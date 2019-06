Opozice vyvolá hlasování o nedůvěře vládě

Opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se domluvily, že vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Dostatečný počet podpisů mají, předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) je ale předloží až v pátek, aby si ČSSD mohla vyjasnit svou pozici k hlasování na pátečním jednání svého předsednictva. Očekávají, že bezprostředně na příští týden svolá schůzi, jak mu to ukládá ústava. Novinářům to po jednání řekl předseda ODS Petr Fiala. Opozice chce konání schůze k nedůvěře vládě v příštím týdnu i kvůli tomu, aby se jí mohl účastnit premiér Andrej Babiš (ANO). Tento čtvrtek a pátek bude Babiš na summitu Evropské unie v Bruselu. Opozice reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO).

Pro vyslovení nedůvěry vládě je třeba 101 hlasů, proto by pětice stran potřebovala pro úspěch i hlasy dalších sněmovních frakcí. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše strany oslovily SPD a ČSSD, zda by byly ochotny hlasovat proti kabinetu. Pozice SPD je podle něj jasná, bude hlasovat proti kabinetu. Později to potvrdil místopředseda SPD Radim Fiala, hnutí je podle něj připraveno jednat o další vládě. Předsednictvo SPD dnes v tiskové zprávě uvedlo, že nedává důvěru vládě, ovšem nikoli kvůli premiérovi, ale kvůli účasti ČSSD. Poslance KSČM, která menšinovou vládu ANO a ČSSD toleruje, opozice přímo oslovovat nehodlá.

Ani jeden z poslanců ČSSD na jednání klubu nedal najevo, že bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě, řekl novinářům šéf sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka. Neočekává, že by se po pátečním jednání předsednictva strany situace změnila.

iROZHLAS: Babiš se ve čtvrtek sejde s předsedou EK Junckerem

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek v Bruselu setká s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Uvedl to server iROZHLAS.cz. Babiš předminulý týden řekl, že chce s Junckerem mluvit o auditu ke svému údajnému střetu zájmů. Mluvčí komise Mina Andrejevová ale toto téma nepotvrdila. Evropská rada se v Bruselu koná ve čtvrtek a v pátek. Návrh auditní zprávy, který na konci května zveřejnila média, uvádí, že Babiš má dal vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš už 5. června avizoval, že plánuje setkání s Junckerem na červnovém summitu. "Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální," prohlásil tehdy premiér. Babiš, který kvůli zákonu o střetu zájmů Agrofert převedl do svěřenských fondů, označil audit za pochybný a za útok na Českou republiku.

Odvolací soud potvrdil rodu Walderode nárok na restituci

Odvolací Krajský soud v Hradci Králové potvrdil restituční nárok rodu Walderode na vydání panství na Turnovsku. Rod se majetku domáhá od roku 1992. Ve sporu jde i o zámek Hrubý Rohozec. O tom, že Karel des Fours Walderode je oprávněnou osobou a na majetek zkonfiskovaný Benešovými dekrety má nárok, rozhodl v září 2017 Okresní soud v Semilech. Státní instituce a další subjekty se odvolaly, odvolací soud nicméně dnes rozsudek okresního soudu potvrdil. Rozhodnutí je tak pravomocné. Vydání rodového panství v hodnotě kolem tří miliard korun se domáhá vdova Johanna Kammerlanderová. U soudu byla osobně přítomna. Po vynesení rozsudku se pozastavila nad délkou řízení. "Rozsudek už mohl padnout před 27 lety. Kdyby se do toho tehdy nevmísila politika, patrně by to již asi bylo a můj manžel by ještě mohl mít radost si majetek převzít," řekla novinářům.

Walderode přišel o majetek jako Němec na základě Benešových dekretů a spor se týkal i toho, zda se za druhé světové války proti československému státu neprovinil. Legitimitu nároku rodu Walderode založil semilský soud na tom, že Karlu Walderode bylo české občanství po válce v roce 1947 vráceno. Zabraný majetek Walderode už ale po roce 1947 nestihl získat zpět, po komunistickém puči v únoru 1948 emigroval a o občanství znovu přišel. V roce 1992 ministerstvo vnitra Walderodemu československé občanství opět vrátilo. Šlechtic pak zažádal o vydání bývalého majetku svého rodu.

iRozhlas: Šéf komunistů Filip odmítá nákup vrtulníků z USA

Předseda KSČM Vojtěch Filip nesouhlasí s chystaným nákupem 12 vrtulníků z USA. Podle něj jsou helikoptéry předražené, vadí mu i přesunutí výroby z Aera Vodochody. Případný nákup ovlivní postoj komunistů k další podpoře menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD, řekl Filip Radiožurnálu. Česká republika zvažuje, zda z USA pořídí pouze víceúčelové stroje nebo je doplní také bojovými helikoptérami. Konečnou nabídku z USA má ministerstvo obrany dostat do konce června. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) už dříve uvedl, že očekává podpis smlouvy do konce roku.

