V neděli na Letné vyvrcholí série protestů za nezávislost justice

Největší demonstrací od revolučního roku 1989 má podle organizátorů tuto neděli na pražské Letné vyvrcholit série protestů za nezávislost justice a lepší vládu, kterou pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii. Program akce a řečníky organizátoři tají, očekávají účast až 350.000 lidí. Na shromáždění budou dohlížet desítky policistů, antikonfliktní tým, i koordinátor a krizový manažer záchranné služby. Jízdenky v nedělních vlacích a autobusech ve směru do Prahy rychle zmizely, dopravci plánují posílení některých spojů. Zda je vysoký zájem spojený s protestem, ale žádný z nich nedokázal odhadnout.

Impulzem pro současné demonstrace, z nichž první se konala 29. dubna, byla demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) a výběr jeho nástupkyně, poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Marie Benešové (za ANO). Kněžínek svůj úmysl odejít z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Mezi obviněnými je i premiér Andrej Babiš (ANO), který případ označuje za politickou kauzu. Požadavky demonstrantů na Staroměstském a později Václavském náměstí v Praze i v regionech se postupně zaměřily na celou vládu a demisi premiéra.

Lídři se na obsazení funkcí v EU neshodli, sejdou se 30. června

Šéfům států a vlád zemí Evropské unie se nepodařilo vyřešit složitou otázku nového obsazení klíčových funkcí v evropských institucích, v první řadě nového předsedy Evropské komise. Předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk novinářům řekl, že nyní nebyla na jednání Evropské rady většina pro žádného kandidáta. Potvrdil také, že prezidenti a premiéři se k věci vrátí na mimořádném summitu, který bude večer v neděli 30. června. Je to krátce před ustavující schůzí nově zvoleného europarlamentu, která se uskuteční 2. července.

Vědci z Buštěhradu otestují v poušti zařízení na výrobu vody

Vědci z buštěhradského Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) v poušti otestují zařízení na výrobu vody ze vzduchu. Systém představí na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. Dnes dva kontejnery se zařízením odjely z Buštěhradu do Spojených arabských emirátů. Zařízení budou odborníci v poušti sestavovat na konci července, fungování systému vyhodnotí po šesti měsících, uvedl Tomáš Matuška z UCEEB, který má projekt na starosti. Nyní testovaný systém, který se vejde do dvou lodních kontejnerů, vyrobí 100 litrů destilované vody denně. Další úpravou pomocí minerálů z ní vznikne pitná voda. Zařízení bude stát u velbloudí farmy, kde žije několik stovek závodních velbloudů. Na farmu chodí pro vodu například i beduíni, právě jim by mohlo podle Matušky zařízení sloužit.

"Cíl je udělat zařízení a nabízet ho pro opravdu odlehlé oblasti bez infrastruktury," uvedl Matuška. Při testování v reálném prostředí pouště vědci zjistí, zda stroje nepoškodí například jemný písek. Data budou sbírat na dálku, energii zajistí solární zdroj umístěný nad kontejnery.

U maturity z češtiny a cizích jazyků stoupla letos neúspěšnost

Neúspěšnost v maturitních písemných pracích z češtiny letos opět stoupla. Nezvládlo je 5,3 procenta středoškoláků, kteří zkoušku dělali poprvé. Je to o 1,8 procentního bodu více než loni. Více studentů oproti loňsku propadlo i ze slohu v cizích jazycích. Nejvíce si pohoršili u němčiny, kde jich písemnou zkoušku nesložila pětina. V nejoblíbenější angličtině nenapsalo práci úspěšně 2,3 procenta maturantů. Vyplývá to z analýzy výsledků písemných prací, kterou na svém webu zveřejnil Cermat.

Maturanti mohli přitom letos na napsání práce využít víc času než v minulých letech. Téma si letos mohli během psaní nově i měnit. Přes 60 procent studentů si zvolilo vypravování na téma Děsuplná noc. Zbytek se rozhodoval mezi zadáními pro úřední dopis, úvahu, líčení nebo dvěma články. Nejvíce maturantů (6,4 procenta) nezvládlo napsat úřední dopis. Nejméně (1,4 procenta) jich propadlo z líčení.

