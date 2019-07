Premiér Babiš neuvažuje o kompetenční žalobě na prezidenta kvůli Staňkovi

Premiér Andrej Babiš (ANO) neuvažuje o podání kompetenční žaloby na prezidenta Miloše Zemana kvůli jeho otálení s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Spor chce řešit diplomaticky na čtvrteční schůzce na Hradě, řekla novinářům ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po jednání poslaneckého klubu ANO, který se aktuální koaliční krizí zabýval. Poslanci hnutí podle Schillerové chtějí udržet současnou koaliční vládu s ČSSD. "Premiér chce patovou situaci vyřešit diplomatickou cestou, cestou smíru, dohody. To je možné, jen když se o tom budou s panem prezidentem bavit," řekla Schillerová. Babiš podle ní má připravené varianty dalšího postupu, které chce ve čtvrtek večer Zemanovi sdělit.

Staněk v květnu podal demisi, kterou Zeman nepřijal. Poté Babiš na žádost ČSSD požádal o odvolání ministra, které prezident podle ústavy musí vyhovět. Zeman tak dosud neučinil a vyslovoval pro setrvání Staňka v kabinetu. Názor nezměnil ani po čtvrteční schůzce s Babišem a s předsedou ČSSD a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Hamáček poté uvedl, že pokud by ČSSD nemohla rozhodovat o svých zástupcích ve vládě, neměla by její účast v kabinetu smysl.

Nezaměstnaných bylo v ČR v červnu nejméně od května 1997

Nezaměstnanost v Česku letos v červnu stagnovala, pohybuje se kolem 2,6 procenta. Uchazečů o práci oproti květnu mírně ubylo, a to asi o 5 tisíc na necelých 196 tisíc. Nezaměstnaných díky tomu bylo nejméně od května roku 1997. Oznámil to Úřad práce ČR. Nezaměstnanost vytrvale klesala i v předchozích čtyřech měsících letošního roku. Nárůst nezaměstnanosti zaznamenal pracovní úřad v tomto roce pouze v lednu, kdy podíl lidí bez práce meziměsíčně stoupl na 3,3 procenta. V následujících měsících už ale nezaměstnanost jen klesala. Počet volných míst naopak meziměsíčně i meziročně stoupl na 342 a půl tisíce. Podle Úřadu práce se tím tak potvrzuje, že na Českém trhu už není kde hledat zaměstnance. Nejvyšší nezaměstnanost je i nadále v Moravskoslezském kraji, kde je lidí bez práce kolem čtyř procent, naopak nejnižší je v Pardubickém a Jihočeském kraji.

Maloobchodní tržby v květnu zpomalily meziroční růst na 2,7 procenta

Maloobchodní tržby v květnu zpomalily meziroční růst oproti dubnu o víc než 4 procentní body na 2,7 procenta. Informuje o tom Český stastistický úřad. Minulý měsíc ale prodej podpořily i Velikonoce. V květnu se nejvíc dařilo internetovým obchodům. Meziročně měly tržby vyšší skoro o pětinu. Naopak méně než loni se kvůli chladnějšímu počasí prodávalo oblečení a menší odbyt měly i pohonné hmoty.

Poslanci Babka a Bendl složili slib, Sněmovna je kompletní

Poslanecká sněmovna je po opět kompletní. V úvodu schůze složili poslanecký slib radní Husince na Prachaticku Ondřej Babka (ANO) a bývalý poslanec, ministr a středočeský hejtman Petr Bendl (ODS). V dolní komoře nahradili nové europoslankyně Radku Maxovou (ANO) a Veroniku Vrecionovou (ODS). Ještě před složením slibu projednal vznik Babkova a Bendlova mandátu příslušný výbor. Následně převzali osvědčení o zvolení. Bendlovi sice vznikl mandát za Středočeský kraj už po sněmovních volbách na podzim 2017, po soudním přepočítání preferenčních hlasů ale do poslanecké lavice nakonec usedl starosta Líbeznic u Prahy Martin Kupka. Třetí z poslanců zvolených v květnových volbách do Evropského parlamentu Mikuláš Peksa (Piráti) se vzdal sněmovního mandátu už začátkem června. Do Sněmovny za něho nastoupil datový analytik František Navrkal.

