iROZHLAS: Projekty Agrofertu, které neproplatila EK, dosáhly 170 milionů

Česko zatím nedostane další evropské dotace pro skupinu Agrofert asi za devět milionů korun. Píše to server iROZHLAS.cz. Ministerstvo financí neposlalo fakturu k proplacení do Bruselu kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Peníze tak šly ze státního rozpočtu. Celkově stát proplatil projekty holdingu za víc než 170 milionů korun. Česku hrozí, že eurodotace pro Agrofert nedostane. Ministerstvo financí nežádá Evropskou komisi o peníze pro Agrofert od loňského prosince poté, co mu to doporučili unijní úředníci. Na přelomu května a června dorazily do Prahy předběžné závěry auditu Evropské komise. Oba konstatovaly, že Babiš je ve střetu zájmů. Česká strana má nyní možnost se k závěrům auditu vyjádřit.

Systém evropských dotací funguje na státním předfinancování, Evropská komise peníze posílá až po splnění určitých podmínek. Babišovi dřív Agrofert patřil, než ho před dvěma lety vložil do svěřenských fondů. Podezření ze střetu zájmů premiér odmítá. Zástupci Agrofertu situaci blíže nekomentovali s tím, že jde o komunikaci mezi ministerstvem financí a Evropskou komisí.

Vrchní státní zastupitelství podá podnět pro dovolání v kauze Davida Ratha

Pražské vrchní státní zastupitelství chce podat k nejvyššímu žalobci podnět pro dovolání v korupční kauze Davida Ratha. Deníku Právo to potvrdila šéfka pražských vrchních žalobců Lenka Bradáčová. Žalobcům se nelíbí, že soud v kauze neuznal odposlechy jako zásadní důkazy a kvůli tomu odvolací senát snížil bývalému středočeskému hejtmanovi původní trest o rok a půl. Právě na odposleších stojí podle Bradáčové vina Ratha. Státní zastupitelství ale musí nejdřív počkat na písemné vyhotovení rozsudku, které by mělo být na podzim.

Zprošťující rozsudek v kauze OKD bude řešit Nejvyšší soud

Zprošťující rozsudek v kauze trojice mužů obžalovaných z údajně nevýhodné privatizace OKD posoudí Nejvyšší soud. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v případu podal na konci června dovolání. ČTK to potvrdil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Na podání dovolání ve věci upozornila Česká televize. Obžalobě čelili bývalí místopředsedové Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek a znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek k ceně státního podílu v OKD. Ten byl podle obžaloby hrubě zkreslený a výrazně ovlivnil ocenění OKD směrem dolů, jelikož do něj nezahrnul dceřiné firmy, různé další majetky a hrubě podhodnotil cenu 40.000 bytů vlastněných OKD.

Prodej akcií OKD schválila vláda Stanislava Grosse (ČSSD), státní podíl získala skupina Karbon Invest za 4,1 miliardy korun. Podle státního zastupitelství však byla tehdejší cena podílu nejméně 9,8 miliardy, a státu tak vznikla škoda přes 5,7 miliardy. Vláda rozhodovala i na základě Douchova posudku, jehož vypracování zadali Kuta se Škurkem. Zprošťující rozsudek vynesl loni v květnu Obvodní soud pro Prahu 2, po odvolání žalobce jej letos v dubnu potvrdil Městský soud v Praze. Odvolání státního zástupce zamítl.

Karbon Invest prodal OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun. Ministrem financí byl v inkriminované době pozdější premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který byl kvůli prodeji OKD terčem kritiky. V trestní kauze vystupoval jako svědek. Výtky odmítl, vláda podle něj podíl prodala za nejvyšší nabízenou cenu.

STEM: Volby by i v červnu vyhrálo ANO, přesto mírně ztratilo

Volby do Sněmovny by i v červnu vyhrálo podle volebního modelu agentury STEM hnutí ANO, od dubna si ale pohoršilo o 1,5 procentního bodu na 32,5 procenta. Naopak druzí Piráti za dva měsíce získali o 4,5 procentního bodu více a volilo by je 15,6 procenta lidí. Těsně za nimi by skončila s 13,1 procenta ODS, která vykázala podobnou podporu jako v dubnu. Do dolní parlamentní komory by se dostaly ještě SPD, KSČM, ČSSD a KDU-ČSL, vyplývá z průzkumu STEM. Podle jeho zjištění si SPD, sociální demokraté i komunisté od dubna pohoršili, lidovci mírně získali. Podpora STAN a TOP 09 se nezměnila, je pod čtyřmi procenty, a tedy pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Je ovšem třeba počítat se statistickou chybou, která u menších stran činí asi dva procentní body a u větších stran se pohybuje kolem tří bodů.

