Stát loni vybral na daních 1,042 bilionu, o 62 miliard meziročně víc

Stát loni vybral na daních celkem 1,042 bilionu korun. Výběr daní tak meziročně vzrostl o víc než 62 miliard. Ve státním rozpočtu loni skončilo 727 miliard, dalších 295 miliard dostaly podle zákona o rozpočtovém určení daní kraje a obce. Téměř 20 miliard dostal Státní fond dopravní infrastruktury. Uvedla to vláda ve státním závěrečném účtu za loňský rok, který předložila Sněmovně. Nejvíc rostl výběr daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob. Zvýšil se také výběr spotřebních daní. Od zaměstnanců stát vybral víc než 193 miliard. Negativně působilo například zvýšení daňové slevy na jedno dítě o 1800 korun ročně, pozitivní vliv měla mimo jiné vyšší zaměstnanost a růst mezd, uvádí materiál. Na DPH stát vybral 413 miliard korun. Daň z přidané hodnoty patří mezi sdílené daně, o které se dělí státní rozpočet se samosprávami. Obce dostávají 23,58 procenta a kraje 8,92 procenta. Samotný státní rozpočet tak získal 279 miliard.

KSČM trvá na snížení schodku rozpočtu na 30 miliard

Komunisté trvají na snížení schodku státního rozpočtu pro příští rok na 30 miliard korun. V České televizi to řekla předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslava Vostrá z KSČM. Ministerstvo financí počítá příští rok, stejně jako letos, se schodkem 40 miliard korun, a o změně neuvažuje. Potvrdila to v neděli ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Komunisté pomohli vládě ANO a ČSSD schválit rozpočet pro letošní rok a tolerují vládní koalici. Předseda KSČM Vojtěch Filip už v únoru řekl, že pokud nebude požadavek splněn, komunisté nepodpoří návrh zákona o státním rozpočtu.

Parametry rozpočtu na příští rok představila Schillerová s premiérem Andrejem Babišem novinářům v polovině května. Podle ministerstva financí by výdaje státu měly v příštím roce činit 1,594 bilionu Kč a příjmy 1,554 bilionu Kč. Plánovaný schodek by tak byl stejný jako letos.

MZe chce usnadnit zvládání kůrovcové kalamity, finančně podpoří lesníky

Lesníci můžou získat až 210 milionů korun od ministerstva zemědělství na techniku pro péči o lesy a lesní školky. Ministerstvo jim tak chce usnadnit zvládání kůrovcové kalamity, kvůli které se teď těží mnohem víc dřeva. Nový program Investiční úvěry Lesnictví schválila vláda.

Těžba dřeva loni kvůli kůrovcové kalamitě vzrostla o třetinu na historicky nejvyšších 26 milionů metrů krychlových. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Jednoznačně nejvíc se těžil smrk - a to v téměř devadesáti procentech případů. Nejvíc postihla kůrovcová kalamita Moravu, Vysočinu a Jihočeský kraj.

MPSV: V Česku chybí asi dva a půl tisíce pěstounských rodin

V Česku je nedostatek pěstounů. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí chybí asi dva a půl tisíce pěstounských rodin. Pěstouni chybí v podstatě pro všechny děti, které jsou v ústavních zařízeních. Jak uvedl Vladimír Dostálek z ministerstva práce, svěření dítěte do náhradní rodinné péče má totiž ze zákona přednost před péčí ústavní. Zlepšit situaci by podle Asociace Dítě a rodina mohla větší osvěta o pěstounství. O to se snaží například projekt Týdny pěstounství, který v neděli skončil. Kromě osvěty bylo cílem akce poděkovat všem pěstounům za jejich práci. Ministerstvo taky chystá novelu, která by měla zvýšit příspěvky pěstounů.

Rozsáhlý požár na Libavé způsobil milionové škody

Hasiči v neděli ráno uhasili rozsáhlý požár ve vojenském prostoru Libavá na Olomoucku. Požár, který způsobil škodu za několik milionů korun, v noci na neděli zasáhl zhruba desetihektarovou plochu ve vojenském prostoru. Hasiči kvůli němu v noci vyhlásili třetí stupeň poplachu. Práci jim komplikoval nepřístupný terén a silný vítr. Hasiči na místě zůstanou až do pondělí. Postupně jednotlivá ohniska rozhrabují a zalévají vodou. Příčinu požáru šetří. Podle velitelství újezdu nemohl oheň souviset s armádním výcvikem, protože tam nebyli žádní vojáci.

