Odvolací soud potvrdil vinu Ratha v korupční kauze, půjde na sedm let do vězení

Za zmanipulované zakázky Středočeského kraje půjde bývalý středočeský hejtman David Rath na sedm let do vězení. Rozhodl o tom pravomocně pražský vrchní soud, který mu zároveň uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit v samosprávě. Odvolací senát snížil bývalému politikovi původní trest, podle kterého měl za mřížemi strávit 8,5 roku. Jde o první pravomocný verdikt od Rathova zadržení v květnu 2012. Bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra poslal vrchní soud na šest let do vězení. Každý má také zaplatit 15 milionů korun a nebude smět působit v řídicích orgánech společností. Soud trojici uznal vinnou z ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici. Podle odvolacího senátu žádali úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun. Sedm milionů dali Rathovi. David Rath po vyhlášení rozsudku řekl, že je připravený do vězení nastoupit. Doplnil ale, že s verdiktem nesouhlasí a že se bude bránit u dalších soudů.

V kauze bylo kromě bývalého hejtmana obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými. Ratha i další ale zprostil obžaloby z manipulací s výběrovými řízeními na vybavení středočeských nemocnic. Pražský vrchní soud se případem zabývá podruhé. Stejný prvoinstanční verdikt v roce 2016 zrušil kvůli použití odposlechů. Nejvyšší soud však následně uvedl, že je lze použít jako důkaz.

Babiš: Návrh na svržení vlády je pokus o destabilizaci Česka

Snaha opozice svrhnout menšinovou vládu ANO a ČSSD je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) legitimní nástroj politického boje, ale nerozumí jí. Ministerský předseda ve středu ve Sněmovně řekl, že návrh na vyslovení kabinetu chápe jako pokus o destabilizaci Česka. "Je to proti zájmům občanů naší republiky, proti zájmům všech," prohlásil. Není podle něho žádný důvod, aby podal demisi, kabinet má podle premiéra výsledky. Opozici premiér nařkl z toho, že stupňuje napětí, vnáší mezi obyvatele nejistotu a chce Česko poškodit. "Česká republika se nikdy neměla tak dobře jako v tomto období," uvedl Babiš, podle něhož jde i o zásluhu hnutí ANO. Babiš věří tomu, že kabinet vydrží do konce volebního období.

Schůzi k vyslovení nedůvěry vládě vyvolala pětice stran v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na Babišův střet zájmů. Premiér se proti tomu ohradil. Zdůraznil, že když skupinu Agrofert převedl v únoru 2017 do svěřenských fondů, postupoval podle práva. Vrátil se také k případu evropské dotace pro farmu Čapí hnízdo, v níž mu hrozí obžaloba. Zopakoval, že jde podle něho o účelové trestní stíhání. K údajné spolupráci s někdejší komunistickou Státní bezpečnostní (StB) Babiš uvedl, že u slovenských soudů třikrát vyhrál a pak Ústavní soud uvedl, že žaloval nesprávnou instituci. V reakci na masivní demonstrace proti premiérovi, ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a za nezávislost justice Babiš uvedl, že Benešová je odbornice a bojovnice proti korupci a klientelismu a justice nezávislá je.

Průzkum: Pro vyslovení nedůvěry vládě je necelá polovina lidí

Současná vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla podle necelých čtyřiceti procent lidí pokračovat dál beze změn. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas vypracovala tento týden agentura Median na reprezentativním vzorku více než tisíce respondentů. Dalších třicet procent lidí si pak myslí, že by kabinet měl pokračovat bez Babiše na místě předsedy vlády. Pro vyslovení nedůvěry vládě v dnešním hlasování je necelá polovina dotazovaných. Skoro stejný počet by naopak vládu v klíčovém hlasování podpořil. V případě pádu kabinetu by si většina dotázaných přála v co nejbližším termínu předčasné volby.

Z průzkumu agentury Median také vyplývá, že více než polovina lidí si myslí, že by premiér Andrej Babiš z hnutí ANO měl začít jednat se zástupci protivládních demonstrantů. S jejich požadavky na konec Babiše ve funkci předsedy vlády souhlasí 43 procent oslovených. Stejné množství lidí je ale proti. O něco méně respondentů si pak přeje rezignaci ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešové.

Bankovní rada ČNB nechala úrokové sazby beze změny

Bankovní rada České národní banky ve středu nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na dvou procentech. Podle ekonomů je za rozhodnutím rady nejistá situace ve Spojených státech a pomalejší výkon německé ekonomiky. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Českou republiku taky pravděpodobně čeká zpomalení hospodářského růstu. Výše úrokové sazby by tak mohla dokonce klesat. Rada České národní banky naposledy zvýšila úrokové sazby v květnu - o tom, že základní úroková sazba stoupne o čtvrt procentního bodu, rozhodla tehdy jednomyslně.

