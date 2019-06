Rozpočtová rada: Veřejné finance jsou dlouhodobě neudržitelné

České veřejné finance zůstávají při zachování stávajícího nastavení daňové politiky a výdajů dlouhodobě neudržitelné. Dluh veřejných financí by především kvůli stárnutí populace při zachování nynější situace dosáhl v roce 2069 až 222 procent hrubého domácího produktu (HDP). To je více, než nyní vykazuje jakákoli země Evropské unie. Ve své druhé Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí to uvedla Národní rozpočtová rada. Zároveň upozornila, že zpráva není odhadem faktického vývoje, ale jen simulací. S postupným stárnutím populace nebude spojen pouze rostoucí objem výdajů na důchody, ale i zvýšené nároky na zdravotní a dlouhodobou péči. Zadlužení veřejného sektoru by podle zprávy při současném stavu zůstalo přibližně do poloviny 30. let stabilizované. Zákonem stanovená tzv. dluhová brzda 55 procent HDP by podle rady byla překonána kolem roku 2047. Při překonání dluhové brzdy musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů.

Veřejný dluh v poměru k HDP má ČR aktuálně 32,7 procenta a v rámci EU je jeden z nejnižších. EU požaduje podle současných pravidel dluh země pod 60 procenty HDP. Nejlépe je na tom Estonsko s 8,4 procenta, nejhůře Řecko (181,1 procenta) a Itálie (132,2 procenta). Zpráva dále uvádí, že počet starobních důchodců bude na vrcholu kolem roku 2059, kdy jich bude 3,2 milionu, tedy zhruba o třetinu více než dnes. Zároveň počet lidí v produktivním věku bude klesat. V souvislosti s tím rada upozornila, že samotný posun důchodového věku nemůže nárůst výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva plně vyřešit. Snížilo by to ale výdaje na důchodový systém až o 1,3 procenta HDP od roku 2059.

Žalobci loni obžalovali 33.832 lidí a 260 firem, meziročně méně

Kriminalita v Česku loni nadále klesala. Státní zástupci obžalovali 33.832 lidí a 260 firem, na dalších 36.133 lidí podali návrh na potrestání ve zkráceném řízení. Soudy pravomocně osvobodily 5,2 procenta obžalovaných. Vyplývá to z výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), kterou představil jeho šéf Pavel Zeman. Podle něj navzdory klesající kriminalitě neubývá nejzávažnějších kauz řešených na krajských a vrchních státních zastupitelstvích. "Za co jsem opravdu rád, je počet uložených peněžitých trestů," konstatoval Zeman, který v tomto směru pochválil práci soudů. V uplynulém roce vzrostl podíl peněžitých trestů na 18,1 procenta ve vztahu k celkovému počtu odsouzených, což za posledních pět let představuje nárůst na více než trojnásobek. Podle Zemana je ještě prostor pro další nárůst, a to až na 35 procent peněžitých trestů.

Agentury: Práci nemají hlavně ti, kdo ji nechtějí, a senioři

Práci nemají v době rekordně nízké nezaměstnanosti hlavně lidé, kteří pracovat nechtějí, ti, jež nemohou pracovat na plný úvazek a někteří senioři. Shodli se na tom experti personálních agentur, které oslovila ČTK. Nezaměstnanost v ČR v květnu klesla na 2,6 procenta z dubnových 2,7 procenta. Bez práce bylo 200.675 lidí, nejméně od května 1997, uvedl Úřad práce ČR. "Lidé nad 55 let, možná spíše nad 60, do důchodu mají ještě daleko, ale již nemají dobrý zdravotní stav nebo dostatečnou kvalifikaci," uvedla ředitelka marketingu Grafton Recruitment Jitka Součková. Na práci ve výrobě tedy vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nedosáhnou, respektive neprojdou zdravotní prohlídkou, a pro práci v kancelářských oborech jim chybí kvalifikace, ať už jde o cizí jazyky, technologie nebo expertní znalosti.

