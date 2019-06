Vláda schválila zákonné pravomoci pro ČNB k hypotékám

Česká národní banka zřejmě získá zákonnou pravomoc určovat parametry úvěrů na bydlení. Novelu zákona o ČNB schválila vláda. Na twitteru o tom informoval tiskový odbor vlády. Má to omezit možná rizika na finančním trhu, mimo jiné nadměrné zadlužování domácností. Normu musí ještě schválit Parlament a podepsat prezident. Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB nyní mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si centrální banka mohla tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí. Do zákona bylo nově také zařazeno opatření, na základě kterého by mohli mladí Češi do 36 let získat k hypotékám snadnější přístup. Na pořízení vlastního bydlení by si mohli půjčit až sto procent hodnoty nemovitosti a stačily by jim k tomu nižší příjmy.

NKÚ: Ministerstvo obrany špatně plánovalo nákup výstroje pro vojáky

Ministerstvo obrany nemělo v letech 2015 a 2016 dostatek výstroje pro vojáky. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj rezort špatně naplánoval nákup oblečení a dalšího vybavení. Ministerstvo na výstroj dalo podle NKÚ o zhruba jednu miliardu korun méně, než jaká byla hodnota, na kterou měli vojáci nárok. Kvůli nízkým zásobám musel rezort ve zmíněných letech vydávání výstroje omezit. Teď navíc podle kontrolorů hrozí, že se situace bude opakovat. Ministerstvo uvedlo, že finance pro nákup vybavení už navýšilo. Zároveň se chystá i změnit systém jeho výdeje, který je podle NKÚ zastaralý.

Nezaměstnanost v ČR v květnu klesla na 2,6 procenta, je nejnižší od roku 1997

Bez práce je v Česku nejméně lidí od roku 1997. Nezaměstnanost v květnu klesla na 2,6 procenta z dubnových 2,7 procenta. Bez práce bylo 200.675 lidí. Informoval o tom Úřad práce ČR. Na pracovním trhu dál přibývají volná místa - aktuálně jich je přes 346 tisíc. Podle úřadu práce by nezaměstnanost mohla dál klesat i v příštích měsících. Nejvíc lidí bez práce je v Moravskoslezském kraji, nejmíň naopak v Pardubickém kraji. Českým firmám ale i tak pořád chybí například kvalifikovaní řemeslníci nebo odborníci v informačních technologiích.

Státní zástupkyně žádá pro Ratha propadnutí majetku

Státní zástupkyně žádá propadnutí veškerého majetku někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha. Vrchní soud v Praze začal řešit odvolání Ratha a dalších devíti obžalovaných proti rozsudku krajského soudu. Ten Ratha za korupci a manipulaci zakázek - třeba při opravě buštěhradského zámku nebo vybavení krajských nemocnic - poslal loni v červnu na 8,5 roku do vězení. Výši trestu považuje státní zástupkyně za adekvátní. Podle ní bral úplatky i přes to, že měl nadprůměrné výdělky. Rath podle žalobkyně navíc nemá žádnou sebereflexi. Bývalý středočeský hejtman už před začátkem řízení zopakoval, že ho považuje za zpolitizované.

Tripartita se neshodla na návrhu rozpočtu, bude jednat v září

Tripartita se zatím neshodla na navrhované podobě státního rozpočtu pro příští rok. Zaměstnavatelům vadí plánovaný schodek 40 miliard. Přidali by také peníze na investice do výstavby silnic. Odboráři zase nesouhlasí s růstem platů většiny pracovníků ve veřejném sektoru o dvě procenta a žádají pro ně osmiprocentní přidání. Kvůli rozpočtu se zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů sejdou 16. září. Návrh se může upravit podle červencového upřesnění odhadovaného vývoje ekonomiky. Ministerstvo financí počítá pro příští rok podle dubnových údajů s růstem ekonomiky o 2,4 desetiny procenta. Další aktualizace bude v červenci. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že pokud by se predikce zlepšila, je ochotna o posílení platů či investic jednat.

Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 40 miliard korun. Výdaje by měly činit 1,594 bilionu korun a příjmy 1,554 bilionu. Učitelé by si měli přilepšit o deset procent a nepedagogové o sedm procent. Ostatním pracovníkům veřejné správy a služeb, jako jsou úředníci, policisté či hasiči, by se mělo přidat o dvě procenta. Inflace by měla podle resortu financí činit 1,6 procenta.

Národní knihovna získala v dražbě vzácný středověký pergamen

Pražská Národní knihovna získala rukopis z roku 1406 - takzvaný Notářský instrument Martina. V dražbě za něj zaplatila včetně aukčních poplatků 18,2 milionu korun. Pozdně středověký dokument je na pergamenu o rozměrech 54 x 52 centimetrů a původní vlastník není znám. Vyvolávací částka byla 3 miliony korun. Podle generálního ředitele Národní knihovny Martina Kocandy se podařilo zájem jeho instituce utajit. Podle odborníků jde o vzácný právní doklad, který si nechávali vyhotovit jen účastníci sporu a často po jeho vyřešení pozbyl platnosti, tedy se málokdy dochoval. Svůj nový vzácný přírůstek Národní knihovna brzy vystaví v Klementinu.

Národní galerie připravuje výstavu o Josefu Mánesovi, prosí sběratele o materiály

Národní galerie Praha potřebuje pro připravovanou výstavu známého malíře Josefa Mánesa informace o nezvěstných dílech či dokumentech spjatých s jeho životem, které se nacházejí v soukromých sbírkách. Žádá proto na webu jejich majitele, zda by jí svůj materiál poskytli. Výstava se připravuje na přelom let 2020 a 2021. Příští rok uplyne od narození Josefa Mánesa, kterého NGP na svém webu označuje za nejvýznamnější osobnost českého umění 19. století, 200 let a v roce 2021 pak 150 let od jeho úmrtí. Výstava a monografie financované několikaletou podporou Grantové agentury České republiky se připravuje ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd.

Josef Mánes byl jedním z nejvýznamnějších představitelů romantismu i českého malířství vůbec. Vytvořil dílo obsahem i povahou národní, inspiraci hledal mimo jiné v lidových krojích a slovanském koloritu. Byl mistrem krajinomalby, ale jeho asi nejslavnějším obrazem je portrét Josefina. Tisíce lidí mohou také každý den obdivovat kopii jeho desky na pražském Staroměstském orloji, zobrazující alegorii 12 měsíců.

Těžba dřeva loni kvůli kůrovci vzrostla na 26 milionů m3, jde o nejvyšší hodnotu v historii

Těžba dřeva v ČR loni kvůli rozsáhlé kůrovcové kalamitě vzrostla o třetinu na historicky nejvyšších 25,7 milionu metrů krychlových. Drtivou většinu těžby v objemu 23 milionu metrů krychlových tvořila nahodilá těžba, kam spadají těžby kůrovcového dřeva či dřeva zničeného povětrnostními vlivy. Nejvíc je kalamitou postižena Morava. Data o loňské těžbě zveřejnil Česká statistický úřad (ČSÚ). "Samotná nahodilá těžba byla v loňském roce vyšší než celková těžba v jakémkoliv předchozím roce. Příčinou je kombinace několika faktorů, mezi nejvýznamnější patří velké sucho a napadení stromů hmyzími škůdci," řekl Jiří Hrbek z odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ. Nejvíce postižena kalamitou byla a je Morava, ale situace se výrazně zhoršila i na Vysočině a v Jihočeském kraji. Umělé zalesňování loni proběhlo na ploše 21,2 tisíc hektarů, oproti minulému roku došlo k navýšení o 6,4 procenta.