Praha si připomněla 70 let od popravy generála Heliodora Píky

Váleční veteráni, zástupci armády i politici si připomněli 70. výročí smrti generála Heliodora Píky. Za údajnou špionáž a zradu byl v roce 1949 odsouzen k trestu smrti oběšením. Pietního aktu před budovou Generálního štábu armády ČR v Dejvicích se zúčastnila také rodina generála Píky. Synovci Jan a Karel převzali Záslužný kříž ministra obrany. Na místě byla rovněž zahájena výstava Destrukce důstojnického sboru po roce 1948, která připomíná osudy politicky pronásledovaných vojáků. V proslovech mluvčí zmiňovali kromě generála Píky jeho syna Milana, který bojoval za očištění otcova jména. V roce 1968 dosáhl rehabilitace procesu, ve věku 96 let letos v březnu zemřel.

Výstava Destrukce důstojnického sboru po roce 1948 mapuje období 1945 až 1958 a příběhy tisíců perzekvovaných vojáků. "Vycházíme nejen z vyšetřovacích a soudních spisů těch procesů, ale i z operativních svazků Státní bezpečnosti, případně i z memoárové literatury," řekl spoluautor výstavy Prokop Tomek. Generál Heliodor Píka byl československý voják a legionář. Po druhé světové válce se stal náměstkem náčelníka generálního štábu. Po komunistickém puči byl obviněn ze špionáže a ve vykonstruovaném procesu v roce 1949 trvajícím pouhé tři dny odsouzen k trestu smrti. Dne 21. června 1949 byl v plzeňské věznici Bory oběšen. Jeho tělo se dodnes nenašlo.

Zastupitelé Prahy odmítli povolit stavbu Mariánského sloupu

Hlavní město stále nesouhlasí s umístěním repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Zastupitelé odmítli revokaci původního nesouhlasného stanoviska z roku 2017, kterou navrhli zastupitelé Jan Wolf (KDU-ČSL), Jan Čižinský (Praha Sobě), Jiří Pospíšil (TOP 09) a Martin Benda (Praha Sobě). Diskuse se neúčastnily opoziční ODS a ANO, jejichž zastupitelé před 3:00 na protest proti délce jednání odešli domů. O bodu zastupitelé hlasovali ráno v 5:15, předkladatelé se jej před hlasováním neúspěšně pokusili stáhnout. Předkladatelé návrhu chtěli zrušit původní nesouhlasné usnesení a zároveň povolit sochaři Petru Váňovi a jeho spolupracovníkům zábor místa na Staroměstském náměstí, kde sloup do roku 1918 stál.

Léčebné konopí zřejmě bude z většiny hrazeno z pojištění

Léčebné konopí zřejmě bude z většiny hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ošetřující lékaři a lékárníci také budou sdílet údaje o lécích, které má pacient předepsané. Vládní novelu, která to předpokládá, schválila Sněmovna. Sdílení údajů mezi poskytovateli zdravotní péče by mělo podle kabinetu zajistit bezpečnější a kvalitnější předepisování léků. Předlohu ještě musí posoudit senátoři a podepsat prezident. Pojišťovny by dávaly podle návrhu nejvýše na 30 gramů léčebného konopí pro jednoho pacienta měsíčně 90 procent ceny léčebného konopí. Případné vyšší množství by podléhalo souhlasu revizního lékaře. Sněmovna odmítla požadavek pirátského poslance Tomáše Vymazala, aby úhrada byla stoprocentní a měsíční hranice vzrostla na 180 gramů.

Pacientů, kteří užívají léčebné konopí, v Česku přibývá. Letos v květnu jich bylo 665 a lékaři jim předepsali přes pět kilogramů konopí, loni za celý rok to bylo 447 pacientů a 4,8 kilogramu předepsaného konopí. Podle odborníků ale chybí data o úspěšnosti léčby, zejména u rakoviny. Konopí se předepisuje i lidem například s roztroušenou sklerózou a AIDS. Většina pacientů je má na chronickou bolest, na níž nezabírají jiné léky. Pacientům dá předloha právo zakázat vstup jejich lékařům do databáze o jejich lécích. Občanští demokraté a Piráti neuspěli s návrhem na opačný postup, tedy aby si lékaři nebo lékárníci museli vyžádat aktivní souhlas pacienta. Dolní komora navzdory nesouhlasu ministerstva zdravotnictví schválila pozměňovací návrh Daniela Pawlase (KSČM), který by měl podle něho zajistit dostupnost léků v jakékoli lékárně v Česku. Dolní komora neumožnila zásilkový prodej léků na předpis, jak chtěl s poukazem na požadavky lidí se zdravotním postižením Patrik Nacher (ANO).

