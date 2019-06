Opozici se ani podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu vládu

Vláda ANO a ČSSD ustála i druhé hlasování o nedůvěře. Opozici, která schůzi iniciovala kvůli unijním auditům na téma střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), se podobně jako před půl rokem nepodařilo sehnat ve Sněmovně potřebných 101 hlasů proti kabinetu. Pro vládu i proti ní hlasovalo 85 zákonodárců. Proti nedůvěře vládě hlasovali přítomní poslanci ANO a sociální demokracie. Komunističtí poslanci, kteří byli v sále, se hlasování zdrželi. Návrh podpořili hlasující poslanci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a nezařazení. Zasedání začalo ve středu dopoledne a skončilo ve čtvrtek v ranních hodinách, trvalo zhruba 17 hodin. Hlasování o nedůvěře předcházela mnohahodinová diskuse, do které se kromě opozice tentokrát zapojovali i ministři bilancující rok od jmenování kabinetu.

Opoziční strany označily výsledky především za selhání ČSSD, této koaliční strany se chtějí ptát, kam až sahá její tolerance vůči Babišovým kauzám. Opozice je připravena hlasování vyvolat znovu, pokud se nějak posunou případy kolem předsedy vlády.

Babiš označil opoziční snahu o svržení vlády za legitimní nástroj politického boje. Dodal ale, že jí nerozumí a chápe ji jako pokus o destabilizaci Česka. Věří tomu, že kabinet vydrží do konce volebního období. Premiér odmítá, že by hrozilo vracení peněz z dotací, opozici nařkl z toho, že stupňuje napětí, vnáší mezi obyvatele nejistotu a chce Česko poškodit.

Babiš má podle návrhu jedné z prověrek Evropské komise stále vliv na svou bývalou skupinu Agrofert a jako premiér také na použití peněz unie. Česku podle předběžné zprávy hrozí, že by mohlo vracet asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš to odmítá a zdůrazňuje, že Česko nic vracet nebude.

Poskytovatelé domácí péče žádají navýšení úhrad na příští rok o 25 miliard

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Lékařský odborový klub, Asociace českých a moravských nemocnic a zástupci organizací poskytující domácí péči žádají pojišťovny, aby na zdravotní péči daly o 25 miliard korun víc, než plánují. Peníze by podle nich měly jít z rezerv zdravotních pojišťoven. Ty zatím počítají, že příští rok na péči dají skoro 350 miliard. To je ale podle předsedkyně lékařských odborů Dagmar Žitníkové málo na to, aby nemocnice mohly poskytovat stejně kvalitní péči jako letos. Definitivní částku na podzim určí ministerstvo vyhláškou. Už dříve oznámilo, že příští rok půjde víc peněz na budování urgentních příjmů nebo na moderní léky.

Ministerstvo zdravotnictví schválilo další dotace pro zubaře

Ministerstvo zdravotnictví schválilo další dotace z programu pro zubní lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Podpora ve výši 3,6 milionů korun poputuje do zubařských ordinací v Mělníce, Novém Boru a Opavě. Z programu na podporu zubních lékařů v v odlehlých regionech bylo od jeho spuštění v květnu 2018 schváleno již 19 dotací ve výši přes 22 milionů korun. Do roku 2021 plánuje ministerstvo rozdělit přes 100 milionů korun, postačí přibližně pro stovku žadatelů. Cílem je motivovat zubní lékaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech tak, aby byla zajištěna dostupnost stomatologické péče rovnoměrně ve všech regionech a pacienti nemuseli daleko dojíždět. Dotační program je určen na krytí personálních nákladů. Zubních lékařů je registrováno asi 10 tisíc. Více než polovina jich je v Praze a krajských městech.

Kromě programu pro zubní lékaře realizuje ministerstvo zdravotnictví také program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost. V rámci tohoto programu bylo již podpořeno 32 ordinací v souhrnné hodnotě skoro 11 milionů korun.

Tržby automobilek a dodavatelů dílů loni stouply na nový rekord

Nového rekordu loni dosáhly tržby tuzemských automobilek a dodavatelů autodílů. Stouply o osm desetin procenta na bilion a 100 miliard korun. Oznámili to zástupci Sdružení automobilového průmyslu. Oproti předchozímu roku, kdy byl růst sedmiprocentní, tempo výrazně zpomalilo. Podle prezidenta sdružení Bohdana Wojnara odvětví zřejmě už nemá kam růst, mimo jiné i kvůli tomu, že na trhu práce chybí lidé. "Z dat našich členů i veřejných zdrojů lze vysledovat podstatné snížení tempa růstu z předchozích let a vyčerpání trhu práce. S ohledem na transformaci odvětví, vývoj na evropských a světových trzích a další rizika můžeme očekávat podobný vývoj i v letošním roce," uvedl Wojnar.

