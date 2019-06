Český letecký poradní tým v Iráku ukončil svou činnost

Český letecký poradní tým, který iráckým letcům a pozemnímu personálu pomáhal se zvládnutím letounů L-159, po třech letech ukončil svou činnost. Čeští letci budou pomáhat dál, ale v pozměněném a v menším rozsahu. Odborný pozemní výcvik bude probíhat v půlročních periodách, ve dvouměsíčních výcvikových cyklech na území Iráku, společně s odbornými stážemi příslušníků iráckých vzdušných sil v České republice," uvedla mluvčí Vlastimila Cyprisová. Podle ní je v současné době deset iráckých pilotů schopno létat na bojové mise.

Letecký poradní tým působil na základně Balád. "Naše letouny byly operačně nasazeny v boji proti Islámskému státu, což výrazně posílilo schopnosti irácké armády," uvedl zástupce náčelníka generálního štábu - ředitel Společného operačního centra MO Jiří Verner. "Nyní je vycvičenost iráckých kolegů na takové úrovni, že již není nutná trvaná přítomnost českých instruktorů na území Iráku," dodal. Cílem leteckého poradního týmu během tříleté mise bylo vycvičit irácké kolegy v plánování a provádění leteckých operací nebo zabezpečit údržbu strojů.

Petříček navštíví Gruzii, jednat bude o obchodu i bezpečnosti

O možnostech rozvoje obchodně-ekonomické spolupráce, ale i o evropských a bezpečnostních otázkách bude v Gruzii mezi 9. a 11. červencem jednat ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Chce vyjádřit podporu územní celistvosti Gruzie i ambicím země na integraci do Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Ministři zahraničí podepíšou smlouvu o spolupráci v boji proti trestné činnosti a protokol mezi vládami ČR a Gruzie k provádění dohody mezi EU a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

Cesty se zúčastní také podnikatelé. Petříček v Tbilisi mimo jiné zahájí česko-gruzínské podnikatelské fórum. Podle Jiřího Preclíka z českého velvyslanectví v Tbilisi skýtá Gruzie i vzhledem k malé byrokracii řadu příležitostí pro zahraniční investice. "V Gruzii chybí základní zpracovatelský průmysl a gruzínská vláda finančně motivuje zahraniční firmy k investicím v této oblasti," uvedl letos v dubnu Preclík. Velkou příležitost podle něj představuje také zemědělský sektor, který je značně zastaralý a neefektivní. Jednou z posledních českých investic v Gruzii byla koupě 179 hektarů pozemků pro výstavbu velkého rekreačního resortu.

Od července se znovu platí náhrady výdělku i za první 3 dny nemoci

Nemocní pracovníci v Česku začnou od července znovu dostávat náhradu mzdy či platu i za první tři dny stonání. Karenční doba se po deseti letech ruší. Zaměstnavatelé budou lidem vyplácet 60 procent základu příjmu. Za to se jim snižuje sazba nemocenských odvodů z 2,3 procenta na 2,1 procenta. Stejný pokles je i u sazby pro živnostníky, kteří si platí nemocenské pojištění. Upravuje to od 1. července novela zákoníku práce. Zatímco odbory zrušení karence vítají, Hospodářská komora a další zaměstnavatelé ho kritizují.

Návrh SPD na zavedení minimálního důchodu vláda zřejmě odmítne

Návrh poslanců hnutí SPD na zavedení minimálního důchodu zřejmě narazí na nesouhlas vlády. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády. Minimální důchod by měl podle SPD představovat částku měsíční hranice příjmové chudoby. Loni činila 11.963 korun, letos bude o něco vyšší. Minimální důchod by měl podle předkladatelů zlepšit životní podmínky starších lidí. Vláda odhaduje, že minimální důchod by si ročně vyžádal asi 12 miliard korun navíc.

Navrhovatelé poukazují také na to, že by se snížil počet důchodců pobírajících různé sociální dávky a vyřešil by se problém živnostníků, kteří platili minimální měsíční platby na sociální pojištění. V návrhu stanoviska pro vládu však stojí, že závažné koncepční změny systému důchodů, navíc s velkým finančním dopadem, by se neměly předkládat izolovaně, ale teprve jako výsledek širší odborné a politické diskuse. Návrh by také byl demotivující, protože výše důchodu by se neodvíjela od zaplaceného pojistného.

Průvod hrdosti Prague Pride projde Prahou v sobotu 10. srpna

Letošní průvod hrdosti Prague Pride projde centrem Prahy v sobotu 10. srpna. Trasa povede stejně jako v minulých letech z Václavského náměstí na Letnou. Na karnevalový pochod, jímž vyvrcholí týdenní festival o životě leseb, gayů, bisexuálů či transsexuálů (LGBT), pořadatelé nahlásili magistrátu 30.000 účastníků. Festival s průvodem se konal poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolal bouřlivé protesty konzervativců. V dalších letech protestní akce postupně slábly. Odpůrci pro letošek zatím magistrátu žádné nenahlásili. Festival začne v pondělí 5. srpna a potrvá do neděle 11. srpna.