Dopravě na Labi pomohly jarní deště a tání, vody je ale před létem málo

Doprava na dolním Labi letos vzrostla, do konce května proplulo přes zdymadlo na ústeckém Střekově 722 lodí. To je zhruba o čtvrtinu víc než loni za stejné období. Říční dopravě pomohly srážky v prvních měsících roku. Teď už je ale podle Povodí Labe vody opět málo. Kvůli nižší hladině bude muset na dostatek vody čekat taky nový tanker, který v pátek spustili na vodu v loděnici ve Lhotce u Lovosic.

Studie: Sdílená auta bude za pět let využívat 2,5 procenta Čechů

Za pět let bude sdílení aut v Česku využívat kolem 2,5 procenta tuzemské populace. Budou přitom jezdit buď auty jiných soukromých uživatelů a nebo využívat nabídku carsharingových firem s vlastním vozovým parkem. Vyplývá to ze studie analytické firmy KPMG. V Česku působí několik velkých carsharingových firem a další přibývají. Sdílení aut podle studie nahrává to, že lidé již tolik nepotřebují disponovat svým vlastním autem. "Doby, kdy bylo auto důkazem nějakého společenského postavení a prestiže, jsou pryč. Lidé se chovají čím dál ekonomičtěji a mobilitu začínají vnímat jako službu, kterou si platí tehdy, když ji potřebují," uvedl Jan Charouz z firmy HoppyGo, která zprostředkovává sdílení soukromých aut mezi lidmi.

V České republice pociťuje emoční pouto k automobilu dle KPMG zhruba stejné procento lidí, jako je tomu v Rakousku, Německu a Francii. Zhruba 40 procent Čechů k automobilu žádnou citovou vazbu necítí a 60 procent lidí by bylo ochotných své auto za peníze sdílet s ostatními.

Češi stále lépe třídí odpad, loni odevzdali skoro 50 kilogramů na osobu

Množství vytříděného odpadu na osobu v Česku roste. Podle statistik neziskové společnosti EKO-KOM je po republice rozmístěných více než 400 tisíc barevných nádob na tříděné suroviny. Do třídění odpadu se podle společnosti v loňském roce aktivně zapojilo 73 procenta obyvatel, každý Čech vytřídil průměrně 49 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony). Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat se Česká republika v míře recyklace obalových odpadů drží v rámci Evropy na špici. Společnost EKO-KOM také uvádí, že se v ČR každoročně snižuje průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad. Zatímco v minulé dekádě bylo ambiciózním cílem přiblížit kontejnery na 200 metrů, nyní je to pouhých 91 metrů.

Česko získalo tři ocenění na festivalu animovaných filmů v Annecy

České animované filmy získaly na mezinárodním festivalu animovaných filmů ve francouzském Annecy tři ceny. Režisérka Daria Kashcheeva získala za film Dcera jak hlavní Křišťálovou cenu v soutěži studentských filmů, tak i cenu dětské poroty za nejlepší studentský film. Tatáž porota ocenila jako nejlepší dětský film snímek Martina Smatany Pouštět draka. V tiskové zprávě to sdělila Alena Vandasová z produkční společnosti Maur film. Mezinárodní festival v Annecy, který se věnuje výhradně animovaným filmům, se koná od roku 1960. Letos se do soutěže přihlásilo 3096 snímků z 93 zemí, za Českou republiku byly vybrány dva loutkové filmy a jeden animovaný dokument.

Sport

Kajakář Jiří Prskavec skončil druhý v úvodním Světovém poháru vodních slalomářů. Na těžké trati v Londýně to pro něj byly první závody od vítězství na mistrovství světa 2015.

Slaví taky akrobatický pilot Martin Šonka, který byl ve druhém závodě letošního ročníku Red Bull Air Race v Kazani třetí a celkově zůstal druhý za vítězem obou dosavadních závodů Japoncem Jošihidem Murojou.

Nejrychlejší muž současnosti Američan Christian Coleman věří, že by mohl na čtvrteční Zlaté tretře v Ostravě překonat v běhu na 200 metrů rekord mítinku Usaina Bolta. Lichotí mu, že je označován za nástupce legendárního Jamajčana. Boltův rekord ostravského mítinku z roku 2008 má hodnotu 19,83 sekundy.

Počasí - pondělí

Jasno až polojasno, na východě a jihovýchodě až oblačno a zpočátku ještě ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 23 až 27°C, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia.