Babiš chce s prezidentem vyřešit spor o post ministra kultury, sejdou se i s Hamáčkem v Lánech

Kvůli sporu o výměnu ministra kultury se v úterý sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s prezidentem Milošem Zemanem. Na zámku v Lánech bude i šéf ČSSD Jan Hamáček. Informoval o tom hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Hamáček nesouhlasí s tím, že Zeman dál odmítá odvolat ministra Antonína Staňka z ČSSD. Sociální demokraté chtějí v čele ministerstva místo Staňka místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Prezident ale výměně brání. Staňkovu demisi nepřijal a nevyhověl ani návrhu na odvolání ministra, který mu na konci května poslal předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Hamáček ve čtvrtek po schůzce se Zemanem a po jednání vedení sociální demokracie řekl, že se Česká republika dostala na hranu ústavní krize. V pátek jednal předseda ČSSD o situaci s premiérem Andrejem Babišem. Ten po schůzce řekl, že chce s prezidentem situaci vyřešit.

Zeman odmítá odvolat Staňka, protože chce prý počkat, jak policie naloží s trestními oznámeními, které Staněk podal na ředitele Národní galerie Praha a olomouckého Muzea umění. Ústava podle Zemana nestanovuje lhůtu, kdy má ministra odvolat. Podle ústavních právníků ale musí prezident podle výkladu ústavy vyhovět premiérovi bez zbytečného odkladu.

V pátek 12. července, má prezident Miloš Zeman podle mluvčího Ovčáčka v plánu setkat se s Hamáčkem a ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD). Zeman ve čtvrtek řekl, že se je chce pokusit usmířit. Současně ale dal najevo, že situaci urychleně řešit nebude. Prezident je od pátku na dovolené na Vysočině v Novém Veselí.

Na reakci k auditu EK kvůli údajnému střetu zájmů Babiše má ČR čas do 20. září

Česko bude mít na vyjádření se k předběžné auditní zprávě ohledně údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a zemědělských dotací čas až do 20. září. ČTK to sdělila mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Vladimíra Nováková. "Českou verzi z auditního šetření obdrželo stálé zastoupení ČR 21. června, od této doby běží lhůta na vyjádření. Ta je dle nařízení komise dvouměsíční. Protože se do této lhůty nezapočítává měsíc srpen - z důvodu dovolených Evropské komise v Bruselu, prodlužuje se tato doba o měsíc. Termín na vyjádření ČR tedy končí 20. září 2019," řekla Nováková. Podle ní ale začal fond odpověď připravovat již před přijetím české verze, po doručení zprávy v angličtině.

Na konci května a na začátku června dorazily do ČR dvě předběžné auditní zprávy EK, které se týkají Babišova možného střetu zájmů. V první z nich komise v anglicky psaném dokumentu dospěla k závěru, že Babiš má dal vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš, který kvůli zákonu o střetu zájmů Agrofert převedl do svěřenských fondů, označil audit za pochybný a za útok na Českou republiku. Rovněž odmítl, že by Česko muselo vracet dotace. Druhá zpráva dorazila do ČR na začátku června. Státní zemědělský intervenční fond poté oznámil, že nebude Agrofertu proplácet dotace od února 2017, kdy Babiš firmu do svěřenských fondů vložil. Holding už dříve uvedl, že oba návrhy auditů EK vnímá jako pochybné a neprofesionální.

V reakci na předběžné auditní zprávy EK se opozice ve středu neúspěšně pokusila vyslovit Babišově koaliční vládě nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 85 poslanců, ke svržení vlády bylo zapotřebí 101.

Meziroční růst české ekonomiky v 1. čtvrtletí zrychlil na 2,8 procenta

České ekonomice se dál daří. V prvním čtvrtletí vzrostla na téměř tři procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Mezičtvrtletně stoupl i hrubý domácí produkt o 0.6 procenta. Oproti stejnému období roku 2018 se tak spotřeba domácností na obyvatele zvýšila o víc než dvě procenta.

