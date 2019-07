Podle Babiše by bylo logické, kdyby do čela EK nastoupil lidovec

Státy visegrádské skupiny (V4), tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, nadále odmítají možnost, že by do čela Evropské komise nastoupil nizozemský socialista Frans Timmermans. Novinářům to v úterý před dalším jednáním summitu EU o novém obsazení klíčových postů v EU řekl český premiér Andrej Babiš. Vlastního kandidáta V4 nemá, logické by ale podle Babiše bylo, kdyby klíčové křeslo předsedy komise obsadil nominant vítěze květnových eurovoleb, Evropské lidové strany (EPP).

Po více než pěti hodinách, které věnovali vyjednáváním v nejrůznějších menších skupinách, zasedli v Bruselu prezidenti a premiéři zemí Evropské unie ke společné diskusi o novém rozdělení klíčových pozic v unijních institucích. Poté, co skupina zemí včetně středoevropských států visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) odmítla plán posadit do křesla v čele Evropské komise socialistu Franse Timmermanse, vzniklo při neformálních rozhovorech nové možné řešení. Podle diplomatů by se šéfkou komise mohla stát německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Budoucí předseda komise potřebuje nominaci Evropské rady, tedy summitu - která nemusí být jednomyslná. Následně jej musí podpořit většina europoslanců.

Evropský parlament zvolí svého nového předsedu podle původního plánu ve středu, a to bez ohledu na výsledek summitu Evropské unie. Oznámil to šéf dosavadního EP Antonio Tajani, který zahájil ustavující schůzi nového parlamentu vzešlého z květnových voleb. Evropský parlament má ve svém devátém pětiletém funkčním období 751 poslanců, z nichž více než 60 procent jsou nováčci.

Staněk jednal s Babišem, nechce blokovat racionální řešení

Ministr kultury Antonín Staňek (ČSSD) se v pondělí sešel s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ubezpečil ho, že nebude blokovat žádné racionální řešení, napsal ČTK. Babiš by měl společně s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem jednat dnes od 20:00 na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o situaci na ministerstvu kultury. Sociální demokracie požaduje, aby Staňka nahradil místopředseda strany Michal Šmarda. "Sdělil jsem mu, že dle mého názoru já nejsem pravým klíčem k řešení situace, nýbrž je to dohoda s panem prezidentem a naším předsedou. Já přeci nemohu odvolat sám sebe," dodal Staněk.

Prezident Zeman odmítl Staňkovu demisi přijmout a dosud nevyhověl ani návrhu na jeho odvolání, které mu na konci května poslal předseda vlády. Babiš chce Zemana přesvědčit, že i když má prezident jiné názory na Staňka a Šmardu než ČSSD, měl by jeho návrhu vyhovět. Hamáček považuje dnešní jednání za zásadní pro další vývoj vlády. V pondělí zopakoval, že pokud by sociální demokracie nemohla rozhodovat o tom, kdo bude jejím ministrem, nemá smysl být ve vládě.

ČR a Rusko o týden odsunuly vzájemné omezení leteckých spojů

Ruské letecké společnosti Aeroflot a Ural Airlines (Uralskije avialinii) oznámily, že na základě rozhodnutí českých úřadů omezily počet dnešních letů na linkách do Prahy. Ural Airlines později sdělila, že lety mohla obnovit. České ministerstvo dopravy ČTK informace potvrdilo s tím, že jde o odvetné opatření vůči ruským aerolinkám, které bylo po dnešním jednání dočasně posunuto. Omezení letů ruské společnosti bylo podle ministerstva přijato poté, co Rusko omezilo přelety Českých aerolinií (ČSA) přes sibiřskou část ruského území. Česká republika se ale později rozhodla povolit letecké spoje všech ruských aerolinek dočasně do 7. července, poté co Rusko se stejným termínem umožnilo lety ČSA. O provozu od příštího týdne budou obě země dál jednat. Ministerstvo upřesnilo, že reciproční omezení se týká leteckých dopravců Aeroflot, Rossiya Airlines, Pobeda, Ural Airlines a Siberian Airlines.

Ruské ministerstvo dopravy předtím v krátkém prohlášení uvedlo, že "tyto akce českých leteckých úřadů (omezení počtu letů ruských společností do ČR) porušují dohodu o leteckém spojení mezi našimi zeměmi". Dodalo přitom, že pokračuje jednání leteckých úřadů obou zemí a že očekává vyřešení problému v "co nejkratší době". Podle Prahy dohodu porušila nejprve ruská strana.

