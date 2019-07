Sněmovna schválila zavedení elektronických dálničních známek

Řidiči by od roku 2021 mohli používat elektronické dálniční známky. V pátek to schválila Poslanecká sněmovna. Nový systém má nahradit dosavadní papírové nálepky. Poslanci při schvalování odmítli pozměňovací návrh, který by vládě umožnil zdražit roční dálniční známku ze současných patnácti set korun až na dva tisíce. Dálniční poplatek bude nově podle novely možné zaplatit elektronicky na internetu nebo v mobilní aplikaci. Návrh ještě musí schválit Senát a podepsat prezident.

Platby, které budou svázané s registrační značkou auta, zaznamená informační systém Státního fondu dopravní infrastruktury. Budou se kontrolovat pomocí kamer, k prověrkám by mohly sloužit i nynější mýtné brány. Systém by mohl do budoucna umožnit i takzvané krajské dálniční známky.

Ministerstvo dopravy si od elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně. Zároveň by se měly snížit provozní náklady až o 120 milionů korun za rok.

Poslanci schválili odklad zavedení elektronického systému tvorby zákonů

Elektronický systém tvorby zákonů bude plně zaveden zřejmě až od roku 2022, tedy s dvouletým odkladem proti původním plánům. V novele příslušného zákona to v pátek schválila Sněmovna. Testovací provoz systému by měl začít příští rok. Vláda předpokládala jen roční odklad zavedení elektronického systému tvorby zákonů. Dvouletý posun dolní komora podpořila na návrh ústavně-právního výboru. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Elektronická Sbírka zákonů má zvýšit dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva. Cílem je zajistit, aby si lidé mohli prostřednictvím internetu bezplatně zjistit, jaké je přesné aktuální znění všech platných českých zákonů. Nyní zaváděné změny mají usnadnit a zlepšit přípravu zákonů.

Poslanci taky schválili novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu, díky které by měl mít stát výhodnější podmínky při nákupu půdní rezervy. Podle návrhu stát bude smět za pozemky nabízet tržní cenu. Změna by taky měla zjednodušit převod půdy organizačním složkám státu nebo státním organizacím a podnikům, které je potřebují pro rozvojové programy.

Čaputová: Se Zemanem máme na mnohé věci různé názory

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová předpokládá, že na mnoho záležitostí bude mít rozdílné názory než její český kolega Miloš Zeman. Řekla to v Trenčíně během diskuse na hudebním festivalu Pohoda. Dřívější demonstrace v Praze proti českému premiérovi Andreji Babišovi a za nezávislost justice, jakož i loňské protivládní protesty na Slovensku označila za projev výdobytku demokracie. "Je to (Zeman) člověk, který v politice mnohé zažil. Má velmi silné, velmi vyhraněné názory na mnoho věcí. Choval se ke mně velmi přátelsky a s velkým respektem. Je zřejmé, že na mnohé věci máme a budeme mít různé názory," řekla Čaputová na dotaz moderátora debaty k návštěvě Česka, kam Čaputová zavítala na svou první zahraniční cestu v polovině června. Čaputová uvedla, že v Praze se zajímala také o vnitropolitickou situaci v Česku včetně demonstrací. "Přiměřeně té odlišnosti našeho vnímání on (Zeman) takovéto pozdvižení vnímá jinak... Já se snažím přistupovat k záležitostem, které vnímám citlivě nebo odlišně, pojmenováním hodnot, jimž věřím," řekla Čaputová.

Vláda bude jednat o uvolnění pomoci pro Turecko kvůli migraci

O uvolnění zhruba 290 milionů korun na pomoc Turecku při migrační krizi by měla v pondělí jednat vláda. Poskytnutí pomoci na základě dohody mezi Evropskou unií a Tureckem kabinet schválil už loni v listopadu, nyní by měl zavázat ministerstvo financí k zajištění peněz pro postupné splátky celé částky do roku 2023. EU se v roce 2016 dohodla s Tureckem na poskytnutí finanční podpory výměnou za to, že Ankara zastaví příliv migrantů přes řecké ostrovy do Evropy. Pro ČR na letošní rok připadá 2,57 milionu eur (65,8 milionu korun), které by měly být vydány z vládní rozpočtové rezervy. V příštím roce by Česko mělo vyplatit 3,34 milionu eur (85,5 milionu korun), což by ministerstvo financí mělo zohlednit v přípravě rozpočtu a odpovídajícím způsobem zvýšit rozpočet ministerstva zahraničí. Na roky 2021 až 2023 připadají částky do dvou milionů eur a ministerstvo financí by je mělo zahrnout do přípravy střednědobých rozpočtových rámců.

Lesy ČR v pololetí zvýšily těžbu kůrovcového dřeva o 112 procent

Státní podnik Lesy České republiky v prvním pololetí zvýšil těžbu kůrovcového dřeva meziročně o 112 procent. Firma ho tak vytěžila skoro 3 miliony metrů krychlových. Informovala o tom mluvčí podniku Eva Jouklová. Podle ní taky výrazně narostlo kácení suchých stromů. Naopak klesla těžba polámaných porostů poškozených větrem nebo sněhem. Celkem tak Lesy ČR za první pololetí vytěžily přes 5 a půl milionů metru krychlových dřeva, to je o 17 procent víc.

Firma vlastní téměř polovinu lesů v Česku. Jejím hlavním cílem je teď zvládnout kůrovcovou kalamitu.

Zdravotnické odbory upozorňují na podfinancování malých regionálních nemocnic

Zdravotnické odbory varují, že malé regionální nemocnice jsou podfinancové. Řada z nich už podle odborů omezuje péči a reálně hrozí jejich rušení. Po ministerstvu zdravotnictví proto chce uvolnění zhruba 25 miliard z rezerv zdravotních pojišťověn. To ale ministerstvo zdravotnictví odmítá. Podle šéfa resortu Adama Vojtěcha za hnutí ANO to nerní systémové řešení. Odbory taky požadují, aby do zdravotnictví šlo alespoň 9 procent HDP místo současných sedmi a Česko se tak přiblížilo okolním zemím.

Pražský dopravní podnik testuje nové sedačky v metru

Pražský dopravní podnik testuje nové sedačky v metru na lince C. Kromě laminátových jsou v jedné soupravě nově taky plastové. Ve zbylých vozech se mohou cestující pořád posadit na sedačky čalouněné. Dopravní podnik chce porovnat hlavně jejich opotřebení, údržbu a odolnost. Zkušební provoz potrvá přibližně rok, poté se rozhodne jaké sedačky v metru zůstanou.

Zemřel autor prvních pražských mrakodrapů, architekt Zdeněk Kuna

Ve věku 93 let zemřel autor prvních pražských mrakodrapů a přední přestavitel české architektonické scény 60. a 70. let Zdeněk Kuna. Podle jeho návrhů vznikly například stometrová budova Motokovu na Pankráci či objekt Strojimportu na Vinohradech. ČTK o architektově úmrtí informovala mluvčí České komory architektů Tereza Zemanová. Podle komory se Kuna podílel se spolupracovníky i na revitalizaci východní tribuny Strahovského stadionu či na citlivé novostavbě Omnipolu v historické části Nového Města v Praze. "Za významné počiny jsou rovněž považovány největší poválečný horský hotel Horal ve Špindlerově Mlýně nebo Československý zastupitelský úřad v Miláně," uvedla komora.

Architekti představili návrh českého pavilonu na Expo, říkají mu 'špageťák'

Architekti ve čtvrtek v Praze představili návrh českého pavilonu na světovou výstavu Expo. Takzvaný špageťák, který bude v Dubaji ve Spojených arabských emirátech příští rok, je mrakem trubic. Jádrem národní expozice bude systém S.A.W.E.R vyrábějící vodu ze vzduchu s využitím solární energie. Cena za výstavbu a provoz je kolem 80 a 85 milionů korun, řekl ČTK na vernisáži spoluautor projektu Jindřich Ráftl. "Ten systém má obrovský potenciál v tom, že může pomoci v místech, kde je reálně potřebný. Je to český patent a nápad. Pokud se použije v poušti, tak by lidé nemuseli mít tendenci se kvůli suchu stěhovat," uvedl Ráftl. Stavební práce v Dubaji už začaly. Pavilon bude postavený ze sklopolymerových trubic, původně se počítalo s bioplastem.

Počasí - pátek

Zataženo až oblačno, občas déšť, postupně přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, na horách kolem 12 stupňů Celsia.