E15: Soud v Lucembursku povolil Diag Human exekuci účtu ČR

Lucemburský Nejvyšší soud počátkem června potvrdil svůj dřívější verdikt, podle kterého může společnost Diag Human obstavit majetek České republiky v Lucembursku, uvádí to páteční vydání deníku E15. Firma Čechošvýcara Josefa Šťávy tak může provést exekuci účtů, které má stát v lucemburských bankách. Ministerstvo zdravotnictví verdikt analyzuje. Jeho mluvčí Gabriela Štěpanyová uvedla, že žádné peníze ČR rozhodnutím dotčeny nebyly. Diag Human se s Českem pře řadu let kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Verdikt soudu potvrdil deníku E15 právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda. Další postup firmy komentovat nechtěl. Stát se chce proti rozhodnutí soudu bránit. "Ministerstvo ve spolupráci s právními zástupci analyzuje případné opravné prostředky proti tomuto rozhodnutí," řekl listu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Diag Human vede od prosince 2017 s Českou republikou ještě jednu arbitráž, ve které jde o investiční nárok na základě bilaterální investiční dohody mezi Českem a Švýcarskem. Ústní jednání obou stran přímo před rozhodci může podle odborníků začít v polovině roku 2020, uvádí deník E15.

CVVM: Volby by vyhrálo ANO, následují Piráti a ODS, ČSSD ztrácí

Volby do Poslanecké Sněmovny by podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v červnu vyhrálo ANO se ziskem 29 procent hlasů, proti předchozímu měsíci se jeho podpora zvýšila o jeden procentní bod. Druzí by skončili Piráti, kteří si polepšili o 3,5 procentního bodu na 17 procent, a třetí ODS s 15 procenty. Jejich podpora se o dva procentní body snížila. Oproti květnu ztratili i čtvrtí komunisté a pátí sociální demokraté. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD. U KDU-ČSL a STAN nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů říci, zda by se do dolní komory dostaly či nedostaly.

Volební model CVVM není předpovědí výsledků voleb, ale na základě získaných odpovědí o preferované straně, jistotě volby a ochotě jít k volbám informuje o rozložení voličské podpory v době průzkumu. Pracuje s pravděpodobností, zda respondent dorazí k volbám, a zohledňuje váhání voličů mezi více stranami.

Náklady na útlum ostravsko-karvinských dolů dosáhly 37 miliard

Náklady na útlum dolů v ostravsko-karvinském revíru dosáhly od roku 1991 do loňska 37 miliard korun. Zhruba dvě třetiny z toho tvoří takzvané mandatorní sociálně zdravotní náklady, tedy příspěvky pro bývalé horníky, renty a deputáty. Třetinu představují náklady na technickou likvidaci dolů a zahlazování následků hornické činnosti. ČTK to řekla Jana Dronská, mluvčí státního podniku Diamo, který má zahlazování následků dolování na starosti.

Společnost OKD, která jediná v Česku těží černé uhlí, zaměstnávala v revíru ještě v roce 1990 více než 100.000 lidí. Uhlí se tehdy těžilo ve 13 dolech. Po listopadu 1989 ale přišlo postupné zavírání neefektivních provozů a propouštění. Nyní v OKD pracuje okolo 9000 lidí a uhlí se těží v pěti dolech na Karvinsku. V Ostravě skončila těžba přesně před 25 lety: poslední vozík s uhlím vyjel 30. června 1994 z Dolu Odra.

V areálech bývalých šachet nyní podniká 200 firem, které zaměstnávají zhruba 3300 lidí. Z některých budov jsou dnes vyhledávané památky.

Do ČR se za měsíc dostalo 21 tun drůbežího z Polska se salmonelou

Za poslední zhruba měsíc veterináři zjistili 14 případů, kdy bylo do ČR dovezeno drůbeží maso z Polska se salmonelou. Celkem šlo o 21 tun masa. Uvedl to mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Většinou to byly chlazené produkty, když testy bakterie zjistily, byly už snězené. Ve dvou případech pak odborníci zjistili salmonelu v mase z Česka. Dvanáct příjemců těchto zásilek musí nyní před uvolněním dalších polských zásilek na trh nechat drůbeží maso prověřit na salmonelu. Přikazují jim to individuální veterinární opatření, která správa pro každého příjemce vypsala.

