Babiš: Je důležité, že do čela EK nezískal podporu spitzenkandidát

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je důležité, že do čela Evropské komise (EK) nezískal většinovou podporu na jednání Evropské rady minulý týden žádný z takzvaných "spitzenkandidátů". Někteří nemají rádi teritorium visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), řekl Babiš na zahájení Konference ekonomických diplomatů v pražském Černínském paláci. Podle systému "spitzenkandidátů" by měl podporu europarlamentu získat na základě většinové dohody frakcí ten uchazeč o křeslo předsedy EK, který se eurovoleb zúčastnil jako nominant své politické frakce do této významné unijní pozice. Systém v roce 2014 dostal do funkce stávajícího předsedu komise Jeana-Claudea Junckera. Šéfové států a vlád zemí Evropské unie se znovu sejdou v neděli 30. června. Podle Babiše je důležité se rychle dohodnout, neboť 2. července se koná ustavující schůze nově zvoleného europarlamentu.

Hlavní česká témata v Evropě jsou podle Babiše vnitřní trh, obchod a zahraniční politika. Evropa nemá vliv například na teritorium Blízkého východu, poznamenal premiér. Nejdůležitější je ale podle něj jednání o evropském rozpočtu pro nadcházející programové období let 2021 až 2027. "Je důležité, abychom prosadili naše zájmy. Paradoxně to funguje tak, že Evropa nám určí svoje témata místo toho, abychom my určili naše potřeby. Potom to dopadá tak, že některé programy nečerpáme," řekl. Důležité je podle Babiše investovat do dopravní infrastruktury, školek, škol či obnovy kulturních památek. Velké téma je podle premiéra také klima. Zopakoval, že jaderná energie je pro ČR strategickým zdrojem. Dosažení tzv. uhlíkové neutrality do roku 2050 by podle Babiše znamenalo konec spalovacích motorů a automobilů na naftu.

V Praze se koná konference ekonomických diplomatů

Nynější prioritou z hlediska sloučení vládních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism je dát je pod jednu střechu. Řekl to novinářům ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po zahájení Konference ekonomických diplomatů v pražském Černínském paláci. Havlíček ale chce zachovat jednotlivé značky, neboť jsou známé i v zahraničí. Sloučením se podle Havlíčka dá ušetřit 20 až 30 procent fixních nákladů agentur. Neubudou podle něj lidi v terénu, kteří "slouží" firmám a fyzickým osobám bezprostředně. "Ubude těch, kteří jsou v tom zázemí, protože je zbytečné, abychom tady měli tři nebo dokonce čtyři účetní útvary, čtyři personální útvary atd. To vše by bylo v rámci ať už sdílených služeb, nebo v rámci jednoho útvaru," řekl Havlíček.

Kremlíkovi schází v rozpočtu miliardy na dopravní stavby

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) není zcela spokojen s penězi, se kterými počítá pro jeho resort první návrh státního rozpočtu na příští rok. Novinářům to řekl před zasedáním vlády, na kterém se budou ministři návrhem ministerstva financí zabývat. Kvůli dopravním stavbám by si Kremlík představoval navýšení rozpočtu v řádu miliard korun. Tradiční jednání o závěrečné podobě rozpočtu chystají s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) na léto i další ministři. Se snížením počtu zaměstnanců, které požaduje plošně Schillerová, nemá Kremlík problém. Zopakoval, že za nereálné považuje zvýšit cenu roční dálniční známky z nynějších 1500 korun. "Myslím si, že by to nebylo fér vůči řidičům," uvedl. O růstu ceny je podle něj možné uvažovat teprve po dokončení modernizace dálnice D1. Ministerstvo financí přitom počítá v návrhu rozpočtu s navýšením příjmů z dálničních známek o dvě miliardy korun.