CVVM: Důvěra v prezidenta se v červnu nezměnila, u vlády a Sněmovny klesla

Důvěra v prezidenta Miloše Zemana se v červnu nezměnila a stejně jako v květnu mu věří 49 procent lidí. Vláda a Sněmovna si mírně pohoršily, důvěřuje jim 39, respektive 29 procent Čechů. Vyplývá to z výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle něj za horším hodnocením vlády a dolní komory mohou být vnitropolitické turbulence spojené se změnami ve vládě a s protivládními protesty. Důvěra ve vládu proti květnu klesla o dva procentní body a ve Sněmovnu o tři body. Sněmovna má spolu se Senátem mezi ústavními institucemi už tradičně nejnižší důvěru. Horní parlamentní komoře v červnu věřilo o bod více lidí než v květnu, tedy 33 procent. Důvěra lidí v Senát, kde nyní mají většinu zástupci nevládních stran, tak po dvou měsících opět převýšila důvěryhodnost Sněmovny. Naopak tradičně nejvyšší důvěře se těší obecní zastupitelstva a starostové, přesto si obecní zastupitelstva meziměsíčně o tři body pohoršila na 63 procent. Důvěra ve starosty zůstala na 64 procentech. Změna nenastala ani u hejtmanů a krajských zastupitelstev, jimž věří 44 a 46 procent občanů. Spokojenost s politickou situací v červnovém průzkumu vyjádřila stejně jako v květnu pětina dotázaných. Naproti tomu nespokojených přibylo o čtyři body na 46 procent.

Rusko potvrdilo zájem o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany

Ruský Rosatom se bude účastnit soutěže na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Potvrdil to šéf ruské státní atomové korporace Alexej Lichačov. Novinářům řekl, že Rosatom se tendru na stavbu jednoho bloku jaderného elektrárny Dukovany samozřejmě zúčastní, ale vše bude záviset na tom, jak česká strana nastaví konečné podmínky.

Hlavní manažer Rosatomu dodal, že v Česku dobře znají ruské jaderné technologie a stávající reaktory fungují nanejvýš efektivně. Rosatom podle slov svého šéfa doufá, že si čeští energetici zvolí pokračování spolupráce, přestože trh je trh a výsledek soutěže teď nemůže nikdo předpovědět.

Žádost o dotace na vysokorychlostní internet podalo 40 zájemců

O dotace na vysokorychlostní internet v odlehlých lokalitách si požádaly čtyři desítky žadatelů. Požadují víc než miliardu korun. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro evropské fondy Marian Piecha. Termín pro posílání žádostí vypršel v pondělí o půlnoci. Jde o druhý pokus ministerstva podpořit výstavbu sítí pro rychlé připojení v místech, kde rychlý internet není.

Ministerstvo teď bude žádosti vyhodnocovat. První pokus podpořit rychlý internet v odlehlých místech přitom skončil neúspěchem. O dotace si řeklo jen několik zájemců.

V jižních Čechách začaly žně, některým podnikům bouřky zničily polovinu úrody

V jižních Čechách začaly žně. Zemědělci zahájili sklizeň ozimého ječmene, počátkem druhého červencového týdne ho v kraji mají sklizeno zhruba 60 procent z celkové výměry přes 15 tisíc hektarů. Někde již zemědělci začínají žnout i rané odrůdy pšenice. Výnosy ozimých obilovin dosahují kolem šesti tun z hektaru. Výkupní ceny obilí se pohybují pod 4000 korun za tunu, řepka se prodává za více než 9000 Kč. ČTK to řekla ředitelka jihočeské agrární komory Hana Šťastná. Výnosy ozimých obilovin dosahují v průměru kolem šesti tun z hektaru, což je o tunu více než před rokem. Agrární komora ale zaznamenává velké lokální rozdíly. Bouřky s krupobitím, které kraj postihly zkraje minulého týdne, zničily některým podnikům až polovinu úrody.

