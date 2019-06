Nový jízdní řád přinese více spojů do Polska

V Česku v neděli začal platit nový jízdní řád, který mění provoz řady autobusových a železničních spojů. Největší novinkou Českých drah bude ode dneška prodloužení spoje Railjetu z Prahy do Bratislavy. Státní dopravce také přidá nové sezónní spoje do Tater a k Baltskému moři a upraví odjezdové časy na některých linkách. Regiojet a LeoExpres posílí své linky do Polska. Změny ve svém jízdním řádu provede i FlixBus, který posílí linky o desítky spojů týdně. Frekvenci spojů zvýší zejména mezi Prahou a Brnem, Libercem nebo Karlovými Vary.

Muzejní noc přilákala v Praze 150 tisíc návštěvníků

Pražská muzejní noc přilákala v sobotu večer téměř 150.000 lidí. Jen samotnou historickou budovu Národního muzea jich shlédlo 11.500. ČTK o tom dnes informovala mluvčí muzea Kristina Kvapilová. Otevřeno bylo letos více než 70 objektů muzeí, galerií a dalších památek. Tradice muzejních nocí vznikla před 15 lety právě v Národním muzeu. Loni do otevřených muzeí, památek, galerií a dalších objektů navzdory špatnému počasí přišlo 120.000 lidí, v roce 2008 jich bylo přes 200.000.

V metropoli bylo otevřeno kolem sedmi desítek objektů asi 45 institucí, včetně muzejní expozice v historické budubě Českéhorozhlasu na Vinohradské třídě.

Kantar CZ: Sněmovní volby by vyhrálo ANO

Sněmovní volby by v květnu vyhrálo ANO s 27,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar TNS, který dnes zveřejnila Česká televize (ČT). Druzí by v květnu skončili Piráti s 17,5 procenta a třetí ODS s 12,5 procenta hlasů. Do dolní komory by se dostalo sedm politických stran, KDU-ČSL a TOP 09 by nepřekročily pětiprocentní hranici, který je pro vstup do ní potřeba. Voličská základna hnutí ANO podle analytika Kantaru Pavla Ranocha dále stárne a v poklesu preferencí hnutí se projevuje i nedůvěra části lidí v premiéra Andreje Babiše jako lídra ANO. "Voliči, kteří odcházejí od hnutí ANO se rekrutují zejména ze střední generace - třicátníci, mladší čtyřicáítnící. Odcházejí zejména k ODS a k Pirátům," řekl. Jako důvod pro změnu názorů podle něj tito voliči nejčastěji uvádějí ztrátu důvěry k Babišovi. Průzkum se uskutečnil mezi 11. a 31. květnem, tedy před zasláním předběžných návrhů auditu Evropské komise k dotacím.

Vrchní soud znovu projedná kauzu Davida Ratha

Vrchní soud v Praze začne v pondělí projednávat odvolání podaná v první části korupčního případu bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Někdejší politik dostal loni v červnu nepravomocný trest 8,5 roku vězení za přijímání úplatků za zmanipulovaná výběrová řízení na získání zakázek Středočeského kraje. Rath ČTK napsal, že v pondělí k soudu přijde. Pražský vrchní soud se bude případem zabývat již podruhé. Stejný verdikt z roku 2015 zrušil kvůli použití odposlechů, Nejvyšší soud však následně uvedl, že je lze použít jako důkaz.Krajský soud v Praze se nyní zabývá také druhou větví případu, která se týká dalších údajně zmanipulovaných zakázek. V této části čelí obžalobě kromě Ratha a Kottových například vysocí manažeři Metrostavu.

Komunisté budou i nadále podporovat vládu

KSČM by dle hlasování delegátů na své programové konferenci měla dál podporovat menšinovou vládu. Pro podporu bylo přes 200 ze zhruba 260 delegátů. Novinářům to řekl předseda strany Vojtěch Filip. Komunisté podporují menšinový kabinet ANO a ČSSD, který vede premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.Komunistí chtějí v červenci zhodnotit, zda se daří prosadit jejich sedm základních programových bodů. "To, že probíhají demonstrace pro nás ještě neznamená, že máme slevit z těch svých sedmi bodů programu," uvedl Filip. Podle něj ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) neudělala žádný krok, který by zpochybnil fungování justice. "Na druhou stranu, my jsme velcí kritici současného systému," dodal Filip.

Přihlásil se údajný útočník na Jakla, podle něj Jakl udeřil první

Pražské policii se v pátek přihlásil devětadvacetiletý muž, který údajně v sobotu 25. května napadl v metru někdejšího tajemníka bývalého prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla. Tvrdí ale, že Jakl ho udeřil první. Informovaly o tom servery DeníkN a Respekt. Jakl v loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za SPD Tomia Okamury. ČTK dnes sdělil, že jde o snahu útok zpochybnit. Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Jakl tvrdí, že byl fyzicky napaden také poslední květnovou středu ve Zlíně při snídani v hotelu. "Dostal jsem zezadu ránu do zad za doprovodu urážek," sdělil Jakl již dříve ČTK. Útočník mu prý řekl, že ho úmyslně udeřil do místa, které ho bolí po sobotním prvním útoku.

Opakovaný útok na Jakla v úterý Sněmovna odsoudila jako nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v ČR.

Odstartoval největší závod poštovních holubů v Česku

V Krajkové na Sokolovsku dnes časně ráno odstartoval největší závod poštovních holubů v Česku. Desítky tisíc holubů urazí během jediného dne několik set kilometrů na cestě ze západu Čech na Moravu nebo až na Slovensko. Start nejpopulárnějšího holubářského závodu provázelo dnes ráno slunečné počasí s jasnou oblohou, což holubům usnadňuje při cestě domů orientaci, řekl ČTK startér závodu Kurt Kadleček.

"Je tady jeden chovatel ze Slovenska, z Čadci. S mladými holuby přijeli chovatelé z Polabí. Celkem odstartovalo asi 35.000 až 40.000 holubů. Někteří to mají domů blíž, někteří dál, většinou se ale vzdálenost pohybuje mezi 300 a 500 kilometry. Podle vzdálenosti se vypočítává rychlost holubů a z toho pak vzejde vítěz závodu," popsal Kadleček. První holubi by mohli do svých domovských holubníků dorazit zhruba pět až šest hodin po startu. Zpracování výsledků závodu nicméně trvá právě kvůli rozdílné vzdálenost doletu několik dní.

Lezec Ondra byl pátý ve Vailu a celkově v seriálu SP skončil druhý

Sportovní lezec Adam Ondra obsadil v americkém Vailu páté místo na Světovém poháru v boulderingu a nestačilo mu to k udržení vedoucí pozice v konečném hodnocení seriálu. Českého reprezentanta a naději pro olympijské hry v Tokiu těsně předstihl Japonec Tomoa Narasaki, který byl v závěrečném závodě druhý. Ondra v sezoně obsadil tři medailová umístění. Zvítězil na úvod ve švýcarském Meiringenu a byl druhý v Moskvě i naposledy v Mnichově. Kvůli nemoci chyběl v Čchung-čchingu a v dalším čínském městě Wu-ťiangu se šestadvacetiletý rodák z Brna nedostal do finále a skončil čtrnáctý.

Počasí

Předpověď na pondělí: Převážně polojasno, později odpoledne a večer v západní polovině území přibývání oblačnosti a místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle silné. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, na západě až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C, na západě kolem 27 °C.