V Praze se jedná o ochraně životního prostředí Antarktidy

O ochraně životního prostředí v Antarktidě, dopadech cestovního ruchu a o spolupráci ve výzkumu jednají v Praze zástupci tří desítek států, které mají pravomoc rozhodovat o polárním kontinentu. Na závěr konference přijmou takzvanou Pražskou deklaraci, která by měla potvrdit rozhodnutí z roku 1959 o tom, že Antarktida je určená výhradně pro mírové účely a nelze na ni vytvářet územní nároky, a zdůraznit ekologickou problematiku. Ochranu životního prostředí Antarktidy podle odborníků komplikuje stále intenzivnější cestovní ruch. "Za poslední rok je nárůst osm až devět procent, nyní je to asi 56.000 osob ročně. Za posledních osm let se to téměř zdvojnásobilo," řekl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž. Intenzivní turistika zatěžuje antarktický ekosystém, který je podle Smrže třeba co nejdéle uchovávat nedotčený, neboť vědcům umožňuje zjišťovat informace důležité pro fungování celé planety. Šéf českého antarktického výzkumu Daniel Nývtl novinářům řekl, že ve druhé polovině 20. století rostla teplota v Antarktidě až šestkrát rychleji, než byl celosvětový průměr. Po roce 2000 se růst zpomalil, na pobřežích polárního kontinentu ale stále rychle ubývá ledová masa, a to zejména kvůli ohřívání od oceánu.

Někdejší Československo přistoupilo ke smlouvě o Antarktidě v roce 1962, Česká republika získala k 1. dubnu 2014 jako dvacátý devátý stát takzvaný konzultativní status, který dává právo spolurozhodovat o osudu Antarktidy. Toto plnohodnotné postavení je udělováno pouze státům, které v polárním světadílu vyvíjejí významnou vědeckou a výzkumnou činnost. Česko má od roku 2006 vlastní výzkumnou polární stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse.

Investory nových jaderných zdrojů v ČR mají být dceřiné firmy ČEZ

Investory nových jaderných zdrojů v Česku mají být dceřiné firmy energetické společnosti ČEZ - EDU II pro jadernou elektrárnu Dukovany a ETE II pro jadernou elektrárnu Temelín. Navrhovaný investorský model stavby bude v pondělí schvalovat vláda. Materiál počítá s tím, že investice by měla být placena skupinou ČEZ - a to jak externím financováním, tak vlastními zdroji. Jako podpora státu budou podle něj uzavřeny smlouvy mezi státem a ČEZ, které umožní zajistit získání úvěru pro stavbu zdroje za výhodných podmínek obdobných tomu, jako by si půjčoval stát. Právě nejasnosti o způsobu financování možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR během několika předcházejících let brzdily. O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností.

Do vesmíru bude v pátek vypuštěna česká vědecká družice Lucky-7

V pátek bude do vesmíru vypuštěna česká vědecká družice Lucky-7, kterou vyvinuli výzkumníci z Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Bude součástí rakety Sojuz 2-1b, která odstartuje z Vostočného v Rusku. Družice by měla umožnit ověřování nejnovějších vědeckých poznatků o stavbě elektronických systémů a o radiové komunikaci vesmírných sond pro studium vesmíru. Přístroj vyvíjeli studenti na ČVUT od roku 2011, později vznikl soukromý projekt.

Podle vývojářů Jaroslava Laifra a Pavla Kováře jde o ekonomicky soběstačný projekt vzniklý bez podpory státu. Kovář pro družici vytvořil navigační přijímač, který uvedl na trh v roce 2015. Prodej přístroje v zahraničí přinesl projektu potřebné peníze pro realizaci. Družice, kromě navigace, obsahuje také senzory radiace, které umožňují pozorování gama záblesků, a barevnou kameru pro detekci polární záře a snímkování Země. Pro ušetření nákladů použili vývojáři běžně dostupné materiály a součástky. Podle Kováře vznikla nejméně nákladná vesmírná mise v historii lidstva s počáteční investicí 30.000 korun. K ruské raketě Sojuz 2-1b bude připojeno několik desítek družic z různých zemí, které se postupně budou ve vesmíru oddělovat.

Vědec z plzeňské filozofické fakulty má cenu francouzské ambasády

Vojtěch Kaše z katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni získal prestižní Cenu Jacquese Derridy francouzského velvyslanectví. Ocenění za výzkum raně křesťanského rituálního stolování převzal v Praze z rukou držitele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna. Disertační práci k tématu obhájil Kaše v březnu na Helsinské univerzitě. Vycházel z nedávných výzkumů o evolučním původu lidského rituálního chování, řekl ČTK mluvčí univerzity Pavel Korelus. Vědecké ceny uděluje francouzská ambasáda 25 let. Získávají je absolventi doktorských oborů z českých univerzit a Akademie věd v oborech chemie, farmacie, lékařství, jaderný výzkum, počítačové vědy a společenské a humanitní vědy. Laureáti mohou absolvovat postdoktorský badatelský pobyt na vybrané instituci ve Francii, financovaný nadacemi a firmami.

Oscarová akademie do svých řad pozvala tři Čechy

Tři Češi letos dostali pozvání, aby se stali členy americké Akademie filmového umění a věd, která každoročně udílí prestižní ocenění Oscar. Jsou jimi dokumentaristka Helena Třeštíková a herci a kaskadéři Ladislav Lahoda a Pavel Cajzl. Na svých stránkách o tom informovala sama akademie, která kromě tří Čechů pozvala do svých řad dalších 839 umělců z celého světa. Členové Akademie se mohou podílet na výběru držitelů prestižních cen Oscar. Ty se budou v příštím roce udílet o něco dříve než v minulých letech, už 9. února.

Filmařka Helena Třeštíková si věhlas vydobyla především svou časosběrnou metodou natáčení v průběhu mnoha let. Tak vznikly například její Manželské etudy, Deset let v životě mladého muže, René či Katka. Americká akademie u jména Třeštíkové uvedla filmy Manželské etudy a Marcela. Členy americké filmové akademie se v minulosti stalo již několik Čechů, například režiséři Miloš Forman a Jiří Menzel, kamerman Miroslav Ondříček či kostýmní výtvarník Theodor Pištěk.

Karlovarský festival uvede v předpremiéře Spider-Mana

Filmový festival v Karlových Varech se dnešním dnem přehoupne do druhé poloviny. Od pátku uvedl dvě stovky projekcí a přivítal tisíce akreditovaných hostů a filmové tvůrce. Dnešní večer a noc ozdobí na festival trochu netradiční snímek, protože bude v předpremiéře uveden americký film Spider-Man: Daleko od domova režiséra Jona Wattse. Snímek je jedním z těch, jehož tvůrce do Česka přivedly filmové pobídky.

První dva díly špionážního dramatu z konce 80. let v Praze a Londýně, který pro HBO Europe natočil režisér Ivan Zachariáš, vidělo v předpremiéře publikum ve Velkém sále karlovarského hotelu Thermal. Televizní premiéra série nazvané Bez vědomí, je plánována na podzim. Úzce totiž souvisí se sametovou revolucí, od níž uplyne v listopadu 30 let. Houslistka Marie a její politicky angažovaný manžel Viktor se vydávají z Londýna do Prahy. Dvanáct let britského exilu nezmenšilo jejich touhu po svobodě v Československu, zprávy o pozvolném tání ledů proto rychle vyústí v jejich návrat do vlasti. Návštěva se brzy změní v drama. Marie skončí v nemocnici, a když se probere z bezvědomí, její manžel je pryč a nikdo neví, kam zmizel. Hlavní role hrají Táňa Pauhofová v Martin Myšička.

Zahraniční turisté mají o Brno větší zájem než čeští

Zahraniční turisté mají o návštěvu Brna větší zájem než čeští turisté. V minulém roce město navštívilo 800.863 turistů, zahraničních bylo 425.711. Celkově vzrostl počet turistů v Brně meziročně o deset procent, řekla ČTK mluvčí Turistického informačního centra v Brně (TIC) Adéla Nováková. Mezi nejnavštěvovanější místa patří Špilberk, věž Staré radnice a vila Tugendhat, kam se vstupenky kupují i s ročním předstihem. Nejvíce zahraničních turistů přijíždí ze Slovenska, dále z Polska, Německa, Jižní Koreje a Rakouska. Meziročně vzrostl nejvíce počet turistů ze Slovenska, a to o 17 procent. Naopak turistů z Velké Británie nebo USA ubývá, jejich počet meziročně klesl o pět procent. Komentované tématické prohlídky nabízí turistické informační centrum v češtině, angličtině, ruštině, němčině nebo francouzštině. Návštěvníci se tak mohou vydat například po stopách skladatele Leoše Janáčka, zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela či po stopách současných i zaniklých kaváren.

Výstava v zemědělském muzeu představí nejlepší snímky přírody

Návštěvníci Národního zemědělského muzea v Praze mají do konce roku možnost prohlédnout si výstavu nejlepších snímků divoké přírody od českých a slovenských fotografů. Fotografie vybrala mezinárodní porota z více než dvou tisíc snímků, které do soutěže Czech Nature Photo přihlásilo 242 profesionálních a amatérských fotografů. Cenu Fotografie roku získal od poroty Jan Stria, který zachytil trnuchu modroskvrnnou při snídani na dně Rudého moře v Egyptě.

Součástí expozice bude i fotografie Bystrouška, která dostala Zvláštní cenu Národního zemědělského muzea. Její autor, Vladimír Čech mladší, zachytil lišku ve volné přírodě na fotopast, pomocí níž se původně snažil vyfotit rysa.

