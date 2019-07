iRozhlas: MPO navzdory doporučení dál proplácí dotace Agrofertu

Ministerstvo průmyslu a obchodu navzdory doporučení dál proplácí investiční dotace firmám z holdingu Agrofert. Informuje o tom zpravodajský server iRozhlas.cz. Evropská unie přitom loni v prosinci dotace pro Agrofert pozastavila. Stejné doporučení vydal Brusel i pro české úřady. Agrofert se zatím k případu nevyjádřil, dlouhodobě ale jakékoliv úmyslné pochybení v pobírání dotací odmítá. Proplácení preventivně zastavil třeba Státní zemědělský a intervenční fond po tom, co Česko na konci jara dostalo předběžné auditní zprávy Evropské komise. Podle jedné z nich má bývalý vlastník Agrofertu - premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, stále na holding vliv. Babiš to odmítá.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) nemůže zastavit posuzování žádostí o proplacení dotací pro holding Agrofert. Riskoval by tím soudní spory, ať už by tak postupoval u jakékoliv firmy. Havlíček při příchodu na pondělní jednání vlády řekl, že případně neoprávněně proplacené peníze by resort požadoval vrátit. Uvedl, že není možné nevyhodnocovat žádosti, které dorazí. "Ale v těch posledních několika týdnech nedošlo k žádnému proplacení (firmám Agrofertu). My jsme v situaci, že pokud ten dotyčný splní předpoklady, ať je to kdokoliv, nemůžeme reagovat jinak, než že se to proplácí," řekl. Pozastavením proplácení dotací by podle něj Česko riskovalo, že se dotčený subjekt bude soudit.

Systém čerpání evropských dotací je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Evropská komise peníze proplácí až po splnění určitých podmínek. Projekty holdingu, jež nyní ministerstvo k proplacení do Bruselu neposlalo, tedy byly uhrazeny ze státního rozpočtu.

Vláda schválila novelu vodního zákona pro boj se suchem

O opatřeních v době extrémního sucha by do budoucna měly rozhodovat speciální komise. Podobně, jako je tomu u povodní. Počítá s tím novela vodního zákona, kterou v pondělí schválila vláda. V době sucha budou moct komise zakázat odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Vyhlašoval by se nově také stav sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Komise by měly být na úrovni krajů a státu, v připomínkovém řízení vypadla možnost zřizování komise u obcí s rozšířenou působností. Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu. Dalšími členy budou zástupci krajského úřadu, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů, hygieniků, pokud by na území kraje byla významně dopravně využívaná vodní cesta, pak bude v komisi i zástupce ministerstva dopravy.

Podle aktuálních údajů portálu InterSucho je extrémním suchem zasažena polovina území České republiky, celé Čechy a severovýchodní Morava. Extrémním a výjimečným suchem je dohromady postiženo 63 procent území. Podle předpovědi odborníků dostoupí extrémní sucho vrcholu v pátek, kdy už bude rozšířené téměř po celém území republiky. Výjimkou by měly být jen části Šumavy, Vysočiny, Olomouckého kraje a jižní Moravy.

Průmyslu a obchodu se v květnu dál dařilo, stavebnictví zpomalilo

Vývoj průmyslu v Česku zůstal v květnu pozitivní, dál se dařilo i zahraničnímu obchodu. V obou případech stojí za dobrými výsledky automobilový průmysl. Naproti tomu stavební produkce ale téměř stagnovala, a to hlavně kvůli vysoké srovnávací základně z loňského května. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Průmyslová výroba zpomalila meziroční růst na 3,2 procenta z dubnových 3,3 procenta a stavebnictví na 0,2 procenta z 8,9 procenta v dubnu. Přebytek zahraničního obchodu v květnu meziročně stoupl o 17,2 miliardy na 24,4 miliardy korun. V květnu průmyslová výroba vzrostla především zásluhou automobilového průmyslu, který si připsal téměř sedmiprocentní zvýšení produkce. Oproti loňsku rostlo i energetické odvětví. Výroba plastů pak vzrostla o víc než třináct procent. Naopak pokles zaznamenala výroba strojů a taky těžební průmysl. Obchodování s auty stojí také za meziročně lepším výsledkem květnového zahraničního obchodu.

