Senát ustavil dočasnou komisi k vyhodnocení auditů EK

Senát ustavil komisi k vyhodnocení předběžných auditních zpráv Evropské komise týkajících se premiéra Andreje Babiše (ANO) a vyplácení evropských dotací do českého zemědělství. Podle předběžné zprávy EK, kterou zveřejnila média, je Babiš kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz Evropské unie. Druhý audit se týká dotací v zemědělství. Předsedou dvanáctičlenné senátní komise, v níž je zastoupeno rovným dílem všech šest senátorských frakcí, je Zdeněk Nytra z klubu ODS. Činnost by měla komise ukončit nejpozději koncem ledna 2020, její mandát ale v případě potřeby může být prodloužen. Komise nebude vyšetřovací, jejím cílem bude shromažďovat informace týkající se auditních zpráv EK. Komise by se tak mohla zabývat chystaným českým stanoviskem k auditům upozorňujícím na možný střet zájmů premiéra a také ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Má se také pokusit porovnat současné auditní návrhy s dříve řešenými dotačními případy.

Dočasná senátní komise se poprvé sejde v úterý 2. července. Nytra po úvodní schůzce členů komise novinářům řekl, že od ministerstev a zastoupení Evropské komise si vyžádá návrhy auditů. Ten, který se věnuje dotacím v zemědělství, zatím nezveřejnila ani média. Podle Nytry by komise měla dokumenty dostat, protože může pracovat s důvěrnými materiály. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek řekl, že v případě pozvání přijde problematiku do Senátu vysvětlit.

Babiš: V4 se neshodla na konkrétních kandidátech do čela EK

Premiéři zemí visegrádské čtyřky se na neformální schůzce v Budapešti neshodli na konkrétních kandidátech do čela Evropské komise. Po schůzce předsedů vlád Maďarska, Slovenska, České republiky a Polska to řekl premiér Andrej Babiš. Předseda EK je nejdůležitější pozicí a Evropská unie by podle něj měla najít někoho, kdo má všechny předpoklady pro funkci. "Není to o tom, že bychom chtěli někoho prosazovat. Je to debata o tom, jestli spitzenkandidát, nebo někdo jiný," řekl Českému rozhlasu a České televizi Babiš. Jméno viceprezidenta Maroše Šefčoviče podle něj zaznělo jen krátce. Skupina V4 podporuje, aby Evropská unie zahájila rozhovory o vstupu Severní Makedonie do EU, protože tato země podle Babiše splnila všechny podmínky, například si změnila název. Babiš se tento týden sešel v Severní Makedonii se svým protějškem Zoranem Zaevem.

Opata: Armáda se do budoucna neobejde bez umělé inteligence

Česká armáda se podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty do budoucna neobejde bez umělé inteligence na bázi neuronových sítí. Vojákům pomůže v boji, při analýzách či vyhodnocování. Podle Opaty již není v lidských možnostech vyhodnocovat všechny potřebné informace a vjemy. Řekl to na Žofínském fóru, které bylo věnováno modernizaci armády. Opata označil za důležitý projekt výstavby velitelství kybernetických a informačních operací. Poznamenal, že kybernetický prostor a operace se prolínají všemi doménami od moře až po vesmír. "Začínáme jako vojáci čím dál tím více zjišťovat, že potřebujeme nástroje, potřebujeme schopnosti, které jsou v tomto prostoru schopny nás posílit. Říkáme tomu, že hledáme nového kámoše," řekl Opata. Novým "kámošem", partnerem a spolupracovníkem podle něj bude umělá inteligence na bázi neuronových sítí. Využití pro ni v armádě vidí v široké oblasti od vedení bojové činnosti až po analýzy a vyhodnocování.

V projevu na Žofínském fóru se Opata věnoval i náboru. Poznamenal, že armáda si je vědoma demografického vývoje, který bude mít časem negativní dopad i na přijímání nových vojáků. Nábor se proto podle něj musí přesunout více na sociální sítě, do on-line systému. "Musíme být aktivní v internetovém prostoru," řekl.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) na fóru zopakoval, že ještě v letních měsících bude podepsána smlouva na dodávku mobilních radiolokátorů z Izraele. Smlouva je podle něj těsně před uzavřením. Řekl, že k podpisu je připravena také smlouva na pořízení obrněnců Titus. Na podzim chce mít ministr jasno ohledně dodavatele pásových bojových vozidel pěchoty asi za 50 miliard korun, smlouva na ně by podle něj mohla být podepsána do konce roku.

Lesům ČR loni kvůli kůrovci klesl zisk na 70 milionů Kč ze tří miliard

Státnímu podniku Lesy České republiky loni propadl čistý zisk na 70 milionů korun ze 3,08 miliardy korun v roce 2017. Důvodem byl výrazný pokles cen dřeva způsobený kůrovcovou kalamitou. Nízké ceny dřeva se odrazily v poklesu tržeb, ačkoli těžba dřeva vzrostla. ČTK to řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Podniku patří téměř polovina lesů v zemi. Mezi lety 2010 až 2017 se roční zisky Lesů ČR pohybovaly v řádech miliard korun, předtím byly většinou ve stovkách milionů korun.

