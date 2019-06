Ministr: Nulová sazba mýtného se silnic první třídy týkat nebude. Kraje nesouhlasí

Nulová sazba mýta na silnicích první třídy zřejmě nebude. Její zavedení by podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka za hnutí ANO zpochybnilo samotný mýtný tendr. O bezplatné mýto pro vybrané silnice první třídy žádaly kraje letos v dubnu. Obávají se totiž, že kvůli zpoplatnění těchto úseků by řidiči kamionů volili menší, krajské silnice, a zajížděli by i do obcí. Bývalý ministr dopravy Dan Ťok loni v říjnu podepsal se zástupci krajů memorandum, ve kterém jim zavedení bezplatného mýta na silnicích první třídy povolil. Ministr Kremlík teď chce krajům navrhnout jinou kompenzaci.

Podle předsedkyně Asociace krajů Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) jde o porušení dohody. Kraje pak budou žádat, aby jim stát poskytl peníze na opravy silnic, po kterých budou kamiony objíždět zpoplatněné úseky.

Mýtný systém má od příštího roku fungovat na 870 kilometrech silnic první třídy a kraje proti tomu dlouhodobě protestovaly.

Českým bankám a spořitelnám letos stoupl čistý zisk o 128 milionů

Bankám a spořitelnám v Česku stoupl v prvním čtvrtletí zisk. Vyplývá to z předběžných dat, která zveřejnila Česká národní banka. Meziročně tak získaly o 128 milionů korun víc, a to hlavně díky finanční a provozní činnosti nebo úrokovým výnosům. Naopak výnosy z poplatků a provizí klesly, a to o 113 milionů na víc než jedenáct miliard korun. V České republice je aktuálně 51 bank a spořitelen.

NKÚ: Podpora prevence kriminality měla jen obecné cíle, přínos nejde vyhodnotit

Ministerstva vnitra, spravedlnosti a obrany nestanovila při rozdělování podpory na prevenci kriminality měřitelné cíle ani ukazatele, podle kterých se měl vyhodnotit přínos této podpory. Nastavený systém proto neumožňuje změřit a vyhodnotit, jak konkrétně pomohly rozdělené peníze v prevenci kriminality. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad, který zkoumal roky 2015 až 2018, kdy šlo ze státního rozpočtu přes 295 milionů korun na 1 230 projektů. Podpora na prevenci kriminality směřuje například na kamerové systémy, komunitní práci s dětmi a mládeží, probační a resocializační programy nebo prevenci rizikového chování u vojáků.

Třeba ministerstvo obrany použilo podle NKÚ velkou část peněz na podporu volnočasových aktivit vojáků z povolání, nezbylo mu už ale dost financí například na diagnostické a vzdělávací aktivity. Ministerstvo už zavedlo několik opatření a chystá další kroky, jak preventivní programy lépe hodnotit.

Ministerstvo vnitra k závěrům zprávy NKÚ uvedlo, že cíle byly obecně stanovené schválně. Nesouhlasí s výtkou, že peníze na podporu prevence kriminality neposílalo do nejrizikovjěších regionů. Ministerstvo tvrdí, že peníze může poslat jen do takových oblastí, které o finance požádají.

Ministerstvo obrany zmodernizuje tanky za skoro miliardu korun

Ministerstvo obrany chce zmodernizovat tanky české armády. U 33 vozidel připravuje investici za víc než 900 milionů korun. U tanků, které vycházejí ze sovětského modelu T72 chce resort vyměnit zastaralé systémy a součástky. Zakázku dostal na starost státní podnik VOP CZ. Součástí zakázky je také dodání náhradních dílů nebo školení zbrojířů a dílenských specialistů. Návrh předloží vládě ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO. Zároveň představí plánovaný nákup 2 transportních letadel CASA.

MPO: Obnovitelné zdroje budou v ČR druhým nejvýznamnějším zdrojem

Obnovitelné zdroje energie budou v Česku v budoucnu pravděpodobně druhým nejvýznamnějším zdrojem po jaderné energetice. Na konferenci o potenciálu obnovitelných zdrojů v podmínkách ČR to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Zopakoval, že stát počítá postupným utlumením fosilních paliv, mimo jiné uhlí. Podle dat Energetického regulačního úřadu se v ČR nejvíce elektřiny loni vyrobilo v hnědouhelných elektrárnách (43 procent), následovaly jaderné elektrárny (zhruba třetina) a obnovitelné zdroje (11 procent). Podíl fosilních paliv podle Havlíčka klesne ze současných téměř 50 procent v letech 2035 až 2040 na zhruba 15 procent. Nahradit je má mimo jiné právě zelená energetika. "OZE pro nás není strašák, nejsme jenom posedlí tím takzvaným špinavým průmyslem, uvědomujeme si ten význam. Chceme jenom jedinou věc - aby to bylo děláno rozumně a vyváženě," uvedl Havlíček.

