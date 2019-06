Zeman přijme Babiše, jednat se chystají i o odvolání Staňka

Pravidelnou schůzku v Lánech mají dnes večer na programu prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády tento týden novinářům řekl, že by s hlavou státu chtěl probrat mimo jiné výměnu ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), kterou na Hrad podle návrhu ČSSD poslal koncem května. Hovořit by mohli i o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, který v pátek podala opozice.

Staněk původně předložil svou demisi s účinností ke konci května. Když ji Zeman nepřijal, předseda ČSSD Jan Hamáček požádal Babiše o Staňkovo odvolání a vyjádřil přesvědčení, že se podaří výměnu ministrů vyřešit do konce června. Prezident podle ústavy demisi ministra přijmout nemusí, musí však přistoupit k jeho odvolání, pokud to navrhne premiér. Ústava nicméně neurčuje žádné lhůty pro tento krok. Zeman chce kvůli změně na ministerstvu nejprve mluvit s Babišem a s místopředsedou ČSSD Michalem Šmardou, kterého strana navrhuje na Staňkovo místo.

Petříček navštívil v Lotyšsku české vojáky, jednal s ministrem

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček navštívil Lotyšsko, kde zdůraznil odhodlání Česka jako členského státu Severoatlantické aliance hájit Lotyšsko a další pobaltské spojence před případnou agresí. Na úvod se setkal s českými vojáky, kteří v Lotyšsku působí v rámci posílené předsunuté přítomnosti NATO. Český ministr dále jednal se svým lotyšským protějškem Edgarsem Rinkévičsem o ekonomických vztazích, bezpečnostních otázkách a regionální spolupráci, sdělilo české ministerstvo zahraničí.

Petříček českým vojákům poděkoval za jejich šestiměsíční misi v pobaltské zemi a zdůraznil, že spolupráce jednotlivých zemí NATO v Lotyšsku je unikátní. Hlavními tématy jednání Petříčka s Rinkévičsem byly vedle ekonomických vztahů otázky kybernetické bezpečnosti, spolupráce v NATO a předsednictví České republiky ve V4, která sdružuje ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Vláda zřejmě hlasování o nedůvěře přečká, podpoří ji ČSSD i KSČM

Část opozičních stran předložila dost podpisů pro svolání hlasování Sněmovny o nedůvěře vládě, které ale kabinet zřejmě přečká. Proti vyslovení nedůvěře vládě se totiž postavili koaliční sociální demokraté i komunisté, kteří menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD podporují. Hlasování se bude konat ve středu. Pro vyslovení nedůvěry vládě je potřeba většina 101 hlasů. Opoziční ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, které hlasování vyvolali, mají spolu s SPD dohromady jen 87 hlasů. Podle iniciátorů hlasování by se měli poslanci jasně vyslovit k podpoře premiéra Andreje Babiše (ANO), který je podle návrhu auditní zprávy Evropské komise ve střetu zájmů a který čelí obvinění v dotační kauze Čapí hnízdo.

Místopředseda TOP 09 Czernin se chce stát předsedou strany

Místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin bude kandidovat na předsedu strany, kterého členové TOP 09 vyberou letos na podzim. Oznámil to na facebooku. Czernin uvedl, že chce zvýšit přitažlivost TOP 09 pro voliče. TOP 09 nyní vede Jiří Pospíšil, kterého Czernin podle serveru iDNES.cz kritizoval za to, že je zároveň šéfem strany a europoslancem. Stejně se již dříve vyjádřil předseda poslaneckého klubu strany Miroslav Kalousek. Nynější šéf TOP 09 zatím nepotvrdil, zda bude post obhajovat.

Kremlík: Roční dálniční známka nezdraží před dokončením opravy D1

Cena roční dálniční známky by se z nynějších 1500 korun neměla zvyšovat nejméně do roku 2021. Vyplývá to z vyjádření ministra dopravy Vladimíra Kremlíka‏ (za ANO) na twitteru. Ministr uvedl, že cena se nezmění, dokud nebude hotová oprava dálnice D1, která má být podle současných plánů dokončena právě v roce 2021. Návrh na zdražení kuponu na 2000 Kč ve čtvrtek předložil poslanec ANO Martin Kolovratník. Se zdražením známky ale počítá ministerstvo financí ve svém návrhu státního rozpočtu. Zvýšení cen by mělo přinést nárůst příjmů z dálničních známek asi o dvě miliardy korun.

V novém systému bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Platby, které budou vázány na registrační značku vozidla, zaznamená informační systém Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Kontrolovat se budou prostřednictvím kamer, k prověrkám by mohly sloužit i nynější mýtné brány. Systém by mohl do budoucna umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky. Za dálnice se v Česku prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995, elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007. Současných 1500 korun ročně platí motoristé od roku 2012. Ceny dálničních známek v Česku patří v Evropě k průměru.

Pravěkou studnu naloží restaurátoři z Litomyšle do cukrové lázně

Odborníci z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice zahájili konzervování studny staré více než 7000 let. Pravěkou dřevěnou stavbu archeologové našli loni na Orlickoústecku při stavbě silnice D35. Je nejstarší v Evropě. Konzervace v cukrové lázni potrvá asi rok, uvedla škola v tiskové zprávě. "Metoda s roztokem sacharózy se používá na zachování dřevěných staveb ve světě často. Koncentrace se postupně zvyšuje, až cukr z velké části nahradí molekuly vody v buňkách dřeva a dřevěný prvek po vyschnutí zpevní," uvedl proděkan Fakulty restaurování Karol Bayer.

Studna odkrytá u Ostrova na Orlickoústecku je podle expertů nejstarší dochovanou dřevěnou architektonickou stavbou v Evropě. Vědci odhadují, že stromy její stavitelé pokáceli mezi lety 5256 až 5255 před naším letopočtem, což z ní činí nestarší dendrochronologicky datovanou dřevěnou architekturu v Evropě. V kompletním stavu se zachovala díky tomu, že byla tisíciletí pod vodou.

Sport

Střelci Aneta Brabcová a Filip Nepejchal se postarali o zisk první české medaile z Evropských her v Minsku. V soutěži smíšených družstev ve vzduchové pušce skončili třetí, v souboji o bronz porazili norskou dvojici Jeanette Hegg Duestadová, Henrik Larsen 17:11. Zvítězili Rusové Julija Karimovová a Sergej Kamenskij. Devatenáctiletý Nepejchal vyhrál už tři závody Světového poháru, o sedm let starší Brabcová dosud na mezinárodní scéně na výraznější úspěch čekala.

Barboře Strýcové se v semifinále turnaje na trávě v Birminghamu nepodařilo zastavit rozjetou Ashleigh Bartyovou. Česká tenistka čerstvé vítězce Roland Garros podlehla 4:6, 4:6 a třiadvacetiletou Australanku dělí jedna výhra od prvního místa ve světovém žebříčku. Navzdory dnešní porážce Strýcová tento týden potvrdila, že se jí v Birminghamu dlouhodobě daří. Do semifinále na tamní trávě postoupila počtvrté za posledních šest let, přičemž dvakrát si neúspěšně zahrála o titul.

Počasí

Oblačno až zataženo. Na jihu, jihozápadě a východě území místy déšť nebo přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, na jihu a jihozápadě Čech kolem 21 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C.