Počet zahájených staveb bytů v ČR do června vzrostl o tři pětiny

Stavební firmy v Česku zahájily letos do konce května stavbu 5467 bytů v bytových domech, meziročně o 60 procent více. Tempo růstu proti konci dubna přesto kleslo zhruba na polovinu. Nejvíce jich bylo v Praze, kde počet zahájených staveb stoupl asi o dvě třetiny. Počet zahájených staveb rodinných domů v Česku meziročně vzrostl o 3,5 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Největší podíl zahájených staveb bytových domů připadal na Prahu s necelou třetinou. Následovaly Jihomoravský (14,5 procenta), Liberecký (osm procent), Olomoucký (7,9 procenta) a Středočeský kraj (7,6 procenta). Ani jeden byt se nezačal stavět v Ústeckém kraji. V Praze vzrostl počet zahájených staveb bytů meziročně o 68 procent na 1784. Na konci dubna to bylo o 460 procent. Zatímco loni v květnu získalo v hlavním městě stavební povolení 801 bytů, letos pouze 305. V porovnání s rekordním rokem 2008 byl počet zahájených staveb bytů do konce května o více než třetinu nižší.

Přebytek zahraničního obchodu ČR stoupl o víc než 17 miliard

Přebytek zahraničního obchodu v Česku meziročně stoupl o 17,2 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu. Jedním z hlavních důvodu je větší obchodování s auty. Meziroční vývoz stoupl o jedenáct a půl miliardy korun. Saldo ostatních dopravních prostředků se zlepšilo o tři a půl miliardy korun. Podle statistik se zároveň zmenšil deficit v dovozu paliv jako je ropa nebo zemní plyn. Vývoz meziročně vzrostl o 8,1 procenta na 332,5 miliardy Kč a dovoz o 2,5 procenta na 308,2 miliardy.

ČR hrozí nedostatek pediatrů. Třetina plánuje do pěti let zavřít ordinace

Skoro třetina dětských lékařů plánuje do pěti let ukončit svoji praxi a odejít do důchodu. Vyplývá to z průzkumu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Právě dětští praktici patří průměrně k nejstarším skupinám lékařů. Dětští praktici chybí v celé republice. Nejhorší je situace ve venkovských oblastech Karlovarského, Libereckého nebo Královéhradeckého kraje nebo Vysočiny. Města a pojišťovny se snaží nové lékaře nalákat na různé pobídky. Jejich nástup ale komplikuje třeba zrušení studijního oboru dětský praktický lékař. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly resort změnu ve vzdělávání nechystá.

Předseda ODS Fiala chce návrat k parlamentní volbě prezidenta

Předseda ODS Petr Fiala chce, aby se Česko vrátilo k parlamentní volbě prezidenta. Současná hlava státu má dojem, že díky přímé volbě má silnější mandát, a může proto porušovat ústavu, napsal Fiala v komentáři na serveru Forum 24. "Musíme obnovit pevné kořeny parlamentního systému vlády, neboť to, co se děje v posledních letech, rozvrací náš ústavní systém v samých základech," uvedl Fiala. Prezident Miloš Zeman v současnosti odmítá vyhovět návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO), na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), přestože podle ústavy návrhu předsedy vlády vyhovět musí. O změně volby chce Fiala diskutovat s ostatními demokratickými stranami. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil ale návrh na změnu ústavy, kterou by změna volby vyžadovala, odmítá. Fialův návrh kritizoval Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. "ODS otevřeně vzkazuje občanům: Demokracii omezíme, jste hlupáci, protože špatně volíte," uvedl na sociální síti.

Asociace festivalů kritizuje návrh snížení rozpočtu ministerstva kultury

Česká asociace festivalů (ČAF) kritizuje návrh snížit rozpočet ministerstva kultury na příští rok o téměř 424 milionů korun. Vláda tím podle sdružení porušuje své programové prohlášení, ve kterém se zavázala rozpočet naopak navýšit. Zástupci ČAF, které sdružuje 13 významných festivalů živého umění napříč uměleckými žánry, to uvedli v otevřeném dopise adresovaném vládě a Sněmovně. Návrh krácení rozpočtu ministerstva kultury před časem odmítla Českomoravská konfederace odborových svazů a Unie zaměstnavatelských svazů. Vláda v programovém prohlášení vedle navýšení rozpočtu ministerstva kultury slibovala i zjednodušení agendy, elektronické zpracování a vyhodnocování žádostí s co nejnižší administrativní zátěží pro žadatele nebo přípravu dlouhodobého programu investiční podpory, který by umožnil výstavbu kulturních zařízení pro poskytování veřejných kulturních služeb v Česku. Zástupci ČAF se v otevřeném dopise v této souvislosti ptají, jak chce vláda při snižování rozpočtu tyto body programového prohlášení dodržet.

