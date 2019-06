Babiš: V4 chce v čele EK někoho, kdo rozumí tomuto regionu

Podle premiérů zemí visegrádské čtyřky by do čela Evropské komise (EK) neměl získat většinu žádný z takzvaných spitzenkandidátů, tedy lídrů kandidátek stran pro nedávné volby do Evropského parlamentu. Po jednání předsedů vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska v Praze to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Visegrádská skupina má své představy o obsazení pozice předsedy EK. Nemusí nutně jít o člověka ze střední či východní Evropy, musí ale rozumět regionu V4, doplnil. Mimořádné zasedání Evropské rady se uskuteční v neděli 30. června v Bruselu. Babiš zopakoval, že eurokomisařka Věra Jourová by měla získat lepší portfolio. Nyní odpovídá za oblasti spravedlnosti, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti mužů a žen.

Kandidát Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber se nestane předsedou Evropské komise. Podle německého listu Die Welt se na tom dohodli představitelé zemí Evropské unie, kteří se účastní summitu největších ekonomik světa G20 v japonské Ósace. Němec Weber byl lídrem Evropské lidové strany do nedávných voleb do Evropského parlamentu. EPP má v novém europarlamentu nejvíce křesel, a Weber se tak chtěl postavit jako lídr vítězné strany do čela Evropské komise.

Zeman silně pochybuje, že Šmarda bude ministrem, řekl v MfD

Prezident Miloš Zeman silně pochybuje o tom, že se nominant ČSSD Michal Šmarda stane ministrem kultury. Prezident to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD). Šmardu na ministra na žádost sociálních demokratů navrhl premiér Andrej Babiš (ANO), Zeman ani po měsíci nynějšího ministra Antonína Staňka (ČSSD) neodvolal a Šmardu nejmenoval. Zeman v rozhovoru také naznačil, že vláda jako celek navzdory koaliční smlouvě nepadne, protože Staněk demisi nepodá, a tak to nebude muset udělat ani Babiš.

Zeman se také vyjádřil k možnému pádu vlády, který by měl nastat po demisi všech pěti ministrů jmenovaných za ČSSD, po které podle koaliční smlouvy podá do týdne demisi i předseda vlády a spolu s ním všichni ministři navržení hnutím ANO. Prezident poukázal na to, že demisi musejí podat všichni ministři ČSSD. "Tak celou dobu mluvíme o panu Staňkovi. No, tak co má být, že?" řekl Zeman k dotazu na možnost, že by vládu neopustil právě Staněk, kterého chce nyní ČSSD v čele ministerstva vyměnit. Prezident zopakoval, že pokud by ČSSD opustila vládu, znamenalo by to jen personální rekonstrukci kabinetu. Lze podle něj očekávat, že by vládu v takovém případě podpořila SPD Tomia Okamury.

Zemřel bývalý senátor a představitel JZD Slušovice František Čuba

Ve věku 83 let zemřel bývalý senátor za Stranu práv občanů (SPO) a hlavní představitel někdejšího slavného JZD Slušovice František Čuba. ČTK to potvrdil jeho blízký spolupracovník a bývalý předseda SPO Jan Veleba. Čubu označil za osobnost, kterou odborníci na zemědělství znali po celém světě. JZD Slušovice přezdívané "slušovický zázrak" by podle Veleby vybudoval kdekoli a i jindy než v socialismu. Z čela agrokombinátu odešel Čuba v roce 1990. Byl také poradcem prezidenta Miloše Zemana v jeho expertním týmu. Prezident mu v roce 2013 udělil Medaili za zásluhy.

