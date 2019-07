Hnutí SPD není podle prezidenta Zemana extremistické, jen radikální

Prezident Miloš Zeman ve videozdravici delegátům dnešní konference SPD Tomia Okamury uvedl, že hnutí nepokládá za extremistické, ale za radikální. Vytkl SPD odpor k zahraničním misím české armády.

Zeman podotkl, že radikalismus znamená cestu ke kořenům. Radikální strany obecně představují podle něho část politického spektra.

Z programu SPD prezident podpořil myšlenku přímé demokracie, připomněl, že byl na jejím základě zvolen. Prezident míní, že přímo by se mohli volit starostové, primátoři, hejtmani. Zdůraznil také, že dlouhodobě podporuje zavedení obecného referenda.

Od SPD se ale prezident, jak připomněl, liší v pohledu na zahraniční mise. Zeman řekl, že proti islámskému terorismu se nemá bojovat jen slovy, ale i činy, proto podporuje misi v Afghánistánu.

Pražský magistrát hledá místo pro Slovanskou epopej A.Muchy

Pražský magistrát stále hledá místo pro umístění Slovanské epopeje. V současné době prověřuje prostory, které patří hlavnímu městu. ČTK to sdělila radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě). Město rovněž jedná s majiteli zámku na Zbraslavi a s Moravským Krumlovem, kde byly obrazy vystaveny od 50. let až do roku 2011.

"Zkoumáme prostory na krátkodobé i dlouhodobé využití," uvedla radní Třeštíková. O které městské domy se jedná, neuvedla. Zástupci magistrátu a GHM začali jednat rovněž s majiteli zámku na Zbraslavi. Tam byla dříve stálá expozice Národní galerie. Zámek získal v restituci rod Bartoňů z Dobenína. Spor mezi magistrátními politiky způsobil záměr vedení Prahy, že by se obrazy vrátily do Moravského Krumlova do té doby, než by město pro plátna našlo trvalé místo. Záměr kritizovali na květnovém zasedání magistrátního výboru pro kulturu například zástupci ODS a ANO nebo předseda výboru Jan Wolf (KDU-ČSL). Naposledy se v květnu do diskuse o umístění obrazů zapojila radnice Prahy 2, která sdělila, že chce vytvořit výstavní prostory pro Slovanskou epopej v chátrajícím nádraží Vyšehrad.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze.

Německá televize MDR věnuje víkendové vysílání jubileu Karla Gotta

Německá veřejnoprávní televize MDR o víkendu odvysílá několik dokumentů a dalších pořadů o Karlu Gottovi. Českého zpěváka, kterého znají i generace německých fanoušků, připomene v souvislosti s jeho 80. narozeninami. "Karel Gott slaví narozeniny - a televize MDR slaví Karla Gotta!" upozorňovala stanice už dopředu na svém webu. "Zlatý hlas z Prahy" v krátkém profilu označila za nejúspěšnějšího českého zábavního umělce všech dob. Připomenout si zpěváka, jehož nejslavnější písní v Německu je Včelka Mája, si dnes diváci mohou od 15:55, kdy televize, která je určena primárně východoněmeckým zemím Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku, odvysílá dokument Karel Gott - život pro hudbu. Hned po něm v 16:30 uvede pohádku Tajemství dvouhlavého draka, v níž si Gott zahrál, a těsně před půlnocí záznam berlínského koncertu z roku 1986.

V neděli, tedy v den kulatých narozenin, v hlavním vysílacím čase MDR uvede pořad Legendy - večer pro Karla Gotta.

Členové SPD kritizovali NATO i zahraniční mise

Na konferenci SPD Tomia Okamury v Praze zněla kritika zahraničních misí české armády i Severoatlantické aliance. Mluvilo se také například o demonstracích mladých lidí za zastavení klimatické změny. Člen předsednictva hnutí Jaroslav Holík hovořil o "okázalých demonstracích" mladých proti uhelným a jaderným elektrárnám a proti spalovacím motorům. Účastníky označil za ekologické revolucionáře. "Jsou to převážně aktivity podporované Piráty. Já osobně to považuji za zneužití mládeže pro mocenské cíle," řekl.