Výdaje ministerstva kultury by podle návrhu státního rozpočtu měly po několika letech růstu v příštím roce klesnout. Zatím plánovaný rozpočet je o 424 milionů korun nižší než letošní a výdaje resortu by měly činit 14,36 miliardy proti letošním 14,78 miliardy korun.

Romové z ČR a dalších zemí v Bruselu upozorňovali na trvající diskriminaci

Na trvající diskriminaci a potíže romské menšiny v zemích Evropské unie upozornila v pondělí demonstrace několika desítek Romů z Česka, Slovenska i dalších zemí v centru Bruselu. Přímo před budovu Evropského parlamentu se Romové podle Štefana Ponga, jednoho z organizátorů, sešli proto, že vlády unijních zemí romský hlas neslyší. "V našich zemích - v Čechách, na Slovensku, ve Španělsku, v Portugalsku, Polsku, v Rumunsku, v Bulharsku - nás vlády nechtějí poslouchat. A protože jsme také občané EU, rozhodli jsme se demonstrovat za naše práva zde. V Evropě žijeme přes 900 let a jsme její součástí," připomněl Pongo. Romové jsou podle něj stejně jako dříve dál odsouváni na okraj společnosti, mají horší přístup ke vzdělání, ale také k práci. Pomoc, třeba z evropských peněz, podle něj často končí u lidí, kteří ji ve skutečnosti nepotřebují.

Mezi romské demonstranty přišel český lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Europarlament, mezi jehož 751 členy je po eurovolbách sedm zástupců Romů, v této věci podle něj může tlačit na Evropskou komisi, aby se zasadila při řešení tří klíčových problémů menšiny. "Je to boj s chudobou, obrovská nezaměstnanost a popřípadě v některých zemích i lidská práva tak, aby i přístup členských států se změnil," řekl ČTK.

Školní podnik ve Křtinách chce lesy zachraňovat balkánskými duby

Školní lesní podnik (ŠLP) Křtiny, který spravuje lesy Medelovy univerzity v Brně, bude proti klimatické změně bojovat vysazováním listnatých stromů místo borovic a smrků, snížením počtu stromů na jednom hektaru i experimentováním s balkánskými druhy dubů. Univerzita to uvedla v tiskové zprávě. "Školní lesní podnik je významný tím, že je spojený s univerzitou a akademiky. Je tu tedy od toho, abychom dovedli co nejrychleji aplikovat nové poznatky výzkumu a studentům a jiným subjektům to následně ukazovali. Co nejrychleji reagovat v lesnictví ale znamená, že výsledky uvidíme za mnoho let," uvedl Tomáš Vrška, který ŠLP vede od dubna. Výhodou univerzitních lesů podle něj je, že už nyní v nich listnaté stromy tvoří 65 procent, zatímco u jiných vlastníků lesů je poměr opačný. Takový porost je ale náchylnější k suchu a následně jej ničí kůrovec. Klima v lesích kolem Brna se podle Vršky mění spíše na balkánské. Proto chce Vrška zavést do pěstebních systémů experimenty se zavedením balkánských druhů dubů.

Strýcová a Muchová jsou ve čtvrtfinále Wimbledonu, Kvitová a Plíšková vypadly

Tenistka Karolína Muchová je překvapivou čtvrtfinalistkou Wimbledonu. Dvaadvacetiletá česká hráčka v osmifinále na trávě v All England Clubu nečekaně vyřadila krajanku a turnajovou trojku Karolínu Plíškovou 4:6, 7:5 a 13:11 a poprvé v kariéře je na grandslamu mezi nejlepší osmičkou. Tam se probojovala také Barbora Strýcová, když otočila duel 4. kola s 21. nasazenou Elise Mertensovouu z Belgie a zvítězila 4:6, 7:5 a 6:2. Naopak dvojnásobná šampionka Petra Kvitová podlehla ve 4. kole Wimbledonu 6:4, 2:6, 4:6 Britce Johanně Kontaové, která bude příští soupeřkou Barbory Strýcové. Muchová bude hrát o semifinále s nasazenou osmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

Počasí - úterý

Převážně oblačno, ráno místy polojasno. Ojediněle přeháňky. Večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C, na jihovýchodě až 23 a na horách kolem 12 stupňů Celsia.