Předsedou slušovického družstva se František Čuba stal v roce 1963 ve svých sedmadvaceti letech. Za jeho vedení se zaostalé družstvo změnilo ve výrobní a obchodní gigant se sedmimiliardovým obratem. Hlavní síly soustředil na přidruženou výrobu. Dokázal využívat všech možností, které poskytovala tehdejší legislativa a s pomocí vazeb na některé příslušníky politické nomenklatury vybudoval svému družstvu v řadě oblastí monopolní postavení. Ve Slušovicích vytvořil svého druhu "stát ve státě" s vlastními pravidly, které vládnoucí komunisté tolerovali. Podnik zaměstnával na 7000 lidí, kteří dostávali několikanásobně vyšší platy, než bylo běžné ve zbytku republiky. Vyráběl například počítače, zemědělské stroje, biochemické přípravky, pneumatiky i potraviny a nápoje. Družstvo mělo vlastní banku, dostihovou dráhu a chovalo závodní koně, vlastnilo i leteckou společnost a testovací okruh pro automobilku Audi i obchody, plné tehdy jinde nedostupného západního zboží.

Romové z ČR a dalších zemí chytají demonstraci v Bruselu

Evropští Romové se chystají 8. července demonstrovat v Bruselu proti chudobě a diskriminaci. ČTK o tom informovali čeští spoluorganizátoři akce, které se mají zúčastnit tisíce Romů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Británie, Francie, Belgie a dalších států. Demonstranti mají před Evropským parlamentem vyjádřit nesouhlas s tím, že evropské peníze posílané do jednotlivých států na boj s chudobou se podle nich ztrácejí v soukromých kapsách.

Situace desetitisíců Romů žijících v bídě se nijak nemění, tvrdí organizátoři protestu. Navrhují zřízení Romského kongresu, do kterého by byli voleni romští zástupci a zástupkyně ze všech zemí Evropské unie a který by podléhal Radě Evropy. Organizátoři se sejdou s europoslancem Tomášem Zdechovským a předají mu své požadavky. V Evropě podle aktivistů žije 12 milionů Romů, ale jejich politické zastoupení na lokální i evropské úrovni je minimální, zdůrazňuje jeden z organizátorů, bývalý policista Petr Torák.

Průzkum: Na 40 pct. lidí o dovolené nedokáže zapomenout na práci

Čeští zaměstnanci volí v létě nejčastěji souvislé volno v délce alespoň dvou týdnů, přesto více než 40 procent lidí není schopno během dovolené zapomenout na práci. Čtvrtina lidí se strachuje, co se v práci během dovolené stane a kolik se jim nakupí práce, někteří dokonce během volna dohánějí nedokončenou práci. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR mezi 525 respondenty. Jedním z dopadů rekordní zaměstnanosti by měla být eliminace strachu o práci u českých zaměstnanců, kteří se na dovolené bez problému oddají odpočinku, ale pravdou je spíše opak. Většině zaměstnanců totiž přibylo množství práce, pracují přesčasy nebo dělají práci za své kolegy, navíc na pracovišti často panuje napjatá atmosféra.

Zaměstnavatelé se snaží na přetížení zaměstnanců reagovat především nabídkou dovolené navíc. Hlavním problémem je spíše kvalita odpočinku."Zaměstnavatelé se v posledních letech předhánějí v počtu dní dovolené, které nabízejí, v praxi pak ale často nedokážou lidem zajistit stoprocentní volno a klid. Aby si dovolená zachovala svůj smysl jako nástroj k regeneraci, je nutné umět zaměstnancům zajistit prostor na opravdu plnohodnotný odpočinek," upozornila ředitelka prodeje společnosti Up ČR Petra Prchlíková.

Polovina Čechů podle průzkumu tráví volno v ČR, vedou chalupy

Téměř polovina Čechů tráví nejraději dovolenou v Česku a více než třetina dává přednost moři. Relaxování převažuje u 52 procent lidí, naopak aktivity a sport ve volném čase preferuje pouze 11 procent respondentů, záleží ale na věku. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury pro výzkum trhu NMS Market Research. Podle portálu Slevomat.cz zaznamenaly prodeje dovolených v červnu značné výkyvy. Skokově narostla poptávka po víkendech na chalupách, v přírodě a na horách. Desetina lidí podle průzkumu tráví pravidelně svou letní dovolenou na chalupě. Na výlety Češi jezdí zejména na hrady a zámky a na hory. Až za nimi následují návštěvy měst a koupališť. Jen jedno procento Čechů na žádnou dovolenou během roku nejezdí.

