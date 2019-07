Schillerová: Prostor pro snížení rozpočtového deficitu není velký, je spíš minimální

Se 40 miliardovým schodkem státního rozpočtu už ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO nechce příliš hýbat. S ohledem na hospodářský vývoj není velký prostor pro snížení deficitu státního rozpočtu na příští rok ani na splnění dodatečných požadavků ministrů, řekla po jednání s prezidentem Milošem Zemanem a jeho expertním týmem v Lánech. Koaliční ČSSD, která návrh rozpočtu nepodpořila, požaduje například dalších 11 miliard pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle Aleny Schillerové ale splnit všechny požadavky sociální demokracie není možné. "Už dnes vím, že manévrovací prostor není velký, že je spíš minimální. Určitě požadavky, které náš koaliční partner má, je nemožné uspokojit," řekla. S jednotlivými ministry bude o jejich požadavcích jednat v srpnu. Zeman podle ministryně navrhovaný deficit 40 miliard korun vzal na vědomí a nijak ho nekomentoval. S ministryní se shodl, že by bylo potřeba zvýšit investice na úkor spotřeby.

Plat učitelů by se měl do 6 let dostat na 130 procent průměrné mzdy

Průměrný plat učitelů v Česku by se měl do roku 2025 dostat nejméně na 130 procent průměrné mzdy ve státě. Aspoň na této hladině by se pak měl dál už udržovat. Počítá s tím návrh záměru vzdělávání a jeho rozvoje do roku 2023, který by měla v pondělí projednávat vláda. Podle dokumentu by se v příštích letech měl přehodnotit obsah učiva a zlepšit by se mělo i řízení škol.

Průměrná mzda ve státě dosáhla loni 31.885 korun. Průměrný učitelský plat se dostal na 33.244 korun. Babišova vláda v programovém prohlášení slíbila, že by učitelé v roce 2021 měli pobírat v průměru o 50 procent víc než v roce 2017, tedy asi 45.000 korun. Podle navrhovaného dokumenty by do platů pedagogů mělo v příštím roce plynout o 17,11 miliardy korun víc, v roce 2020 o 21,34 miliardy a v roce 2022 o celkem 29,3 miliardy. Odbory s navrženým tempem růstu nesouhlasí. Požadují výraznější přidávání.

Stát vybral za první pololetí na mýtu 5,5 miliardy

V prvním pololetí letošního roku stát vybral na mýtu 5,5 miliardy korun, což je meziročně o 2,6 procenta více. Nejsilnějším měsícem byl zatím květen, kdy se vybralo 979 milionů korun. Vyplývá to z informací správce mýtného systému, společnosti Kapsch. Celkové výběry mýta za uplynulých 12,5 roku překonaly 104 miliard korun. "Pokud budou výběry mýta pokračovat ve stejném tempu, překonáme na konci roku hranici 11 miliard předepsaného mýta," uvedl generální ředitel Kapsche Karel Feix.

Dosavadní smlouva na provoz mýtného systému se společností Kapsch vyprší na konci letošního roku. Ministerstvo dopravy jako nového provozovatele od roku 2020 vybralo konsorcium CzechToll/SkyToll, které zvítězilo s nabídkou 10,75 miliardy Kč za deset let provozu systému. Tendr musí opětovně prozkoumat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nařídil mu to soud, který vyhověl stížnosti Kapsche.

Katolická církev nebude žalovat stát kvůli pozdnímu vydání majetku

Katolická církev nebude žalovat stát za náhradu škody kvůli pozdnímu vydání majetku, o který v restitucích žádala. Na Velehradě na Uherskohradišťsku se na tom shodla Česká biskupská konference. Informaci potvrdila mluvčí Monika Klimentová. Biskupové taky odsouhlasili vznik duchovní služby pro policisty, kterou bude poskytovat nejen katolická církev, ale i další křesťanské církve.

Tématem schůzky biskupů byly i přípravy na Národní pouť do Říma, která bude v listopadu. Věřící z ČR předají papeži Františkovi jako dar sochu sv. Anežky České doplněnou stuhami s otisky prstů všech lidí, kteří na dar přispějí. Pouť připomene 30 let od chvíle, kdy jen pět dní před začátkem sametové revoluce svatořečil papež Jan Pavel II. v Římě Anežku Českou.

ČOI zjistila nekalé obchodní praktiky u 84 procent českých e-shopů

Česká obchodní inspekce rozdala internetovým obchodům za první čtvrtletí tohoto roku 255 pravomocných pokut. Celkem porušilo zákon přes 80 procent všech kontrolovaných e-shopů. Nejčastěji obchodníci neposkytli pravdivé informace - ať už o cenách zboží, servisu nebo o právech spotřebitele. Za to e-shopy dostaly pokuty v celkové hodnotě víc než jeden a tři čtvrtě milionu korun. V řadě případů online obchody taky dostatečně neinformovaly o možnostech reklamace. Podle ředitele Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky ale provozovatelé e-shopů často dělají jen formální chyby a zákon neporušují vědomě. Podvodným webům se navíc můžou lidé snadno vyhnout. Podle mluvčího České obchodní inspekce Jiřího Fröhlicha ale podvodných online obchodů v Česku přibývá.

České úřady loni evidovaly rekordní počet žádostí o vízum

V Česku loni žádal o vízum rekordní počet zájemců. Ministerstvo zahraničí přijalo celkem 722 tisíc žádostí, vyplývá to z diplomatické ročenky za rok 2018. Naprostou většinu tvořila takzvaná schengenská víza. Těchto žádostí bylo zhruba 660 tisíc. Schengenské vízum umožňuje kromě vstupu do Česka i cestování do dalších zemí schengenského prostoru bez vnitřních hranic. Vydává se na 90 dnů. České zastupitelské úřady loni zaznamenaly taky výrazně vyšší zájem o dlouhodobý nebo trvalý pobyt v Česku. Dostaly asi 37 tisíc žádostí, to je o polovinu víc než v roce 2017.

