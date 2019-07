Poslanci schválili důchodovou reformu, průměrná penze stoupne zřejmě o 900 korun

Průměrný důchod vzroste příští rok zřejmě o 900 korun měsíčně. Sněmovna schválila hlasy všech přítomných poslanců vládní novelu, která předpokládá jednorázový doplatek k penzím nad jejich zákonnou valorizaci. Půjde asi o 200 korun. Poslanecké pozměňovací návrhy, které se týkaly dalšího zvýšení nejnižších penzí nebo důchodů matek, dolní komora odmítla. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Průměrné navýšení ze zákona bude představovat příští rok kolem 700 korun. Příspěvkem, jak jej předpokládá vládní novela, vzroste průměrná penze o 900 korun. Příští rok by se tedy měla průměrná penze zvýšit na 14.358 korun, tedy o 6,7 procenta.

Přesná výše příspěvku bude známa koncem léta, ministerstvo práce ji nyní odhaduje na 180 až 200 korun. Částka by se podle novely připočítala k procentní výměře každého důchodu. Neklesne tedy zásluhovost penzí. Pevný díl důchodu je pro všechny stejný a nyní činí 3270 korun. Příspěvek zatíží příští rok státní rozpočet podle odhadů sedmi miliardami korun.

Evropská komise ve své nejnovější prognóze potvrdila, že v letošním roce očekává zvýšení hrubého domácího produktu České republiky o 2,6 procenta. Současně ale EK zlepšila údaj za minulý rok a výhled na příští rok, oba o 0,1 procentního bodu. Loni ekonomika podle nejnovější zprávy vzrostla o tři procenta a v roce 2020 má růst zpomalit jen na 2,5 procenta.

Lidé s dluhy z dětství zřejmě dostanou šanci na oddlužení ve zvýhodněném režimu. Pokud by plnili podmínky oddlužení, mohli by se závazků zbavit už za tři roky. Počítá s tím novela insolvenčního zákona, kterou ve středu jednomyslně schválili poslanci už v úvodním kole. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. Snazší podmínky pro oddlužení už od července platí u seniorů a hendikepovaných.

Podle jedné z předkadatelek zákona - poslankyně Kateřiny Valachové z ČSDD má v Česku exekuci přes 6500 dětí a další desetitisíce dospělých si svoje dluhy přinesly z dětství. Pohledávky často vznikly kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad a telekomunikační služby nebo kvůli jízdě načerno.

Oxidem dusičitým jsou nejvíce znečistěné Praha, Brno a Plzeň. Ukázaly to výsledky společného měření Akademie věd a Centra pro životní prostředí a zdraví. Vědci se zaměřili na období od března do dubna na 200 místech v devíti krajských městech. Nejvyšší hodnoty oxidu dusičitého naměřili na křižovatce Sokolské a Ječné ulice v Praze. Místo patří mezi 18 lokalit s nejvyššími hodnotami NO2 v Česku. Hodnoty v těchto místech se podle studie pohybovaly od 50 do 80 mikrogramů na metr krychlový. Zdraví člověka přitom může podle odborníků ovlivnit hladina nad 30 mikrogramů.

Při vykládce zboží z kamionu, který dorazil do areálu jedné z firem v Praze 5, ve středu vyskákalo pět cizinců a uteklo do okolních polí. Policisté je zadrželi a případ si převzala cizinecká policie. Mimo jiné zjišťuje totožnost a zemi původu zadržených mužů, všichni totiž byli bez dokladů. Na policejním webu to uvedla mluvčí Eva Kropáčová. Policisté přijeli do firmy dnes dopoledne na přivolání jednoho ze zaměstnanců. "Díky velmi rychlému příjezdu hlídek na místo události se podařilo vypátrat a následně zajistit pět mužů," doplnila mluvčí.