Záchrana nosatých opic v Indonésii pokračuje, cílem je rezervace

Záchrana nosatých opic v Indonésii pokračuje dvanáctým rokem. Cílem projektu, který vznikl v ústecké zoologické zahradě, je vyhlásit na ostrově Borneo rezervaci, kde by měla svůj prostor populace kahau nosatých. Českým ochráncům přírody v čele se Stanislavem Lhotou, výzkumným pracovníkem ústecké zoo, se podařilo zanést rezervaci do vznikajícího územního plánu. Primáti se živí mladými listy stromů. V minulosti měli k dispozici velké území, které se postupně zmenšuje s rozšiřováním civilizace. Čeští ochranáři přírody chtějí vyčlenit pro opice nosaté dostatek místa, ideálně 450 kilometrů čtverečních. "Budeme nakonec rádi, když to bude 200 kilometrů čtverečních," řekl Lhota, jenž pracuje i s indonéskou veřejností, které zprostředkovává návštěvu zálivu. Podle jednoho z donátorů projektu Marka Žďánského je nejdůležitější, aby místní lidé pochopili, že když si přírodu zničí, nebudou mít nic.

Sport

Jiří Veselý se v prvním hracím dnu Wimbledonu postaral o senzaci, když porazil pátého hráče světa Němce Alexandera Zvereva 4:6, 6:3, 6:2, 7:5. Roli favoritky potvrdila třetí nasazená Karolína Plíšková, jež zdolala čínskou tenistku Ču Lin 6:2, 7:6. V druhé sadě měla 101. hráčka žebříčku tři setboly, ale vítězka generálky v Eastbourne Plíšková je odvrátila. Premiéry ve Wimbledonu zvládly Marie Bouzková i Karolína Muchová, naopak Markéta Vondroušová vypadla.

Tenistka Barbora Strýcová porazila ve Wimbledonu dvaatřicátou nasazenou Lesju Curenkovou z Ukrajiny 6:3 a 6:2. Při své šestnácté účasti v All England Clubu je třiatřicetiletá hráčka na londýnské trávě podesáté ve 2. kole. Kateřina Siniaková vyřadila v úvodním kole Wimbledonu ruskou tenistku Jekatěrinu Alexandrovovou. Osmifinalistka Roland Garros vyhrála 2:6, 6:1, 6:1.

Na světovou letní univerziádu, která se uskuteční od 3. do 14. července v Neapoli, se chystá 124 českých sportovců. Ti budou chtít vylepšit bilanci z poslední univerziády, která byla v roce 2017 na Tchaj-wanu. Tam získala česká výprava tři medaile, o které se postarali výhradně atleti. Vedení univerzitního sportu by bylo rádo, kdyby sportovci navázali na úspěch z roku 2015, kdy na univerziádě v Koreji získali devět medailí. Čeští vysokoškolští studenti se zúčastní dvanácti z osmnácti sportovních odvětví, v nichž se bude na univerziádě soutěžit. Z individuálních sportů budou největšími nadějemi znovu atleti. Ti mohou navázat na předloni zlatého dálkaře Radka Jušku, bronzovou mílařku Kristiinu Mäki a rovněž bronzovou čtvrtkařskou štafetu ve složení Jan Tesař, Lukáš Hodboď, Filip Šnejdr a Vít Müller.

Počasí - bouřky i teplotní rekordy

Polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, na jihovýchodě až 28 °C, v 1000 m na horách 17 °C.

Teplotní rekord padl v pondělí i v pražském Klementinu. Stanice, která zaznamenává teploty nepřetržitě od roku 1775, naměřila 35,5 stupně Celsia. Padl tak dosavadní rekord z roku 1905, kdy bylo 1. července 34,2 stupně Celsia. Nové maximum pro první červencový den ukázal v pondělí teploměr na většině stanic měřících více než 30 let. Nejtepleji bylo v Kuchařovicích na Znojemsku, kde se teplota vyšplhala na 38,4 stupně Celsia. V Klementinu už o den dříve padl absolutní rekord. Neděle tam byla nejteplejším dnem za posledních 244 let. Meteorologové naměřili 37,9 stupně Celsia, což je nový absolutní rekord maximální teploty.

Silné bouřky, které v pondělí večer zasáhly Česko, způsobily mimo jiné rozsáhlé výpadky elektřiny. Kolem 19:00 bylo bez proudu přibližně 55.000 odběratelů. V úterý ráno zůstávalo bez elektřiny 4300 domácností. Vyplývá to z informací energetických společnosti E.ON a ČEZ Distribuce. Silné bouřky, před kterými varovali meteorologové, zasáhly hlavně Olomoucký kraj a Vysočinu. V Olomouckém kraji je provázely kroupy. V Bohuslavicích na Prostějovsku, kde hasiči kvůli bouřce museli evakuovat dětí z okolních táborů, přetekl místní rybník. Na Vysočině padaly stromy do silnic i na železnice, na některých tratích se kvůli tomu zastavil provoz.