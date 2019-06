Tisíce lidí protestovaly v městech proti Babišovi a Benešové

Tisíce lidí znovu demonstrovaly na různých místech ČR proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministryni spravedlnosti Marii Benešové, kterou vnímají jako ohrožení nezávislosti justice. Účast byla na řadě míst vyšší než před dvěma týdny. Na šest tisíc lidí se sešlo v centru Brna, 2000 lidí bylo podle pořadatelů v Plzni, stovky demonstrantů dorazily na českobudějovické, pardubické, olomoucké nebo královéhradecké náměstí. Protesty se konaly ve více než třech stech obcí a měst. Další demonstraci svolali organizátoři z iniciativy Milion chvilek pro demokracii 23. června na pražskou Letnou.

K protestům proti Andreji Babišovi se připojili i krajané v Paříži. Pod Eiffelovou věží se sešla asi třicítka Čechů a Češek, aby vyjádřili podporu svým spoluobčanům, kteří v Čechách pravidelně demonstrují a žádají demisi předsedy vlády. Protest se konal na Martových polích před Eiffelovou věží a poté se přesunul před nedaleké sídlo českého velvyslanectví. Akci svolal na sociálních sítích Ondřej Kubánek, který ve francouzské metropoli žije již 11 let. Dopisovatelce ČTK řekl, že jeho cílem bylo ukázat, že ani Čechům žijícím v zahraničí není dění na domácí politické scéně lhostejné. "Nejde jen o Babiše, ale chceme ukázat, že jsme celkově nespokojeni s politickou reprezentací České republiky," dodal Kubánek.

Babiš poděkoval Severní Makedonii za zastavení ilegální migrace

Premiér Andrej Babiš (ANO) poděkoval Severní Makedonii za to, že podle něj fakticky zastavila ilegální migraci. Chce pokračovat v materiální i personální podpoře země. Předseda vlády to řekl na společném brífinku se severomakedonským ministrem vnitra Oliverem Spasovským při návštěvě přijímacího centra pro migranty v Gevgeliji na hranici s Řeckem. Pohraniční agentura Frontex má podle Babiše skvělé výsledky v monitoringu, návratové politice, její role by se ale měla posilovat spíše mimo Evropskou unii.

Spasovski uvedl, že Česko Severní Makedonii v době nejtěžší migrační krize, která vrcholila v letech 2015-16, pomohlo nejvíce. "Už 26. kontingent českých policistů společně s makedonskými policisty chrání makedonsko-řeckou hranici. Chtěl bych vyzdvihnout profesionalitu českých policistů, jejich ochotu sdílet své zkušenosti a pomoci v posílení kapacit naší policie," poznamenal. Od února 2016, kdy Česká republika s vysíláním svých policistů na pomoc makedonským kolegům začala, se tu vystřídalo 1014 českých policistů, uvedl úřad vlády.

Bus s malými fotbalisty havaroval na D35 u Litovle, 18 zraněných

Celkem 18 lidí, hlavně dětí, bylo zraněno při odpolední nehodě autobusu a kamionu na D35 u Litovle na Olomoucku. ČTK to upřesnil mluvčí krajské záchranné služby Pavel Lampa. Autobus převážel týmy fotbalového klubu 1. SK Prostějov k utkání přípravek. Zranění, převážně lehká, utrpěli většinou nezletilí. Na místě byli zraněni i čtyři dospělí, tři středně těžce a řidič autobusu byl zraněn těžce. Podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka autobus narazil zezadu do kamionu. V autobuse cestovali malí fotbalisté kolem deseti let věku.

Bahna letos nabídnou ukázky bojů, techniku i tankový balet

Tankový balet, historické ukázky z období druhé světové války i předvedení schopností české armády čeká letos na návštěvníky tradičního Dne pozemního vojska Bahna 2019. Už 30. ročník se bude letos konat 22. června u Strašic na Rokycansku v bývalém brdském vojenském prostoru. Lidé se mohou podle organizátorů těšit i na překvapení v podobě vzácné historické techniky. Akce každoročně na tankodrom Zadní Bahna u Strašic přiláká kolem 50.000 návštěvníků.

Návštěvníci se mohou podle podle ředitele Muzea na demarkační linii Františka Kocha těšit i na řadu překvapení. Jedním z nich bude tankový balet na symfonickou báseň Má vlast od Bedřicha Smetany. Organizátoři slibují i několik překvapení, která se týkají historické vojenské techniky z období druhé světové války. Právě největšího světového válečného konfliktu se budou týkat i historické vojenské ukázky. První předvede přepadení radiostanice v Gliwicích, kterým začala druhá světová válka. Druhá se bude týkat konce války, za použití 14 tanků a další techniky bude rekonstruovat události z dukelské operace.

Sochař Váňa zakotvil v Praze s díly k obnově mariánského sloupu

Sochař Petr Váňa a další kameníci přivezli do Prahy na lodi díly pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Kromě zhruba 250 kusů kamenů přivezli také odlitek sochy Panny Marie a korintskou hlavici sloupu, kterou dokončují. Na Vltavě plánují zůstat měsíc, než celý sloup instalují na Staroměstské náměstí. Váňa ale stále nemá od Prahy 1 povolen zábor. Přes platné stavební povolení by tak neměl stavbu zahájit. V sobotu pořádá Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí veřejné setkání. Na místě chce Váňa lidem projekt představit.

Společnost pro obnovu mariánského sloupu považuje vztyčení sloupu v 17. století za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné umělecké dílo, od kterého se odvíjelo barokní sochařství v Čechách. Naopak podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země. Obě skupiny se chodí pravidelně přít a předkládat své petice na pražské zastupitelstvo.

Národní muzeum získalo licenci na archeologický výzkum v Sýrii

Národní muzeum získalo licenci na archeologický výzkum v Sýrii v lokalitě Tall Al-Šama na řece Nahr al-Arab, odkud pocházejí nálezy datované do doby bronzové až železné. Smlouvu podepsal v neděli generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a generální ředitel Památek a muzeí Syrské arabské republiky Mahmúd Hamúd. Národní muzeum současně otevřelo v syrském národním muzeu výstavu o hradech a zámcích v Česku. Prezentuje 37 hradů a zámků, jako jsou Křivoklát, Trosky nebo Hluboká nad Vltavou. Po mnoha letech jde o první zahraniční výstavu v tomto centrálním syrském muzeu.

Na jihlavské setkání hornických měst přijede asi 70 spolků

Na 23. setkání hornických měst a obcí ČR, které letos v červnu hostí Jihlava, přijede asi 600 členů 70 hornických spolků z Česka i zahraničí. Setkání bude součástí letošního Havíření, které nabídne několik velkolepých průvodů. Kráčet v něm budou kostýmované postavy typické pro jihlavský průvod i členové hornických spolků z dalších měst z Česka, Slovenska, Maďarska a Polska. První průvod projde setmělým městem v pátek 21. června, druhý o den později dopoledne.

Průvod odkazující na hornickou minulost města je na seznamu nejvýznamnějších projevů tradiční lidové kultury na Vysočině. Byl součástí oslav 1000. výročí domnělého založení Jihlavy v roce 1799. V roce 1944 procházel Jihlavou na dlouhou dobu naposledy. Konal se výjimečně na konci 50. a v 60. letech 20. století při oslavách Dne horníků. Jeho moderní etapa se začala psát v roce 1999, kdy ho obnovil spolek Jihlavský havířský průvod. Od té doby se koná pravidelně.

Počasí

Jasno až polojasno. Odpoledne a večer v Čechách od západu oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33 °C, na západě kolem 28 °C, v 1000 m na horách kolem 23 °C.