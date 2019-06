V Praze se uskuteční možná největší demonstrace od roku 1989

Možná největší demonstrace od revolučního roku 1989 se dnes uskuteční na pražské Letné. Vyvrcholit by zde měla série protestů za nezávislost justice a lepší vládu, kterou pořádá spolek Milion chvilek. Program akce a řečníky organizátoři tají, očekávají účast až 350.000 lidí. Na shromáždění budou dohlížet desítky policistů, antikonfliktní tým, dobrovolníci Českého červeného kříže (ČČK) i koordinátor a krizový manažer záchranné služby.

Impulzem demonstrace, z nichž první se konala 29. dubna, byla demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) a výběr jeho nástupkyně Marie Benešové (za ANO). Kněžínek svůj úmysl odejít z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Mezi obviněnými je i premiér Andrej Babiš (ANO), který případ označuje za politickou kauzu. Požadavky demonstrantů se postupně zaměřily na celou vládu a demisi premiéra. Na minulý protest proti Benešové a Babišovi na Václavském náměstí podle pořadatelů dorazilo 120.000 lidí.

Na dnešek připadá podle Deloitte den daňové svobody

Na dnešní den připadá podle výpočtů společnosti Deloitte den daňové svobody. Daňoví poplatníci tak v letošním roce pracovali na odvod daní 174 dní, tedy o jeden den méně než loni. Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby jeho celý příjem připadá státu. Přibližně stejně jako Češi jsou na tom letos Němci a Slovinci. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci ve Francii, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

Metodika Deloitte pro výpočet dne daňové svobody rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů vládního sektoru a čistého národního důchodu. Výpočet dne daňové svobody v ČR také provádí Liberální institut. Ten využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu. Podle Liberálního institutu nastal v ČR den daňového svobody 28. května.

O prázdninových měsících přibývá vážných dopravních nehod

Policisté varují řidiče i spolucestující před takzvanými letními nehodami. Častěji totiž cestují i lidé, kteří přes rok moc nejezdí a vydávají se na dlouhou jízdu, třeba k moři. K letním úrazům tak patří například i vážné úrazy nohou, které si lidé v autě pokládají na palubní desku. Podle záchranářů v takových případech hrozí zlomeniny nohou už jen při pouhém brždění auta. Podle policejních statistik při dopravních nehodách zemře nejvíc lidí právě v červenci a srpnu. Loni v létě jich zahynulo 115. Dalších 563 mělo těžká zranění. Za srážku může podle policistů většinou únava nebo nepozornost řidičů.

U Milína na Příbramsku v sobotu večer havarovala tři osobní auta. Osm lidí utrpělo zranění, z toho sedm bylo zraněno vážně. K hromadné nehodě přiletěly tři vrtulníky, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová.

Ležáky si připomenou 77. výročí vypálení nacisty

Vypálení osady Ležáky na Chrudimsku a vyvraždění tamních obyvatel nacisty před 77 lety připomene pietní shromáždění v místech, kde vesnice stála. Shromáždění začne bohoslužbou, následovat bude položení věnců, čtení jmen zavražděných obyvatel obce a projevy hostů v čele s předsedou vlády Andrejem Babišem. Vzpomínkový akt zakončí zapálení ohně a seskok parašutistů. Vzpomínkové akce se každoročně účastní stovky lidí včetně představitelů státu.

Ležáky nacisté vypálili 24. června 1942 jako odvetu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, dva týdny po vyhlazení středočeských Lidic. Gestapo odhalilo, že parašutisté vyslaní z Británie udržovali z Ležáků vysílačkou Libuše spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. Konce války se dožily pouze dvě ležácké děti - sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy vybrané na převýchovu do Německa. Osada byla vyrabována, vypálena a kompletně srovnána se zemí.

ČSÚ: V Česku loni utonulo 185 lidí, o čtyři více než v roce 2017

V Česku loni utonulo 185 lidí, z toho bylo 133 mužů a 52 žen. Bylo to o čtyři lidi více než v roce 2017. Asi desetina utonulých jsou děti do 15 let. Utonutí je tak po dopravních nehodách nejčastější příčinou smrti dětí, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou počty utonulých na jednoho obyvatele v ČR až dvojnásobně vyšší než v některých přímořských státech jako Francie nebo Velká Británie.