Omega dlaha vyvinutá v Liberci se už používá i za hranicemi

Omega dlaha, kterou vyvinuli lékaři traumatologicko-ortopedického centra Krajské nemocnice Liberec, se rozšiřuje i do zahraničí. Dlaha se používá při vážných poraněních pánve a ve srovnání s jinými metodami zkracuje délku operace i následnou rekonvalescenci. Po dvou dnech se pacienti staví na nohy, řekl novinářům přednosta centra Jaroslav Šrám, který spolu s dalšími specialisty za vývojem Omega dlahy stojí. Dlahu lékaři nejčastěji používají u zlomenin přední a vnitřní části jamky kyčelního kloubu. Takové zlomeniny vznikají u starších pacientů po prostém pádu na bok a v posledních letech jich výrazně přibývá. Dlahu už lékaři použili zhruba u 500 operací nejen v Liberci a v dalších nemocnicích v České republice, ale 161 operací provedli v zahraničí.

"Dlaha je nejvíce rozšířena v ČR, ale je široce používána i na Slovensku, v Polsku, Rumunsku, ale i v mimoevropských zemích, například v Saúdské Arábii. Kolem 15 operací bylo provedeno v SRN," řekl Šrám. Zájem o metodu projevili i v Mexiku. Samotnou dlahu lékaři dál vyvíjejí. Nyní se podle Šráma prověřuje možnost vyrábět ji pomocí 3D tisku. "Stejně tak ověřujeme, zda bychom mohli dlahu vyrábět již namodelovanou s tím, že by se na operačním sále během pěti minut jen dotvarovala. V současné době se na části pracovišť modeluje až při operaci," řekl Šrám.

O2 spustila v Kolíně testovací mobilní síť 5G

Operátor O2 spustil v Kolíně testovací mobilní síť 5G. Jde o první síť páté generace v Česku, která pokrývá celé město. Síť má sloužit pro otestování technologie v reálných podmínkách. Uvedli to zástupci společnosti. Mobilní sítě páté generace přinesou velkou změnu nejen pro připojení přenosných zařízení, ale také pro pevné připojení domácností a firem tam, kde není dostatečně rychlý kabelový internet. "Kolín jsme si vybrali pro dlouhodobé testovaní 5G ze tří důvodů - rozloha a počet obyvatel odpovidající středně velkému městu, dobrá vzdálenost od naší pražské centrály a otevřenost vedeni města k využívání moderních technologií," uvádí společnost. V Kolíně bude nyní 5G při testovacím provozu dostupné zhruba měsíc. Protože ale na trhu nejsou dostupná zařízení s podporou této technologie, běžní zákazníci se na něj zatím nepřipojí, uvedl operátor.

Praha schválila závazek snížit emise CO2 o 45 pct do roku 2030

Zastupitelé vyhlásili v Praze klimatický závazek, při kterém chce vedení města do roku 2030 snížit množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 chce, aby byla metropole bezuhlíková. Zároveň schválili okruh opatření, kterými toho hodlá dosáhnout, a to například nákup energií z obnovitelných zdrojů, omezení topení pevnými palivy nebo podpora dopravních prostředků s jinými než spalovacími motory. Zhruba za rok chce mít magistrát hotový plán konkrétních opatření i s jejich harmonogramem. Opozice kritizovala závazek pro nekonkrétnost.

Cenu Francouzské akademie získal básník Petr Král

Český básník, prozaik, esejista a překladatel Petr Král, píšící česky i francouzsky, se stal jednou ze 64 osobností, které vyznamenala Francouzská akademie. Ta tradičně v červnu uděluje své ceny osobnostem, vynikajícím na poli kultury, a to s využitím francouzštiny, uvedla agentura AFP. Sedmasedesátiletý Král byl v roce 2016 v Česku oceněn Státní cenou za literaturu. Porota mu ji udělila nejen za jeho knihu kritických statí a esejů Vlastizrady, ale i za celé jeho dílo zahrnující i jeho tvorbu v emigraci.