Státní hotel Thermal v Karlových Varech uzavře smlouvu o rekonstrukci bazénového centra se strategickým partnerem. Ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO na twitteru napsala, že bazén opraví stát a provozovat ho bude společnost Saunia. Firma se bude taky podílet na přípravě projektové dokumentace oprav. Bazén je kvůli havarijnímu stavu od roku 2015 uzavřený. Projekční práce podle ministerstva financí začnou v nejbližších dnech. Cenu rekonstrukce bazénu a jeho okolí resort odhaduje na 120 až 130 milionů korun.

Na polích se kvůli suchu a nedostatku krmiva rozmáhají krádeže sena. Jeho cena vzrostla oproti loňsku až pětinásobně a jeden balík se prodává i za dva tisíce korun. Krádež není pro farmáře jen ekomomická ztráta, ale hlavně nemají čím krmit hospodářská zvířata. Sourhné statistiky o škodách tohoto typu neexistují, často se jedná o přestupky, které policie samostatně neeviduje. Ani Agrární komora žádné přesné údaje nemá, ale předseda jihomoravské pobočky Jaromír Musil potvrdil, že balíky se kradou v celém Česku. "Je to trednd v celé republice. Poškozený se tím moc nechlubí, protože tím by na sebe upozornil," dodal. Podle Agrární komory je zřejmě jedinou účinnou ochranou uskladnit balíky pod střechou. Někteří farmáři používají jiný způsob ochrany. Do balíků instalují GPS lokátory. Ukradený balík pak maijtel najde s přesností pár metrů.

Pražská petřínská rozhledna se do konce letošního roku devětkrát rozzáří barvami vlajek států střední a východní Evropy na připomínku výročí roku 1989. Informoval o tom Tomáš Jílek, ředitel městské firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP), která se o osvětlení pražských památek stará. Rozhledna se každý den po setmění rozsvěcí bílou barvou, ale podle požadavků vedení metropole může při zvláštních příležitostech svítit v barevných variacích. Podle Jílka je v plánu i zvláštní nasvícení v době adventu a vánočních svátků či státních svátků. "Určitě budeme svítit na významné milníky české státnosti, ať už je to v říjnu nebo v listopadu. Máme připravené náladové osvětlení na Vánoce a advent, umíme například nasvítit rozhlednu jako vánoční stromeček," uvedl Jílek.

K oslavám 30. výročí sametové revoluce se rozhledna nasvítí v srpnu třikrát barvami vlajek Litvy, Lotyšska a Estonska, v říjnu Maďarska, v listopadu Německa, Bulharska, České republiky a Slovenské republiky a v prosinci věž vyzdobí barvy rumunské vlajky.

Digitálně restaurovaný Spalovač mrtvol, jeden z vrcholných snímků československé nové vlny, vstoupí 11. července do kin po celé České republice. Národní filmový archiv díky digitálnímu restaurování vrací Spalovače mrtvol na plátna kin v podobě, v jaké jej diváci viděli v době premiéry v roce 1969. ČTK o tom za Národní filmový archiv informovala Veronika Bokšteflová. Spalovač mrtvol, groteskně hororová studie charakteru posedlého mocí, vznikl jako adaptace stejnojmenného románu Ladislava Fukse z roku 1967. Snímek režiséra Juraje Herze poskytl mimořádnou příležitost hereckým představitelům - Rudolfovi Hrušínskému v hlavní roli a také Vlastě Chramostové, pro niž se role Kopfrkinglovy manželky stala nadlouho poslední filmovou rolí. Herečka se totiž kvůli svým politickým názorům stala pro komunistický režim nežádoucí osobou. Podobně jako kameraman Stanislav Milota, jenž s Herzem úzce spolupracoval už na technickém scénáři. Důležitý podíl na kvalitách snímku má vedle hereckých výkonů a obrazové vytříbenosti také hudba Zdeňka Lišky. Digitálně restaurovaný Spalovač mrtvol se objevil na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech. Jeho tvůrci se toho však nedožili. Režisér Herz zemřel v loňském roce, kameraman Milota letos v únoru.

Polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo. Ojediněle přeháňky, později večer na západě Čech přeháňky místy. Nejvyšší teploty 20 až 24 °C, na horách kolem 15 stupňů Celsia.