Zeman: Senátorský návrh ústavní žaloby na prezidenta je ústavní negramotnost

Víc než třetina senátorů podepsala ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. Sněmovna by ji měla dostat po prázdninách. Informoval o tom iniciátor Václav Láska z klubu Senátor 21. Ústavní žaloba viní prezidenta z opakovaného a hrubého porušování ústavy. ÚS ji může dostat k posouzení až poté, co ji podpoří tři pětiny přítomných senátorů a souhlasí s ní také tři pětiny všech poslanců. Prezidemt Miloš Zeman v rozhovoru na TV Barrandov řekl, že žaloba je důkazem, že senátoři evidentně neznají ústavu. "Podstatný není obsah žaloby, protože je to naprostá ustavní negramotnost. Kdyby se to náhodou dostalo k Ústavnímu soudu, tak pokud tam bude kvalifikovaný ústavní právník, jim to samozřejmě hodí na hlavu," řekl. Žalobu podepsali kromě členů klubu Senátor 21 taky lidovci, starostové, občanští demokrati nebo TOP 09. Podpořil ji i Jiří Dientsbier ml. z ČSSD nebo nestraníci Marek Hilšer a Pavel Fischer.

ÚOHS zrušil tendr na policejní a osobní auta pro vnitro, za 2,25 miliardy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil výběrové řízení na osobní i policejní auta pro ministerstvo vnitra za 2,25 miliardy korun. Ministerstvo v důsledku toho tendr zrušilo. ČTK to zjistila z internetových stránek úřadu, zrušení tendru potvrdilo i ministerstvo vnitra. Vítěz zrušeného tendru měl s resortem uzavřít rámcovou dohodu na dodávku osobních aut v policejním i běžném provedení na roku 2018 - 2021. Předpokládaná hodnota zakázky byla 2,25 miliardy korun. Úřad se výběrovým řízením začal zabývat letos v lednu a v březnu rozhodl o zrušení zadávacího řízení a zakázal ministerstvu s vítězem tendru uzavřít smlouvu až do skončení správního řízení na ÚOHS. Technické podmínky tendru totiž byly podle ÚOHS stanoveny diskriminačně. Jako problematické viděl omezení provedení automobilu na typy sedan a hatchback, požadavek na pětidvéřovou karoserii i stanovení minimálních rozměrů interiéru vozů. Ministerstvo proti rozhodnutí podalo rozklad předsedovi úřadu Petru Rafajovi, ten ale rozhodnutí prvního stupně potvrdil a rozklad zamítl. Ministerstvo následně tendr zrušilo a vypsalo nové výběrové řízení.

Vláda plánuje zdvojnásobit poplatek za vklad do katastru nemovitostí

Vláda chce zdvojnásobit poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Zatímco nyní se platí 1000 korun, nově to má být 2000 korun. Návrh vláda vložila do sazbového daňového balíčku, který předložila Sněmovně a který mimo jiné zvyšuje spotřební daň z alkoholu a cigaret. Vláda návrh na zvýšení poplatku obhajuje inflací nebo vyššími administrativními náklady. Zatím není jisté, kdy se Sněmovna k projednání balíčku dostane. "V případě správních poplatků za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí došlo jak k nemalému nárůstu inflace od jejich posledního zvyšování před více než sedmi lety, tak k navýšení nákladů spojených s řízením o vkladu, a to mj. v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, která nabyla účinnosti 1. ledna 2014," uvádí vláda v důvodové zprávě. Celkový výnos ze správních poplatků za vklady do katastru představuje podle vlády asi 740 milionů korun. S ohledem na meziroční pokles počtu vkladových řízení zhruba o pět až sedm procent, lze podle vlády očekávat navýšení příjmů veřejných rozpočtů asi o 695 milionů korun ročně. Z toho půl miliardy by měl získat Český úřad zeměměřický a katastrální a zhruba 175 až 195 milionů Všeobecná pokladní správa.

Poslanci SPD navrhli zavedení minimálního důchodu

Poslanci hnutí SPD Tomia Okamury navrhli zavedení minimálního důchodu, který by představoval částku měsíční hranice příjmové chudoby. Loni činila 11.963 korun, letos bude o něco vyšší. Minimální důchod by měl podle předkladatelů zlepšit životní podmínky starších lidí. Dopady na státní rozpočet autoři nevyčíslili. "Odpracování desítek roků pro společnost je jistě dostatečným důvodem k přiznání důchodu alespoň na minimální úrovni nezbytné k důstojnému přežití," napsali autoři v důvodové zprávě novely, kterou obdržela Sněmovna. Poukazují také na to, že by se snížil počet důchodů pobírajících různé sociální dávky a vyřešil by se problém živnostníků, kteří platili minimální měsíční platby na sociální pojištění. Nárok na minimální důchod by měli podle novely jen lidé, kteří odpracovali roky potřebné pro přiznání penze. O minimální důchod by museli požádat. Z nároku novely vylučuje seniory, kteří vlastní movitý nebo nemovitý majetek, z něhož by jim plynuly zdanitelné příjmy. Předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodne o ní Parlament.

Starobní důchod pobíralo na konci března podle údajů České správy sociálního zabezpečení přes 2,4 milionu seniorek a seniorů. Průměrná penze činila 13.377 korun. Muži měli v průměru 14.697 korun a ženy 12.182 korun. Zhruba 190.000 seniorek a seniorů, tedy asi osm procent, pobíralo měsíčně méně než 10.000 korun. Kolem 60.000 lidí nemělo starobní penzi ani 8000 korun.

