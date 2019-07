Růst spotřebitelských cen v ČR zpomalil, zdražilo bydlení a potraviny

Meziroční růst spotřebitelských cen v červnu zpomalil na 2,7 procenta z květnových 2,9 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad. Zdražilo především bydlení, potraviny a některé služby jako například pojištění. Například neny zeleniny se zvýšily o 22,7 procenta, lidé zaplatili více především za brambory, jejichž cena byla meziročně vyšší o polovinu. Maso bylo dražší o 3,9 procenta a pekárenské výrobky o 3,2 procenta. Více se platilo také za finanční služby, stravování a ubytování. Naopak levnější byly oděvy - o 3,1 procenta a poštovní a telekomunikační služby. Analytici očekávali zpomalení inflace na 2,6 procenta. Ve srovnání s květnem spotřebitelské ceny vzrostly o 0,2 procenta. Ovlivnily to zejména vyšší ceny dovolených.

ÚOHS musí znovu zkoumat mýtnou smlouvu, rozhodl soud

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se musí znovu zabývat smlouvou na provoz mýtného mezi ministerstvem dopravy a novým provozovatelem - konsorciem firem CzechToll a SkyToll. Rozhodl o tom Krajský soud v Brně, který vyhověl žalobě společnosti Kapsch. Ta v současné době elektronické mýto vybírá. Firma smlouvu zpochybnila s tím, že jejímu uzavření bránilo předběžné opatření soudu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže původně rozhodl, že není důvod smlouvu zneplatnit. Jeho rozhodnutí pak potvrdil i předseda úřadu Petr Rafaj. Obojí ale teď zrušil soud. Ministerstvo dopravy své vyjádření chystá.

Konsorcium CzechToll a SkyToll uspělo v mýtném tendru s nabídkou na desetiletý provoz za víc než deset miliard korun. Kapsch by mělo jako výběrce mýta vystřídat na konci roku.

Svaz průmyslu: Solární elektrárny měly být zařazeny do aukcí

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za nešťastné, že solární elektrárny nebyly zařazeny do plánovaných energetických aukcí. Uvedl to v tiskové zprávě. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nezařadilo velké fotovoltaické zdroje do připravovaných aukcí s odůvodněním, že se u nich nepočítá do budoucna s provozní podporou. Úřad už dříve sdělil, že preferuje podporu malých fotovoltaických zdrojů na střechách budov. Záměr ministerstva dlouhodobě kritizují také Solární asociace a Svaz moderní energetiky.

Se zavedením aukcí počítá připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. MPO navrhuje, aby v energetických aukcích soutěžili výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Myšlenkou je to, že stát si určí, kolik chce mít například větrných elektráren, a výrobci budou v aukci soutěžit o to, kdo dokáže dodat do sítě daný objem elektřiny s nejnižší veřejnou podporou.

Ostravská huť investovala 107 milionů do odsíření koksovny

Ostravská huť, která je součástí skupiny Liberty Steel, zprovoznila nový odkyselovač a odháněč amoniaku. Technologie jsou součástí odsíření koksárenského plynu v koksovně. Původní zařízení bylo v provozu od roku 1998 a potřebovalo obnovu, investice vyšla na 107 milionů korun. Novináře o tom informovala mluvčí huti Barbora Černá Dvořáková. "Nové technologie nám umožní snížit emise sulfanu na méně než 300 miligramů na metr krychlový, což je 40 procent pod emisním limitem stanoveným na základě BAT (Best Available Techniques)," uvedl ředitel koksovny ostravské huti Kamil Kičmer. Investice do snížení obsahu sulfanu v koksárenském plynu se podle něj projeví ve snížení emisí oxidu siřičitého na všech provozech, které plyn používají jako palivo - v energetice, ve válcovnách nebo u ohřívačů vzduchu pro vysoké pece.

Skupina Liberty Steel převzala řízení ostravského podniku počátkem července, kdy byl dokončen prodej ostravské huti původně vlastněné skupinou ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmího Mittala. Po zápisu do obchodního rejstříku se obchodní značka huti ArcelorMittal Ostrava změní na Liberty Ostrava. Mluvčí ČTK řekla, že tento proces ještě není dokončen.

Benzin a nafta znovu zlevnily, ceny ale klesají pomalu

Pohonné hmoty v Česku za poslední týden znovu zlevnily. Průměrná cena za litr benzinu Natural 95 klesla o dva haléře na 33 korun, litr nafty zlevnil o pět haléřů na průměrných 32 korun. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Nejlevněji řidiči natankují u čerpacích stanic v Jihočeském kraji. Naopak nejvíc zaplatí za benzin a naftu v Praze.

Soudní dvůr EU: ČSA musí poskytnout náhradu za zpoždění letu, který neprovozovaly

České aerolinie mají zaplatit odškodné za zpoždění letu, který samy neprovozovaly. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku. České aerolinie prodaly letenky z Prahy do Bangkoku. Druhou polovinu letu, která nabrala zpoždění, ale pro ně provozovala společnost ze Spojených arabských emirátů. "České aerolinie jsou povinné poskytnout náhradu za škody vzniklé významným zpožděním, ke kterému došlo v rámci letu s mezipřistáním směřujícího do Bangkoku," řekl Balázs Lehóczki ze Soudního dvora Evropské unie.