Premiér Andrej Babiš (ANO) s Filipem nesouhlasí. Byl prý ubezpečen, že Česko dostane stejnou cenu jako americká armáda. "Myslím, že to určitě panu Filipovi vysvětlím," řekl Radiožurnálu Babiš. Na konci května ale požádal Metnara, aby vylepšil platební podmínky a Česko nemuselo platit vysokou zálohu. Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek uvedl, že americké vrtulníky jako jediné splňují požadavky české armády.

Babiš apeloval na poslance ANO, aby nevolili Semína do Rady ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) apeloval na poslance hnutí ANO, aby nevolili do Rady České tiskové kanceláře (ČTK) kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Michala Semína. Novinářům to řekl předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Proti činovníkovi spolku Akce D.O.S.T. Semínovi se v pondělí ostře vymezila vládní ČSSD. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček řekl, že pokud by pro Semína hlasovalo ANO, nemělo by smysl pokračovat ve vládní spolupráci. Semín čelí kritice kvůli vyhraněným postojům, židovské obce ho obviňují z antijudaismu a fundamentalismu. Místopředseda SPD Radim Fiala novinářům ve Sněmovně řekl, že hnutí SPD na Semínově nominaci trvá. Uvedl, že pro něj bude hledat hlasy ve všech stranách. Počítá s tím, že některé dostane i od poslanců ČSSD.

ČSSD chce dohodovací řízení s ANO, aby si vládní partneři zejména vyjasnili ustanovení o společném postupu klubů u voleb do institucí.

Brabec: Letos může být napadeno kůrovcem 500.000 ha smrkových lesů

Pokud se naplní krizové scénáře, mohlo by být letos napadeno kůrovcem 500.000 hektarů smrkových lesů, což je polovina jejich rozlohy v ČR. Na setkání se středočeskými starosty to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Lesníci podle něj nyní čelí největší kůrovcové kalamitě v historii českých zemí. Brabec upozornil na proměnu skladby českých lesů. Připomněl, že před nástupem císařovny Marie Terezie bylo v lesích 11 procent smrků, nyní je to podle něj v ČR 60 a na Vysočině 70 procent. Odborníci a lesní hospodáři se podle něj shodují v tom, že nynější kůrovcová kalamita se nedá zastavit, ale jen zpomalit. "Situace je opravdu vážná, ale je to zároveň výzva, abychom se podívali na to, jak by lesy měly vypadat v budoucnu," uvedl ministr. Předchozí generace podle něj takovou možnost neměly 300 let, současníci stojí na prahu zcela nové tvářnosti české krajiny. Ministr také varoval před suchem, které podle něj působí větší problémy než povodně.

Vnitro navrhuje zjednodušit právní řád zrušením 800 zákonů

Ministerstvo vnitra do konce srpna předloží návrh zákona, kterým chce zrušit zbytečné a nefunkční zákony, nařízení vlády a vyhlášky. V první fázi by to mělo být 800 právních předpisů od roku 1918 do současnosti. Ministr Jan Hamáček (ČSSD) záměr prosadil na jednání vlády. "Vyznat se dnes v nepřehledné změti 42.000 právních předpisů je skoro nemožné. Zjednodušením legislativy pomůžeme občanům i podnikatelům se v právním řádu orientovat," uvedl Hamáček.

Mezi rušenými předpisy je například zákon o ustanovení výpomocných sluhů z roku 1919, zákon o důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině z roku 1969 nebo nařízení vlády z roku 1993 o ukončení omezení placení v hotovosti.

OSN: Na světě bude v polovině století 9,7 miliardy lidí

Do poloviny století bude na světě o dvě miliardy lidí více než dnes. Růst počtu lidí se sice zpomaluje a populace bude stáonout, i tak ale v roce 2050 bude mít planeta 9,7 miliardy obyvatel. Vyplývá to z demografické prognózy, kterou zveřejnila Organizace spojených národů. Ze všech světových regionů by mělo nejvíce lidí přibýt v subsaharské Africe, kde se jejich počet do poloviny století téměř zdvojnásobí. Vůbec nejvyšší číslo, na které by celosvětová populace mohla vyrůst, je podle odhadů OSN 11 miliard, jež by mohly na planetě žít na konci století.

Pardubická nemocnice nabízí rodině chlapce zálohu šest milionů

Pardubická nemocnice nabídla rodině chlapce, který je po operaci mandlí a pozdějších komplikacích v kómatu, šest milionů korun jako zálohu na odškodnění. Kromě toho by rodina měla neomezené čerpání nákladů na péči. ČTK to řekla mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Informaci o nabídce přinesla Česká televize. Celkovou výši odškodnění nemocnice už v březnu vyčíslila na 15,5 milionu korun. Rodina se soudní žalobou domáhá 22 milionů korun. K nabídce se dosud nevyjádřila, řekla Semrádová. Tehdy osmiletý chlapec byl operován v květnu 2017. Čtyři dny po operaci začal masivně krvácet, následkem čehož má poškozený mozek, a skončil v bdělém kómatu.

