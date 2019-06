ČSSD uspěla, soud vrátil spor s Altnerovými dědici na začátek

ČSSD uspěla s dovoláním, Nejvyšší soud (NS) vrátil spor sociálních demokratů s dědici právníka Zdeňka Altnera prakticky na začátek. Opět bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 1. Podle rozsudku NS nebylo smluvní ujednání o odměně za právní služby dostatečně určité. Není ani jasné, co konkrétně Altner pro stranu vykonal. "Nás těší, že soud dal ČSSD za pravdu, podrobnější komentář poskytneme po prostudování rozsudku a poradě s právníky," uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

Podle zrušeného verdiktu měla ČSSD vyplatit Altnerovým dědicům více než 300 milionů korun v souvislosti se zastupováním ve sporu o Lidový dům. ČSSD tvrdila, že potřebné peníze má zajištěné a situaci by zvládla. Na rozhodnutí NS čekali účastníci sporu od roku 2016. NS se zabýval jednak nárokem na odměnu za poskytnuté právní služby, jednak nárokem na smluvní pokutu. Obojí se odvíjí od mandátní smlouvy z roku 1997. NS nesouhlasil s názorem pražských soudů, podle kterých Altner řádně vznesl nárok na zaplacení pokuty spolu s podáním žaloby na ČSSD. Problém musí znovu řešit obvodní soud. Jde zejména o přiměřenost pokuty a případný její rozpor s dobrými mravy.

Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze z března 2016 měla ČSSD zaplatit Altnerovi odměnu 18,5 milionu korun a smluvní pokutu, která od podání žaloby do vynesení rozsudku činila 318 milionů korun. Nárok byl už v rukou exekutora, ale strana ve stejném roce úspěšně požádala NS o odklad vykonatelnosti. Od té doby se čekalo na verdikt. Vše zdrželo dědické řízení - Altner totiž mezitím zemřel. Ve sporu nyní pokračují jeho potomci Patrik a Veronika. Podle dědiců je rozhodnutí Nejvyššího soudu v rozporu s ustálenou judikaturou. Spravedlnost ustoupila formalismu, uvedli.

Madeta přijde o 200.000 l mléka denně, v tržbách ročně o miliardu

Největší česká mlékárna Madeta přijde od 1. července o dodávky 200.000 litrů mléka denně, které jí dodávalo Mlékařské a hospodářské družstvo JIH. Družstvo bude více dodávat do Německa, do Madety méně. Pro Madetu to může znamenat roční propad tržeb až miliardu Kč. Madeta si zatím zajistila 50.000 litrů od jiných dodavatelů. JIH bude víc dodávat Německu kvůli vyšší ceně. Madeta družstvu nabízela výkupní cenu 8,9 koruny za litr. JIH bude víc dodávat mlékárně Goldsteig v Chamu. Madeta denně zpracuje 950.000 litrů mléka, podle ředitele Milana Teplého bude muset snížit výrobu trvanlivého mléka i omezit sušení mléka. Předseda představenstva JIH Karel Bednář ČTK řekl, že hlavním důvodem změny je cena, která je v Německu dlouhodobě vyšší. Do Chamu nyní JIH dodává 450.000 litrů mléka denně, od července to bude řádově 650.000 litrů. Do Madety bude JIH od července dál dodávat asi 430.000 litrů mléka denně. K tomu, že v Goldsteigu získá JIH akcie, se nechtěl vyjádřit.

Madeta měla teď 230 dodavatelů, přijde asi o 40 z nich. "Budeme jezdit pro mléko 100 kilometrů na Moravu. Mají (JIH) na to právo. Rozhodli se, řekli nám o tom s nějakým předstihem, po 30 letech nás zařadili mezi horší odběratele," řekl ČTK Teplý. JIH má pod kontrolou 16 procent českého trhu s mlékem, má asi 190 členů - prvovýrobců.

Filip: Volba novinářů byla nadsázka, majetková přiznání ale chci

Návrh, aby novináři byli každé čtyři roky voleni, byl podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa míněn v nadsázce a nemyslel ho vážně. Dál ale trvá na tom, aby novináři zejména veřejnoprávních médií podávali majetková přiznání. Filip to řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. "Jak jinak jsem měl ale připoutat k tomuto pozornost? Řekl jsem věc, která je samozřejmě obrovskou nadsázkou," uvedl šéf komunistů k návrhu volit novináře. Majetková přiznání ale zavést plánuje. Zástupci dalších sněmovních stran podobné úvahy většinou odmítli. Syndikát novinářů ČR označil návrh za protiústavní, znamenající zásadní invazi státu do svobody slova a vyjadřování.