Na Kladensku by mohlo vyrůst buddhistické centrum, jedno z největších na světě

Do konce prázdnin by mělo být jasné, jestli v Kamenných Žehrovicích na Kladensku vznikne velké buddhistické centrum. Vybudovat ho chce nadace Terton Foundation. Má v něm být stát jedna z největších stúp na světě. Jedná se o buddhistickou stavbu, která má být symbolem klidu a míru. V areálu má být také meditační prostor pro 800 lidí, svatyně i rodinné domy. Konkrétně by se měl v buddhistické centrum proměnit bývalý důl Winnieck. O záměru jednali v pondělí zástupci města a budhistické nadace s místními obyvateli. Ti se k projektu staví zatím spíše negativně. Podle starostky Kamenných Žehrovic Soni Červené za ODS se vedení obce teprve rozhodne, jestli projekt podpoří nebo ne. "Do konce prázdnin dám dáme vědět," uvedla. Zastupitelstvo teď bude od lidí sbírat podněty.

Archeologové odhalili přesnou polohu pilířů zaniklého pražského Juditina mostu

Archeologové s pomocí moderních technologií odhalili přesnou polohu pilířů Juditina mostu, který stál nedaleko dnešního Karlova. Našli také dřevěné kůly, které by mohly být pozůstatkem ještě staršího úplně prvního dřevěného mostu přes Vltavu. Novináře o tom v úterý na místě informoval vedoucí archeologických prací Petr Juřina. "Díky přesné poloze pilířů Juditina mostu můžeme nyní pracovat na jejich ochraně. Dozvěděli jsme se navíc o mostu více informací, které jsme předtím pouze odhadovali. Víme, že most byl zalomený, na rozdíl od Karlova mostu. Překvapilo nás, že rozpony mostních oblouků nebyly pravidelné. Přizpůsobily se proudu řeky," řekl Juřina. Pod mostem se nyní upravuje dno Vltavy pro plavební kanál. Archeologové a potápěči budou na mostě pracovat ještě několik dní, první průzkum se uskutečnil začátkem roku.

Juditin most byl dokončen v roce 1172 a v roce 1342 jej zničila povodeň, jako náhrada pak o něco jižněji vznikl Karlův most. Doposud se při průzkumech v důsledku špatné viditelnosti přesnou polohu pilířů určit nepodařilo. Nyní archeologům pomohly nové mikrovlnné technologie, sonar a podvodní dron, který vypadá jako malá ponorka. Podle Juřiny se v českých podmínkách použil poprvé a další dvě technologie zatím používala jenom policie.

Dva koncerty Eda Sheerana navštívilo v Praze 150 tisíc lidí

Dva koncerty zpěváka Eda Sheerana přilákaly do Prahy celkem 150 tisíc diváků. Lístky na vystoupení v pražských Letňanech 7. července byly vyprodány během několika hodin, pořadatelé proto přidali v pondělí druhý koncert. Vystoupení se zařadilo mezi nejnavštěvovanější koncerty v České republice. ČTK o tom za pořádající agenturu Charmenko CZ informoval Roman Helcl. Atraktivitu pražského koncertu podle pořadatelů zvýšil fakt, že populární umělec vynechal okolní státy jako Polsko nebo Slovensko. Do České republiky se vrátil po čtyřech letech po svojí vyprodané tuzemské premiéře v Tipsport Areně.

Tabulce největších koncertů v Praze vévodí vystoupení Rolling Stones ze srpna 1995, na Strahovský stadion tehdy dorazilo na 130.000 lidí, jen o 10.000 méně fanoušků pak o rok a měsíc později přilákal na Letenskou pláň zpěvák Michael Jackson. Téměř stejný počet lidí přišel také v září 1994 na Strahov na koncert kapely Pink Floyd.

Počasí - středa

Polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, na horách kolem 14 stupňů Celsia.