Rodina podala na nemocnici několik žalob. Kromě odškodnění se domáhala také vydání části zdravotnické dokumentace, a to kopie záznamu předoperačního vyšetření na přístroji Somnocheck. Nemocnice tvrdila, že to není technicky možné, což vyvrátila výpověď experta dodavatelské firmy. V pondělí krajský soud pravomocně rozhodl, že nemocnice kopii záznamu vydat musí. Případ vyšetřuje i policie pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Dosud nikoho neobvinila. Česká televize nedávno uvedla dokument z cyklu Infiltrace, který na záznamech kamery ukázal tehdejší zmatky při záchraně krvácejícího chlapce na chodbě ambulance ORL. Po odvysílání dokumentu rezignoval náměstek léčebné péče Pardubické nemocnice Roman Michálek, který daný den sloužil jako lékař ORL, jeho postavení mimo službu doporučil nemocnici hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Českému rozhlasu věří 62 procent lidí

Ze všech médií věří Češi nejvíc rádiím. Mezi nimi má největší důvěru právě Český rozhlas. Ukázal to průzkum agentury AMI Digitalm. Českému rozhlasu podle něj věří 62 procent lidí, což je meziročně skoro o 10 procent víc. Na druhém místě je Rádio Impuls, kterému důvěřuje víc než polovina Čechů. „Zatímco ostatní rádia jsou vnímána spíš jako zábava, Český rozhlas je vnímán jako dodavatel informací, který dělá dobře svou práci, protože když lidé slyší zprávy z rádia, tak jim věří," řekl Radiožurnálu Jan Kučmáš z agentury AMI Communications.

Obecně jsou pro Čechy veřejnoprávní média důvěryhodná. Mezi televizemi lidé nejvíc věří té České. Jsme tak výjimkou ve srovnání s ostatními zeměmi visegrádské čtyřky. Podle průzkumu naopak důvěra klesla u webů a sociálních sítí. Nejde tolik o jednotlivé tituly, konzumenti spíš přestávají internetu celkově věřit jako spolehlivému zdroji informací. Důvěra klesla o 10 procent.

Olomouc bude hostit v létě studenty z celého světa, kvůli češtině

Do Olomouce zamíří na přelomu prázdnin zhruba stovka studentů z celého světa, jejichž hlavním cílem bude naučit se českému jazyku. Během čtyřtýdenního kurzu na přelomu července a srpna usednu do lavic na půdě olomoucké filozofické fakulty a během Letní školy slovanských studií se ponoří do přednášek i workshopů. Škola má v Olomouci dlouholetou tradici, letos se uskuteční po třiatřicáté. Otevřena bude od 20. července do 18. srpna, informovali ČTK zástupci školy. Loni se olomoucké letní školy zúčastnilo 97 studentů z 24 zemí; přípravy na letošní ročník nyní vrcholí.

Novinkou tohoto ročníku je navázání spolupráce s univerzitními studentskými spolky, které se podepsalo na řadě chystaných aktivit. Účastníky školy čeká například cyklozávod po olomouckých památkách, divadelní a pohybový workshop či dílna o české poezii. Chybět nebude ani filmový klub, tradiční folklorní večer za doprovodu cimbálové muziky, sportovní aktivity ani víkendové výlety do jiných moravských měst. Na letní kurz češtiny do Olomouce pravidelně nejvíce míří zájemci z Tchaj-wanu a Německa, tradičně silnou skupinu tvoří studenti z Francie, Polska a Japonska. Každoročně se zde česky učí také zájemci, jejichž předkové pocházejí z tohoto regionu, a také ti, kteří se chystají v Česku studovat nebo již studují.

Klub Za starou Prahu kritizuje návrh Evy Jiřičné pro Žižkov

Klub Za starou Prahu kritizuje architektonický návrh Evy Jiřičné na zástavbu parcely po bývalé telekomunikační budově v Olšanské ulici v Praze 3. Návrh Jiřičné zvítězil v interní soutěži developera Central Group, klub reaguje na vizualizace zveřejněné v médiích. Podle klubu nejde o architektonicky a urbanisticky promyšlené řešení, ale spíše o líbivý koncept efektně designových výškových staveb, sdělila ČTK v tiskové zprávě předsedkyně klubu Kateřina Bečková. Zveřejněnými vizualizacemi se podle klubu developer snaží získat na svoji stranu laickou veřejnost a s její pomocí pak prolomit platné regulativy památkové ochrany, které jsou s uvedeným záměrem v kolizi. "Nezpochybňujeme využití daného místa pro novou obytnou zástavbu, kritizujeme neopodstatněnou developerskou posedlost vstoupit do města výškovými stavbami a prezentovat se v jeho panoramatu," konstatuje klub.