Z průzkumu dále vyplývá, že 47 procent lidí plánuje svou dovolenou dlouho dopředu, naopak 37 procent ji nechává na poslední chvíli. Necelá pětina jezdí stále na jedno místo, a proto nic plánovat nemusí. Většími "plánovači" jsou přitom muži. Dostatečně v předstihu plány vytváří 51 procent z nich, u žen je to 42 procent. Autem cestuje podle průzkumu 55 procent lidí, k moři se ale převážně létá. Vlastní jídlo si na dovolenou vozí desetina lidí, více než čtvrtina nakupuje v lokálních obchodech či supermarketech a 61 procent si zajde do místní restaurace.

Křišťálový glóbus v Karlových Varech dostala Julianne Mooreová

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dostala při zahájení filmového festivalu v Karlových Varech americká herečka Julianne Mooreová. Cenu jí předal prezident festivalu Jiří Bartoška. Mooreové patří také zahajovací film 54. ročníku festivalu, snímek Po svatbě přijela představit s jeho režisérem a svým manželem Bartem Freundlichem. Velkou filmovou kariéru jí otevřela role v thrilleru Uprchlík z roku 1993.

Zahajovací ceremoniál tradičně doplnilo scénické vystoupení, postarala se o něj kupina akrobatů a tanečnic. Jejich produkce vycházela z vizuálu 54. ročníku festivalu, který za pomoci černých a bílých pruhů vytváří optický klam. Ceremoniál vzdal hold prezidentovi festivalu Jiřímu Bartoškovi a Evě Zaoralové, dnes umělecké poradkyni festivalu, jejichž spolupráce na přehlídce trvá už 25 let. V emotivním sestřihu uplynulých ročníků byly záběry z festivalů od roku 1994 s oběma protagonisty a těmi nejslavnějšími hosty za zvuků slavné písně z filmu Muž a žena.

Portrét Karla Gotta bude na pamětní eurobankovce

Portrét zpěváka Karla Gotta bude na pamětní eurobankovce, která se začne prodávat v den jeho osmdesátin 14. července v Praze. Bankovka s nominální hodnotou nula euro v limitovaném a číslovaném množství 5000 kusů vyjde v rámci projektu Euro Souvenir Česko. Prodej pamětních euro bankovek se uskuteční prostřednictvím dvou speciálních výdajových automatů v prodejně Supraphon Musicpoint na Jungmannově náměstí. Jejich cena bude 50 korun. ČTK o tom za společnost Supraphon informovala Kateřina Králová.

Bankovky jsou ze stoprocentního bavlněného papíru, který se používá při výrobě skutečných eurobankovek. Obsahují rovněž některé ochranné prvky jako hologram či mikrotisk. Díky speciálnímu sériovému číslu je každý kus unikátem. Cena bankovek může mezi sběrateli následně dost výrazně narůst. O vydání suvenýrové bankovky s motivem Gotta je už nyní zájem v zahraničí, především v Německu, v Rakousku a na Slovensku.

Průvodem divadelníků zašala Loutkářská Chrudim

U divadla Karla Pippicha byl slavnostně zahájen 68. ročník přehlídky loutkového divadla Loutkářská Chrudim. Městem předtím prošel z náměstí Josefa Ressela tradiční průvod s divadelními zastávkami zvaný Loutkářský štrúdl. Kromě návštěvy představení se lidé i divadelníci mohou přiučit loutkářskému umění. V hlavním programu letos vystoupí 23 souborů. Hraje se na několika scénách.

V Prachaticích začaly Slavnosti solné Zlaté stezky

Slavnostním průvodem začaly v Prachaticích dvoudenní Slavnosti solné Zlaté stezky. Program nabízí ukázky řemesel, trhy, průvody v historických kostýmech, ohňovou show i hudební skupiny. Podle prachatického starosty Martina Malého jde o největší kulturně-společenskou událost ve městě.

