Bankovky s Gottem lidé vykoupili za čtyři hodiny

Za pouhé čtyři hodiny lidé vykoupili pět tisíc pamětních eurobankovek s portrétem zpěváka Karla Gotta, které byly v neděli dány do prodeje při příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Bankovky v nominální hodnotě 0 euro byly prodávány za 50 Kč.

Jejich prodej v neděli ráno ohrozil nález neznámého zavazadla před prodejnou Supraphonu na pražském Jungmannově náměstí. Policie celý prostor uzavřela, na místě byly i hasiči, pyrotechnici a záchranná služba. Po 9. hodin byl však prodej zahájen. V kufru však bylo jen oblečení. Lidé na pamětní eurobankovky s vyobrazením populárního zpěváka čekali už od sobotního večera.

Okamura: Eurovolby potvrdily místo SPD v české politice

Hnutí Svoboda a přímá demokracie má pevné místo v české politice a také své pevné voličské jádro. Ukázaly to letošní výsledky voleb do Evropského parlamentu. Na sobotní celostátní konferenci SPD to uvedl předseda hnutí Tomio Okamura. Ve svém projevu zdůraznil vlastenectví, odmítl naopak evropskou integraci a globalizaci. SPD získala v eurovolbách dva mandáty.

Delegáty sjezdu prostřednictvím videa pozdravil prezident Miloš Zeman. Uvedl, že hnutí SPD nepokládá za extremistické, ale za radikální. Vytkl mu odpor k zahraničním akcím Armády ČR.

Dálnice D1 byla dvě hodiny uzavřena

Dálnice D1 ve směru na Prahu byla v neděli ráno mezi Ostrovačicemi a Devíti kříži asi dvě hodiny uzavřena po nehodě kamionu. Nikdo se nezranil, kamion však ležel na boku a specializovaná firma jej musela vyprostit. Od 9:20 je zprovozněný jeden jízdní pruh.

Provoz trati na Rakovnicku byl obnoven

V neděli v časných ranních hodinách byl na železniční trati mezi Lubnou a Závidovem na Rakovnicku obnoven provoz, který byl zastaven kvůli tragické dopravní nehodě. V sobotu se zde srazil vlak s dodávkou. Při nehodě zemřela jedna žena, dalších sedm lidí se zranilo. Vlak po nárazu do dodávky vykolejil a sjel z náspu. Jeřáb jej v noci usadil zpět na koleje, doprava na trati byla obnovena v 5.30 hod. Okolnosti nehody vyšetřuje Drážní inspekce.

Policie chce stáhnout elitní detektivy do Prahy

Policejní prezidium chce od příštího roku zrušit pobočky celorepublikových policejních útvarů a elitní detektivy soustředit jen v hlavním městě. O snaze šéfa NCOZ Jiřího Mazánka „přitáhnout si expozitury“ se zmínil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v nedávném rozhovoru pro Lidové noviny. Ten však tento záměr policie nepodporuje.

Aplikaci Záchranka má už milion Čechů

Již téměř milion Čechů si do svých mobilů nainstaloval aplikaci Záchranka, která jim pomáhá v případě nouze přivolat pomoc. Od března 2016, kdy byla tato služba spuštěna, ji pro tísňové volání využilo kolem třiceti tisíc lidí. Denně program využije kolem padesátky lidí. Výhodou je, že operátor na tísňové lince 155 vidí přesně polohu volajícího, a to i v případě, že ten sám nemůže komunikovat.

Aplikaci podporuje společnost Vodafone a lze ji využít i v sousedním Slovensku a Rakousku, záhy se rozšíří i v Maďarsku.

Prázdniny jednoho dítěte stojí téměř dvanáct tisíc korun

Průměrné náklady na jedno dítě o letních prázdninách vycházejí na 11.585 korun. Vyplývá to z průzkumu Poštovní spořitelny. Zatímco u 13 procent dětí rodiče nevynakládají žádné peníze navíc, pětina rodičů investuje pět až deset tisíc Kč. Třetina rodičů investuje do potomka v létě výrazně více než 10.000 korun.

Unikátní léčba žloutenky typu C ušetří peníze i životy

Pacienti se žloutenkou typu C v Ústeckém kraji mohou už více než dva roky využívat novou léčbu s antivirotiky, která výrazně snižuje počet nakažených. Uvedl to primář imunologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý. Léčbě žloutenky se věnuje patnáct let, má za sebou stovky vyléčených lidí a léčbu propaguje i v sousedních krajích. Nové léky na bázi DAA antivirotik se podle něj objevily před třemi roky a mají velmi dobré výsledky. Světová zdravotnická organizace /WHO/ chce dosáhnout toho, aby se vyléčilo 90 procent pacientů. Hepatitidou typu C trpí zejména narkomani, kteří si drogu vpichují nitrožilně.

Konec července bude tropický, pak se ochladí

Teplotní výkyvy z posledních dnů budou podle meteorologů pokračovat, ve druhé polovině července se však bude postupně oteplovat a poslední červencový týden přinese tropické teploty nad 30 st. C. Začátkem srpna se znovu ochladí. Ve svém výhledu to uvedl Český meteorologický ústav.

Počasí

Polojasno až oblačno, místy přeháňky, nejvyšší odpolední teploty 15 - 18 st. C.