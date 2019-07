Schůzka koaličních lídrů se Zemanem kvůli sporu o ministra kultury výsledek nepřinesla

Spor o výměně ministra kultury čtvrteční schůzka v Lánech nevyřešila. Prezident Miloš Zeman se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zatím definitivně k věci nevyjádřil. Šéf ČSSD Jan Hamáček po schůzce řekl, že jednání nemá žádný výsledek. Podle něj prezident počítá s další schůzkou 12. července, kde má být Hamáček i současný ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD. O dalším postupu chce Hamáček jednat s předsednictvem strany. To by se mohlo sejít okolo 15. července.

Premiér Babiš chtěl s Hamáčkem ve čtvrtek přesvědčit prezidenta Miloše Zemana, aby odvolal ministra kultury Staňka. Sociální demokracie ho chce nahradit místopředsedou strany Michalem Šmardou. Pokud se to nestane, ČSSD zvažuje, že by z vlády odešla. Návrh na Staňkovo odvolání odeslal Babiš na Hrad už před víc než měsícem. Prezident to ale zatím odmítá. Chce počkat, jak policie naloží s trestními oznámeními na bývalé šéfy pražské Národní galerie a olomouckého Muzea umění.

Rychetský: Zeman kvůli protahování odvolání ministra kultury nejedná v souladu s Ústavou

Rychetský: Zeman kvůli protahování odvolání ministra kultury nejedná v souladu s Ústavou Prezident Miloš Zeman má podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského povinnost vyhovět premiérovi a odvolat ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD bez zbytečného odkladu. Českému rozhlasu řekl, že Ústava nedává prezidentovi žádný prostor k vyjednávání nebo zvažování pro a proti. Protahování odvolání ministra není podle něj v souladu s ústavním pořádkem. "To není založení pravomoci prezidenta, to je založení povinnosti prezidenta," poznamenal Rychetský.

V ČR bylo v červnu vyhlášeno 32 bankrotů firem, nejmíň od roku 2008

Letos v červnu bylo v Česku vyhlášeno přes 920 osobních bankrotů. Vyplývá to z údajů společnosti Czech Credit Bureau. Jde o nejnižší číslo za tento rok. Výrazně naopak stoupl počet návrhů na osobní bankrot - meziměsíčně skoro o devět stovek zhruba na 2200 případů. V červnu začala platit novela insolvenčního zákona, která zavedla mírnější podmínky pro oddlužení.

Lidé mohou nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by to bylo méně než 30 procent, rozhodoval by soud. Musel by posuzovat, jak se dlužník snažil. Senioři mají pravidla oddlužení mírnější, bez dluhů by mohli být do tří let.

Zemědělci podle odhadů sklidí více obilovin než v loňském roce

Sklizeň obilovin v Česku letos zřejmě vzroste o 8,5 procenta na víc než 7 milionů tun. Odhad zveřejnil Český statistický úřad. Nejpěstovanější obilovinou je opět pšenice ozimá, kterou zemědělci pěstují na ploše 815 tisíc hektarů. Statistici naopak očekávají nižší výnos řepky, které zemědělci ve srovnání s loňským rokem pěstují méně. Úroda by měla klesnout zhruba o 12 procent. Kvůli menší osevní ploše bude zřejmě méně taky pšenice jarní a ječmene jarního.

Pojišťovny: Pondělní bouře způsobily škody za stovky milionů

Tisíce škod za stovky milionů korun způsobily klientům pojišťoven pondělní bouřky, které zasáhly část země, ale nejvíce Olomoucký kraj. Kroupy ničily především karoserie aut i střechy domů. Výrazné škody hlásí i zemědělci na plodinách. Vyplývá to z ankety ČTK mezi pojišťovnami. Ty již začaly s výplatou plnění. Například Kooperativa eviduje z pondělních bouřek 2183 škod za 104 milionů Kč. Z toho jen krupobití způsobilo 1876 škod za 89 milionů Kč. Allianz klienti nahlásili 1400 pojistných událostí za 55 milionů Kč. Přes 900 škod způsobilo krupobití na vozidlech.

Pohonné hmoty v ČR v tomto týdnu opět zlevnily

Ceny pohonných hmot v Česku podle údajů společnosti CCS dále zlevňují. Řidiči tankují benzín v průměru za 33 korun za litr, to je o 12 haléřů méně, než minulý týden. Naftu čerpací stanice prodávají za 32,12 koruny za litr. Nejdražší pohonné hmoty jsou stále v hlavním městě, naopak nejlevnější jsou v Jihočeském kraji.

Paliva v Česku od poloviny února zdražovala, růst cen se zastavil na začátku června. Od té doby benzin i nafta zlevnily zhruba o 70 haléřů. Na začátku loňských prázdnin motoristé tankovali pohonné hmoty dráž, a to zhruba o 30 haléřů na litru.

MZe kvůli erozi omezí velikost půdních bloků na 30 hektarů

Zhruba 600 tisíc hektarů polí změní v příštím roce svou podobu. Ministerstvo zemědělství chce omezit velikost půdních bloků, které teď patří k největším v Evropě. Na erozně ohrožených půdách budou moct zemědělci pěstovat maximálně 30 hektarů jedné plodiny. Opatření se dotkne více než dvou tisíc zemědělských podniků a závazné je od příštího roku. Pole bude muset zemědělec buď rozdělit a pěstovat na něm víc druhů rostlin, a nebo ho rozčlenit ochrannými pásy, ve kterých budou například pícniny. Ty jsou půdě prospěšné a líp jí pomůžou vzdorovat suchu, a zároveň budou prevencí proti povodním.

Meteorologové varují před vznikem požárů v celém Česku

Výstraha před požáry bude od pátku dopoledne do odvolání platit pro celé území republiky. Nízký stupeň nebezpečí meteorologové vyhlásili v souvislosti se suchým počasím. Lidé by tak neměli rozdělávat oheň v lesích, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Varování se zatím vztahuje na severní polovinu Česka. Meteorologové výstrahu rozšířili kvůli tomu, že bude v příštích dnech pršet málo nebo vůbec.

V ZOO Dvůr Králové se po 30 letech narodili lvi berberští

V ZOO Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se po 30 letech narodila mláďata lvů berberských. Narodila se 10. května a chovatelé začali malého samce a samici v minulých dnech pouštět do výběhu. ČTK to řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu nosorožců či žiraf. Matkou mláďat se po 106 dnech březosti stala dvouletá samice Khalila. Otcem lvíčat je sedmiletý samec Bart, kterého návštěvníci vídají v safari parku od roku 2014, kdy do Dvora Králové přišel společně s bratrem Napoleonem. Mláďata se původně narodila tři, ale chovatelé jednoho ze dvou samců utratili. "Chovat více samců pohromadě v rodinné skupině v lidské péči je komplikované a my musíme chov z tohoto důvodu regulovat," uvedl vedoucí zoolog Jaroslav Hyjánek. Uvedl, že skupiny lvů bývají ve volné přírodě tvořeny jedním vůdčím samcem a několika samicemi, které odchovávají koťata.

Zoo patří kraji a je nejnavštěvovanějším turistickým místem regionu. Loni ji navštívilo 524.000 lidí.

Počasí na pátek

Převážně oblačno, zejména na jihu a jihozápadě až polojasno. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, na jihu až 29 °C, na horách kolem 18 °C, na Šumavě až 22 stupňů Celsia.