Nejvíce lesy pod náporem sucha a hmyzích škůdců podle Lesů ČR chřadnou na severní Moravě, Vysočině, Znojemsku, Domažlicku či Vodňansku. Kůrovcové těžby rostou i letos. Za první tři měsíce letošního roku bylo v lesích Lesů ČR vytěženo 1,4 milionu metrů krychlových kůrovcového dříví, meziročně zhruba třikrát více.

V Česku za poslední týden zlevnily pohonné hmoty

Pohonné hmoty v Česku v posledním týdnu zlevnily. Litr benzinu teď Češi tankují v průměru za 33 korun 55 haléřů - to je o 14 haléřů míň než před týdnem. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Levnější je i nafta, která stojí průměrně 32 korun 53 haléřů. Její cena tak klesla o 17 haléřů. Nejdražší benzin tankují řidiči na Vysočině, nejlevnější v Jihočeském kraji. Za naftu zaplatí nejvíc v Praze a nejmíň v Karlovarském kraji. Podle analytiků budou ceny pohonných hmot klesat i nadále.

Policie navrhla obžalobu kvůli projektům České exportní banky za 1,5

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) navrhli obžalovat někdejšího pracovníka České exportní banky (ČEB), který podle nich poskytl financování dvěma projektům z let 2007 až 2010, a způsobil tak škodu ve výši zhruba 1,5 miliardy korun. Na webu policie o tom informoval mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Za porušení povinnosti při správě cizího majetku hrozí pachateli v případě pravomocného odsouzení až osmiletý trest vězení. Spisový materiál již byl předán státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze. Trestní stíhání obviněné osoby probíhá na svobodě.

Skladatelé mohou soutěžit o skladbu, která rozezní nové varhany v katedále sv. Víta

Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond Svatovítské varhany vyhlásily varhanní skladatelskou soutěž u příležitosti uvedení nových varhan Gerharda Grenzinga v katedrále sv. Víta v Praze. Skladatelé mohou desetiminutové skladby pro sólové varhany přihlašovat do 6. ledna 2020. Porota vybere tři skladby, jejichž nahrávky umístí na webu Českého rozhlasu a jeho posluchači rozhodnou o vítězi. Ten bude znám 28. září 2020.

Varhany, které se nyní zhotovují v barcelonské dílně zkušeného varhanáře Gerharda Grenzinga, poprvé oficiálně zazní 15. června 2020 na svátek sv. Víta, hlavního patrona katedrály sv. Víta v Praze, kdy budou při slavnostní liturgii požehnány pražským arcibiskupem, primasem českým, kardinálem Dominikem Dukou OP.

Československý Superpohár mění kvůli bezpečnosti stadion, bude v Trnavě

Československý fotbalový Superpohár bude nakonec hostit Trnava, která 6. července přivítá pražskou Slavii. Zápas mezi vítězem českého a slovenského poháru byl z bezpečnostních důvodů přesunut z Dunajské Stredy. Trnavský klub o tom informoval na svém webu. Původně se měl Superpohár hrát na české půdě, později byla vybrána jako dějiště zápasu Dunajská Streda. Policie se však obávala, aby nebyla narušena bezpečnost. Také vloni provázely Superpohár obavy o bezpečnost, kvůli nimž byl nakonec zápas zrušen. V Bratislavě měl domácí Slovan 29. června přivítat Slavii. Policisté se obávali, že by nedokázali vzhledem ke konci školního roku a blízkému festivalu zajistit bezpečnost.

Tradici společných československých fotbalových soutěží, které se v roce 1993 rozdělily po rozpadu federace, byla obnovena před dvěma lety. Tehdy v souboji vítězů českého a slovenského poháru zvítězil Zlín nad Slovanem Bratislava.

Čeští házenkáři jsou blízko účasti na ME

Čeští házenkáři navzdory původním informacím ještě nemají stoprocentně jistou účast na lednovém mistrovství Evropy. Reprezentanti stále mohou ve své kvalifikační skupině skončit mimo postupová první dvě místa a nemusí se vejít ani mezi čtyři nejlepší celky z třetích míst, které se na šampionát rovněž dostanou. Musela by však nastat jen velmi nepravděpodobná shoda řady dalších výsledků. Definitivní jistotu postupu může český tým získat dnes večer.

Svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše uhráli v pěti z šesti duelů čtyřčlenné 5. kvalifikační skupiny čtyři výhry a s osmi body vedou tabulku o dva body před druhým Běloruskem a třetí Bosnou a Hercegovinou. S kvalifikací se český celek rozloučí v neděli v Ostravě proti Bosně a Hercegovině.

Počasí na pátek

Jasno až polojasno. Na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 °C, na horách kolem 23 stupňů Celsia.