V bazénu utonulo za celý loňský rok šest lidí, ve vaně deset. Drtivá většina životů ale vyhasla pod hladinou přírodních vod. Poslední tři roky se drží počty utonulých kolem 180 obětí, ale například v roce 1997 utonulo dokonce 326 lidí. Na řekách v ČR se loni staly tři smrtelné nehody. V jednom případě utonul vodák po nehodě na jezu a další dva lidé utonuli poblíž nebezpečných jezů. V moři končí svůj život ročně několik desítek českých turistů, nejvíce v Chorvatsku, uvedla Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Voda má podle ní na svědomí v přírodě každý rok i řadu poranění po skoku do mělké vody.

V Zoo Dvůr Králové naložili pět nosorožců pro cestu do Rwandy

V Zoo Dvůr Králové nad Labem naložili pět vzácných nosorožců černých pro cestu do středoafrické Rwandy. Do tamního národního parku Akagera by měli po leteckém převozu dorazit v pondělí dopoledne. Ve Rwandě mají zvířata podpořit v minulosti vyhubenou populaci nosorožců. Jde o dosud největší transport nosorožců z Evropy do Afriky, řekla ČTK mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Pět železných beden se třemi samicemi a dvěma samci naložil jeřáb na kamiony, které jedou na letiště. Nosorožci si při zhruba tříměsíční přípravě na cestu na transportní bedny zvykali, procházeli skrz ně ze stájí do výběhu. Dnes jim ošetřovatelé do beden dali jablka a zavřeli je v nich. Zároveň zvířatům nastřelili do těla sedativa. Uspána při transportu nebudou. Do Afriky je doprovází pětičlenný tým, jehož členem je také africký odborník na transporty zvířat Pete Morkel.

Dvorská zoo, kterou vlastní Královéhradecký kraj, patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě. Tři nosorožci pro Rwandu jsou z chovu dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari dorazili do Dvora Králové loni na podzim. Náklady na projekt činí asi 4,3 milionu korun. Nejdražší z toho je letecký transport za asi 3,5 milionu korun a pořízení beden za 700.000 korun. Peníze poskytli dárci a na projekt šel také výtěžek z různých akcí dvorské zoo. Zvířata budou darem rwandské vládě.

Průzkum: Češi za svého psa utratí v průměru téměř 16.000 za rok

Nejoblíbenějším domácím mazlíčkem v Česku je pes, ve své domácnosti ho má 40 procent Čechů. Ti za něj v průměru utratí 15.794 Kč za rok. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit. Domácího mazlíčka má ve své domácnosti 64 procent Čechů. Po psovi v oblíbenosti příliš nezaostávají ani kočky, které žijí v 37 procentech českých domácností. Více než desetina (13 procent) respondentů má doma nějakého menšího mazlíčka, jako je králík nebo morče. Podobný podíl dotázaných (11 procent) má doma rybičky.

Sport

České volejbalistky vyhrály po sedmi letech Evropskou ligu. Ve finále Final Four porazily v chorvatském Varaždínu domácí výběr 3:1 po setech 18:25, 25:15, 25:22 a 25:22. Navázaly tak na triumf z roku 2012, kdy se radovaly v Karlových Varech. Už postupem do finále české reprezentantky vylepšily loňské třetí místo a zároveň si zajistily účast v kvalifikaci o Ligu národů. Příští týden odletí do Limy, kde se koná Challenger Cup, jehož vítěz se probojuje mezi elitu.

Počasí

Zpočátku převážně oblačno. Postupně ustávání srážek a oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C, na severozápadě ojediněle až 28 °C.

Jihočeští hasiči měli v sobotu večer až do půlnoci 30 zásahů kvůli prudkému dešti. V Chlumanech na Prachaticku evakuovali 15 lidí, jejich domy zalila voda z rozvodněného potoka a z rybníka. Hasiči čerpali vodu ze sklepů, odklízeli stromy.