový kouč Josef Csaplár.

Motokrosař Vítězslav Marek se stal na juniorském mistrovství světa v italské Pietramuratě šampionem ve třídě do 65 ccm. Jedenáctiletý člen týmu Cermen dojel druhý v úvodní jízdě a druhou vyhrál. místění v obou jízdách zvítězil v konkurenci 39 V Itálii si Marek vynahradil loňskou smůlu z australského

Tyčkařka Amálie Švábíková získala na mistrovství Evropy atletů do 23 let ve švédském Gävle stříbrnou medaili. Juniorská mistryně světa z loňského roku skočila ve finále 435 centimetrů a navázala na sobotní druhé místo čtvrtkařky Lady Vondrové.

Počasí

V pondělí čekáme polojasno, nejvyšší teploty 19 stupňů C.