Parcela je nyní zastavěna mohutnou budovou s devadesátimetrovou věží z let 1969 až 1979 od kolektivu architektů Františka Cubra, Josefa Hrubého, Zdeňka Pokorného a dalších, kteří jsou také autory Bruselského pavilonu na Letné. Central Group vybral Jiřičné návrh ze stovky přihlášených, projekt počítá s byty, veřejným prostorem se zelení, komerčními plochami nebo mateřskou školou. Návrh představuje bílé prosklené kruhové věže a počítá s využitím technologií šetrných k životnímu prostředí. Počítá také se zelenými střechami nebo recyklací dešťové vody pro zalévání.

Projekt Vážný zájem pomáhá při pořádání domácích koncertů

Internetová stránka iniciativy Vážný zájem propojí zájemce z řad milovníků klasické hudby o pořádání nebo sdílení domácích koncertů. Lidé si na internetu mohou na stránkách projektu vybrat, zda chtějí koncert klasické hudby hostit u sebe doma či si ho jen poslechnout nebo na něm vystoupit. Lze tak kontaktovat hudebníky podle konkrétních preferencí, připravit online událost, pozvat hosty a také oslovit zájemce ze sousedství. ČTK o tom za tvůrce informovala Markéta Kolanová. Koncert v domácnosti počítá přibližně s 25 až 40 posluchači, oblečení je vhodné zvolit jako méně formální nebo neformální. Úlohou pořadatele je rozeslat pozvánky a připravit místnost pro koncert. Hosté přinášejí drobné občerstvení a příspěvek pro hudebníky.

Domácí koncerty byly v minulých stoletích samozřejmostí, nyní se znovu objevují v různých koutech vyspělého světa. Iniciativa Vážný zájem je do České republiky ve větším měřítku přivedla před třemi lety, kdy se jich během jediného měsíce odehrálo několik desítek. Ideu domácích koncertů přinesl z Berlína violoncellista Tomáš Jamník, další ze spoluzakladatelů projektu. "Sám jsem žijícím důkazem toho, že domácí koncerty mohou zásadně změnit život. Na začátku mých studií jsem se díky jednomu takovému koncertu dostal až do samotné Berlínské filharmonie. Zní to jako pohádka, ale komorní setkávání lidí, debaty a sdílení zkušeností prostě vždy plodí něco nečekaného," uvedl.

Pět nosorožců odjede v neděli ze Dvora Králové do Rwandy

Pět vzácných nosorožců černých dvourohých by mělo v neděli odjet ze ZOO Dvůr Králové nad Labem do středoafrické Rwandy. Půjde o dosud největší převoz nosorožců z Evropy do Afriky. Ve Rwandě mají zvířata podpořit tamní v minulosti vyhubenou populaci nosorožců, řekla ČTK mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Tři nosorožci pro Rwandu budou z chovu dvorské zoo, další dva budou ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safarie. Nosorožci z ciziny se na letecký transport připravují ve Dvoře Králové od loňska. Ve Rwandě budou umístěni v národním parku Akagera. Všichni nosorožci vybraní k přesunu do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních asi 900 jedinců. Zvířata pro Afriku zoologové vybírali ze všech zhruba 90 nosorožců dvourohých, kteří v Evropě ve 22 zoologických zahradách žijí. Kritérii byla genová vybavenost zvířat a jejich věk. Rwanda zvířata dostane jako dar.

Zlaté hokejce nadále kraluje Pastrňák, vyhrál už potřetí za sebou

Útočník David Pastrňák potřetí za sebou ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hokejistu sezony. Třiadvacetiletý kanonýr Bostonu vyhrál v 51. ročníku s náskokem 59 bodů před Tomášem Hertlem ze San Jose. Třetí příčku obsadil další útočník Jakub Voráček z Philadelphie. Kapitán reprezentace na nedávném mistrovství světa na Slovensku za Hertlem zaostal jen o dva body. Pastrňák, který se stal předloni nejmladším vítězem Zlaté hokejky v historii, kraluje třetím rokem za sebou poprvé od období 2005 až 2008, kdy zvítězil čtyřikrát v řadě Jaromír Jágr. Sedmačtyřicetiletý a stále hrající velikán vyhrál poprvé v roce 1995 a naposledy před třemi lety. S 12 prvenstvími zůstává jednoznačným králem ankety.

Počasí

V Čechách jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno a zejména na východě ojediněle přeháňky i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 29 °C, v severozápadní části Čech ojediněle až 31 °C, v 1000 m na horách kolem 21 °C.