Babiš podporuje rozhovory Severní Makedonie o vstupu do EU

Česká republika jednoznačně podporuje zahájení přístupových rozhovorů Severní Makedonie do Evropské unie. Premiér Andrej Babiš to řekl po jednání s předsedou vlády Severní Makedonie Zoranem Zaevem. Země podle Babiše splnila veškeré podmínky. "Patnáct let se o tom mluvilo a je skvělé, že jste konečně našli společnou řeč s Řeckem," doplnil. Podle Babiše evropští politici, kteří k tomu zemi vyzvali, slibovali, že poté budou zahájeny přístupové rozhovory. "Měli by a musí dodržet slovo. Pokud by se tak nestalo, bylo by to strašně demotivační pro vaše lidi a pro celý region," poznamenal český premiér. Přislíbil, že na podporu země vystoupí na Evropské radě. Zaev ocenil Babišovu podporu. Země podle něj splnila veškeré požadavky EU. Doufá také, že český parlament schválí protokol o přístoupení země k Severoatlantické alianci (NATO). Český premiér také ocenil vytrvalost a nasazení Severní Makedonie při uzavírání západobalkánské migrační trasy. Připomněl, že Česko zemi vypomohlo zhruba stovkou milionů korun a že má v Severní Makedonii od února 2016 policejní kontingent, v němž se vystřídalo kolem tisícovky policistů.

Analytici: Inflaci ovlivnila dražší zelenina, zdražování opadne

Květnové zrychlení růstu cen analytiky překvapilo. Nepočítali s tak výrazným růstem cen potravin, hlavně zeleniny. Brambory například meziročně zdražily o 88 procent a pivo kvůli cenám ječmene o 7,2 procenta. Vysoké ceny zemědělských výrobků jsou podle reakcí analytiků ovlivněny špatnou loňskou úrodou způsobenou suchem. Předpokládají, že vlna zdražování v dalších měsících opadne a druhá polovina roku bude klidnější. Očekávají návrat inflace ke dvěma procentům. Český statistický úřad dnes uvedl, že spotřebitelské ceny v květnu meziročně zrychlily růst na 2,9 procenta z dubnových 2,8 procenta. Ceny potravin byly proti loňskému květnu vyšší o 2,8 procenta. Analytici očekávali zpomalení meziroční inflace na 2,6 procenta.

"Ukazuje se, že české zemědělství není dostatečně připraveno na problémy způsobené suchem," zmínil hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Do obchodů se ale podle něj postupně dostávají rané brambory, které utlumí skokový nárůst v cenách. Podle Patrika Rožumberského z UniCredit Bank je cena brambor nyní už natolik vysoká, že s nástupem raných brambor na trh už nemůže dále stoupnout, jak to bývá obvyklé. Podle Lukáše Kovandy z Czech Fund jsou brambory nejdražší v historii. Upozornil, že zdražuje i cibule a zelí. Analytik Petr Dufek z ČSOB upozornil, že dalším faktorem generujícím inflaci byly opět náklady na bydlení. "Nájemným počínaje, vodou a energiemi konče. Zvlášť extrémní je 12,5procentní nárůst cen elektrické energie, který je odrazem vysokých cen silové elektřiny v zahraničí," uvedl.

Zástupci krajů nesouhlasí s dohodou o dofinancování, chtějí 2 mld

Krajští radní pro sociální věci a náměstci hejtmanů nesouhlasí s dofinancování sociálních služeb, na kterém se dohodly ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle nich dohodnuté řešení letošní chybějící dvě miliardy korun pokryje jen z části. Žádají šéfku resortu práce a vládu, aby do konce června zajistily celou sumu. Radní to uvedli v prohlášení. Podle dohody ministryň kraje dostanou na sociální služby dodatečně miliardu - polovinu poskytne stát a polovinu resort práce. Dalších 1,5 miliardy pak bude možné získat z evropských fondů. Spor o to, kolik na sociální služby chybí a kdo sumu doplatí, se vedl zhruba čtvrt roku. Kraje chybějící částku vyčíslily na dvě miliardy. Maláčová se s krajskými radními na sumě shodla.

Tři čtvrtiny dětí jdou na schůzku s cizím člověkem z internetu

Téměř tři čtvrtiny dětí oslovených na internetu se vydají na schůzku s cizím člověkem. Nabídku na schůzku dostala na síti více než čtvrtina dětí ve věku mezi 7 a 17 roky. Vyplývá to z letošního průzkumu Centra prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a operátora O2 mezi více než 27.000 dětmi. Více než polovina respondentů zažila kybernetickou agresi prostřednictvím facebooku, 43 procent pak přes facebook Messenger. Obecně ale od posledního měření v roce 2014 klesly všechny sledované formy kybernetické agrese o pět procent. Nově si děti stěžují také na tzv. sharenting, kdy téměř osm procent dětí potvrdilo, že rodiče nahráli na internet jejich fotku nebo video, přestože s tím děti nesouhlasily.