Ministr zahraničí předal ceny Gratias agit za šíření dobrého jména ČR ve světě

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předal 15 osobnostem a zástupcům ruské nevládní organizace Memorial cenu Gratias agit, kterou ministerstvo každoročně uděluje za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Laureáty ceny, mezi kterými je například český chirurg pracující v USA Bohdan Pomahač nebo ředitel Festivalu českého umění a kultury Praha - Berlín Dušan Robert Pařízek, označil ministr za nejlepší reprezentanty Česka v zahraničí. Zdůraznil, že ocenění propagují Česko nezištně. Petříček uvedl, že mezi oceněnými jsou i lidé, kteří museli před rokem 1989 opustit tehdejší totalitní Československo, přesto ale na svou zemi původu nezanevřeli a nyní pomáhají zlepšovat obraz Česka. Uvítal také to, že přicházejí i nové generace Čechů pracujících v zahraničí, kteří jsou úspěšní ve svých oborech a hlásí se ke svému původu. Ocenil i zahraniční osobnosti, které mají k Česku dlouhodobě dobrý vztah. Pařízek jménem všech letošních laureátů ministrovi za ocenění poděkoval. Zdůraznil, že přijetí ceny neznamená, že by ocenění ve svém nadšení pro Českou republiku ustali.

Ocenění Gratias agit uděluje ministerstvo zahraničí od roku 1997. Dostávají ho lidé bez ohledu na národnost, kteří se svou dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností zasloužili o šíření dobrého jména ve světě a prohlubují zájem o Česko v zahraničí. Dosud cenu, ke které patří diplom a křišťálový glóbus, dostalo přes 300 lidí a organizací.

Kanál Dunaj-Odra-Labe se nevyplatí a je megalomanský, tvrdí kritici

Zastánci i odpůrci projektu vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe debatovali na veřejném slyšení v Senátu. Podle kritiků se stavba nevyplatí a je megalomanská. Zastánci naopak poukazují na dopravní a vodohospodářské výhody projektu. Komise ministerstva dopravy nedávno navrhla dále pokračovat v přípravách vodního kanálu jen mezi Dunajem a Odrou, protože labská větev se jeví jako riziková. Výstavba by podle studie stála přes 585 miliard korun, z toho labská větev více než 300 miliard korun. Zastánci v Senátu připomněli, že projekt umožní lépe hospodařit s vodou a že je výhodný z dopravního hlediska. Jedna loď by prý mohla nahradit až stovku kamionů. Odpůrci naopak připomněli, že studie ministerstva vůbec nezhodnotila železniční dopravu jako alternativu. Varují taky před finanční náročností projektu a nadhodnocenými přínosy. Ekologové namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

V Česku roste zájem o nákup zdravějších potravin

Takzvané zdravé potraviny nakupuje čím dál víc Čechů. Podle studie společnosti Nielsen pro Svaz obchodu a cestovního ruchu vzrostl za poslední rok zájem hlavně o rostlinná mléka, rostlinné jogurty a müsli. Hlavním důvodem je nejen zájem o zdravý životní styl ale i vyšší mzdy. Zájem tak rychle roste třeba i o exotické ovoce. Výživoví poradci ale upozorňují, že například rostlinné náhražky jogurtů nebo mléka nejsou pro lidské zdraví úplně ideální. Už kvůli tomu, že jsou průmyslově vyrobené.

Čeští fotbalisté jsou v žebříčku FIFA na 41. místě, nejvýše od roku 2017

Čeští fotbalisté se v červnovém vydání žebříčku FIFA díky domácím výhrám v evropské kvalifikaci nad Bulharskem a Černou Horou posunuli o sedm příček na 41. místo. Reprezentanti jsou nejvýše od předloňského srpna, kdy se dělili o 40. pozici. Žebříčku mezinárodní fotbalové federace nadále vévodí Belgie. Český celek nejprve před týdnem v pátek porazil v Praze na Letné Bulharsko 2:1 a v pondělí v Olomouci zvítězil 3:0 nad Černou Horou. Reprezentace díky tomu zaznamenala třetí nejvyšší posun v elitní padesátce po Rakousku a Maďarsku a figuruje zatím nejvýše pod trenérem Jaroslavem Šilhavým, který převzal mužstvo vloni v září.

Meteorologové: V sobotu ČR zasáhnou velmi silné bouřky s kroupami a větrem

V sobotu se přes Česko přeženou bouřky. Na většině území Čech se očekávají velmi silné s přívalovými dešti a kroupami. Napršet by mělo až 50 litrů vody na metr čtvereční, což může zatopit sklepy či podemlít silnice. Vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, hrozí tak lámání stromů a výpadky v dodávkách elektřiny. Bouřkám bude předcházet vedro, odpolední teploty v sobotu překročí na většině území 31 stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Velmi silné bouřky meteorologové očekávají od sobotních 14:00 do nedělního rána v Praze, Středočeském, Jihočeském, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji a v kraji Vysočina. Meteorologové označili nebezpečí za vysoké. Lidé by měli počítat například s rozvodněním malých toků, řidiči se zaplavením podjezdů či podemletím silnic. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy, lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice a problémy v dopravě. Nebezpečí představují také kroupy a blesky.

Počasí na sobotu

Polojasno až skoro jasno, od západu přibývání oblačnosti a odpoledne a večer místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 30 až 34 °C, na západě Čech kolem 29 °C, na horách 25 °C, na západě Čech kolem 22 stupňů Celsia.