Spolek Prague Pride, který festival a pochod pořádá, je spolu s pěti dalšími organizacemi členem Koalice za manželství. Ta usiluje o uzákonění manželství pro všechny, tedy i pro gaye a lesby. Dvojice mužů či žen mohou v Česku uzavírat registrované partnerství, a to od července 2006. Od té doby do konce minulého roku to podle Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) udělalo 1954 mužských a 1163 ženských párů. Rozpadlo se pak 448 svazků.

Festival ve Varech přivítá herce Caseyho Afflecka jako režiséra

V Karlových Varech pokračuje mezinárodní filmový festival. Přivítá herce Caseyho Afflecka, který před dvěma lety dostal Cenu prezidenta festivalu. Letos představí film Světlo mého života. Ve svém druhém režijním počinu také sám hraje. Snímek je zasazený do dystopické společnosti, kdy následkem neznámé choroby vymřely téměř všechny ženy.

Film Otisky prstů z roku 1997, který stál u zrodu jejich spolupráce i manželského soužití, představili na filmovém festivalu v Karlových Varech herečka Julianne Mooreová a režisér a scenárista Bart Freundlich. Komedie o ne příliš funkční rodině se čtyřmi dětmi byla Freundlichovým debutem, v pátek při slavnostním zahájení festivalu se promítal film Po svatbě, který je zatím čtvrtým jejich společným snímkem. Na herečku, která na festivalu září úsměvy a viditelně si pobyt v lázeňském městě užívá, čekaly před divadlem desítky lidí. Také v hledišti sklidila znovu velký potlesk.

V hlavní soutěži bude uvedena premiéra slovensko-českého filmu Budiž světlo režiséra Marka Škopa, který je znám jako výrazný dokumentarista. Premiéru bude mít také film Martina Duška a Ondřeje Provazníka Staříci. Je příběhem dvojice starších politických vězňů, kteří se vydávají na cestu s jediným cílem - najít a zabít bývalého komunistického prokurátora, který poslal mnohé na smrt a je do vězení. Hrají je Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička.

Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit oslaví pětadvacetiny

Jedním z turistických taháků Pelhřimova, ale i celé Vysočiny, je Muzeum rekordů a kuriozit. Vzniklo 1. července 1994 jako jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě. Návštěvníci se zde mohou setkat s něčím, co je v Česku a mnohdy i ve světě zcela ojedinělé. Jedná se o exempláře, které jsou největší, nejmenší, nejdelší, nejkratší, nejtěžší, nejrychlejší, nebo jedinečné a kuriózní v nejrůznějších oblastech. Muzeum je "živým" organismem, který se stále mění a inspiruje k překračování hranic lidských možností.

Za vznikem muzea stojí pelhřimovská Agentura Dobrý den v čele s Miroslavem Markem. Ta zastřešuje celou oblast rekordů a kuriozit. Nejen, že je provozovatelem Muzea rekordů a kuriozit, ale také spravuje Českou databanku rekordů, vydává Českou knihu rekordů (v češtině a angličtině) a pořádá oblíbený festival Pelhřimov - město rekordů a řadu dalších akcí. Agentura pro muzeum získala řadu skutečných unikátů, jako jsou například funkční parní stroj ze skla, kamenné housle či kolekce modelů slepených ze sirek. Muzeum vlastní například i 222krát zmenšenou Slovanskou epopej Alfonse Muchy, kterou jako věrnou kopii vytvořil vláknem z havraního pírka akademický malíř Jan Jiří Rathsam a která má jednotlivá "plátna" o velikosti krabičky zápalek.

Sport

České volejbalistky v Peru na Challenger Cupu porazily Argentinu 3:0 a zahrají si s Kanadou o postup do elitní Ligu národů. Český tým natáhl šňůru vítězství včetně Evropské ligy již na sedm, avšak přišel o zraněnou tahounku Andreu Kossányiovou. Zkušená smečařka si v závěru semifinále poranila kotník.

Vlajkonošem české výpravy na dnešním slavnostním zakončení Evropských her v Minsku bude dráhový cyklista Tomáš Bábek, který ovládl závod na kilometr s pevným startem. "Je to obrovská pocta a strašně si toho vážím. Ani mě nenapadlo, že by se to mohlo stát, a strašně se na to těším," řekl Bábek. Na slavnostním zahájení druhých Evropských her nesl českou vlajku olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.

Počasí

Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 31 až 35 °C, v Čechách místy do 37 °C.