Léčba nejdražšího pacienta loni stála 74 milionů Kč, má hemofilii

Léčba nejdražšího českého pacienta loni stála 74,12 milionů korun, má hemofilii a pochází z Jihomoravského kraje. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) o tom informovala v tiskové zprávě. Podle pojišťovny jde o nejvyšší roční výdaje za jednoho pacienta od vzniku veřejného zdravotního pojištění v roce 1997. Pacientů s hemofilií je v Česku asi tisícovka, včetně dalších příbuzných poruch krevní srážlivosti, je to více než 5000 nemocných.

Léčba hemofile se podle odborníků za posledních 40 let výrazně posunula. Většina nemocných užívá několikrát týdně léky preventivně a nejsou v životě výrazně limitováni. Náklady na léčbu v posledních letech rostou, ročně může stát u jednoho pacienta až desítky milionů korun. Vadný gen přenášejí ženy, které ale až na výjimky hemofilií neonemocní, nemoc postihne až jejich syny.

Obraz Mikuláše Medka se prodal v aukci za 46 mil. Kč bez přirážky

Obraz Mikuláše Medka nazvaný Akce I (Vajíčko) se na aukci v Praze prodal za 46 milionů korun. I s aukční přirážkou za něj kupec zaplatí 57 milionů korun. Vyvolávací cena byla osm milionů korun. ČTK to řekla Simona Martínková z pořádající aukční síně Arthouse Hejtmánek. Obraz se tak stal nejdražším Medkovým dílem prodaným nejen na tuzemském aukčním trhu, ale i ve světě.

Žebříček má aktuálně rekord v podobě díla Františka Kupky Plochy příčné II, který se koncem května prodal za 78 milionů korun včetně aukční přirážky, Medkovo Vajíčko je čtvrté. Na prvních třech místech jsou jen Kupkova díla.

Hejnová byla třetí na Diamantové lize v Římě, vrhači neuspěli

Zuzana Hejnová obsadila třetí místo v běhu na 400 metrů překážek na Diamantové lize v Římě. Dvojnásobná mistryně světa si tři dny po triumfu na Memoriálu Josefa Odložila zlepšila letošní maximum o dvě desetiny na 54,82 sekundy. V elitním seriálu získala první medaili od finálového závodu v roce 2017 v Bruselu, kde skončila druhá.

Zbylé české trojici se tolik nedařilo. Oštěpařský duel dopadl těsně lépe pro Nikolu Ogrodníkovou, ale výkon 62,02 metru jí při vítězství Číňanky Lu Chuej-chuej (66,47) stačil jen na šesté místo. Světová rekordmanka Barbora Špotáková v prvním mezinárodním startu po druhé mateřské pauze skončila sedmá hodem 61,51. Pro Tomáše Staňka skončila soutěž koulařů dokonce už po třech pokusech a výkonem 19,66 obsadil až desáté místo.

Silné bouřky zasáhly část jižních a středních Čech i Vysočinu

Silné bouřky s přívalovými srážkami zasáhly část Jihočeského a Středočeského kraje i některé regiony Kraje Vysočina. Silná bouře doprovázená krupobitím zkomplikovala dopravu v Praze. V Údolní ulici se na železniční trať sesunula hlína a kamení, provoz vlaků mezi Krčí a Braníkem byl více než hodinu přerušen. V Nuslích se podle pražského primátora ocitlo bez vody přes 4500 lidí.

Meteorologové vyhlásili ve čtvrtek večer pro Vimpersko povodňové ohrožení s extrémním stupněm nebezpečí. Jihočeská říčka Volyňka u Sudslavic po velmi silné bouřce s přívalovými dešti dosáhla zhruba hodinu před půlnocí třetí povodňový stupeň, později klesla na druhý. Druhý stupeň povodňové aktivity byl i na Blanici.

Počasí

Během dne od jihozápadu ustávání srážek, postupné ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 22 až 26 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C.