Na zneužívání dětí na internetu upozorňuje připravovaný filmový dokument Víta Klusáka V Síti. "Chceme vynést téma zneužívání dětí na internetu na světlo způsobem, který by konečně otevřel oči nejen rodičům, ale i učitelům a nejlépe i zákonodárcům." Děti jsou v online světě velmi aktivní, používají řadu aplikací a sociálních sítí. Sociálně sítě aktivně využívá více než polovina (52 procent) dětí ve věku 7 až 12 let, přestože pravidla jejich používání povolují tyto služby až od 13 let. Dětští uživatelé se na internetu především baví. Nejvíce času tráví vyhledáváním nejrůznějších videí na YouTube, následují facebook a instagram. Fenoménem je rychlý nárůst obliby sociální sítě TikTok, kterou aktuálně využívá více než čtvrtina českých dětí (28,5 procenta).

V Novém Boru testují novou metodu zavlažování stromů v ulicích

Novou metodu zavlažování stromů pomocí speciálních vaků s vodou testují v ulicích v Novém Boru na Českolipsku. Jako první dostaly "zavlažovací sukýnky" dvě téměř stoleté lípy na náměstí Míru, řekla ČTK mluvčí radnice Radmila Pokorná. U každé z lip jsou čtyři vaky o objemu až 90 litrů. Voda se uvolňuje postupně, což zajišťuje efektivnější zálivku. Do té se ještě přidává hnojivo. Obě lípy nejsou v dobrém stavu, ublížilo jim loňské extrémně suché a horké léto. Zalévání lip na náměstí je kvůli ušlapané zemině komplikované. Velká část vody proto při zálivce odteče po povrchu, zbylá voda se pak vsakuje jen velmi obtížně. Město se proto rozhodlo vyzkoušet moderní arboristické prostředky - zavlažovací vaky.

Křišťálový glóbus ve Varech dostane herečka Julianne Mooreová

Křišťálový glóbus na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech převezme americká herečka a držitelka Oscara a Zlatého glóbu Julianne Mooreová. Novinářům to řekl prezident festivalu Jiří Bartoška. Mooreová na festivalu uvede film svého manžela, režiséra Barta Freundlicha Po svatbě. Křišťálový glóbus letos na festivalu dostane také americká herečka Patricia Clarksonová známá v poslední době především ze seriálu Ostré předměty. Na festival se také vrátí herec Casey Affleck. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se uskuteční od 28. června do 6. července. Již dříve pořadatelé oznámili, že Cenu prezidenta karlovarského festivalu dostane kameraman Vladimír Smutný. Ve znělce festivalu se objeví herečka Jiřina Bohdalová a přehlídka uvede digitálně zrestaurovaný film ze zlatého fondu české kinematografie, snímek Juraje Herze Spalovač mrtvol.

Květen byl v Česku nejchladnější za 28 let, ale vydatně pršelo

Letošní květen byl v Česku nejchladnější za posledních 28 let a osmý nejchladnější od roku 1961. Průměrná měsíční teplota vzduchu dosáhla 10,7 stupně Celsia, pro srovnání loni v květnu to bylo 16,2 stupně. Květen byl ale bohatý na srážky, a vystřídal tak dubnové sucho. Nejméně v květnu pršelo v Karlovarském kraji. Chladná byla především první polovina května. Úterý 7. května dokonce 150 meteorologických stanic naměřilo mrazový den. Deštivý a studený květen výrazně pomohl zemědělcům, kondice porostů se výrazně zlepšila. Potvrdily to jak satelitní snímky, tak ohlasy zemědělců, kteří jsou respondenty portálu InterSucho.

Sport

Čeští fotbalisté vyhráli v Olomouci ve třetím z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy nad Černou Horou 3:0. Reprezentanti navázali na páteční vítězství 2:1 nad Bulharskem a v pětičlenné skupině udrželi postupové druhé místo. Český celek poslal v 18. minutě do vedení Jakub Jankto, ve 49. minutě si dal vlastní gól Boris Kopitovič a osm minut před koncem proměnil penaltu Patrik Schick. Český celek zvítězil nad Černou Horou i ve třetím vzájemném duelu, v roce 2011 soupeře porazil v baráži o evropský šampionát 2:0 a 1:0. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého mají na druhém místě tabulky stejně bodů jako vedoucí Anglie a jednobodový náskok na třetí Kosovo, na jehož hřišti nastoupí v dalším utkání 7. září. Kvalifikace vyvrcholí na podzim, na šampionát postoupí první dva týmy ze skupiny.

Počasí

Jasno až polojasno, v Čechách místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné s kroupami. Nejvyšší teploty 29 až 33 °C, na západě kolem 28 °C, v 1000 m na horách kolem 23 °C.

Česko zažilo letošní první tropickou noc. Teploty neklesly pod 20 stupňů na 33 stanicích. Nejtepleji bylo v Jeseníku, kde naměřili 21,9 stupně Celsia.