Aktivisté po necelých 48 hodinách ukončili blokádu elektrárny Chvaletice

Po necelých 48 hodinách skončila symbolická blokáda vjezdu hnědouhelné chvaletické elektrárny. Ekologičtí aktivisté v neděli kolem 13:00 odešli. Od pátku protestovali proti prodloužení jejího provozu. Část z nich obsadila tři vjezdy do elektrárny, kde se setrvala až do neděle. Na stanovištích se od pátku vystřídalo asi 250 lidí. Protest neomezil provoz elektrárny. Policie, která byla celou dobu na místě, nemusela zasahovat. Protest byl součástí Klimakempu, který pořádalo hnutí Limity jsme my. Konal se od neděle 30. června a věnoval se otázkám klimatických změn a možnostem využití alternativních zdrojů. "Nekončíme v tlaku na instituce, chceme, aby začaly zavírat uhelné elektrárny jednu po druhé," řekl Josef Patočka z hnutí Limity jsme my.

Chvaletická elektrárna je v provozu od roku 1979, je nejmladší v zemi. Od roku 2013 ji vlastní Severní energetická (Sev.en). Koupila ji od společnosti ČEZ za 4,12 miliardy korun. Proti udělené výjimce se ekologické organizace odvolají, Patočka doufá, že tak učiní všichni odpůrci elektrárny, také například obce v okolí elektrárny, řekl ČTK.

Mezi českými studenty roste zájem o program Erasmus

Čeští vysokoškoláci chtějí opět víc jezdit na studijní pobyty v zahraničí. Do programu Evropské unie Erasmus se jich meziročně přihlásilo o deset procent víc. Ukazují to čísla Domu zahraniční spolupráce, který je koordinátorem programu. V příštím akademickém roce by do ciziny mělo vyjet zhruba osm tisíc studentů. Mezi tradičně nejoblíbenější země patří mezi studenty Německo, Španělsko nebo Velká Británie. Právě o Spojené království neklesl zájem ani poté, co země řeší odchod z Evropské unie. Třeba studenti z Univerzity Karlovy můžou jít do Británii s jistotou, že stipendium dostanou v plné výši.

Přes program Erasmus vyjelo za studiem do zahraničí během dvaceti let fungování zhruba 100 tisíc studentů.

Křišťálový glóbus získal na karlovarském festivalu bulharsko-řecký film Otec

Nejlepším snímkem letošního filmového festivalu v Karlových Varech je bulharsko-řecké rodinné drama Otec. Vypráví o Vasilovi, který se snaží komunikovat se svou zemřelou manželkou. Kvůli tomu si ale komplikuje další vztahy s nejbližšími. Film režírovala autorská dvojice Petar Valčanov a Kristina Grozevaová. Diváckou cenu si odnesl dokument o Jiřím Suchém. S hudebníkem a divadelníkem natáčela režisérka Olga Sommerová. Snímek se jmenuje "Jiří Suchý - Lehce s životem se prát" a do kin se dostane v září. Čestné trofeje převzali kameraman Vladimír Smutný a americká herečka Patricia Clarksonová. Smutný převzal Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii, Clarksonová si na pódium přišla pro Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii. Nejlepší herečkou porota zvolila Corinnu Harfouchovou za výkon v německém snímku Lara. Cenu pro herce si odnesl slovenský herec Milan Ondrík za film Budiž světlo.

Festival oficiálně zakončil jeho prezident Jiří Bartoška pozvánkou na příští, 55. ročník, který se bude konat od 3. do 11. července 2020. Ceremoniál stejně jako při zahájení přehlídky provázela akrobatická show v choreografii bratří Cabanů, která reflektovala letošní černobílý pruhovaný vizuál tradičně z dílny studia Aleše Najbrta.

Fotbalisté Slavie vyhráli Československý Superpohár

Fotbalisté Slavie jsou vítězem Československého Superpoháru. V Trnavě porazili domácí Spartak 3:0. Dvakrát skóroval Tomáš Souček, poslední gól přidal Josef Hušbauer. Superpohár před dvěma lety obnovil tradici společných československých fotbalových soutěží, které se v roce 1993 rozdělily po rozpadu federace. Zlín v roce 2017 porazil Slovan Bratislava po penaltovém rozstřelu. Vloni se Superpohár mezi Slovanem a Slavií z bezpečnostních důvodů nehrál.

Osmifinále Wimbledonu si zahrají čtyři Češky, Kvitová na centrkurtu

Čtyři české tenistky si stejně jako před pěti lety zahrají osmifinále slavného Wimbledonu. Petra Kvitová, která poprvé v Londýně slavila titul v roce 2011 a poté v roce 2014, si zahraje na centrkurtu. Na hlavním dvorci v All England Clubu, na kterém zvedla nad hlavu dvakrát talíř pro vítězku, se představí v pondělním osmifinále proti domácí Johanně Kontaové. Zápas je druhý v pořadí. O čtvrtfinále budou hrát v pondělí i Barbora Strýcová a proti sobě Karolíny Plíšková a Muchová. České derby se odehraje jako druhé na dvorci číslo dvě. Strýcová bude hrát proti 21. nasazené Elise Mertensové z Belgie na dvanáctce.

Počasí - pondělí

Skoro jasno až polojasno, přechodně místy až oblačno, na severu ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 23 °, na jihu Moravy až 25 °, na horách kolem 13 stupňů Celsia.