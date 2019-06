Na základě demonstrací se vláda měnit nebude, řekl Babiš v Bratislavě

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v sobotu na konferenci v Bratislavě opakovaně vyjadřoval k protestům proti jeho údajnému konfliktu zájmů. Uvedl mimo jiné, že je hloupost, že by byl ve střetu zájmů. "Česká republika není Slovensko. V České republice se nebude měnit vláda na základě demonstrací," řekl dále Babiš. Podle Babiše není žádný důvod, aby lidé protestovali, protože se mají skvěle. Předseda vlády už předtím v Bratislavě kritizoval demonstrace proti své osobě a uvedl, že změnu chtějí lidé, kteří prohráli volby.

Seehofer: Sudetoněmecký sjezd by se jednou mohl konat v Česku

Uspořádání sudetoněmeckého sjezdu v budoucnu v České republice považuje německý ministr vnitra Horst Seehofer za velkou myšlenku. V sobotu to prohlásil v bavorském Řezně na 70. sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL). Uspořádání takového srazu si přeje nejvyšší představitel Němců vysídlených po válce z českých zemí Bernd Posselt, podle kterého takový čas ještě nedozrál, ale za dva či tři roky by se tak stát podle něj mohlo.

Seehofer v projevu ocenil dnešní přítomnost bývalého českého ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), který v roce 2016 jako první člen české vlády vystoupil s projevem na sudetoněmeckém setkání. Účast Hermana, kterého označil za věrného přítele sudetských Němců, a dalších českých zástupců považuje Seehofer cestu k narovnání vztahů mezi sudetskými Němci a Čechy, za vrchol takového snažení ale považuje uspořádání sjezdu v Česku. "Dosáhli jsme mnohého. Ale historie sudetských Němců bude vyvážená tehdy, až sudetoněmecký sněm oslavíme v Česku," řekl Seehofer, za což se mu dostalo hlasitého potlesku.

Vondroušová prohrála ve finále Roland Garros

Česká tenistka Markéta Vondroušová svůj první grandslamový titul nezískala. Ve finále Roland Garros podlehla Australance Ashleigh Bartyové hladce ve dvou setech 1:6 a 3:6.

Ryanair se chystá žalovat české Kiwi.com

Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair zahájily v Irsku právní kroky proti českému internetovému prodejci levných letenek Kiwi.com. „O situaci víme, ale dokud náš právní tým neprovede řádnou analýzu, nebudeme se zatím k věci vyjadřovat,“ řekl zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý. Ryanair podle svých internetových stránek povoluje přístup k informacím o cenách, letech a letovém řádu pouze z důvodu porovnání cen. Uvádí, že v zájmu cestujících bude přeprodávání svých letenek nadále zakazovat. Společnost Kiwi.com, dříve známá jako Skypicker, je internetová cestovní platforma, která poskytuje rezervační služby na lety třetích stran.

Bývalý kandidát na primátora Stuchlík odchází z politiky

Pražský zastupitel a někdejší kandidát ANO na primátora Petr Stuchlík se rozhodl odejít z politiky. Informaci Mladé fronty DNES v pátek potvrdil jeho mediální zástupce Adam Zvonař. Stuchlík odchází z ANO a příští týden rezignuje také na mandát v zastupitelstvu hlavního města. Podnikatel a zakladatel společnosti Fincentrum Stuchlík byl v loňských komunálních volbách lídrem ANO v Praze jako nestraník, vybral ho předseda hnutí Andrej Babiš. Nahradil Patrika Nachera, kterého dříve v referendu zvolili pražští členové hnutí. ANO skončilo ve volbách až na pátém místě a ocitlo se v opozičních lavicích.

V zimě se stal Stuchlík členem nejsilnější vládní strany a uvažoval i o tom, že by se na sjezdu stal členem předsednictva. Měl ambice i v pražské organizaci ANO. Nakonec se ale rozhodl svou roční politickou kariéru ukončit a znovu se naplno věnovat podnikání.

Karlův most ochrání nové ledolamy

Praha začne v polovině června vyměňovat dřevěné ledolamy, které chrání všech sedm pilířů Karlova mostu. Opravy vyjdou na 29,5 milionu korun. Přípravné práce již začaly, celá výměna pak potrvá do konce roku. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Správa mostu chce napravit stav ledolamů ještě před zahájením oprav oblouků slavného mostu. Oprava má podle dřívějších informací trvat asi 20 let a náklady na jeden oblouk mají být několik desítek milionů korun. Stávající ledolamy slouží od roku 2004 a Karlův most je jediným z pražských mostů, u kterého se používají. Ledolamy budou stejně jako ty předchozí z dubového dřeva. Posledně ho město nechalo dovézt z Francie, nyní bude z polesí Moravský Krumlov a okolí Strážnice.

V srbském kamionu policie našla tři nelegální migranty

Cizinci se zřejmě po přestřižení lanka dostali do kamionu na dosud nezjištěném území, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Řidič o nich podle zjištění policie nevěděl. Dva z nich budou eskortováni na hranice se Slovenskou republikou, odkud kamion do Česka přijel, a předáni tamním úřadům. Jeden z Afghánců je podle Čírtkové v zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách, protože už zřejmě zažádal o mezinárodní ochranu v jiné zemi Evropské unie. Pokud se to potvrdí, bude předán tam, uvedla Čírtková.

Pět procent učitelů ve školách nemá pedagogické vzdělání

Učitelů bez kvalifikace je nyní v Česku zhruba 9000, tedy asi 6,6 procenta všech, ukázal průzkum ministerstva školství. Mezi kraji jsou podle něj ale rozdíly. Zatímco v Karlovarském činí podíl těchto vyučujících 12,5 procenta, ve Zlínském je to 2,8 procenta. Ačkoli si část nekvalifikovaných učitelů vzdělání postupně doplňuje, někteří to nedělají. Množství takových učitelů podle ministerstva značí, jak složité je pro ředitele nalézt vhodné pedagogy. Kvůli nedostatku učitelů nedávno ministerstvo připravilo změnu zákona, která by měla tuto profesi na středních školách a na druhém stupni základních škol více zpřístupnit lidem bez pedagogického vzdělání. Noví učitelé by si ho museli doplnit do tří let a první dva roky by na ně měli ve školách dohlížet zkušenější kolegové.

Předpověď na neděli: Skoro jasno až polojasno, na východě a večer i na západě při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, na západě až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C.