Původním jménem Chrzanovský, v roce 1950 přijal příjmení Král po svém otčímovi. Po sovětské invazi emigroval do Paříže. V roce 1995 získal doktorát na Sorbonně. Hostoval na univerzitách v Paříži a Lyonu, rovněž na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2006 žije znovu v Praze.

Palin z Monty Python: Češi jsou nejvtipnějším národem světa

Michael Palin z legendární britské komediální skupiny Monty Python považuje Čechy za nejvtipnější národ na světě. V rozhovoru pro televizi Channel 5 řekl, že pokud jde o vtipkování, neznají Češi hranic. Palinova slova vzbudila pozornost na českých sociálních sítích a upozornil na ně mimo jiné i britský velvyslanec v Praze. "Češi! Zde je obrovský kompliment vašemu národu," napsal na twitteru velvyslanec Nick Archer. Interview s téměř neustále se usmívajícím Palinem vzniklo po obřadu, při němž byl Palin povýšen do šlechtického stavu. Palin tvrdí, že u jiných národů existují určité meze pro to, čemu se lidé mohou smát. Neplatí to ale "tady (v Británii) a z nějakého důvodu v České republice", dodal první člen skupiny Monty Python, který se stal rytířem. Díky tomu je oprávněn užívat titul Sir.

Hrad Valdštejn má výstavu filmových kostýmů z husitské trilogie

Hrad Valdštejn v Českém ráji má po dvou letech opět výstavu filmových kostýmů. Tentokrát z husitské trilogie režiséra Otakara Vávry z 50. let minulého století. Výstava připomíná 595 let od obsazení hradu Janem Žižkou z Trocnova a 600 let od první pražské defenestrace, která zažehla husitské bouře, uvedl za hrad Radim Štícha. Letní výstava kostýmů před dvěma lety zvedla hradu návštěvnost asi o pět procent, tehdy byla zaměřená na známé televizní pohádky. "Vávrovy velkofilmy sice byly do jisté míry kritizované za určitý propagandistický náhled, ale bylo to i tím, v jaké době byly natočeny. Na svou dobu to ale byla monumentální díla, i co se týká výpravy, kostýmů a samozřejmě zachycení bitevních scén," řekl Štícha. Doplňkem výstavy jsou zbraně z filmové husitské trilogie či velké obrazy zachycující výjevy z husitské doby. Speciálně pro tuto výstavu je namaloval jablonecký malíř Josef Vokál.

Čech bude po ukončení fotbalové kariéry poradcem v Chelsea

Fotbalový brankář Petr Čech se po ukončení kariéry vrací do Chelsea. V londýnském celku, se kterým jako hráč získal čtyři tituly a vyhrál s ním Ligu mistrů, bude působit jako poradce sportovního a technického úseku. Klub o tom informoval na svých internetových stránkách. "Je mi velkou ctí, že jsem dostal možnost se vrátit do Chelsea a pomáhat klubu k co nejlepším výkonům na té nejvyšší úrovni. Chci přispět k pokračování úspěchů, kterých klub v posledních patnácti letech dosáhl. Těším se na nové výzvy a doufám, že plně využiju svoje fotbalové znalosti a zkušenosti a dopomůžu týmu k dalším úspěchům," uvedl Čech.

Rekordman v počtu startů za českou reprezentaci ukončil kariéru po uplynulé sezoně v dresu Arsenalu, kam přišel v roce 2015 po jedenácti letech v Chelsea. S tou získal čtyři tituly, v roce 2012 vyhrál Ligu mistrů a v následující sezoně přidal i triumf v Evropské lize. "Po skončení kariéry jsem říkal, že si vezmu čas, položím si všechny nabídky před sebe a vyberu si tu, která se mně bude zdát nejlepší. A Chelsea přišla s nabídkou, která nešla odmítnout," přidal Čech, který uvažoval i o trénování. "Do budoucna bych si chtěl dodělat profesionální licenci. Nabídka od Chelsea ale byla taková, že jsem se rozhodl ji vzít a trénování odsunout v tuto chvíli na později," dodal.

Počasí

Převážně oblačno, místy přeháňky. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C.