Odboráři kritizují navrhované snížení rozpočtu kultury

Vláda podle odborářů porušuje své programové prohlášení o podpoře kultury, je zodpovědná za trvající kritický stav v této oblasti. Českomoravská konfederace odborových svazů a Unie zaměstnavatelských svazů to uvedly v tiskové zprávě. Odmítají návrh rozpočtu ministerstva kultury na příští rok, který má být o více než 400 milionů korun nižší než letos. Požadují, aby vláda navýšila rozpočet na úroveň, se kterou počítá strategie ministerstva kultury, tedy minimálně na jedno procento výdajů státního rozpočtu, bez započítání výplaty náhrad církvím. Odbory požadují okamžité jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Policie varuje školy v Praze před možným útokem střelce

Policie zaznamenala na sociální síti výhrůžku střelbou na neurčené škole v Praze. Posiluje proto dohled u škol a informuje jejich vedení. Zároveň pracuje na dopadení autora výhrůžky. Policie o tom informovala na twitteru. Podobný případ policie řešila 10. června, poté zadržela šestnáctiletého mladíka, který vyhrožoval střelbou v blíže nespecifikované škole v Česku. Mladík se k činu přiznal, po zadržení uvedl, že výhrůžku nemyslel jakkoli vážně. Je podezřelý z přečinu nebezpečné vyhrožování.

V Muzeu Kampa uvádí divadelní hru o jeho zakladatelce

Na nádvoří pražského Muzea Kampa se po tři desítky večerů bude hrát představení nazvané Meda. Je věnované sběratelce umění a zakladatelce Muzea Kampa Medě Mládkové. Inscenace připravená podle knihy Ondřeje Kundry Můj úžasný život je průřezem jejího života od 14 let do dnešních dní. Vznikla k letošnímu stému výročí narození Medy Mládkové. Hlavní roli v divadelní hře hraje Tatiana Vilhelmová. Hru napsala Daniela Šteruská a derniéra je naplánována na 8. září na den 100. narozenin Mládkové.

Meda Mládková se narodila 8. září 1919 v Zákupech v severních Čechách. Od roku 1948 žila v emigraci. Po celou dobu života v zahraničí, nejdříve ve Švýcarsku, později ve Francii a nakonec ve Spojených státech, pomáhala krajanům - přispívala k šíření děl českých spisovatelů a novinářů, později se rozhodla sbírat díla českých umělců. Od roku 1989 hledala v Praze prostory vhodné pro vznik muzea moderního umění, aby mohla své sbírky zpřístupnit veřejnosti. Muzeum Kampa se od svého otevření v roce 2003 stalo významnou institucí a v posledních letech mu roste návštěvnost.

Pět nosorožců z dvorské zoo je v Africe, cestují do rezervace

Pět vzácných nosorožců černých ze ZOO Dvůr Králové nad Labem přistálo na letišti v hlavním městě středoafrické Rwandy Kigali. Následně byly železné bedny s nosorožci přeloženy na nákladní auta a konvoj se vydal do rezervace Akagera. ČTK to řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Ve Rwandě mají zvířata podpořit v minulosti vyhubenou populaci nosorožců. Cesta nosorožců do nového domova začala v neděli časně ráno naložením ve dvorské zoo. "Do Kigali zvířata přiletěla v pořádku," řekla mluvčí. Transport je dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky. Dvorská zoo, kterou vlastní Královéhradecký kraj, patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě. Cestu zvířata absolvují pod sedativy, uspána nejsou. Do Afriky zoologové nosorožcům také v letadle přivezli zhruba čtyři tuny krmení, aby aklimatizace zvířat v Africe byla co nejhladší.

Zvířata z Evropy budou ve Rwandě nejdříve v ohradách z dřevěných kůlů zvaných boma o rozměrech osm krát osm metrů. Po několika týdnech by měli být nosorožci postupně vypouštěni do větších oplocených výběhů o rozloze jednoho až 16 hektarů. Zhruba po roce by mohli být vypuštěni do severní části parku na území o rozloze 3000 hektarů, které je poloostrovem vybíhajícím do jezera. Park trvale hlídají ozbrojení strážci. Zvířata také kvůli sledování dostanou do rohů vysílačky. Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni. V jižní části parku Akagera nyní žije skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z jižní Afriky, která byla do Rwandy přemístěna předloni. S nimi by se zvířata z Evropy mohla v budoucnu pářit.

Počasí

Skoro jasno, nejvyšší teploty 26 až 30 °C, v 1000 m na horách kolem 21 °C.