Pošta do restrukturalizace investuje 7,5 miliardy, zruší 7 tisíc míst

Česká pošta do své restrukturalizace investuje 7,5 miliardy korun, částečně ji chce financovat prodejem nemovitostí. Do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů Kč. Pošta také sníží počet pracovních míst o 7000 ze stávajících 30.000 během šesti let. Restrukturalizace má přinést jednodušší a rychlejší fungování služeb a pošty bez front. Uvedl to generální ředitel Roman Knap. Pošta uzavřela minulý rok s provozní ztrátou přesahující miliardu korun. Podle Knapa je podnik v provozní ztrátě již čtyři roky, za loňský rok to bylo ale poprvé, kdy byla otevřeně přiznaná a nebyla dorovnána do kladné nuly prodejem majetku.

Základem restrukturalizace je rozdělení společnosti na tři obchodní jednotky pod hlavičkou skupiny České pošty. Každá obchodní jednotka bude mít samostatné účetnictví a zodpovědnost manažerů za své hospodářské výsledky. Pro zaměstnance podnik počítá s lepším mzdovým ohodnocením, které bude odpovídat požadavkům na vyšší kvalifikaci. Snižování počtu míst se uskuteční přirozeným způsobem, protože každý rok z pošty odejde zhruba 8000 pracovníků, za které musela hledat náhradu.

Aktivisté Greenpeace přerušili jednání valné hromady ČEZ, kvůli prodeji elektrárny Počerady

Středeční valnou hromadu energetické společnosti ČEZ přerušil na 45 minut protest aktivistů ekologické organizace Greenpeace. Do sálu kongresového centra Cubex, kde se akce koná, vniklo šest aktivistů. Další dvacítka zůstala stát v přísálí nad schodištěm. Protestovali proti možnému prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady. Aktivisté v sále rozvinuli transparenty s různými nápisy. Předseda valné hromady jednání přerušil a asi po dvaceti minutách začala s aktivisty jednat policie. Na výzvu policie budovu v poklidu opustili. Greenpeace už dříve označila elektrárnu Počerady na základě dat z Evropské komise za největšího znečišťovatele v Česku.

Karlovarský festival uvede nový snímek o životě Pavarottiho

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (MFF) uvede v neděli exkluzivně nový hudební dokument režiséra Rona Howarda Pavarotti, který pojednává o životě slavného tenoristy. Oznámili to pořadatelé na poslední tiskové konferenci před pátečním zahájením festivalu. Podle uměleckého ředitele festivalu Karla Ocha využil oscarový režisér ve svém novém dokumentu i dosud neznámé záběry z života pěvce.

Festival letos uvede zhruba 180 hraných i dokumentárních filmů. "Daří se nám přidávat na opakování, a tak většina filmů bude promítána čtyřikrát. Uvidí je tak více diváků," uvedl Och. Z celkového počtu filmů bude zhruba padesát ve Karlových Varech uvedeno ve světové nebo evropské premiéře. Podle Ocha s rostoucí prestiží karlovarského festivalu přibývá i snímků, které se na festival hlásí. "Zhruba 2000 filmů je nám přihlášeno spontánně tvůrci přes webové stránky. Desítky filmů vidíme, protože za nimi stojí naši partneři, dlouhodobí spolupracovníci a producenti, režiséři, kteří už se Varů účastnili. Na festivalu nebude letos promítání v letním kině kvůli jeho špatnému stavu.

Česko sbírá podpisy za nastavení pravidel dostupného bydlení v EU

Česko se připojilo k evropské občanské iniciativě za dostupné bydlení, která usiluje o nastavení unijních pravidel pro snadnější získání střechy nad hlavou. Několik organizací už začalo sbírat podpisy Čechů a Češek. Pokud se jich podaří do března příštího roku získat víc než 15.750 a v celé EU pak dohromady milion, měla by se Evropská komise problémem zabývat a předpis připravit. Novinářům to řekl předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba. "V porovnání s příjmy našich domácností je cena bytu nejvyšší v celé Evropě. Člověk, který má průměrnou mzdu, tedy příjmově průměrná rodina u nás pracuje na to, aby ve větších městech získala byt, 11,2 roku. Od toho se odvozují i ceny nájemného," zdůvodnil zapojení sdružení do evropského sbírání podpisů Taraba.

V Česku je možné archy podepisovat ve všech poradnách Sdružení nájemníků ČR. Do sbírání podpisů se zapojila i Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a její organizace či Rada seniorů.

Odbory Opery ND a Státní opery jsou ve stávkové pohotovosti

Odborové organizace Opery Národního divadla (ND) a Státní opery (SO) ve středu vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je podle jejich zástupců netransparentní a nekoncepční řízení Národního divadla, které ohrožuje stabilitu Opery ND a SO i hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Požadují nejen nové obsazení pozice uměleckého ředitele Opery ND a SO a hudebního ředitele Státní opery, ale i výběrové řízení na místo ředitele Národního divadla. Vadí jim, že současnému řediteli Janu Burianovi, který podle nich v roce 2013 usedl do čela zlaté kapličky bez výběrového řízení, současný ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) mandát na dalších šest let rok před jeho skončením prodloužil. Stávková pohotovost se navenek projeví nošením stužky, žádné zákonné náležitosti jako stávka, při níž třeba musí být veřejně deklarováno, kdo se jí účastní a s jakými požadavky, nemá.