Muži, kteří napadli poslance Feriho, možná k soudu nepůjdou. Mají zkušební dobu

Dva muži, kteří na dubnové ochutnávce vín v Boršicích na Uherskohradišťsku napadli poslance Dominika Feriho za TOP 09, možná k soudu nepůjdou. Státní zástupce Tomáš Pindur totiž oběma uložil zkušební dobu 15 měsíců. Pokud během této doby neudělají žádný trestný čin nebo přestupek, věc k soudu nepůjde. Podle Feriho jde o dostatečné řešení, stížnost podávat nebude. Oběma mužům za ublížení na zdraví původně hrozily až tři roky vězení. Podle státního zástupce útok neměl rasový podtext.

Lidé se naposledy rozloučili s Jiřím Stránským, mši v Týnském chrámu sloužil Duka

V zaplněném kostele Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí v Praze se v ponděli konala mše za zesnulého spisovatele a odpůrce totality Jiřího Stránského, který zemřel 29. května ve věku 87 let. Mši sloužil kardinál Dominik Duka, který společně s dalšími smutečními hosty, mimo jiné s poslancem Karlem Schwarzenbergem a hercem Janem Potměšilem, připojil k modlitbám i osobní vzpomínky. Stránského dcera Klára Formanová svému otci poděkovala za dary, které jí do života dal. Mezi nimi zmínila uvědomění si hodnoty svobody a pravdy, ale třeba i umění neohnout hřbet, ctít jinakost, pomáhat druhým, nebýt lhostejný k dění kolem, nelitovat se a rozeznávat bezpráví. "Zdá se, že tvoje alergie na komunisty je dědičná," zmínila stejně jako později i její bratr Martin Stránský. Poslední slova přednesla Stránského vnučka Antonie Formanová, četla báseň Píseň o tvé ruce, kterou Stránský napsal z vězení své ženě Jitce.

Čestnou stráž u vchodu do chrámu drželi skauti, kteří pomáhali s organizací vzpomínkového programu. Rakev s ostatky po ukončení mše pak vynesli z Týnského chrámu ven, kočár s koňmi ji pak převezl přes Staroměstské náměstí na náměstí Franze Kafky, kde byl skaut Jíra naložen do pohřebního vozu.

Jiří Stránský je například autorem knihy Zdivočelá země, podle níž vznikl stejnojmenný televizní seriál popisující poválečné osídlování českého pohraničí. Ve svých dílech čerpal z vlastních zkušeností člověka, který byl za komunistického režimu dvakrát uvězněn. Napsal řadu próz, letos vydal knihu Štěstí napodruhé, která navázala na soubor povídek Štěstí z roku 1969. Byl také autorem scénářů k seriálům a filmům, mezi nimiž byly Tábor Černého delfína, Bumerang či Kousek nebe. Na kontě má i rozhlasové hry, fejetony a překlady z angličtiny. Za své dílo i občanské postoje si vysloužil řadu ocenění. V roce 2001 mu prezident udělil medaili Za zásluhy a za dlouholetou práci pro skautské hnutí obdržel v roce 2011 nejvyšší skautské ocenění - Řád Stříbrného vlka.

Vondroušová se po úspěšném French Open posunula v žebříčku na 16. místo

Tenistka Markéta Vondroušová se díky postupu do finále French Open posunula ve světovém žebříčku o 22 míst na životní 16. pozici. Devatenáctiletá Vondroušová byla před Roland Garros 38. hráčkou světa, ale vítězné tažení až do souboje o titul ji katapultovalo do elitní dvacítky. Nejlepší Češkou zůstala Karolína Plíšková, jež po porážce ve 3. kole klesla pouze o jednu pozici na třetí místo. Petra Kvitová, která kvůli zraněnému předloktí na pařížské antuce nehrála, si polepšila z šestého místa na páté.

Nejlepším Čechem je na 100. místě Tomáš Berdych, který kvůli problémům se zády už tři měsíce nehraje.

Počasí na úterý

Jasno až polojasno, v Čechách během odpoledne převážně oblačno a hlavně v západní polovině místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné s kroupami, nárazy větru a přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty 29 až 33 °C, na západě kolem 28 a na horách kolem 23 stupňů Celsia.