Charita: Domácí péče je osmkrát levnější než pobyt v nemocnici

Domácí péče je podle poskytovatelů osmkrát levnější než pobyt pacienta v nemocnici. Peníze od zdravotních pojišťoven podle Charity ČR nepokrývají ani náklady, její zástupci to uvedli na tiskové konferenci. Charita ČR proto spouští petici za změnu financování, chtějí její projednání ve Sněmovně. Na úhradu domácí péče šly loni dvě miliardy korun z celkem 300 miliard veřejného zdravotního pojištění. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na facebooku příští rok dostane domácí péče 340 milionů korun navíc.

O rozdělení peněz z veřejného zdravotního pojištění rozhodují zdravotní pojišťovny na základě dohody se zástupci zdravotní péče. Domácí péče na návrhy zdravotních pojišťoven nepřistoupila, ministerstvo proto stanoví v následujících měsících úhrady vyhláškou.

Federace židovských obcí loni evidovala 347 antisemitských činů

Federace židovských obcí (FŽO) loni zaznamenala celkem 347 antisemitských incidentů, více než v minulých letech. Z výroční zprávy vyplývá, že nárůst protižidovských nálad je patrný zejména na internetu, avšak že antisemitské násilí a diskriminace zůstávají v Česku i nadále vzácné. Fyzické útoky eviduje federace dva, podle ní je však oběti často nenahlásí. Zatímco v roce 2009 zaznamenala FŽO 28 antisemitských incidentů, v roce 2013 už jich bylo 169 a o dva roky později 221. Na internetu se podle ní dlouhodobě zvyšuje počet publikovaných antisemitských článků, příspěvků na sociálních sítích, anonymních komentářů a diskusních příspěvků. Nejvíce incidentů zachytila federace v květnu 2018, kdy projevy antisemitismu souvisely s přesunem amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma a následnými nepokoji v pásmu Gazy. "Česká republika však i nadále zůstává pro židovskou komunitu, ve srovnání s jinými státy ve středoevropském regionu i v západní Evropě, bezpečnou zemí," konstatovala federace.

Pavilon tropů v liberecké zoo je po rekonstrukci atraktivnější

Atraktivnější je po rekonstrukci za půl milionu korun pavilon tropů liberecké zoo. Součástí jedné z expozic je uměle vybudovaný vodopád, další zase zdobí přírodní bambusové dekorace. V pavilonu také občas lehce prší díky nově vybudovanému mlžnému a rosicímu systému. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí zoo Barbara Tesařová. Četnými stavebními i zahradnickými úpravami prošlo celé horní patro pavilonu tropů. Místo několika původních menších voliér zde vznikly čtyři prostornější, které bude obývat i více ptačích druhů současně.

Hnutí Duha chce sledovat vlky pomocí GPS, plánuje jejich odchyt

Hnutí Duha plánuje na Broumovsku odchyt vlků. Zvířata chce vybavit GPS zařízením pro sledování jejich pohybu. V oblasti se teď podle ochranářů pohybují tři smečky. V minulých třech letech zabily stovky hospodářských zvířat. Hnutí Duha požádalo Královéhradecký kraj a Správu Chráněné krajinné oblasti Broumovko o výjimku k odchytu a telemetrickému sledování vlků. Mělo by začít nejdřív na jaře příštího roku. GPS zařízení by mělo mít maximálně pět zvířat.

Na Vsetínsku se natáčí pohádka Největší dar, je poctou Valašsku

Filmový štáb ve středu u Valašského Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku pokračoval v natáčení pohádky Největší dar. Snímek je poctou Valašsku a ukazuje, jak to dopadne, když se začnou bohové motat do života lidem a lidé bohům, řekla ČTK Daria Hrubá, která spolu s Martou Santovjákovou Gerlíkovou snímek režíruje. Pohádka, v níž hrají Bolek Polívka, Zuzana Slavíková, Pavel Nový nebo Sabina Rojková, by měla jít do kin příští rok na podzim. "My jsme tak trochu jiná pohádka. Nezachraňujeme království, ale úrodu. Nemáme prince a princezny, ale obyčejné lidi. Jsme pohádka, ve které lidi neděsí drak, ale krutá zima," uvedla Hrubá, která je se Santovjákovou Gerlíkovou i autorkou námětu. S pomocí Pavly Horňákové napsala Hrubá také scénář. Hlavní zápletku příběhu představuje zlovůle pohanské bohyně zimy Moreny, která se rozhodne vynechat své tři kolegyně a vládnout po celý rok.

Premiéru pohádky by tvůrci rádi uvedli příští rok na jaře na jubilejním 60. ročníku filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Premiéra v kinech je předběžně naplánovaná na říjen 2020.

Počasí - čtvrtek

Jasno až plojasno. Teploty 22 až 26 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů Celsia.