Zlatá stezka začínala v Pasově a měla tři hlavní větve s cílovými místy v Prachaticích, Vimperku a v Kašperských Horách. Obchod se solí na cestě dosáhl vrcholu v pozdním středověku a v období renesance. Na samotné jižní trase stezky do Prachatic se týdně pohybovalo až 1200 koní. Spolu s alpskou solí a ostatním zbožím po ní do Čech putovaly i nové poznatky. Mnoho sídel na Šumavě a v Bavorském lese jí vděčí za svůj vznik a prosperitu.

Slavnosti u Zbudova připomněly popraveného rychtáře Kubatu

Výročí 115 let od odhalení památníku rychtáře Jakuba Kubaty připomněly slavnosti poblíž Zbudova na Českobudějovicku. Návštěvníci mohli v prostředí Zbudovských Blat vidět průvod s koňským spřežením, vystoupení kapel nebo tanečních souborů. Hlavním smyslem akce je připomenout postavu rychtáře Kubaty, který byl podle legendy jako vůdce odporu sedláků proti šlechtě v 16. století popraven. ČTK to řekl Miroslav Stuchlík, starosta Dívčic, pod které Zbudov spadá.

Kubata vedl v 16. století sedláky ze Zbudova, kteří se dostali do sporu s vrchností o práva na obdělávání pozemků v okolí Blat, která byla hojně využívána i jako pastviny. Kvůli tomu byl také Kubata popraven. Dodnes je proto známé přísloví: Kubata dal hlavu za Blata. Některé dobové prameny však přesný sled událostí zpochybňují.

Plíšková vyhrála před Wimbledonem titul na trávě v Eastbourne

Tenistka Karolína Plíšková přijede do Wimbledonu povzbuzena titulem na trávě v Eastbourne. Češka prolétla turnajem bez ztráty setu jako kometa a ve finále zdolala Němku Angelique Kerberovou 6:1 a 6:4. Světová trojka Plíšková získala 14. trofej v kariéře a třetí letošní, předtím triumfovala v lednu na tvrdém povrchu v Brisbane a na antuce v Římě. Plíšková má před sebou den volna a v pondělí nastoupí v 1. kole na trávě v All England Clubu. Soupeřkou turnajové trojky bude Ču Lin z Číny.

Petra Kvitová po léčbě natrženého svalu v předloktí bude hrát Wimbledon, z nějž odjela dvakrát jako šampionka. Devětadvacetiletá tenistka teprve od úterý trénuje s raketou, postupně v Londýně zvyšuje intenzitu úderů a je ráda, že se stav ruky zlepšuje. Vzhledem ke zranění z French Open však nemá před oblíbeným grandslamem velká očekávání.

Dráhař Bábek vyhrál na Evropských hrách kilometr s pevným startem

Dráhový cyklista Tomáš Bábek získal na Evropských hrách v Minsku zlato v jízdě na kilometr s pevným startem. Další český reprezentant Robin Wagner byl ve finále sedmý. Česká výprava si v běloruské metropoli připsala dvanáctou medaili a po triumfu střelce Davida Kosteleckého v trapu druhé zlato.

Dvaatřicetiletého Bábka, předloňského vicemistra světa v této disciplíně, v kvalifikaci předčil pouze Ital Francesco Lamon. V osmičlenném finále se však jako jediný dostal pod hranici 61 sekund český dráhař a Lamona porazil o 546 tisícin. Bronz vybojoval Krzysztof Maksel z Polska. Cyklisté získali zásluhou bývalého mistra Evropy v keirinu Bábka v Minsku třetí medaili. Silničář Jan Bárta byl v časovce třetí stejně jako Jarmila Machačová na dráze v bodovacím závodu.

Střelecké medailové žně v Minsku umocnili skeetaři bronzem v mixu

Česká výprava na Evropských hrách získala další střeleckou medaili. Skeetaři Barbora Šumová a Jakub Tomeček porazili v duelu o bronz v soutěži smíšených družstev britský pár Amber Hillová, Ben Llewellin. Základní část souboje skončila nerozhodně 32:32, rozstřel česká dvojice vyhrála 4:3.

Počasí

Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 °C, v Čechách místy až 31 °C, v 1000 m na horách kolem 21 °C.