Ceny pohonných hmot od minulého týdne znovu klesly

Ceny nafty i benzinu znovu klesly - obě pohonné hmoty o 14 haléřů. Natural 95 se teď prodává průměrně za 33 korun a 14 haléřů, nafta pak za 32 korun a 21 haléřů. Ukazují to data firmy CCS, která ceny v Česku sleduje. Paliva v Česku od poloviny února zdražovala, růst cen se pak zastavil na začátku června. Nejdražší je benzin i nafta v Praze. Naopak nejlevnější v Jihočeském kraji.

Policie rozkryla podvody s minerálními oleji za desítky milionů

Policie odhalila v Moravskoslezském kraji nelegální obchodování s minerálními oleji. Potvrdila to policejní mluvčí Gabriela Pokorná. Pět lidí se podle kriminalistů podílelo na dovozu víc než dvou milionů litrů minerálního oleje z Polska a ten pak dál prodávali jako motorovou naftu. Daňový únik je téměř 42 milionů korun. Jeden obviněný zajistil dovoz kontejnerů a pronal areál, kde se oleje přečerpávaly už jako nafta, kterou pak prodávali za zhruba 25 korun za litr. Další podle policejní mluvčí zařídili, aby účetně bylo všechno v pořádku. Pětici obviněných hroží až desetiletý trest. Čtyři jsou ve vazbě.

Jihočeské letiště zahájí plný provoz do konce roku 2020

Jihočeské letiště v Plané u Českých Budějovic má nový terminál pro cestující, světelnou navigaci i radionavigaci. Skončila tak druhá část modernizace, která začala v roce 2015 a stála 646,7 milionu korun. Kraj a město do letiště již investovaly přes miliardu. Letiště je od 26. června ve zkušebním provozu, plný provoz by měl začít koncem roku 2020. Novinářům to řekli zástupci kraje. Proudová letadla by z letiště měla začít létat letos na podzim, od roku 2021 budou moci přistávat obchodní letadla. Areál letiště zabírá přes 300 hektarů. Ve firmě Jihočeské letiště má kraj padesátiprocentní podíl, druhou polovinu drží město České Budějovice. Letecký provoz zde začal v dubnu 2006. Do konce roku 2016 letiště odbavilo téměř 80.000 vzletů a přistání, z toho přes 4000 mezinárodních.

V ČR je pět veřejných mezinárodních letišť s pravidelným provozem - v Praze, Brně, Ostravě, Pardubicích a Karlových Varech.

Tatra chce letos vyrobit 1100 aut, loni to bylo 790

Kopřivnická Tatra Trucks letos vyrobí okolo 1100 vozů a prodá jich zhruba o 100 více. Loni vyrobila 790 a prodala 841 aut. Na tiskové konferenci Sdružení automobilového průmyslu to uvedl generální ředitel Petr Karásek. V prvním pololetí Tatra vyrobila 485 vozidel a prodala jich 530. Podle Karáska se firma v prvním pololetí po potížích v závěru minulého roku vrátila ke kladnému provoznímu zisku EBITDA. Denní produkce se zvýšila na šest až sedm zkompletovaných vozů. "V současnosti máme zakázky zhruba na rok dopředu," dodal.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. V roce 2017 vyrobila 1481 vozidel. Přibližně 80 procent produkce automobilka vyváží. V roce 2017 vytvořila čistý zisk 556 milionů korun, o 34,2 milionu korun vyšší než v roce 2016. Loňské výsledky oznámí během několika týdnů. Většinovým vlastníkem Tatry je Czechoslovak Group Michala Strnada.