Pasažéři zakoupili na jednu rezervaci let z Prahy přes Abú Dhabí do Bangkoku. První let zajišťovaly České aerolinie a byl bez komplikací. Druhý let se ale zpozdil o 488 minut. Protože je Česká republika součástí Evropské unie, vztahuje se na její letecké dopravce nařízení Evropského parlamentu o pravidlech náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě. To, že druhý let zajišťovala cizí společnost Etihad Airways, podle rozhodnutí soudu nehraje roli. Mluvčí ČSA prohlásila, že společnost s argumentací unijního soudu nesouhlasí, neupřesnila ale, jaký bude její další postup.

Afghánistán poslal do ČR diplomatickou nótu, souvisí se smrtí vojáků

Česko na začátku června dostalo diplomatickou nótu z Afghánistánu. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Tomu ministerstvo zahraničí potvrdilo, že nóta souvisí se smrtí tří českých vojáků, které loni v srpnu zabil v Bagrámu sebevražedný atentátník. Vojáci se pak snažili útočníky vypátrat, což se jim podle Lidových novin podařilo. Podrobnosti ale odmítl komentovat i ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO. České úřady teď na oficiální žádost afghánské strany připravují odpověď.

Zástupci křesťanských církví podepsali s MZ dohodu o poskytování duchovní péče v nemocnicích

Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních dostala svá pravidla. Na jejím poskytování se shodli ministerstvo zdravotnictví, Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference, kteří podepsali společnou dohodu. Pacienti, příbuzní nebo personál v nemocnicích se můžou na pomoc kaplanů obrátit bez ohledu na víru.

Zeman jmenoval Fleischmanna velvyslancem v Paříži

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek řekl, že s potěšením jmenoval někdejšího šéfa rádií Evropa 2 či Frekvence 1 Michela Fleischmanna velvyslancem v Paříži. Přítomnému premiérovi Andreji Babišovi (ANO) poté v projevu na francouzské ambasádě řekl, že takto má vypadat spolupráce s vládou. Narážel tak na návrh na výměnu ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), kterému prezident přes měsíc nevyhověl. Podle informací ČTK zatím Fleischmann nemá agrément, tedy souhlas přijímací země. Nového velvyslance označil prezident za v dobrém smyslu frankofila a člověka, který zná řeč a má ve Francii kontakty. "Je určitě přesným opakem politických velvyslanců. To je také důvodem, proč nejsem příliš nakloněn, aby se straničtí funkcionáři stávali tu ministry, tu velvyslanci," konstatoval.

Celníci v Brně našli v nákladovém prostoru kamionu 5 migrantů

Pět cizinců bez dokladů, kteří tvrdí, že pocházejí z Afghánistánu, odhalili celníci při běžné kontrole kamionu v Brně-Slatině. Makedonský řidič uvedl, že o jejich přítomnosti v nákladovém prostoru nevěděl. ČTK to řekla mluvčí jihomoravské Celní správy Lada Temňáková. "Plomba nákladového prostoru byla na první pohled v pořádku a odpovídala dokladům. Při bližší kontrole se ale ukázalo, že byla pravděpodobně porušena a znovu pečlivě opravena," uvedla Temňáková. Na místo přijeli cizinečtí policisté a cizince převzali.

Cizinecká policie letos na jihu Moravy zajistila 25 migrantů, naposledy o prvním červencovém víkendu tři muže z Bangladéše. Při kontrolách na pracovištích na jihu Moravy cizinecká policie zjistila také téměř 300 cizinců nelegálně pracujících na českém území. Většina z nich pocházela z Ukrajiny.

Festival v Benátkách zahájí letošní ročník restaurovaným filmem Extase Gustava Machatého

Prvním filmem letošního festivalu v Benátkách bude digitálně restaurovaná Extase Gustava Machatého, která se do Benátek vrátí po 85 letech. Světová premiéra digitálně restaurované Extase se uskuteční v předvečer zahájení prestižního festivalu 27. srpna. Cílem restaurování, které se uskutečnilo pod vedením Národního filmového archivu, je uvést českou verzi filmu v podobě co nejbližší té z benátského festivalu v roce 1934. ČTK o tom za Národní filmový ústav informovala Veronika Bokšteflová. Snímek šokoval na svou dobu odvážnou zápletkou milostného románku vdané ženy i nahými scénami hlavní představitelky Hedy Kieslerové, později známé jako Heda Lamarr.

Do českých kin vstoupí Extase na začátku roku 2020.

Počasí - pátek

Oblačno až zataženo, od západu občas déšť, postupně přeháňky. V jihozápadní polovině území místy, jinde jen ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, na horách kolem 14 stupňů Celsia.