Do zahraničních armádních misí, hlavně té v Afghánistánu, se opřel člen předsednictva Radovan Vích. Tuto misi pokládá za ostudnou. "Zemřelo zde v bojových akcích dosud 14 našich vojáků za cizí zájmy a výsledek je ten, že Spojené státy po 17 letech jednají s Tálibánem o odchodu svých vojsk," řekl Vích.

O politice NATO mluvil jako o agresivní, musí se podle Vícha vrátit k původnímu účelu, tedy k zajišťování kolektivní obrany členských států.

Bývalý europoslanec Mach vstoupil do hnutí Trikolóra

Bývalý europoslanec a předseda Svobodných Petr Mach se stal registrovaným příznivcem nedávno vzniklého politického uskupení Trikolóra - hnutí občanů. Mach na svém facebooku napsal, že fandí zakladateli strany Václavu Klausu mladšímu a rád mu pomůže v jeho úsilí vnést zdravý rozum do české politiky.

"Své názory neměním. Chci Českou republiku jako svobodnou a normální zemi," uvedl Mach. Podle deníku Echo24.cz by měl působit v ekonomické sekci Trikolóry a pracovat na tvorbě ekonomického programu hnutí. Spolupracovat přitom bude s ekonomkou Markétou Šichtařovou.

Úřady neplní opatření ke zvýšení podílu žen ve vedení

Ministerstva a úřady v Česku nesplnily přes dvě pětiny opatření ke zvýšení zastoupení žen na vedoucích postech a v politice, která na uplynulé tři roky schválila vláda. Vyplývá to ze zprávy o naplňování plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na roky 2016 až 2018. S dokumentem, který má ČTK k dispozici, by se měla v pondělí seznámit vláda.

V patnáctičlenné české vládě jsou čtyři ministryně. Na ministerstvech je mezi náměstky čtvrtina žen, mezi vedoucími odborů 30 procent a v čele oddělení 42 procent. "Směrem dolů v hierarchii počet žen v rozhodovacích pozicích ve státní správě roste," uvádí zpráva.

Ve Sněmovně připadá ženám pětina křesel. O post předsedy dolní komory a pět místopředsednických pozic se však podělili pouze muži. V Senátu mají ženy 16 procent míst. Ženy stojí v čele čtvrtiny měst a obcí a tvoří 28 procent zastupitelů. Přestože je v Česku víc soudkyň než soudců, ve vedení soudů se to neodráží. Čím vyšší je také soudní instance, tím je podíl žen nižší, podotýkají autoři. Třeba v patnáctičlenném Ústavním soudu jsou dvě soudkyně a v Nejvyšším soudu 17 procent žen. Česko má 17 procent velvyslankyň a 83 procent velvyslanců a poměr se dlouhodobě nemění. Ve statutárních orgánech 250 největších firem bylo 12,5 procenta žen.

Z Prahy do Košic bude jezdit více lehátkových a lůžkových vlaků

RegioJet posílí provoz na lince Praha – Košice o další ubytovací vozy. Od Deutsche Bahn koupila společnost osmnáct lehátkových vozů, které chce v nejbližší době zařadit do provozu, píše server zdopravy.cz. Deutsche Bahn s nimi jezdila na nočních vlacích CityNightLine (CNL). „Jedná se o klimatizované vozy pro rychlost až 200 km/hod s uzavřeným systémem toalet a vhodným interiérem, které vyžadují jen minimální úpravy pro to, aby mohly být co nejdříve nasazeny do provozu na nočních spojích,“ popsal mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Podle něj by se tak mohly už v následujících dnech noční spoje mezi Prahou a Košicemi rozšířit až na osmnáct vagónů, které pojmout až tisíc cestujících. Důvodem navýšení kapacity je rostoucí poptávka po přepravě.