Archeologové vyzvedli ostatky zpovědníka Přemysla Otakara II.

Archeologové v Českých Budějovicích ve středu vyzvedli dřevěnou schránku, v níž jsou pravděpodobně uloženy ostatky Jindřicha Libraria. Byl prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů, zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II. Průzkum inicioval kardinál Dominik Duka, který se akce v klášteře na Piaristickém náměstí zúčastnil. Z počátku 20. století existuje seznam předmětů, které ve schránce jsou. Přemysl Otakar II. město České Budějovice založil. Schránu objevili archeologové při záchranném výzkumu a geofyzikálním průzkumu kláštera. V klášterním kostele Obětování Panny Marie se v jedné z gotických zdí podařilo detekovat a potvrdit dutý prostor a v něm dřevěnou schránu a písemnosti. Průzkum se odehrál v lednu 2019, nyní archeologové z dutiny vyzvedli postupně pamětní seznam dělníků z renovace kláštera v roce 1893, noviny Národní politika z téhož roku, básnickou sbírku Jaroslava Vrchlického a na závěr schránku. Všechny předměty budou archeologové restaurovat. Ostatky provizorně uloží do nového dřevěného relikviáře a budou je antropologicky zkoumat.

Librarius, který zemřel v roce 1281, byl po celou dobu existence kláštera považován za blahoslaveného. Králi Přemyslu Otakarovi II. prý poradil, aby si založením nového kláštera vyprosil od Boha narození vytouženého potomka a dědice, pozdějšího krále Václava II.

Česká pošta vydává u příležitosti 150. výročí narození Gándhího speciální známku

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Českou poštou vydávají známku ke 150. výročí narození Mahátmy Gándhího. Politický a duchovní vůdce Indie je symbolem nenásilného odporu. Na české známce je vyobrazený s typicky sepjatýma rukama. Gándhí se na československé nebo české známce objevuje poprvé, zájemci si jí můžou koupit za 45 korun.

Do Hokejové síně slávy bude uveden další Čech, k Haškovi přibyde Nedomanský

Bývalý hokejový útočník Václav Nedomanský se po Dominiku Haškovi stane druhým Čechem v Hokejové síni slávy v Torontu. Uvedou ho do ní při listopadovém ceremoniálu. Nedomanský je mistrem světa z roku 1972 a společně s Richardem Fardou prvním československým hokejistou, který emigroval do zámoří. Rodák z Hodonína, kde je po něm pojmenován i zimní stadion, žije v Kalifornii.

Pětasedmdesátiletý Nedomanský působil v československé lize ve Slovanu Bratislava, ve WHA v celcích Toronto Toros a Birminghamu a v NHL v Detroitu, New York Rangers a St. Louis, nyní je skautem Vegas. Na světových šampionátech získal i čtyři stříbra a tři bronzy. Na olympijských hrách dosáhl na stříbro v roce 1968 v Grenoblu a na bronz o čtyři roky později v Sapporu.

Plíšková je ve Wimbledonu nasazenou trojkou, Kvitová šestkou

Tenistka Karolína Plíšková bude na trávě ve Wimbledonu třetí nasazenou hráčkou, Petra Kvitová by měla plnit roli šestky a finalistka Roland Garros Markéta Vondroušová šestnáctky. Organizátoři třetího grandslamu sezony, který bude rozlosován v pátek a začne v pondělí, se v případě nasazení do dvouhry žen řídí žebříčkem WTA.

Sněhové pole Mapa republiky vedru odolává, ještě neroztálo

Sněhové pole Mapa republiky na úbočí Studniční hory v Krkonoších získalo v minulých dnech dokonalý tvar prvorepublikového Československa. Kvůli nynějším vysokým teplotám však sněhu na sněhovém poli ubývá a ve středu se již začaly pomalu rozpadat tehdejší Podkarpatská Rus a východní Slovensko. Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný ČTK řekl, že zcela by sníh z Mapy republiky mohl zmizet ve druhé polovině července. Původně ochránci parku odhadovali, že zmizí již do konce června.

Na úbočí Studniční hory sníh každoročně vydrží nejdéle. Když je zima velmi bohatá na sníh, mocnost sněhových vrstev tam dosahuje až 18 metrů. Letošní maximální výška sněhu byla na Mapě republiky naměřena 20. března, 14,5 metru, což je třetí nejvyšší naměřená hodnota za posledních 20 let. Na začátku června mocnost sněhu dosahovala přes osm metrů. Když sníh odtává, postupně vytvoří tvar odpovídající prvorepublikovému Československu.

Počasí - čtvrtek

Jasno až polojasno, na jihu a východě při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů, na jihu a jihovýchodě až 32 stupňů Celsia.