V návrhu Národního energeticko-klimatického plánu, který ministerstvo na začátku roku poslalo do Bruselu, specifikuje Česko závazky, jimiž chce přispět k záměrům EU pro rok 2030. Jedním z cílů plánu je pokrytí 20,8 procenta spotřeby energie obnovitelnými zdroji.

TI žádá od Babiše omluvu za to, že ji označil za zkorumpovanou

Organizace Transparency International zaslala předžalobní výzvu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Předseda vlády by se měl podle TI omluvit za to, že organizaci opakovaně veřejně označil za zkorumpovanou. Pokud se chce soudnímu řízení vyhnout, měl by Babiš do týdne na adresu TI zaslat dopis, ve kterém se za "nepravdivé osočení" omluví. Organizace o tom informovala v tiskové zprávě. Obdobný dopis adresuje i úřadu vlády, který by se měl podle TI omluvit za Babiše jménem republiky. Babiš by se měl také dalších urážek zdržet. "Během posledního roku jste opakovaně a často označil mého klienta za zkorumpovaného, a to různými způsoby," vyčítá Babišovi advokát TI Pavel Uhl. "Můj klient je právnická osoba, která je součástí mezinárodní sítě podobných neziskových organizací, které bojují za transparentnost a s korupcí. U odborné i širší veřejnosti pak požívá značnou kredibilitu právě za svou důkladnost a nestrannost. Myšlenku, že by můj klient byl zkorumpovaný, jednoznačně odmítá," dodal.

Nošovická automobilka Hyundai loni vytvořila zisk skoro 7 a čtvrt miliardy

Nošovický závod automobilky Hyundai loni vykázal zisk 7 miliard a 220 milionů korun. Je to zhruba o 500 milionů víc než rok před tím. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné na serveru Justice.cz. Tržby automobilce přitom klesly o pět a půl procenta na necelých 130 miliard korun. Závod u Frýdku - Místku loni vyrobil přes 340 tisíc aut. Na letošní rok plánuje produkci asi tří set osmnácti tisíc vozů.

Automobilka zaměstnává zhruba 3300 lidí. Dalších 8700 zaměstnanců pracuje u subdodavatelů.

Pražský primátor: Váňa nemá právo na umístění Mariánského sloupu bez povolení Prahy

Sochař Petr Váňa nemá právo umístit na Staroměstské náměstí repliku Mariánského sloupu ze 17. století, protože mu schází povolení hlavního města jako vlastníka pozemků. Po jednání rady hlavního města to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Sochař o víkendu na náměstí umístil část zábradlí sloupu a od té doby ji on a jeho spolupracovníci na místě hlídají. Váňa se domnívá, že má na stavbu právo, protože má platné stavební povolení. Tento argument ale podle primátora neobstojí. "To je jenom osvědčení státu o tom, že stavba neporušuje požární nebo hygienické předpisy, ale chybí to zásadní, a to je souhlas vlastníka," řekl Hřib. V dřívějších dokumentech je podle něj navíc vždy uvedeno, že převzetí sloupu musí schválit zastupitelstvo. To se naposledy v roce 2017 vyslovilo proti návratu sloupu.

Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.

Radní Prahy schválili závazek do roku 2030 snížit emise CO2 o 45 procent

Vedení hlavního města přijalo závazek, že do roku 2030 sníží emise CO2 na území metropole o 45 procent. Do roku 2050 má být město bezuhlíkové. Plán konkrétních opatření by měl být hotov do září příštího roku. Radní také schválili akční plán, podle kterého město v tomto a následujícím volebním období vysadí milion stromů, a memorandum s policií ohledně kontrol technického stavu vozidel. Stav klimatické nouze již vyhlásilo několik městských částí.

Město začne připravovat balíček návrhů opatření, která bude postupně zavádět. Pracovat na něm bude speciálně zřízená komise, ve které zasedne například bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík. Komise se bude zaobírat primárně čtyřmi oblastmi, a to udržitelnou energií, udržitelnou mobilitou, cirkulární ekonomikou a adaptační strategií na změnu klimatu.

V Česku přibývá pacientů, kteří užívají léčebné konopí

Spotřeba léčebného konopí v Česku výrazně stoupá. Lékaři za prvních pět měsíců roku předepsali pacientům celkem 5 300 gramů. Za je zhruba o 500 gramů víc než za celý loňský rok. Léčebné konopí užívají hlavně pacienti s chronickou bolestí nebo roztroušenou sklerózou. Konopí dnes předepisuje v České republice asi 100 registrovaných lékařů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO čeká, že bude jejich počet díky vzdělávacím seminářům narůstat.

Léčebné konopí v Česku užívá 660 lidí. Léčbu si hradí sami. Gram stojí nejméně 180 korun. Ministerstvo zdravotnictví chce prosadit novelu, na základě které by 90 procent léčiva platily zdravotní pojišťovny.

Z veřejného zdravotního pojištění by měl pacient nárok na 30 gramů léčebného konopí měsíčně. Platil by 10 procent z ceny.

Počasí - úterý

Jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku převážně oblačno a hlavně na východě ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 29°C, v Čechách až 31, na horách většinou kolem 21 stupňů Celsia.