Bisnode: Soukromé školky a základní koly provozuje v Česku 517 firem

V České republice je aktuálně 517 firem, které provozují soukromé mateřské nebo základní školy. Za posledních devět let se počet firem, které podnikají v soukromém školství, zvýšil o 175 procent. V posledních třech letech přibývají nová zařízení ale jen velmi pomalu. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Bisnode. Nejvíce soukromých vzdělávacích zařízení vznikalo v letech 2013 až 2016. Rekordní byl rok 2015, kdy bylo založeno 63 subjektů. Z analýzy také vyplývá, že nadpoloviční většina soukromých škol a školek má sídlo v Praze (37 procent) nebo Středočeském kraji (16 procent). "Jedná se o regiony s nejvyšší kupní silou a vysokou koncentrací obyvatelstva," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Podle údajů ministerstva školství je v Česku v současné době 5287 školek a 4172 základních škol. Neveřejné školy mají jiný systém financování než státní. Některé vybírají školné, které je zpravidla ve výši tisíců až desetitisíců korun ročně. Vedle toho dostávají od státu dotaci na žáka, kterou mohou použít na své neinvestiční výdaje, tedy zejména na odměny pro učitele.

Česko si připomíná Den památky obětí komunistického režimu

Ve vazební věznici Praha-Pankrác začalo ve čtvrtek odpoledne pietní shromáždění k připomínce obětí komunistického režimu. 27. červen byl totiž vyhlášen jako Den památky obětí komunistického režimu na památku Milady Horákové, Jana Buchala, Oldřicha Pecla a Záviše Kalandry, kteří byli popraveni po politickém procesu komunistického režimu Československa. Oběšeni byli všichni na Pankráci dne 27. června 1950. Další čtyři obžalovaní dostali doživotí, ostatní čtyři tresty žaláře. Podle Ústavu pro studium totalitních režimů komunisté po vykonstruovaných procesech nechali v Československu popravit 266 lidí.

Památku Milady Horákové uctilo už ve středu na pražském Vyšehradě několik desítek lidí. U symbolického hrobu političky se sešli pamětníci, bývalí političtí vězni a zástupci obou komor Parlamentu. Právnička, národněsocialistická poslankyně a bojovnice za práva žen Milada Horáková se za druhé světové války zúčastnila protinacistického odboje. Za činnost v Ženské národní radě ji v období druhé světové války věznilo gestapo. Aktivně vystupovala i proti komunistickému režimu. V roce 1950 byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena k trestu smrti za údajnou špionáž a velezradu. Popravena byla navzdory přímluvám osobností z celého světa. Na vyšehradském hřbitově má Horáková pouze symbolický hrob. Kde přesně jsou její ostatky pohřbeny, není známo.

Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda festivalu Julianne Mooreová

V Karlových Varech už je hlavní hvězda letošního 54. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Americká herečka Julianne Mooreová přiletěla odpoledne na letiště v Olšových vratech se svým manželem - scénáristou a režisérem Bartem Freundlichem. Držitelka Oscara a Zlatého glóbu se v pátek zúčastní slavnostního zahájení filmové přehlídky, kde převezme Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Úvodním snímkem 54. ročníku festivalu bude film Po svatbě, který natočil její manžel a Mooreová v něm hraje jednu z hlavních rolí.

Ve čtvrtek ráno také začal prodej vstupenek na filmový festival. Ve frontě v pasáži hotelu Thermal čekaly stovky lidí, někteří tam strávili i noc, aby získali lístky na nejzajímavější projekce. Zároveň se odpoledne otevřelo stanové městečko pro návštěvníky MFF.

Sport

Tenista Jiří Veselý zvládl kvalifikaci Wimbledonu, kde loni postoupil až do osmifinále. V závěrečném kole zdolal Američana Tommyho Paula 6:2, 6:3, 6:3 a v hlavní soutěži doplní Tomáše Berdycha, který by se měl v Londýně vrátit na kurty po zdravotní pauze. Lukáš Rosol nestačil ve třech setech na Japonce Juičiho Sugitu.

Sportovní střelkyně Nikola Mazurová vybojovala na Evropských hrách v Minsku druhou medaili. Po bronzu v disciplíně vzduchová puška skončila druhá v třípolohové střelbě ze sportovní malorážky. V osmičlenném finále nestačila čtyřiadvacetiletá reprezentantka jen na Juliji Zykovovou z Ruska.

Fotbalisté Plzně odehrají domácí zápas 2. předkola Ligy mistrů proti řeckému týmu Olympiakos Pireus v úterý 23. července od 19 hodin. Odveta se uskuteční o týden později 30. července od 20:30 SELČ. Viktoria o tom informovala na svém webu.

Počasí - pátek

Polojasno až skoro jasno, na severu a východě až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, na horách kolem 16 °C, na Šumavě až 20 stupňů Celsia.