Veterináři naposledy informovali o zásilkách se salmonelou na konci května, kdy uvedli, že se do ČR od poloviny dubna dostalo 16 tun polského drůbežího se salmonelou. V Česku letos platila od konce února do konce března mimořádná opatření kvůli nálezu salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozímu nedostatečnému informování o dovozu masa z jatek, která v polském Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy. Polsko mělo přijmout opatření, kterými by podobným incidentům předcházelo. ČR od plošného opatření upustilo po tlaku Evropské komise. V polovině dubna se pak veterináři domluvili s ministerstvem zemědělství a začali uplatňovat individuální veterinární opatření.

V Karlových Varech začíná 54. ročník Mezinárodního filmového festivalu

Na červený koberec před hotelem Thermal v Karlových Varech dnes zamíří první filmové hvězdy 54. ročníku Mezinárodního filmového festivalu včetně americké oscarové herečky Julianne Mooreové. Ta při slavnostním ceremoniálu dostane Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Festival zahájí snímek jejího manžela režiséra Barta Freundlicha s názvem Po svatbě. Slavnostní zahájení doprovodí i tradiční koncert pod širým nebem. Český národní symfonický orchestr zahraje nejslavnější hity kapely Beatles a noční oblohu pak rozzáří ohňostroj.

Festival letos nabídne zhruba 180 hraných i dokumentárních filmů. Většina z nich bude mít několik promítání, takže bude větší šance pro diváky se na vybraný titul dostat. Mezi filmy bude zhruba 50 uvedeno ve světové nebo evropské premiéře. Do nejsledovanější hlavní soutěže jde letos deset světových premiér, český film mezi nimi není ani jeden.

Karolína Plíšková si na turnaji v Eastbourne zahraje o titul

Tenistka Karolína Plíšková potvrdila před Wimbledonem formu i proti Kiki Bertensové z Nizozemska a po výhře 6:1, 6:2 je na trávě v Eastbourne ve finále. V boji o titul se utká s Němkou Angelique Kerberovou. Česká jednička znovu neztratila ani set a na turnaji má impozantní skóre na gamy 48:14. S Bertensovou si vyrovnala vzájemnou bilanci na 3:3.

České basketbalistky po velkém obratu porazily na ME Švédsko

České basketbalistky si na mistrovství Evropy připsali první vítězství. Výběr trenéra Svitka otočil skóre v utkání se Švédskem. Přestože reprezentační tým prohrával už o 16 bodů, nakonec zdolal soupeřky 71:64.

Ve čtvrtek při vstupu do turnaje Češky sice proti obhájkyním stříbrných medailí Francouzkám většinu zápasu vedly, přesto podlehly 61:74. Poslední zápas ve skupině je čeká v neděli od 14:30 proti Černé Hoře.

Česko v neděli opět zasáhnou vedra, bude až 37 stupňů

Českou republiku v neděli opět zasáhnou velká vedra. Odpolední teploty vystoupají až na 35 stupňů Celsia, v Čechách může být místy i 37 stupňů. Výstraha platí v celé zemi od nedělního poledne. Teplo bude i v pondělí. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Meteorologové varují, že vlivem velkého tepla mohou být poškozeny například koleje, což může způsobit problémy v dopravě.

Velká vedra zasáhla Česko už v týdnu, středa byla zatím nejteplejším dnem roku. Padl také nový rekord pro měsíc červen, když v Doksanech na Litoměřicku naměřili 38,9 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 2000 bylo o 0,7 stupně nižší. Teplotní maxima pro 26. červen padla na více než 90 procentech stanic, které zaznamenávají teplotu alespoň tři desetiletí.

Počasí - sobota

Jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 °C, v Čechách místy až 31 °C, na horách kolem 21 stupňů Celsia.